Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Близки и общественици се сбогуваха с Константин Тренчев
  Тема: Известни личности

Близки и общественици се сбогуваха с Константин Тренчев

9 Ноември, 2026 20:04 1 123 19

  • константин тренчев-
  • кт подкрепа-
  • синдикати-
  • поклонение-
  • софия

Основателят на КТ „Подкрепа“ почина на 6 ноември на 71 години. Димитър Манолов, Георги Първанов, Кирил Вълчев и Ваня Григорова почетоха паметта му

Близки и общественици се сбогуваха с Константин Тренчев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близки, приятели и общественици се сбогуваха с основателя на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев в столичния храм „Св. Неделя“. Той почина на 6 ноември на 71 години.

Тренчев е сред знаковите фигури на българското синдикално движение. В продължение на 26 години той оглавява КТ „Подкрепа“ – организацията, която основава и превръща в един от водещите синдикати в страната.

„Ужасна, тежка загуба“

Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов определи кончината на своя предшественик като „ужасна, тежка загуба“. Той каза, че ще запомни Тренчев като силен, непоколебим и упорит човек с „уникален интелект“.

„Беше ни брат, баща, всичко“, заяви Манолов пред БНТ.

Спомен за синдикалния лидер

Президентът на България в периода 2002–2012 г. Георги Първанов определи Тренчев като „великолепен синдикалист“ и истински лидер на синдикалното движение.

Първанов посочи отношенията между институциите и синдикатите като пример за социален диалог. Сред конкретните случаи, които припомни, беше учителската стачка, завършила с преговори с посредничеството на държавния глава.

„Като човек ще го запомня с най-добро“, каза Първанов.

„Човек трябва да мисли за душата си“

Вицепрезидентът Кирил Вълчев разказа, че е разговарял с Тренчев в ефира на „Дарик радио“, когато синдикалният лидер е подал оставка като президент на КТ „Подкрепа“. На въпроса защо се оттегля, Тренчев отговорил: „Защото човек трябва да мисли за душата си“.

Председателят на комисията по здравеопазване в Столичния общински съвет Ваня Григорова определи д-р Тренчев като неизменна част от началото на прехода в България. По думите ѝ той е осъзнавал както положителните, така и отрицателните последици от промените, започнали през 1989 г.

В памет на Константин Тренчев БНТ промени програмата си. Синдикалният лидер остава свързан с началото на независимото синдикално движение и с публичния живот на България след промените.

Източници: bntnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йес

    33 5 Отговор
    В топ 5 на мръсниците на Прехода

    20:06 09.11.2026

  • 2 666

    34 5 Отговор
    Не се сещам Тренчев да е направил нещо хубаво за българите.

    20:08 09.11.2026

  • 3 Гост

    14 3 Отговор
    Човек и добре да живее, и много да лъже и краде - умира! Хората казват: За мъртвите - или добро, или нищо.
    А шопът казал: Е па като кажа убаво, дали ще стане по-добър?

    Коментиран от #4

    20:11 09.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 неуморно миче

    18 1 Отговор
    нас кво ни бърка
    те много кат него много плямпаха и нищо за най бедния и болнав народ в ес
    това е истината

    20:13 09.11.2026

  • 6 Сила

    20 2 Отговор
    По "другарчетата" му ще се ориентирате за покойника ...
    Без коментар !!!
    Всичките да хващат и те пътя ...

    Коментиран от #7

    20:14 09.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бялджип

    1 14 Отговор
    RIP ! Беше от фигурите на Прехода.

    20:16 09.11.2026

  • 9 Съвременик

    26 1 Отговор
    Този е в авангарда на ликвидаторите на държавата!
    Беше един от организаторите на партийния дом и унищожаване на секретния архив. Призоваваше и насъскваше народа едни срещу други.
    И вижте кои скърбят за него.

    20:23 09.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 сигурно

    13 0 Отговор
    Загубата е печалба за народа ,защото е вземал по три хилки евра пенсия !!

    20:38 09.11.2026

  • 12 Отиде си една гад

    19 1 Отговор
    Ама толкова голям мръznik, че чак да му се възхитиш!

    20:41 09.11.2026

  • 13 Не ама Да

    5 0 Отговор
    Здравната мафия ще се реформира. Някой друг след Тренчев ще го последва.

    20:43 09.11.2026

  • 14 Константин Тренчев

    1 7 Отговор
    Е Доктор,Маро, доктор пред името на покойния

    20:46 09.11.2026

  • 15 Наяде се

    11 0 Отговор
    и Тренчев ала що 💩 сътвори... Така е с всички смъртни но алчните се държат като безсмърти до последния си миг...

    20:51 09.11.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    Беше 1989 г. Точно след промените. Бях наивник, който смяташе, че идва демокрация за добро. На спирката на кино Изток в София беше се събрала тълпа от хора, която четеше пропаганден позив. Беше компромат срещу Тренчев. Бяха му извадили кирливите ризи на показ. Промъкнах се напред, грабнах позива и го скъсах. Тълпата ме погна, ама бягам бързо, редовно си бягам, дори сега. Имам един маратон и два полумаратона зад гърба си.

    21:02 09.11.2026

  • 17 Аз съм

    4 0 Отговор
    Да е жив и здрав . На много семейства помогна , да не поемат калории над нормата .

    21:05 09.11.2026

  • 18 По тъжния повод

    0 3 Отговор
    Чета изказвания от доказани некадърници и мерзавци. Цял квартет. По-горе. За починалия или добро, или нищо. Това не значи, че меркантилни некадърни мерзавци квартетно трябва да получават микрофон и мегафон по същия повод. Немерзавците запазват смирено мълчание след тъжната така или иначе новина.

    21:11 09.11.2026

  • 19 късото име

    5 0 Отговор
    Чета статията и едва не се разплаквам от прочувствените слова.
    После чета коментарите и почвам да се мисля, че "загубата" за която се говори в статията в същност е огромна, но твърде закъсняла печалба за България. Защото за 40 години, тренчевци, костовци, филип димитровци и соломон-пасита опоскаха и подариха България. Отнеха детството и младостта на на 4 поколения и заробиха с кредити още 20 поколения.

    21:18 09.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове