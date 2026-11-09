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Асен Василев: Бюджет 2027 води към рецесия
  Тема: Икономика

Асен Василев: Бюджет 2027 води към рецесия

9 Ноември, 2026 09:44 975 59

  • асен василев-
  • бюджет 2027-
  • продължаваме промяната-
  • инфлация-
  • инвестиции

Лидерът на „Продължаваме промяната“ оспори прогнозите за инфлацията, доходите, потреблението и инвестициите

Асен Василев: Бюджет 2027 води към рецесия - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Проектът за държавен бюджет за 2027 г. може да доведе до рецесия и сериозни финансови проблеми, заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в интервю за bTV. Той определи финансовата рамка като „бюджет на финансовия колапс и катастрофата“.

Проектът беше представен от управляващите на 6 ноември в Университета за национално и световно стопанство. Те го определиха като „бюджет на вразумяването“, но според Василев заложените параметри са основани на прекалено оптимистични очаквания.

Критики към прогнозата за инфлацията

Един от основните му аргументи е свързан с инфлацията. По думите му в бюджета за 2026 г. първоначално е бил заложен дефлатор от 5,2 процента, докато очакваната стойност за годината вече е 9,1 процента. Въпреки това в прогнозите за следващите години отново е предвидено успокояване на инфлацията.

Василев определи тази прогноза като прекалено оптимистична на фона на поскъпването на природния газ, електроенергията и дизеловото гориво. Според него по-високите разходи вече се отразяват върху производството, включително в хлебопроизводството.

Доходите и потреблението

Бившият финансов министър оспори и прогнозираното увеличение на доходите. Той даде пример със заплата от 1000 евро, която според заложените параметри трябва да нарасне до 1050 евро през следващата година, до 1060 евро през по-следващата и до 1061 евро през следващия период.

Според Василев този ръст изостава от инфлацията и означава намаляване на покупателната способност. Той постави под съмнение и прогнозата за увеличение на потреблението с около 8 процента.

„Заплатата ви се вдига с 50 евро, но вие ще похарчите 80 евро повече. Ще си бръкнете в спестяванията“, коментира Василев.

Той заяви още, че предвиденото увеличение на минималната работна заплата е по-ниско от необходимото и няма да позволи достигането на очакваните равнища в края на прогнозния период.

Спорът за инвестициите

Василев критикува и инвестиционната част на бюджета. По думите му държавните инвестиции през 2027 г. са планирани с 4 млрд. евро по-малко спрямо настоящата година, което представлява спад от около 40 процента.

В същото време макроикономическата прогноза предвижда общото намаление на инвестициите да бъде около 1 млрд. евро. Според Василев това означава, че частният сектор трябва да компенсира разликата с около 3 млрд. евро допълнителни вложения.

Той постави под съмнение дали бизнесът ще може да осигури тези средства при предвидения данък върху свръхпечалбите, високите енергийни разходи и очакваното свиване на потреблението.

„Няма откъде да дойдат тези 3 милиарда евро повече инвестиции“, каза лидерът на „Продължаваме промяната“.

Като допълнителни рискове Василев посочи забавянето на инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост и проблемите с общинската инвестиционна програма.

Проектът за бюджет за 2027 г. е публикуван за обществено обсъждане до 10 ноември. Официалната оценка на Европейската комисия за проекта на бюджетен план се очаква на 24 ноември.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да, да

    35 12 Отговор
    Кой е този?

    Коментиран от #28

    09:49 09.11.2026

  • 3 Пропаганда

    44 8 Отговор
    Петроханци жълтопаветници и Асен Василев са виновни че бюджета изсмуква народната кръвчица.

    09:50 09.11.2026

  • 4 Кажи им го направо

    9 38 Отговор
    Води към дъното и 1997г. Избирателите на Радев думата рецесия не я разбират, в Ергенът и други формати които гледат я няма.

    Коментиран от #10, #24

    09:51 09.11.2026

  • 5 Кокорчо

    46 9 Отговор
    докара държавата до фалит, а сега дава съвети... Защо още не е осъден? Вече има дело срещу него в САЩ!

    09:51 09.11.2026

  • 6 Ахааа

    44 8 Отговор
    Сглобката е отново разгромена! И продължават да лаят! Тези, които фалшифицираха стари бюджети за да вкарат насилствено и преждевременно еврото , скъпотията и беднотията.... Безсрамници! Не видяха ли, че ГЕРБ- ДПС + ПП- ДБ + Меч са абсолютно малцинство! Само 37 на сто са за тях!

