Шишков: АПИ дължи над 700 млн. евро

Агенция „Пътна инфраструктура“ има задължения за над 700 милиона евро по договори от 2024 и 2025 година. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след среща с кметове и представители на местната власт в Пазарджик.

Парите за ремонт и поддържане на пътищата през 2026 година са почти изчерпани. По думите на Шишков натрупаните задължения са ограничили възможността на агенцията да възлага нови дейности по републиканската пътна мрежа.

„Беше изключително сложна 2026 година, защото имахме почти невъзможност да правим нови възлагания за ТРП-та“, каза Иван Шишков.

Министърът заяви, че задълженията са установени от Сметната палата. ТРП означава текущ ремонт и поддържане на пътищата.

Одитът отчита над 1,5 млрд. лева корекции

Одитен доклад на Сметната палата, обхващащ периода от 1 януари 2020 до 31 май 2026 година, посочва счетоводни корекции за около 1,5 милиарда лева при проверката на годишния финансов отчет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2025 година.

В сумата са включени 1017 неодобрени сертификата за вече извършени дейности по текущ ремонт и поддържане на стойност близо 1,2 милиарда лева. Отделно са отчетени неосчетоводени индексации по строителни договори за 312,5 милиона лева и близо 6,2 милиона лева лихви по просрочени плащания.

Сметната палата уточнява, че счетоводните корекции не създават нови задължения за държавния бюджет. Те отразяват вече възникнали разходи и финансови ангажименти, включително за дейности от предходни отчетни периоди.

Бюджетът за 2027 г. няма да покрие всичко необходимо

Шишков призна, че средствата, предвидени за пътната инфраструктура в бюджета за 2027 година, няма да са достатъчни за всички нужни дейности. Въпреки това той очаква до края на 2027 година състоянието на републиканската пътна мрежа да бъде значително подобрено.

Министърът не посочи конкретен размер на допълнителния ресурс, необходим за покриване на всички задължения и за нови ремонти. Потвърденото към момента е, че ограничените средства за текущата година и натрупаните плащания от предходни периоди намаляват възможностите за възлагане на нови дейности.

Източници: bntnews.bg, actualno.com