Терзиев представя плановете за завода за отпадъци

Кметът на София Васил Терзиев ще представи напредъка и плановете за развитие на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО). Събитието е насрочено за 10 ноември от 12:00 часа и ще се проведе на територията на завода.

Терзиев ще бъде придружен от заместник-кмета по направление „Околна среда“ инж. Николай Неделков и директора на предприятието Юлиан Даскалов. Пред медиите и общинските съветници ще бъдат представени постигнатите резултати в работата на СПТО, извършеното техническо обновяване и планираните следващи дейности.

Дискусия и обиколка на съоръженията

Програмата започва с открита дискусия в заседателната зала на предприятието. Предвидена е възможност за въпроси и разговор с кмета, заместник-кмета и ръководството на СПТО.

След дискусията ще има обиколка на територията на завода. Тя ще включва почистените технологични алеи и съоръженията в предприятието.

На срещата са поканени и представители на Столичния общински съвет. В предварителната информация на Столичната община не са посочени конкретни стойности за извършените дейности, размерът на вложените средства или срокове за предстоящите проекти. Те се очаква да бъдат представени по време на дискусията.

Източници: dariknews.bg