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„Младост“ 3 отново без парно и топла вода
  Тема: Топлофикация

„Младост“ 3 отново без парно и топла вода

9 Ноември, 2026 08:50 536 24

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  • топла вода-
  • протест

Топлоподаването е спряло само 20 часа след кратко възстановяване. Жителите на блок 358 подготвят нов протест

„Младост“ 3 отново без парно и топла вода - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Жители на столичния квартал „Младост“ 3 отново останаха без парно и топла вода. Топлоподаването към блок 358 е спряло само 20 часа след като е било възстановено, съобщи бТВ. По разкази на живеещите от 28 август досега те са имали общо едва пет дни топла вода.

След предишно прекъсване услугата е била възстановена около 12 часа след телевизионен репортаж. Радостта на хората обаче продължила по-малко от денонощие. „Успяхме да се изкъпем точно два пъти. На следващия ден отново нямахме топла вода“, разказват жители на блока.

Първоначално е било обявено, че топлоподаването ще бъде възстановено в неделя до 14:00 часа. Впоследствие срокът отново е променен - от 13 на 23 ноември. Забавянето засилва недоволството на хората, които настояват за ясна информация и изпълними срокове.

Легени, бързовари и къмпинг душове

Без топла вода домакинствата използват легени, бързовари и къмпинг душове. Най-тежко е положението за семействата с малки деца. Част от жителите обмислят да купят климатици и проточни бойлери, за да не зависят от работата на „Топлофикация София“, но за пенсионерите подобна инвестиция е непосилна.

Хората посочват като проблеми не само амортизираната мрежа, но и липсата на достатъчно информация, планиране и работници по ремонтите. Те твърдят, че на места в квартала има разкопани участъци, по които с дни не се виждат екипи.

За сряда е заявено намерение за нов протест. Жителите настояват за гаранции, че топлоподаването ще бъде възстановено и няма отново да бъде прекъснато непосредствено след ремонта.

Какво казва „Топлофикация София“

В последното си официално обяснение „Топлофикация София“ посочва, че аварийните ремонти са насочени към възстановяване на топлоподаването в засегнатите сгради. Дружеството признава, че трайното ограничаване на авариите изисква поетапна подмяна на компрометираните участъци.

Оттам посочват, че част от топлопреносната мрежа е в експлоатация повече от 35 години. В различни райони на София се подменят амортизирани участъци, където са отчетени висока аварийност и значителни загуби по мрежата. От дружеството е поискан и допълнителен коментар за конкретната ситуация в блок 358.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 цели градове

    3 1 Отговор
    останаха без парно и даже не го споменахте

    08:56 09.11.2026

  • 2 Фен

    5 1 Отговор
    Алоо, кметчето! Заряза инфраструктурата, за сметка на това презастрояването добива невиждани досега размери. Включително и в дворовете на няколко училища!!!

    08:56 09.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ннннннннн

    2 0 Отговор
    „Младост“- 3 отново е без парно и топла вода/Ох,че париии!/Нема теплая вада,с к во ще се къпчем?

    08:57 09.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бай Араб

    3 8 Отговор
    Руското мракобесие вече е в България , с него идва и глада .

    Коментиран от #12

    09:00 09.11.2026

  • 8 ставка

    7 1 Отговор
    А за бойлер да са чували?
    Голям рев, света свършил.....

    Коментиран от #15

    09:01 09.11.2026

  • 9 Бай Араб

    3 6 Отговор
    БОТАШ погълна държавата . Сърбите изгониха прогреса и прогреса дойде у нас.

    09:02 09.11.2026

  • 10 Бай Араб

    2 6 Отговор
    България е обхваната от прогреса .

    09:03 09.11.2026

  • 11 Наблюдател

    5 1 Отговор
    Само плюете по Топлофикацията и все сметките са ви високи. Айде сега оправяйте се без топлофикацията като сте толкова важни.

    09:07 09.11.2026

  • 12 Моля ти се

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Бай Араб":

    То Европа може да експортира своего мракобесие. Друго няма

    09:07 09.11.2026

  • 13 Разбирач

    6 0 Отговор
    Честито 3000 евро на квадратен метър

    09:07 09.11.2026

  • 14 Да не забравят

    2 1 Отговор
    Според Директива на ЕС, топломери, които за около 450 лв. и водомери топла вода дистанционно се заплащат от дружествата, без наем уред. Да не забравят, че СИ 30% е незаконна, защото не Имерва реално отдадено количество топлоенергия в коридори, а Изчислява по фалшива формула, въведена от Трайков и Гюров, фармула 2 пъти отменена от ВАС и ЕС. Да не забравят в изравнителните да пишат: Израходвали сте Кубици, а не мегатчасове за подгряване вода. Водомерите за топла вода измерват в Кубици. Или за месец декеври сте изразходвали 5 кубика топла вода, израходва ни са еди колко си киловатчасове, дължите еди колко си.
    Лятото борсови цени газ и подгряване топла вода са по-евтини.

    09:07 09.11.2026

  • 15 Христо Божинов

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "ставка":

    Абсолютно. Има бойлери, бързовари. В Русия 70% са с външни тоалетни, но пак громят цялото НАТО в Украйна

    Коментиран от #18

    09:08 09.11.2026

  • 16 Анонимен

    3 0 Отговор
    Те там в Младост си гласуват за сектата. Нали те си избраха Терзиев, да ходят да му се оплачат сега.

    09:10 09.11.2026

  • 17 Селяните от Младост

    2 1 Отговор
    Заедно с кучелюбите ли ще протестират или ще бъдат два отделни протеста ?

    09:11 09.11.2026

  • 18 Има

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Христо Божинов":

    И самовари.

    09:11 09.11.2026

  • 19 не съм чул

    2 2 Отговор
    Не съм чул досега някой да е осъдил Топлофикация. Защо да не правят каквото им е кеф?

    09:11 09.11.2026

  • 20 Мими от Младост

    1 2 Отговор
    Баба не е имала парно и не се е оплаквала.

    Коментиран от #21

    09:17 09.11.2026

  • 21 така е

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Мими от Младост":

    Затова е доживяла до 62 години и половина.

    09:18 09.11.2026

  • 22 Минчо Крика

    1 0 Отговор
    А ние които не сме в Младост си имаме и топла вода и парно.

    09:18 09.11.2026

  • 23 Троян

    0 1 Отговор
    Хайде стига сте писали за драмите на софиенци. Сложил съм два бойлера голям в банята и малък в кухнята три климатика. Да си новософиенец е тежка диагноза.

    09:20 09.11.2026

  • 24 на село не знаем какво е да има парно

    0 0 Отговор
    че ние от провинцията никога не сме имали парно и топла вода какво от това че сега нямали у младост

    09:22 09.11.2026

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