    Коментиран от #8

    09:51 09.11.2026

  • 7 Озверелите

    13 36 Отговор
    Бедни са и тъпи, защото отново избраха дъртите комунисти и ченгета от ДС да ги оправят! Сега ще ме изтрият, но - тъпаците не трябва да гласуват!!!

    Коментиран от #15

    09:51 09.11.2026

  • 8 Евроатлантик

    32 7 Отговор

    До коментар #6 от "Ахааа":

    Сега най- важното за България е да се осъществи съдебната реформа! Старото статукво с отдавна изтекъл мандат, назначения на Пеевски- Борисов все още държат конците.... Остава парламента да попълни нов ВСС, следва скоро нов главен прокурор, нови висши съдии и инспекторат! Тогава ще очакваме справедливост и възмездие! Дали Асен Василев и цялата ПП, ДБ ще подкрепят съдебната реформа или ще си останат в скута на Шиши???? Предстои да видим, съвсем скоро!

    09:54 09.11.2026

  • 9 дядо дръмпир

    9 29 Отговор
    Това е единственият човек от "Елит" бг ,който разбира от правене на пари и управление на финанси!!!Ако имат нещо в междо-ушието си радевци и други просиянски летци трябва да го направят финанс министър до пенсия!ПС.Да споменавам ли вси ...отрочета на комунаги дето фалираха бг???Оня майстор велчев не сте го показвали скоро....другия по времето на орешарски загробил КТБ също изчезна като..партизанин преди 09.09.44г....

    Коментиран от #42

    09:56 09.11.2026

  • 10 Даа⁷

    27 7 Отговор

    До коментар #4 от "Кажи им го направо":

    Слава Богу, вие феновете на сглобката сте абсолютно малцинство! Колкото и да ругаете, сте в губещата позиция!!!

    09:57 09.11.2026

  • 11 Госあ

    23 7 Отговор
    Сус бе кокор! Проблемите не само за този бюджет, а и всички бюджети занапред идват и ще идват от еврото! Което уби всякакви надежди за развитие на индустрия и технологии и ни направи абсолютно колониална държава!

    09:58 09.11.2026

  • 12 Ако не беше увеличил

    18 7 Отговор
    Заплатите на бюджетниците толкова рязко!
    Ако не бяхте унищожили ВБ с ГЕРБ, СДС, БКП, ДБ, и бяхте запазили лЪвът, щеше да е по-различно.
    Ако ГЕРБ не ни бяха изпратили на борси ток и газ, бизнесът щеше да си поеме глътка въздух.
    И малко цифри от ЕК и Европейска сметна палата, в минус са с ЕДИН Трилион ойро Дълг до 2027.
    Сто милиарда евро повече за Втечнен газ, дава ЕС. Любимият ви втечнен газ, заради който стана белята с Боташ. 800 млрд. ойро за нов дълг за субсидиране енергийни сметки.
    България е трета по поскъпване ток в ЕС.
    93 милиарда ойро до 2034 само лихви.
    Честито ви Ойро.

    Коментиран от #53

    09:59 09.11.2026

  • 13 Ааа

    24 6 Отговор
    Асенчо, замълчи
    Видяхме те що за стока си!

    09:59 09.11.2026

  • 14 Абе

    16 6 Отговор
    Асане, кой къде та фане.

    09:59 09.11.2026

  • 15 Евроатлантик

    18 7 Отговор

    До коментар #7 от "Озверелите":

    Дъртите комунисти и техните наследници са всъщност в сглобката ( ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ, Меч). Така, че не баламосвай!

    Коментиран от #22

    10:00 09.11.2026

  • 16 Алеко

    12 0 Отговор
    На държавната буржоазия заплатите с …повишение! На полицията като си поискаха, с повишение! Реформи? Нет…
    И кой няма да има повишение и ще плаща заемите за тези повишения?

    10:00 09.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ТАКА

    9 2 Отговор
    Пенсиите да се вдигнат от 01.01
    и по една пенсия за Коледа и Великден на всеки пенсионер.

    Коментиран от #34, #43

    10:05 09.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Андро

    11 5 Отговор
    Лелее откога петроханци се загрижиха за народа? Да бяхте се сетили га ручахте Жанета.

    Коментиран от #23, #46

    10:09 09.11.2026

  • 21 Уникално

    8 6 Отговор
    Всички сме в камиона по нанадолнището. Камион с регистрация РР2027ГД Румен Радев РР,Гълъб Донев ГД

    10:09 09.11.2026

  • 22 Не е бе

    7 6 Отговор

    До коментар #15 от "Евроатлантик":

    Дъртите комунисти от БКП са всичките около Радев, и са същите които фалираха България и докараха Виденовата зима!

