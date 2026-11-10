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Пътната обстановка: ремонти по „Тракия“ и трафик по границите
  Тема: Трафик

Пътната обстановка: ремонти по „Тракия“ и трафик по границите

10 Ноември, 2026 06:48 430 0

  • пътна обстановка-
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  • катастрофи-
  • пожарна

Ограничения има и по направленията към „Капитан Андреево“, Враца, Кърджали и Мъглиж. В планините високите части са със зимни условия

Пътната обстановка: ремонти по „Тракия“ и трафик по границите - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ремонт на автомагистрала „Тракия“ ще промени движението към Бургас между 84-ия и 86-ия километър в област Пазарджик. От 7:30 до 17:00 часа трафикът ще преминава само в изпреварващата лента заради частичен ремонт на асфалтовата настилка. Агенция „Пътна инфраструктура“ призовава водачите да спазват временната сигнализация и да се движат с повишено внимание.

Ограничения остават в сила и по други натоварени направления. При Свиленград движението по път I-8 преминава от една лента в друга заради ремонт на дилатационни фуги. Товарните автомобили над 12 тона към ГКПП „Капитан Андреево“ се пренасочват през път II-89, автомагистрала „Марица“ и пътния възел при пункта.

По път I-1 между Нефела и Паволче движението се извършва по обход през Враца в светлата част на деня, между 8:00 и 17:00 часа. Ограничението е в сила до 20 ноември. По път I-6 при Мъглиж автомобилите преминават двупосочно в една лента заради ремонт, а дейностите са планирани до 16 ноември.

Ограничения по второкласната мрежа

Движението по път I-5 в района на Кърджали е ограничено заради асфалтиране до 17 ноември. По път I-9 при Поморие е въведена максимална скорост от 50 км/ч заради ремонт, който трябва да продължи до 31 март 2027 г. Двупосочно в една лента се преминава и по път II-73 между Лозарево и Прилеп, където ремонтът е със срок до 16 ноември.

По последната информация на Гранична полиция трафикът през граничните пунктове със съседните държави е нормален. За пътуващите към Гърция остава важно да предвидят и временните ограничения по магистралата между Солун и Атина в района на Катерини, където на 10 ноември от 8:00 до 20:00 часа ще бъде спряно движението в двете посоки между южния и северния пътен възел на града.

Сводката на КАТ и пожарната

МВР отчита един загинал и 29 ранени при 17 пътнотранспортни произшествия в страната през последното денонощие. В София са регистрирани две тежки и 17 леки катастрофи, при които са ранени двама души. От началото на ноември катастрофите са 135, загиналите са осем, а ранените 173.

За 8 ноември звената на пожарната са реагирали на 88 сигнала за произшествия и са ликвидирали 56 пожара. Осемнадесет от пожарите са били с преки материални щети, а 38 са били без материални щети. Извършени са 24 спасителни и помощни операции, включително шест при катастрофи. При пожарите няма загинали и пострадали.

Условията в планините

НИМХ прогнозира значителна облачност и валежи от дъжд главно в западните райони, като над около 1700 метра те преминават в сняг. По високите части температурите остават отрицателни. На връх Ботев прогнозата е за променлива облачност и температури между минус 5 и минус 2 градуса.

Туристите трябва да се съобразят с възможно заледяване, ниски температури и рязка промяна на времето във високите части. При зимни преходи видимостта и състоянието на маршрутите могат да се променят бързо.


България
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