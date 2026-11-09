„Младост“ 3 отново без парно и топла вода

Жители на столичния квартал „Младост“ 3 отново останаха без парно и топла вода. Топлоподаването към блок 358 е спряло само 20 часа след като е било възстановено, съобщи бТВ. По разкази на живеещите от 28 август досега те са имали общо едва пет дни топла вода.

След предишно прекъсване услугата е била възстановена около 12 часа след телевизионен репортаж. Радостта на хората обаче продължила по-малко от денонощие. „Успяхме да се изкъпем точно два пъти. На следващия ден отново нямахме топла вода“, разказват жители на блока.

Първоначално е било обявено, че топлоподаването ще бъде възстановено в неделя до 14:00 часа. Впоследствие срокът отново е променен - от 13 на 23 ноември. Забавянето засилва недоволството на хората, които настояват за ясна информация и изпълними срокове.

Легени, бързовари и къмпинг душове

Без топла вода домакинствата използват легени, бързовари и къмпинг душове. Най-тежко е положението за семействата с малки деца. Част от жителите обмислят да купят климатици и проточни бойлери, за да не зависят от работата на „Топлофикация София“, но за пенсионерите подобна инвестиция е непосилна.

Хората посочват като проблеми не само амортизираната мрежа, но и липсата на достатъчно информация, планиране и работници по ремонтите. Те твърдят, че на места в квартала има разкопани участъци, по които с дни не се виждат екипи.

За сряда е заявено намерение за нов протест. Жителите настояват за гаранции, че топлоподаването ще бъде възстановено и няма отново да бъде прекъснато непосредствено след ремонта.

Какво казва „Топлофикация София“

В последното си официално обяснение „Топлофикация София“ посочва, че аварийните ремонти са насочени към възстановяване на топлоподаването в засегнатите сгради. Дружеството признава, че трайното ограничаване на авариите изисква поетапна подмяна на компрометираните участъци.

Оттам посочват, че част от топлопреносната мрежа е в експлоатация повече от 35 години. В различни райони на София се подменят амортизирани участъци, където са отчетени висока аварийност и значителни загуби по мрежата. От дружеството е поискан и допълнителен коментар за конкретната ситуация в блок 358.