    10:11 09.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 икономист

    16 6 Отговор
    Асене , сметната палата и Евростат доказаха , че имишлено си скривал дефицита за да набуташ еврото в България , дори без официален доклад на БНБ .Това Асене е престъпление срещу финансите на държавата и навсякъде по света е тежко престъпление .Так че комнтирай моля те бюджета , а гледай скандала с еврото да стане световен .

    Коментиран от #29

    10:12 09.11.2026

  • 26 Жалка работа

    10 5 Отговор
    Краденето приключи и всички сглобкаджий скимтят по продажните тв и радия от сутрин до вечер! Ще правят саботажи и мизерия докато пак не захапят кокала.

    Коментиран от #52

    10:12 09.11.2026

  • 27 Снимката е бомба

    9 5 Отговор
    и повече от изчерпателна, тя самата казва повече от десет минути говорене на петроханския лидер. Бюджетът не е като неговите и на двете прасета - даже оперираните от срам милиционери-чантаджии щели да протестират за още пари, те са свикнали да им дават по 50% на година. Чии бюджети ги научиха на това?

    10:14 09.11.2026

  • 28 Ще разбереш

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Да, да":

    По време на рецесията.

    Коментиран от #35

    10:16 09.11.2026

  • 29 Извинете,

    2 6 Отговор

    До коментар #25 от "икономист":

    кремълският Ви фейк не ни касае.

    10:16 09.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Анонимен

    9 1 Отговор
    Всичко е една въртележка на пари. Теглят заем, раздават го на чиновниците, те го харчат по заведения, а с рушветите купуват апартаменти по данъчна оценка. Цялото това нещо се задвижва благодарение на помпането на заплати с кредити. Задължително трябва да се спре и заплатите в държавния сектор да спаднат много под тези в частния.

    10:17 09.11.2026

  • 32 Много съм доволен

    6 5 Отговор
    Когато всички коцета и радевчета изпаднат в рецесия, няма да могат да се оправдават със "сглобката". Когато фактите говорят, путинчетата мълчат. Уууу, неможачи!

    10:18 09.11.2026

  • 33 Василев защо Квоти по ПВУ

    4 1 Отговор
    се съгласихте с ГЕРБ, СДС, ДПС, БКП, сега намерения с 200% повишения квоти.
    При наличие, че ТЕЦ-ове са базови мощност и затворен цикъл на производство ток.
    Изнасят нашите въглища за Сърбия и купуваме ток от тях. Гении.
    Наши въглища, наши ТЕЦ-ове. Нацвъкахте фото, перки на плодородни земи.
    Лично ти свали категории земи за Веи-та и фото, и сега последна мода Батерии.
    Купуват ток 2 ойро на обяд и ни го продават по 360 ойро вечер мегаватчас.
    Мирчев и Добрев искаха перки в Ч. море, все ваши хора.
    Сто милиарда ойро даде Европа за втечнен газ. 5.3 от БВП на ЕС не заменя задълженията на д-вите, а се добавя към дълговете им. 170 млрд. ойро за УКР.

    10:19 09.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Да, да

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ще разбереш":

    Няма да има рецесия. Непрекъснато ни вали златен дъжд!

    10:22 09.11.2026

  • 36 Европеец

    4 3 Отговор
    Този кога ще бъде съден, че скри истинските данни за бюджета и ни вкараха с лъжите си в еврозоната, съвсем в неподходящото време?

    10:27 09.11.2026

  • 37 Бай Хой

    4 3 Отговор
    Нали вие заложихте тоя капан защото знаехте че изпускате кокала ,кво се пулиш сега и ръсиш мозък ....

    Коментиран от #50

    10:29 09.11.2026

  • 38 Тъй като знаем

    2 2 Отговор
    знаем що за финансов гений е лицето на снимката, бихме го посъветвали да спре да прогнозира подобни клатаклизми... Просто не му достигат знания и способности за подобни прогнози, а в ПУЦ-а на Харвард не са го учили да прави държавни бюджети, което демонстрира вече два пъти в България...

    10:29 09.11.2026

  • 39 провинциалист

    1 3 Отговор
    Асенчооо, в Еврозоната сме! Няма НИКАКВИ рискове!!!

    Коментиран от #48

    10:30 09.11.2026

  • 40 Цялата опозиция, без Коцевия слугинаж,

    4 0 Отговор
    ги предупреждава, че бюджетът им е боклучав.
    Оправят го в движение с нови и нови заеми.
    Няма да изкарат до пролетта. С рецесия или без.

