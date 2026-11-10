Фон дер Лайен: Европа стои твърдо с България

Европа стои твърдо с България и ще засили усилията си за сигурността в Черно море. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след срещата си с премиера Румен Радев във Варна.
„Тук във Варна, на брега на Черно море, искам да отправя ясно послание: Европа стои твърдо с България. Засилваме ролята си. За да укрепим морското наблюдение. Да защитим критичната инфраструктура. И да помогнем за възстановяването и защитата на свободата на корабоплаването в Черно море“, написа Фон дер Лайен в „Екс“.
В изявлението акцентът е поставен върху три направления - наблюдението по море, защитата на критичната инфраструктура и гарантирането на свободното корабоплаване. Конкретни срокове, финансови параметри и отделни операции не са посочени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 геюропа
11:11 10.11.2026
2 ЕСССР
Изгонете незабавно Другарката Урсула не се дръжте позорно!
11:11 10.11.2026
3 Тази
11:12 10.11.2026
4 Ъъъъ
11:12 10.11.2026
5 Гост
11:13 10.11.2026
6 Пламен
Коментиран от #20, #41
11:13 10.11.2026
7 БЪЛГАРИЯ
11:13 10.11.2026
8 Европа
Коментиран от #38
11:13 10.11.2026
9 РЕАЛИСТ
Коментиран от #17, #24
11:14 10.11.2026
10 Репортерката сонЯ
11:14 10.11.2026
11 Тик-Ток
Коментиран от #39
11:14 10.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ЕСССР
Другарката Урсула дойде да ни нареди "Мълчете за украинските дронове и провокации, ето ви 50 милиона да си ги делнете с румънците и си трайте"!
Коментиран от #22
11:15 10.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Фон Мюнхаузен
Коментиран от #64
11:15 10.11.2026
16 Чичак
11:15 10.11.2026
17 Чорапа
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":Е то за потапянето на корабите е фифти-фифти, нямаме доказателства!
Коментиран от #37
11:15 10.11.2026
18 провинциалист
11:16 10.11.2026
19 Хм.....
11:16 10.11.2026
20 Ганчо се скатава да оцелее
До коментар #6 от "Пламен":щото преизбира крадливи тикви
ошушкаха го да е най големия бедняк в ес
Коментиран от #44
11:17 10.11.2026
21 сирене
11:17 10.11.2026
22 Гост
До коментар #13 от "ЕСССР":Не е точно така, по скоро "дайте поне още по 50 милиона, че на Зеленски са му малко златните тоалетни"
Коментиран от #30, #56
11:17 10.11.2026
23 Вовата
Коментиран от #31
11:18 10.11.2026
24 сирене
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":иска да ни прави фронтова държава, разбира се .. и тогава ще стоят зад нас, както стоят зад украйна в момента
Коментиран от #46
11:18 10.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хаген Дас
11:19 10.11.2026
27 Зеления
11:19 10.11.2026
28 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #45
11:20 10.11.2026
29 Трол
11:20 10.11.2026
30 ЕСССР
До коментар #22 от "Гост":Това утре, днес Другарката Урсула е "мила и щедра"!
11:20 10.11.2026
31 Те избирателите
До коментар #23 от "Вовата":На Възраждане са свикнали да са разочаровани.
11:20 10.11.2026
32 Последния Софиянец
11:21 10.11.2026
33 Патрийот
11:21 10.11.2026
34 Стига, бе, стига
11:22 10.11.2026
35 факт
11:23 10.11.2026
36 Майкооо
Коментиран от #47, #62, #70, #80, #82
11:23 10.11.2026
37 РЕАЛИСТ
До коментар #17 от "Чорапа":Имам в предвид наши кораби. През оная работа ми е за чуждите.
11:24 10.11.2026
38 Аде бегай
До коментар #8 от "Европа":На фронта да защитаваш ес
11:24 10.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Дядо Петко каза
11:25 10.11.2026
41 отворко
До коментар #6 от "Пламен":Като си толкова съпричастен, ходи да те утилизират и могилизират в Украйна. На нас не ни трябват нито грантовете, нито милиардите от ЕС - без това ги крадат шепа олигарси и измамници и до народа не стига нищо.
11:25 10.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Не Ме Интересува !
Искам !
България !
Да си Ми Плати !
Моето !
Онова Което Ми Се Полага !
По Закон !
11:25 10.11.2026
44 Ганю
До коментар #20 от "Ганчо се скатава да оцелее":Ти ко си мислиш че еропа са добре ли
11:25 10.11.2026
45 Уотсън
До коментар #28 от "🦉🦉🦉🦉":Премиерът не е към КАТ.Нито е парамедик.
Коментиран от #89
11:25 10.11.2026
46 РЕАЛИСТ
До коментар #24 от "сирене":Объркала е адреса. Ние не сме толкова глупави, като украинците, да мрем за техния кеф.
Коментиран от #65
11:26 10.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Тази вещица
11:27 10.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Гост
11:27 10.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 60-те гидини
До коментар #22 от "Гост":СССР ни открадна 32 тона злато.Коментирай.
Коментиран от #76
11:28 10.11.2026
57 Медея
11:28 10.11.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Хаха
11:29 10.11.2026
60 Хи хи
11:29 10.11.2026
61 Пародимир Наркомански
11:29 10.11.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Ти си гледай
До коментар #46 от "РЕАЛИСТ":Пенсията.
11:30 10.11.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Генерал Лебедев
11:31 10.11.2026
68 Тая фашистка наследница
Сега е хвърлила око на Варна! Дано окьоравее!
Интересно е Радев, колко дълбоко се е навел!
11:32 10.11.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 БАНко
11:33 10.11.2026
72 Европа стои твърдо с България
11:33 10.11.2026
73 Азззззззз
11:34 10.11.2026
74 БЪЛГАРИН
11:34 10.11.2026
75 az СВО Победа 81
Коментиран от #84
11:34 10.11.2026
76 Не лъжи
До коментар #56 от "60-те гидини":Бе простак жълт.
11:34 10.11.2026
77 Ха ха ха ха ха
Урсула търси поредните балъци защото укрите са на привършване.
11:35 10.11.2026
78 Алоуууу
11:35 10.11.2026
79 Да ви го.......
11:36 10.11.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Някой може ли да ми каже
11:37 10.11.2026
82 Майко майко
До коментар #36 от "Майкооо":Колко много пе с се навъди
11:38 10.11.2026
83 Хи хи
11:39 10.11.2026
84 Погребален агент
До коментар #75 от "az СВО Победа 81":След 13:00 ч. може да си поръчате жалейки при нас.
11:39 10.11.2026
85 евроатлантиЦ
11:40 10.11.2026
86 БОРУНА ЛОМ
11:40 10.11.2026
87 Др. Манчев
11:41 10.11.2026
88 БЪЛГАРИН
11:41 10.11.2026
89 🦉🦉🦉🦉
До коментар #45 от "Уотсън":Елементарно , драги ми Уотсън,
МИСЛЕНЕТО НЕ ТИ Е СИЛНАТА СТРАНА❗
Пробвай с продажба на краставици,
ама внимавай да не ти пробутат и тиквички да продаваш❗
11:41 10.11.2026