Асен Василев: Бюджет 2027 води към рецесия

Проектът за държавен бюджет за 2027 г. може да доведе до рецесия и сериозни финансови проблеми, заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в интервю за bTV. Той определи финансовата рамка като „бюджет на финансовия колапс и катастрофата“.
Проектът беше представен от управляващите на 6 ноември в Университета за национално и световно стопанство. Те го определиха като „бюджет на вразумяването“, но според Василев заложените параметри са основани на прекалено оптимистични очаквания.
Критики към прогнозата за инфлацията
Един от основните му аргументи е свързан с инфлацията. По думите му в бюджета за 2026 г. първоначално е бил заложен дефлатор от 5,2 процента, докато очакваната стойност за годината вече е 9,1 процента. Въпреки това в прогнозите за следващите години отново е предвидено успокояване на инфлацията.
Василев определи тази прогноза като прекалено оптимистична на фона на поскъпването на природния газ, електроенергията и дизеловото гориво. Според него по-високите разходи вече се отразяват върху производството, включително в хлебопроизводството.
Доходите и потреблението
Бившият финансов министър оспори и прогнозираното увеличение на доходите. Той даде пример със заплата от 1000 евро, която според заложените параметри трябва да нарасне до 1050 евро през следващата година, до 1060 евро през по-следващата и до 1061 евро през следващия период.
Според Василев този ръст изостава от инфлацията и означава намаляване на покупателната способност. Той постави под съмнение и прогнозата за увеличение на потреблението с около 8 процента.„Заплатата ви се вдига с 50 евро, но вие ще похарчите 80 евро повече. Ще си бръкнете в спестяванията“, коментира Василев.
Той заяви още, че предвиденото увеличение на минималната работна заплата е по-ниско от необходимото и няма да позволи достигането на очакваните равнища в края на прогнозния период.
Спорът за инвестициите
Василев критикува и инвестиционната част на бюджета. По думите му държавните инвестиции през 2027 г. са планирани с 4 млрд. евро по-малко спрямо настоящата година, което представлява спад от около 40 процента.
В същото време макроикономическата прогноза предвижда общото намаление на инвестициите да бъде около 1 млрд. евро. Според Василев това означава, че частният сектор трябва да компенсира разликата с около 3 млрд. евро допълнителни вложения.
Той постави под съмнение дали бизнесът ще може да осигури тези средства при предвидения данък върху свръхпечалбите, високите енергийни разходи и очакваното свиване на потреблението.
Като допълнителни рискове Василев посочи забавянето на инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост и проблемите с общинската инвестиционна програма.
Проектът за бюджет за 2027 г. е публикуван за обществено обсъждане до 10 ноември. Официалната оценка на Европейската комисия за проекта на бюджетен план се очаква на 24 ноември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Да, да
Коментиран от #28
09:49 09.11.2026
3 Пропаганда
09:50 09.11.2026
4 Кажи им го направо
Коментиран от #10, #24
09:51 09.11.2026
5 Кокорчо
09:51 09.11.2026
6 Ахааа
Коментиран от #8
09:51 09.11.2026
7 Озверелите
Коментиран от #15
09:51 09.11.2026
8 Евроатлантик
До коментар #6 от "Ахааа":Сега най- важното за България е да се осъществи съдебната реформа! Старото статукво с отдавна изтекъл мандат, назначения на Пеевски- Борисов все още държат конците.... Остава парламента да попълни нов ВСС, следва скоро нов главен прокурор, нови висши съдии и инспекторат! Тогава ще очакваме справедливост и възмездие! Дали Асен Василев и цялата ПП, ДБ ще подкрепят съдебната реформа или ще си останат в скута на Шиши???? Предстои да видим, съвсем скоро!
09:54 09.11.2026
9 дядо дръмпир
Коментиран от #42
09:56 09.11.2026
10 Даа⁷
До коментар #4 от "Кажи им го направо":Слава Богу, вие феновете на сглобката сте абсолютно малцинство! Колкото и да ругаете, сте в губещата позиция!!!
09:57 09.11.2026
11 Госあ
09:58 09.11.2026
12 Ако не беше увеличил
Ако не бяхте унищожили ВБ с ГЕРБ, СДС, БКП, ДБ, и бяхте запазили лЪвът, щеше да е по-различно.
Ако ГЕРБ не ни бяха изпратили на борси ток и газ, бизнесът щеше да си поеме глътка въздух.
И малко цифри от ЕК и Европейска сметна палата, в минус са с ЕДИН Трилион ойро Дълг до 2027.
Сто милиарда евро повече за Втечнен газ, дава ЕС. Любимият ви втечнен газ, заради който стана белята с Боташ. 800 млрд. ойро за нов дълг за субсидиране енергийни сметки.
България е трета по поскъпване ток в ЕС.
93 милиарда ойро до 2034 само лихви.
Честито ви Ойро.
Коментиран от #53
09:59 09.11.2026
13 Ааа
Видяхме те що за стока си!
09:59 09.11.2026
14 Абе
09:59 09.11.2026
15 Евроатлантик
До коментар #7 от "Озверелите":Дъртите комунисти и техните наследници са всъщност в сглобката ( ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ, Меч). Така, че не баламосвай!
