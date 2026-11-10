Терзиев представя плановете за завода за отпадъци

Кметът на София Васил Терзиев ще представи напредъка и плановете за развитие на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО). Събитието е насрочено за 10 ноември от 12:00 часа и ще се проведе на територията на завода.
Терзиев ще бъде придружен от заместник-кмета по направление „Околна среда“ инж. Николай Неделков и директора на предприятието Юлиан Даскалов. Пред медиите и общинските съветници ще бъдат представени постигнатите резултати в работата на СПТО, извършеното техническо обновяване и планираните следващи дейности.
Дискусия и обиколка на съоръженията
Програмата започва с открита дискусия в заседателната зала на предприятието. Предвидена е възможност за въпроси и разговор с кмета, заместник-кмета и ръководството на СПТО.
След дискусията ще има обиколка на територията на завода. Тя ще включва почистените технологични алеи и съоръженията в предприятието.
На срещата са поканени и представители на Столичния общински съвет. В предварителната информация на Столичната община не са посочени конкретни стойности за извършените дейности, размерът на вложените средства или срокове за предстоящите проекти. Те се очаква да бъдат представени по време на дискусията.
Източници: dariknews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 раз
Коментиран от #11
07:00 10.11.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... АМА ТАКА УСЕЩАМ ЧЕ ЩЕ ГО РЕПРЕСИРАТ
......
НЕ МОГА ДА КАЖА ПОВЕЧЕ ЗАСЕГА :)
Коментиран от #19
07:04 10.11.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
07:07 10.11.2026
4 Красимир Петров
Коментиран от #13
07:08 10.11.2026
5 Петроханеца пак се стяга да краде
07:10 10.11.2026
6 Най-скабия кмет
07:14 10.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. ВСИЧКИ НАУЧИХА ЗА БОКЛУКА И БОКЛУЦИТЕ
07:18 10.11.2026
9 Василе, комунистическо фашистче
Ти носиш пряка отговорност за не пазаане на нормативните наретби за българското знаме!
Коментиран от #14
07:19 10.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Разликата ще бъде,
До коментар #1 от "раз":че в новият завод за отпадъци, ще се извозват pycoфuлu за рециклиране.
07:21 10.11.2026
12 РОЗОВИ СХЕМИ
07:28 10.11.2026
13 анти
До коментар #4 от "Красимир Петров":Не харесваш този комунист, искаш друг комунист?ю
07:29 10.11.2026
14 наретбо
До коментар #9 от "Василе, комунистическо фашистче":Този не е ли от вашите комунисти?
07:29 10.11.2026
15 Зико
07:33 10.11.2026
16 БИВШ СОФИЯНЕЦ ИЗБЯГАЛ ОТ СОФИЯ
Преди 20г. София си беше по за предпочитане .
Коментиран от #26
07:36 10.11.2026
17 Трол
07:40 10.11.2026
18 А планове
07:41 10.11.2026
19 Ъхъ
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Най добрият кмет, който София е имала!🌈
Още много мандати и гейпаради!
07:44 10.11.2026
20 Прогресивна България
Коментиран от #23
07:47 10.11.2026
21 Васко-Маслото
07:50 10.11.2026
22 Завод за боклуци имени "Румена Радева"
07:51 10.11.2026
23 Завод за боклуци имени "Румена Радева"
До коментар #20 от "Прогресивна България":Като приемете бюджета ще пратите цяла България в Африка... Централна!
07:52 10.11.2026
24 Мнение
07:59 10.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Троян
До коментар #16 от "БИВШ СОФИЯНЕЦ ИЗБЯГАЛ ОТ СОФИЯ":Що си избягал от тоя рай бе? Данте Алиегри го е описал достатъчно:)
08:06 10.11.2026
27 Некадърник
08:08 10.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Софето
08:16 10.11.2026
30 Много е предсказуемо
08:27 10.11.2026
31 Подлога
08:27 10.11.2026