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Терзиев представя плановете за завода за отпадъци

Терзиев представя плановете за завода за отпадъци

10 Ноември, 2026 06:55 790 31

  • васил терзиев-
  • завод за отпадъци-
  • столично предприятие-
  • софия-
  • техническо обновяване

Кметът на София ще говори за резултатите, техническото обновяване и предстоящите дейности в предприятието

Терзиев представя плановете за завода за отпадъци - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев ще представи напредъка и плановете за развитие на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО). Събитието е насрочено за 10 ноември от 12:00 часа и ще се проведе на територията на завода.

Терзиев ще бъде придружен от заместник-кмета по направление „Околна среда“ инж. Николай Неделков и директора на предприятието Юлиан Даскалов. Пред медиите и общинските съветници ще бъдат представени постигнатите резултати в работата на СПТО, извършеното техническо обновяване и планираните следващи дейности.

Дискусия и обиколка на съоръженията

Програмата започва с открита дискусия в заседателната зала на предприятието. Предвидена е възможност за въпроси и разговор с кмета, заместник-кмета и ръководството на СПТО.

След дискусията ще има обиколка на територията на завода. Тя ще включва почистените технологични алеи и съоръженията в предприятието.

На срещата са поканени и представители на Столичния общински съвет. В предварителната информация на Столичната община не са посочени конкретни стойности за извършените дейности, размерът на вложените средства или срокове за предстоящите проекти. Те се очаква да бъдат представени по време на дискусията.

Източници: dariknews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 раз

    8 0 Отговор
    То и сега имаме заводи за отпадъци,колкото си щеш.

    Коментиран от #11

    07:00 10.11.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 0 Отговор
    ДАНО НЕ ГО " РЕПРЕСИРАТ" ВАСКО ...
    .... АМА ТАКА УСЕЩАМ ЧЕ ЩЕ ГО РЕПРЕСИРАТ
    ......
    НЕ МОГА ДА КАЖА ПОВЕЧЕ ЗАСЕГА :)

    Коментиран от #19

    07:04 10.11.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 0 Отговор
    СКОРО КУЧКАРИТЕ В СОФИЯ ЩЕ ПРАВЯТ БДЕНИЯ И ЗА КМЕТА ВАСКО .. КАКТО ПРАВЕХА ЗА КУЧЕНЦАТА И ВАРНЕНСКИЯ КМЕТ :)
    ......

    07:07 10.11.2026

  • 4 Красимир Петров

    19 0 Отговор
    Терзиев "оправи" София тотално,сега завод ще прави.Най-некадърният кмет в историята на София.

    Коментиран от #13

    07:08 10.11.2026

  • 5 Петроханеца пак се стяга да краде

    15 0 Отговор
    Този некадърник защо не обува розовите гащи и да тича на София прайд

    07:10 10.11.2026

  • 6 Най-скабия кмет

    12 0 Отговор
    Някога. Изобщо. Въобще!!!

    07:14 10.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    В ПЕТЪК ГО ХВЪРЛИХ КМЕТА ВАСКО НА ВЪЛЦИТЕ... ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ НА НС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, КПК, ДАНС, МВР, ВКП , МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО .. И Т. Н.
    .. ВСИЧКИ НАУЧИХА ЗА БОКЛУКА И БОКЛУЦИТЕ

    07:18 10.11.2026

  • 9 Василе, комунистическо фашистче

    13 3 Отговор
    Докога ще виси украинската дрипа над входа на общината?
    Ти носиш пряка отговорност за не пазаане на нормативните наретби за българското знаме!

    Коментиран от #14

    07:19 10.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Разликата ще бъде,

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "раз":

    че в новият завод за отпадъци, ще се извозват pycoфuлu за рециклиране.

    07:21 10.11.2026

  • 12 РОЗОВИ СХЕМИ

    7 1 Отговор
    Нео либерализма ще унищожи Европа!

    07:28 10.11.2026

  • 13 анти

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Красимир Петров":

    Не харесваш този комунист, искаш друг комунист?ю

    07:29 10.11.2026

  • 14 наретбо

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Василе, комунистическо фашистче":

    Този не е ли от вашите комунисти?

    07:29 10.11.2026

  • 15 Зико

    7 0 Отговор
    Васик да си представи оставката, другото е загуба на време. Хората нямат топла вода, той тръгнал да баламосва!

    07:33 10.11.2026

  • 16 БИВШ СОФИЯНЕЦ ИЗБЯГАЛ ОТ СОФИЯ

    7 0 Отговор
    ТИЯ ДАЛАВЕРАДЖИЙ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ОБЩИНАРИ И ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ ПРЕВЪРНАЛИ СОФИЯ В СТУДЕН ИСКУСТВЕН НЕПРИЯТЕН ГРАД С ТИЯ ПРОМЕНИ.
    Преди 20г. София си беше по за предпочитане .

    Коментиран от #26

    07:36 10.11.2026

  • 17 Трол

    1 6 Отговор
    Г-н Терзиев провежда политика, в която до 10 години София да се нареди до модерни градове като Сингапур, Дубай, Ню Йорк, Лондон, Сеул и др.

    07:40 10.11.2026

  • 18 А планове

    3 0 Отговор
    За склада с отпадъците на жълтите павета? Цялата държава мирише от складираните там 240 отпадъка!

    07:41 10.11.2026

  • 19 Ъхъ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Най добрият кмет, който София е имала!🌈
    Още много мандати и гейпаради!

    07:44 10.11.2026

  • 20 Прогресивна България

    1 1 Отговор
    Теб Генерал Румен Радев ще те прати про бай Ставри, само да приемем бюджета

    Коментиран от #23

    07:47 10.11.2026

  • 21 Васко-Маслото

    3 1 Отговор
    няма проект, който да е започнал и да го довърши. Другият такъв е Блаже-корумпето от Варна.

    07:50 10.11.2026

  • 22 Завод за боклуци имени "Румена Радева"

    1 3 Отговор
    Идея за Прогресивна България!

    07:51 10.11.2026

  • 23 Завод за боклуци имени "Румена Радева"

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Прогресивна България":

    Като приемете бюджета ще пратите цяла България в Африка... Централна!

    07:52 10.11.2026

  • 24 Мнение

    2 0 Отговор
    Нищо не направихте за София. Същите плочки, същите строежи заемащи тротоарите, същата мръсотия. То си пролича, че не работите за хората а за строителите. Достоен наследник на Фандукова.

    07:59 10.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Троян

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "БИВШ СОФИЯНЕЦ ИЗБЯГАЛ ОТ СОФИЯ":

    Що си избягал от тоя рай бе? Данте Алиегри го е описал достатъчно:)

    08:06 10.11.2026

  • 27 Некадърник

    1 0 Отговор
    Избран с мошенгийте на бойо тиквата и киро шприца от страх да не спечели Ваня Григорова.Сега му сърбайте попарата!

    08:08 10.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Софето

    1 0 Отговор
    Този само едно нещо трябваше да направи - паркинги и нямаше да изглежда смешен. А сега прилича на карикатура..

    08:16 10.11.2026

  • 30 Много е предсказуемо

    1 0 Отговор
    Наближават местните избори и ние извадихме старата дъвка, а четири години какво прави? Презастроявал София и верно служил на мафията, след като е заел чуждото място?

    08:27 10.11.2026

  • 31 Подлога

    0 0 Отговор
    До кога от общината ще виси украинското ,,знаме" ?!?

    08:27 10.11.2026

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