Коментиран от #22
10:00 09.11.2026
16 Алеко
И кой няма да има повишение и ще плаща заемите за тези повишения?
10:00 09.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ТАКА
и по една пенсия за Коледа и Великден на всеки пенсионер.
Коментиран от #34, #43
10:05 09.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Андро
Коментиран от #23, #46
10:09 09.11.2026
21 Уникално
10:09 09.11.2026
22 Не е бе
До коментар #15 от "Евроатлантик":Дъртите комунисти от БКП са всичките около Радев, и са същите които фалираха България и докараха Виденовата зима!
10:11 09.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 икономист
Коментиран от #29
10:12 09.11.2026
26 Жалка работа
Коментиран от #52
10:12 09.11.2026
27 Снимката е бомба
10:14 09.11.2026
28 Ще разбереш
До коментар #2 от "Да, да":По време на рецесията.
Коментиран от #35
10:16 09.11.2026
29 Извинете,
До коментар #25 от "икономист":кремълският Ви фейк не ни касае.
10:16 09.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Анонимен
10:17 09.11.2026
32 Много съм доволен
10:18 09.11.2026
33 Василев защо Квоти по ПВУ
При наличие, че ТЕЦ-ове са базови мощност и затворен цикъл на производство ток.
Изнасят нашите въглища за Сърбия и купуваме ток от тях. Гении.
Наши въглища, наши ТЕЦ-ове. Нацвъкахте фото, перки на плодородни земи.
Лично ти свали категории земи за Веи-та и фото, и сега последна мода Батерии.
Купуват ток 2 ойро на обяд и ни го продават по 360 ойро вечер мегаватчас.
Мирчев и Добрев искаха перки в Ч. море, все ваши хора.
Сто милиарда ойро даде Европа за втечнен газ. 5.3 от БВП на ЕС не заменя задълженията на д-вите, а се добавя към дълговете им. 170 млрд. ойро за УКР.
10:19 09.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Да, да
До коментар #28 от "Ще разбереш":Няма да има рецесия. Непрекъснато ни вали златен дъжд!
10:22 09.11.2026
36 Европеец
10:27 09.11.2026
37 Бай Хой
Коментиран от #50
10:29 09.11.2026
38 Тъй като знаем
10:29 09.11.2026
39 провинциалист
Коментиран от #48
10:30 09.11.2026
40 Цялата опозиция, без Коцевия слугинаж,
Оправят го в движение с нови и нови заеми.
Няма да изкарат до пролетта. С рецесия или без.
10:32 09.11.2026
41 Асене, махай се
10:33 09.11.2026
42 Световно признат крадец
До коментар #9 от "дядо дръмпир":Нещото, от което разбира повече от правенето на пари и управление на финансите
е КРАДЕНЕТО НА ПАРИТЕ НА България.
България е на дъното благодарение на некадърността на ПП-ДБ по времето на управлението им и години ни трябват да се открият всички провали и едва след това да се започне на ново.
Спрете да се показвате с критики и обвинения защото хората ви мразят.
Коментиран от #55
10:34 09.11.2026
43 Бегай у Гърция,
До коментар #18 от "ТАКА":там ги правят тия фокуси с пенсиите... У нас пàре нема, а и скоро няма да има благодарение на такива "финансисти" като тоя на снимката и табуретката нуЖка... Но иначе ни вали златен дъжд, според плевню...
10:35 09.11.2026
44 Чума
10:35 09.11.2026
45 Ще си сърбаме попарата
10:35 09.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Световно признат крадец
е КРАДЕНЕТО НА ПАРИТЕ НА България.
България е на дъното, трябват да се открият всички провали и едва след това да се започне на ново.
Спрете да се показвате с критики и обвинения защото хората ви мразят.
10:37 09.11.2026
48 Моля,
До коментар #39 от "провинциалист":кремълското мнение не ни интересува.
10:37 09.11.2026
49 12...34
10:38 09.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ясновидец
10:40 09.11.2026
52 Нацистко Коце
До коментар #26 от "Жалка работа":Истина и саботаж не е едно и също. Когато наизустиш думичка от речника, ползвай я по предназначение. Тичкай да прочетеш що е то саботаж.
10:42 09.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Дръта чанта
10:46 09.11.2026
55 Дядо дръмпир отговаря на ,ганчоо крадев
До коментар #42 от "Световно признат крадец":това са празни и лъжовни твърдения.Във финансите има Числа.първо научете ,че в математиката има 9 цифри ,всичко друго е Числа.Мен като данъкоплатец ,а сега разчитащ и на пенсията ме интересува кой пази парите на данъкоплатците.за мен василев е човек ,който разбира и говори с числа и проценти и аз мога да го разбера.докато радевци говорят като вас с приказки и празнодумство това аз не го разбирам и се удивлявам ,че математиката във ваше лице е празнословие!!!
10:46 09.11.2026
56 Аз съм доволен
10:47 09.11.2026
57 Добре
До коментар #53 от "Предай на кремълските си шефове,":Ще им кажем
10:47 09.11.2026
58 избирател
10:50 09.11.2026
59 Кокор,
Да се посмеем пак!
10:53 09.11.2026