    10:32 09.11.2026

  • 41 Асене, махай се

    3 1 Отговор
    от тази овча кошара, проsст народ няма поумняване, това е ген който ти не можеш да промениш и вразумиш, отиди някъде в демккратична държава с умен народ, живей си живота както трябва, няма никакъв смисъл и си обречен на неуспех в тази територия на чалгата, простащината и комунизмът, тук в България не е местото за умни и кадърни политици демагогията, лицемерието, манипулацията и комунистическата пропаганда на изхвърля интелекта отвсякъде, просто е му е местото сред абсолютното мнозинство от сляпото простолюдие !

    10:33 09.11.2026

  • 42 Световно признат крадец

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "дядо дръмпир":

    Нещото, от което разбира повече от правенето на пари и управление на финансите
    е КРАДЕНЕТО НА ПАРИТЕ НА България.
    България е на дъното благодарение на некадърността на ПП-ДБ по времето на управлението им и години ни трябват да се открият всички провали и едва след това да се започне на ново.
    Спрете да се показвате с критики и обвинения защото хората ви мразят.

    Коментиран от #55

    10:34 09.11.2026

  • 43 Бегай у Гърция,

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "ТАКА":

    там ги правят тия фокуси с пенсиите... У нас пàре нема, а и скоро няма да има благодарение на такива "финансисти" като тоя на снимката и табуретката нуЖка... Но иначе ни вали златен дъжд, според плевню...

    10:35 09.11.2026

  • 44 Чума

    3 1 Отговор
    Браво, Асен! Много умен министър! Увеличи ми пенсията и сега се препитавам сравнително сносно! Преди него бе само 296 лева! Сега е близо до 450 еврака, сита чума съм и мога да се отдам на коментари тук! Печката бумти, получих и енергийна помощ от министър Ефремова!!! Поклон, господин финансов гений Василев!

    10:35 09.11.2026

  • 45 Ще си сърбаме попарата

    1 0 Отговор
    Асенчо,късно е чадо за китка.Бай Тошо2 е на ход.Казано е военен да не се допуска до властта.Това трябва със закон да го забранят.

    10:35 09.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Световно признат крадец

    0 2 Отговор
    Нещото, от което разбира повече от правенето на пари и управление на финансите
    е КРАДЕНЕТО НА ПАРИТЕ НА България.
    България е на дъното, трябват да се открият всички провали и едва след това да се започне на ново.
    Спрете да се показвате с критики и обвинения защото хората ви мразят.

    10:37 09.11.2026

  • 48 Моля,

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "провинциалист":

    кремълското мнение не ни интересува.

    10:37 09.11.2026

  • 49 12...34

    1 0 Отговор
    Нинова и Василев са големият принос Радев да управлява,тегло ще теглят 5 милиона заради 1 милион

    10:38 09.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ясновидец

    2 1 Отговор
    Асене , стягайте се , идва Ялта 2.0

    10:40 09.11.2026

  • 52 Нацистко Коце

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Жалка работа":

    Истина и саботаж не е едно и също. Когато наизустиш думичка от речника, ползвай я по предназначение. Тичкай да прочетеш що е то саботаж.

    10:42 09.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Дръта чанта

    0 0 Отговор
    Кокорчо за затвора си

    10:46 09.11.2026

  • 55 Дядо дръмпир отговаря на ,ганчоо крадев

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Световно признат крадец":

    това са празни и лъжовни твърдения.Във финансите има Числа.първо научете ,че в математиката има 9 цифри ,всичко друго е Числа.Мен като данъкоплатец ,а сега разчитащ и на пенсията ме интересува кой пази парите на данъкоплатците.за мен василев е човек ,който разбира и говори с числа и проценти и аз мога да го разбера.докато радевци говорят като вас с приказки и празнодумство това аз не го разбирам и се удивлявам ,че математиката във ваше лице е празнословие!!!

    10:46 09.11.2026

  • 56 Аз съм доволен

    1 0 Отговор
    С рецесия или без, с фатмаци или без, Възраждане винаги е капо.

    10:47 09.11.2026

  • 57 Добре

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Предай на кремълските си шефове,":

    Ще им кажем

    10:47 09.11.2026

  • 58 избирател

    0 1 Отговор
    Асенка, не се напъвай .НАТО в границите от 1997 година . Така , че стагайте се всички там неолиберали , жълтопаветници

    10:50 09.11.2026

  • 59 Кокор,

    0 0 Отговор
    не се помайвай, ами организирайте с Боко още едно цирково представление в стил- протест- оставка - предсрочни избори.

    Да се посмеем пак!

    10:53 09.11.2026

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