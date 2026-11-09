Близки и общественици се сбогуваха с Константин Тренчев

Близки, приятели и общественици се сбогуваха с основателя на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев в столичния храм „Св. Неделя“. Той почина на 6 ноември на 71 години.
Тренчев е сред знаковите фигури на българското синдикално движение. В продължение на 26 години той оглавява КТ „Подкрепа“ – организацията, която основава и превръща в един от водещите синдикати в страната.
„Ужасна, тежка загуба“
Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов определи кончината на своя предшественик като „ужасна, тежка загуба“. Той каза, че ще запомни Тренчев като силен, непоколебим и упорит човек с „уникален интелект“.
„Беше ни брат, баща, всичко“, заяви Манолов пред БНТ.
Спомен за синдикалния лидер
Президентът на България в периода 2002–2012 г. Георги Първанов определи Тренчев като „великолепен синдикалист“ и истински лидер на синдикалното движение.
Първанов посочи отношенията между институциите и синдикатите като пример за социален диалог. Сред конкретните случаи, които припомни, беше учителската стачка, завършила с преговори с посредничеството на държавния глава.
„Като човек ще го запомня с най-добро“, каза Първанов.
„Човек трябва да мисли за душата си“
Вицепрезидентът Кирил Вълчев разказа, че е разговарял с Тренчев в ефира на „Дарик радио“, когато синдикалният лидер е подал оставка като президент на КТ „Подкрепа“. На въпроса защо се оттегля, Тренчев отговорил: „Защото човек трябва да мисли за душата си“.
Председателят на комисията по здравеопазване в Столичния общински съвет Ваня Григорова определи д-р Тренчев като неизменна част от началото на прехода в България. По думите ѝ той е осъзнавал както положителните, така и отрицателните последици от промените, започнали през 1989 г.
В памет на Константин Тренчев БНТ промени програмата си. Синдикалният лидер остава свързан с началото на независимото синдикално движение и с публичния живот на България след промените.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Йес
20:06 09.11.2026
2 666
20:08 09.11.2026
3 Гост
А шопът казал: Е па като кажа убаво, дали ще стане по-добър?
Коментиран от #4
20:11 09.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 неуморно миче
те много кат него много плямпаха и нищо за най бедния и болнав народ в ес
това е истината
20:13 09.11.2026
6 Сила
Без коментар !!!
Всичките да хващат и те пътя ...
Коментиран от #7
20:14 09.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бялджип
20:16 09.11.2026
9 Съвременик
Беше един от организаторите на партийния дом и унищожаване на секретния архив. Призоваваше и насъскваше народа едни срещу други.
И вижте кои скърбят за него.
20:23 09.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 сигурно
20:38 09.11.2026
12 Отиде си една гад
20:41 09.11.2026
13 Не ама Да
20:43 09.11.2026
14 Константин Тренчев
20:46 09.11.2026
15 Наяде се
20:51 09.11.2026
16 РЕАЛИСТ
21:02 09.11.2026
17 Аз съм
21:05 09.11.2026
18 По тъжния повод
21:11 09.11.2026
19 късото име
После чета коментарите и почвам да се мисля, че "загубата" за която се говори в статията в същност е огромна, но твърде закъсняла печалба за България. Защото за 40 години, тренчевци, костовци, филип димитровци и соломон-пасита опоскаха и подариха България. Отнеха детството и младостта на на 4 поколения и заробиха с кредити още 20 поколения.
21:18 09.11.2026