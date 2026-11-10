Новини
България »
Ямбол »
Верижна катастрофа с десетки коли затвори АМ „Тракия“
  Тема: Трафик

Верижна катастрофа с десетки коли затвори АМ „Тракия“

10 Ноември, 2026 08:08 1 766 20

  • катастрофа-
  • ам тракия-
  • зимница-
  • мъгла-
  • трафик

Инцидентът е станал при гъста мъгла край пътен възел „Зимница“. Има ранени, а движението е пренасочено по обходен маршрут

Верижна катастрофа с десетки коли затвори АМ „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Десетки автомобили и тежкотоварни превозни средства са участвали във верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. Инцидентът е станал около 7 часа сутринта при гъста мъгла, а ударите са в платното в посока София. Има ранени хора, но точният им брой и състоянието им все още не са обявени.

Заради катастрофата движението по магистралата е затворено и в двете посоки. На място са изпратени патрулни автомобили на МВР, които регулират трафика и насочват превозните средства.

Обходният маршрут е през Карнобат и Петолъчката. Към момента няма съобщени данни за загинали. Не са обявени и подробности за причините за сблъсъка, както и за точния брой на участвалите автомобили.


Ямбол / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 герап

    14 1 Отговор
    Войната в България не спира!

    08:10 10.11.2026

  • 2 отлично

    9 1 Отговор
    Стигнали са за където са бързали. Зомби.

    Коментиран от #5

    08:13 10.11.2026

  • 3 Циклама Караташкова

    7 0 Отговор
    МИ ИМАТ СИ КОЛИ...УГАЖДАТ СИ👍

    08:15 10.11.2026

  • 4 Дай Боже !

    3 5 Отговор
    Всекси Ден !

    Докато !

    Тази Лудост !

    Свърши !

    08:18 10.11.2026

  • 5 бро от дружба едно

    9 15 Отговор

    До коментар #2 от "отлично":

    ДОН ЙОЦА...ТЕЛЕ ГРАФИСТА И ФАТ МАКА...ПРЕВЪРНАХА ТАА ДЪРЖАВА
    В....ДЗОМБИ ЛЕНД...💀

    Коментиран от #6, #7, #18

    08:18 10.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пища ХУФнагел

    8 10 Отговор

    До коментар #5 от "бро от дружба едно":

    По-добре З0мби ленд , отколкото ТИКВ0 ленд ! Замисли се /ако можеш / и ще се съгласиш.

    Коментиран от #20

    08:22 10.11.2026

  • 8 Мурзилко

    9 18 Отговор
    Резултатът от управлението на Радев вече почва да се усеща... Виденовата зима ще ни се вижда като сиромашко лято....

    08:23 10.11.2026

  • 9 Ниско летящ

    31 0 Отговор
    При дъжд, сняг и мъгла се кара по същия идиотски начин, както и при слънчево и сухо време.

    08:23 10.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 раз

    12 3 Отговор
    И българската икономика е във верижкова катастроффффа!

    08:24 10.11.2026

  • 12 Мунчо

    5 4 Отговор
    Даааа и както винаги са виновни Борисов, Пеевски, ГЕРБ и всички останали, че Ганьо е к... като градинарска лейка и не мисли с малкото, което има в кратуната... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #15

    08:28 10.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 газо

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Мунчо":

    е кой ги прави тия къдрави магистрали и прибра парсата!?

    Коментиран от #17

    08:39 10.11.2026

  • 16 на никой не му пука

    2 1 Отговор
    Важното е, че Борисов вече не краде. Асфалт не ядеме!

    08:41 10.11.2026

  • 17 Летеца съм

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "газо":

    Кой къдрави магистрали бе? Тия от по 40 милиона Евро километъра ли?
    Борисов е аматьор с неговите 1 милион лева километъра. Те и затова стават къдрави.

    08:43 10.11.2026

  • 18 На калпав

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "бро от дружба едно":

    Инструмент все друг му е виновен.

    08:44 10.11.2026

  • 19 ..леле , КАКО !

    0 0 Отговор
    Не е хубаво туй нещо !

    08:47 10.11.2026

  • 20 Аладар

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пища ХУФнагел":

    Февруари , март ще питаме що го бутнахме Боко. Още малко. Като гледам цени нагоре, данъци нагоре, безработица нагоре. А прогресистите обръщат потоците в правилните джобове. Това е най важното в момента.

    08:49 10.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Всички градове