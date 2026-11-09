„Младост“ 3 отново без парно и топла вода

Жители на столичния квартал „Младост“ 3 отново останаха без парно и топла вода. Топлоподаването към блок 358 е спряло само 20 часа след като е било възстановено, съобщи бТВ. По разкази на живеещите от 28 август досега те са имали общо едва пет дни топла вода.
След предишно прекъсване услугата е била възстановена около 12 часа след телевизионен репортаж. Радостта на хората обаче продължила по-малко от денонощие. „Успяхме да се изкъпем точно два пъти. На следващия ден отново нямахме топла вода“, разказват жители на блока.
Първоначално е било обявено, че топлоподаването ще бъде възстановено в неделя до 14:00 часа. Впоследствие срокът отново е променен - от 13 на 23 ноември. Забавянето засилва недоволството на хората, които настояват за ясна информация и изпълними срокове.
Легени, бързовари и къмпинг душове
Без топла вода домакинствата използват легени, бързовари и къмпинг душове. Най-тежко е положението за семействата с малки деца. Част от жителите обмислят да купят климатици и проточни бойлери, за да не зависят от работата на „Топлофикация София“, но за пенсионерите подобна инвестиция е непосилна.
Хората посочват като проблеми не само амортизираната мрежа, но и липсата на достатъчно информация, планиране и работници по ремонтите. Те твърдят, че на места в квартала има разкопани участъци, по които с дни не се виждат екипи.
За сряда е заявено намерение за нов протест. Жителите настояват за гаранции, че топлоподаването ще бъде възстановено и няма отново да бъде прекъснато непосредствено след ремонта.
Какво казва „Топлофикация София“
В последното си официално обяснение „Топлофикация София“ посочва, че аварийните ремонти са насочени към възстановяване на топлоподаването в засегнатите сгради. Дружеството признава, че трайното ограничаване на авариите изисква поетапна подмяна на компрометираните участъци.
Оттам посочват, че част от топлопреносната мрежа е в експлоатация повече от 35 години. В различни райони на София се подменят амортизирани участъци, където са отчетени висока аварийност и значителни загуби по мрежата. От дружеството е поискан и допълнителен коментар за конкретната ситуация в блок 358.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 цели градове
08:56 09.11.2026
2 Фен
08:56 09.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ннннннннн
08:57 09.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бай Араб
Коментиран от #12
09:00 09.11.2026
8 ставка
Голям рев, света свършил.....
Коментиран от #15
09:01 09.11.2026
9 Бай Араб
09:02 09.11.2026
10 Бай Араб
09:03 09.11.2026
11 Наблюдател
09:07 09.11.2026
12 Моля ти се
До коментар #7 от "Бай Араб":То Европа може да експортира своего мракобесие. Друго няма
09:07 09.11.2026
13 Разбирач
09:07 09.11.2026
14 Да не забравят
Лятото борсови цени газ и подгряване топла вода са по-евтини.
09:07 09.11.2026
15 Христо Божинов
До коментар #8 от "ставка":Абсолютно. Има бойлери, бързовари. В Русия 70% са с външни тоалетни, но пак громят цялото НАТО в Украйна
Коментиран от #18
09:08 09.11.2026
16 Анонимен
09:10 09.11.2026
17 Селяните от Младост
09:11 09.11.2026
18 Има
До коментар #15 от "Христо Божинов":И самовари.
09:11 09.11.2026
19 не съм чул
09:11 09.11.2026
20 Мими от Младост
Коментиран от #21
09:17 09.11.2026
21 така е
До коментар #20 от "Мими от Младост":Затова е доживяла до 62 години и половина.
09:18 09.11.2026
22 Минчо Крика
09:18 09.11.2026
23 Троян
09:20 09.11.2026
24 на село не знаем какво е да има парно
09:22 09.11.2026