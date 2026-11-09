Асен Василев: Бюджет 2027 води към рецесия

Проектът за държавен бюджет за 2027 г. може да доведе до рецесия и сериозни финансови проблеми, заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в интервю за bTV. Той определи финансовата рамка като „бюджет на финансовия колапс и катастрофата“.

Проектът беше представен от управляващите на 6 ноември в Университета за национално и световно стопанство. Те го определиха като „бюджет на вразумяването“, но според Василев заложените параметри са основани на прекалено оптимистични очаквания.

Критики към прогнозата за инфлацията

Един от основните му аргументи е свързан с инфлацията. По думите му в бюджета за 2026 г. първоначално е бил заложен дефлатор от 5,2 процента, докато очакваната стойност за годината вече е 9,1 процента. Въпреки това в прогнозите за следващите години отново е предвидено успокояване на инфлацията.

Василев определи тази прогноза като прекалено оптимистична на фона на поскъпването на природния газ, електроенергията и дизеловото гориво. Според него по-високите разходи вече се отразяват върху производството, включително в хлебопроизводството.

Доходите и потреблението

Бившият финансов министър оспори и прогнозираното увеличение на доходите. Той даде пример със заплата от 1000 евро, която според заложените параметри трябва да нарасне до 1050 евро през следващата година, до 1060 евро през по-следващата и до 1061 евро през следващия период.

Според Василев този ръст изостава от инфлацията и означава намаляване на покупателната способност. Той постави под съмнение и прогнозата за увеличение на потреблението с около 8 процента.

„Заплатата ви се вдига с 50 евро, но вие ще похарчите 80 евро повече. Ще си бръкнете в спестяванията“, коментира Василев.

Той заяви още, че предвиденото увеличение на минималната работна заплата е по-ниско от необходимото и няма да позволи достигането на очакваните равнища в края на прогнозния период.

Спорът за инвестициите

Василев критикува и инвестиционната част на бюджета. По думите му държавните инвестиции през 2027 г. са планирани с 4 млрд. евро по-малко спрямо настоящата година, което представлява спад от около 40 процента.

В същото време макроикономическата прогноза предвижда общото намаление на инвестициите да бъде около 1 млрд. евро. Според Василев това означава, че частният сектор трябва да компенсира разликата с около 3 млрд. евро допълнителни вложения.

Той постави под съмнение дали бизнесът ще може да осигури тези средства при предвидения данък върху свръхпечалбите, високите енергийни разходи и очакваното свиване на потреблението.

„Няма откъде да дойдат тези 3 милиарда евро повече инвестиции“, каза лидерът на „Продължаваме промяната“.

Като допълнителни рискове Василев посочи забавянето на инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост и проблемите с общинската инвестиционна програма.

Проектът за бюджет за 2027 г. е публикуван за обществено обсъждане до 10 ноември. Официалната оценка на Европейската комисия за проекта на бюджетен план се очаква на 24 ноември.