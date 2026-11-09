Близки и общественици се сбогуваха с Константин Тренчев

Близки, приятели и общественици се сбогуваха с основателя на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев в столичния храм „Св. Неделя“. Той почина на 6 ноември на 71 години.

Тренчев е сред знаковите фигури на българското синдикално движение. В продължение на 26 години той оглавява КТ „Подкрепа“ – организацията, която основава и превръща в един от водещите синдикати в страната.

„Ужасна, тежка загуба“

Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов определи кончината на своя предшественик като „ужасна, тежка загуба“. Той каза, че ще запомни Тренчев като силен, непоколебим и упорит човек с „уникален интелект“.

„Беше ни брат, баща, всичко“, заяви Манолов пред БНТ.

Спомен за синдикалния лидер

Президентът на България в периода 2002–2012 г. Георги Първанов определи Тренчев като „великолепен синдикалист“ и истински лидер на синдикалното движение.

Първанов посочи отношенията между институциите и синдикатите като пример за социален диалог. Сред конкретните случаи, които припомни, беше учителската стачка, завършила с преговори с посредничеството на държавния глава.

„Като човек ще го запомня с най-добро“, каза Първанов.

„Човек трябва да мисли за душата си“

Вицепрезидентът Кирил Вълчев разказа, че е разговарял с Тренчев в ефира на „Дарик радио“, когато синдикалният лидер е подал оставка като президент на КТ „Подкрепа“. На въпроса защо се оттегля, Тренчев отговорил: „Защото човек трябва да мисли за душата си“.

Председателят на комисията по здравеопазване в Столичния общински съвет Ваня Григорова определи д-р Тренчев като неизменна част от началото на прехода в България. По думите ѝ той е осъзнавал както положителните, така и отрицателните последици от промените, започнали през 1989 г.

В памет на Константин Тренчев БНТ промени програмата си. Синдикалният лидер остава свързан с началото на независимото синдикално движение и с публичния живот на България след промените.

Източници: bntnews.bg