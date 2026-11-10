Верижна катастрофа с десетки коли затвори АМ „Тракия“

Десетки автомобили и тежкотоварни превозни средства са участвали във верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. Инцидентът е станал около 7 часа сутринта при гъста мъгла, а ударите са в платното в посока София. Има ранени хора, но точният им брой и състоянието им все още не са обявени.

Заради катастрофата движението по магистралата е затворено и в двете посоки. На място са изпратени патрулни автомобили на МВР, които регулират трафика и насочват превозните средства.

Обходният маршрут е през Карнобат и Петолъчката. Към момента няма съобщени данни за загинали. Не са обявени и подробности за причините за сблъсъка, както и за точния брой на участвалите автомобили.