Верижна катастрофа с десетки коли затвори АМ „Тракия“

Десетки автомобили и тежкотоварни превозни средства са участвали във верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. Инцидентът е станал около 7 часа сутринта при гъста мъгла, а ударите са в платното в посока София. Има ранени хора, но точният им брой и състоянието им все още не са обявени.
Заради катастрофата движението по магистралата е затворено и в двете посоки. На място са изпратени патрулни автомобили на МВР, които регулират трафика и насочват превозните средства.
Обходният маршрут е през Карнобат и Петолъчката. Към момента няма съобщени данни за загинали. Не са обявени и подробности за причините за сблъсъка, както и за точния брой на участвалите автомобили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 герап
08:10 10.11.2026
2 отлично
Коментиран от #5
08:13 10.11.2026
3 Циклама Караташкова
08:15 10.11.2026
4 Дай Боже !
Докато !
Тази Лудост !
Свърши !
08:18 10.11.2026
5 бро от дружба едно
До коментар #2 от "отлично":ДОН ЙОЦА...ТЕЛЕ ГРАФИСТА И ФАТ МАКА...ПРЕВЪРНАХА ТАА ДЪРЖАВА
В....ДЗОМБИ ЛЕНД...💀
Коментиран от #6, #7, #18
08:18 10.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пища ХУФнагел
До коментар #5 от "бро от дружба едно":По-добре З0мби ленд , отколкото ТИКВ0 ленд ! Замисли се /ако можеш / и ще се съгласиш.
Коментиран от #20
08:22 10.11.2026
8 Мурзилко
08:23 10.11.2026
9 Ниско летящ
08:23 10.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 раз
08:24 10.11.2026
12 Мунчо
Коментиран от #15
08:28 10.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 газо
До коментар #12 от "Мунчо":е кой ги прави тия къдрави магистрали и прибра парсата!?
Коментиран от #17
08:39 10.11.2026
16 на никой не му пука
08:41 10.11.2026
17 Летеца съм
До коментар #15 от "газо":Кой къдрави магистрали бе? Тия от по 40 милиона Евро километъра ли?
Борисов е аматьор с неговите 1 милион лева километъра. Те и затова стават къдрави.
08:43 10.11.2026
18 На калпав
До коментар #5 от "бро от дружба едно":Инструмент все друг му е виновен.
08:44 10.11.2026
19 ..леле , КАКО !
08:47 10.11.2026
20 Аладар
До коментар #7 от "Пища ХУФнагел":Февруари , март ще питаме що го бутнахме Боко. Още малко. Като гледам цени нагоре, данъци нагоре, безработица нагоре. А прогресистите обръщат потоците в правилните джобове. Това е най важното в момента.
08:49 10.11.2026