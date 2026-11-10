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Фон дер Лайен: Европа стои твърдо с България

Фон дер Лайен: Европа стои твърдо с България

10 Ноември, 2026 11:09 993 89

  • урсула фон дер лайен-
  • румен радев-
  • черно море-
  • морска сигурност-
  • свобода на корабоплаването

Председателят на Европейската комисия заяви във Варна, че ЕС ще засили морското наблюдение и защитата на критичната инфраструктура в Черно море

Фон дер Лайен: Европа стои твърдо с България - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Европа стои твърдо с България и ще засили усилията си за сигурността в Черно море. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след срещата си с премиера Румен Радев във Варна.

„Тук във Варна, на брега на Черно море, искам да отправя ясно послание: Европа стои твърдо с България. Засилваме ролята си. За да укрепим морското наблюдение. Да защитим критичната инфраструктура. И да помогнем за възстановяването и защитата на свободата на корабоплаването в Черно море“, написа Фон дер Лайен в „Екс“.

В изявлението акцентът е поставен върху три направления - наблюдението по море, защитата на критичната инфраструктура и гарантирането на свободното корабоплаване. Конкретни срокове, финансови параметри и отделни операции не са посочени.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 геюропа

    35 6 Отговор
    е в канала а има желание и за радиация

    11:11 10.11.2026

  • 2 ЕСССР

    43 2 Отговор
    Толкова твърдо, че не смее да каже на САЩ за визите и ни третира, като втора категория хора с любимото на Урсула "на втора скорост"!
    Изгонете незабавно Другарката Урсула не се дръжте позорно!

    11:11 10.11.2026

  • 3 Тази

    44 4 Отговор
    Където отиде всява смърт.

    11:12 10.11.2026

  • 4 Ъъъъ

    38 2 Отговор
    И кака европа ни защитава от украинските дронове, ма другаркЕ !

    11:12 10.11.2026

  • 5 Гост

    30 1 Отговор
    Типично за ЕС "Конкретни срокове, финансови параметри и отделни операции не са посочени". Говорим си общи приказки, колкото да не зспим.

    11:13 10.11.2026

  • 6 Пламен

    4 23 Отговор
    Ганчо сака само да ползва. Когато трябва колективна съпричастност, Ганчо се скатава

    Коментиран от #20, #41

    11:13 10.11.2026

  • 7 БЪЛГАРИЯ

    35 2 Отговор
    Не иска и да чуе за теб,а още по-малко да те гледа тук.

    11:13 10.11.2026

  • 8 Европа

    4 30 Отговор
    На който не му харесва в ЕС да стяга куфарите и да заминава на изток.

    Коментиран от #38

    11:13 10.11.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    38 0 Отговор
    Някой разбира ли , какво иска да каже Урсула с това "Европа стои твърдо с България". Някой ни напада ли, потапя ни кораби ли, кво ли? Иди я разбери. Объркала е страната на която го казва. Тук не пасем трева.

    Коментиран от #17, #24

    11:14 10.11.2026

  • 10 Репортерката сонЯ

    15 0 Отговор
    Отивам да и дръпна вратата.

    11:14 10.11.2026

  • 11 Тик-Ток

    25 2 Отговор
    Вещицата носи само смърт в България,откакто е в България 20 убити на магистрала Тракия

    Коментиран от #39

    11:14 10.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ЕСССР

    23 0 Отговор
    Какво се случва:
    Другарката Урсула дойде да ни нареди "Мълчете за украинските дронове и провокации, ето ви 50 милиона да си ги делнете с румънците и си трайте"!

    Коментиран от #22

    11:15 10.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Фон Мюнхаузен

    14 0 Отговор
    Дано да няма смущения в жипиеса този път.

    Коментиран от #64

    11:15 10.11.2026

  • 16 Чичак

    5 4 Отговор
    Да имаш за съюзник България е цяло бедствие

    11:15 10.11.2026

  • 17 Чорапа

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Е то за потапянето на корабите е фифти-фифти, нямаме доказателства!

    Коментиран от #37

    11:15 10.11.2026

  • 18 провинциалист

    17 0 Отговор
    Европа и България защо звучат като две отделни неща?

    11:16 10.11.2026

  • 19 Хм.....

    10 0 Отговор
    Тази руса главица най вероятно е много озадачена, защо морето не е черно, а е синьо!

    11:16 10.11.2026

  • 20 Ганчо се скатава да оцелее

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пламен":

    щото преизбира крадливи тикви
    ошушкаха го да е най големия бедняк в ес

    Коментиран от #44

    11:17 10.11.2026

  • 21 сирене

    11 0 Отговор
    първо ни атакуват с дронове, после стот плътно зад нас ... И драааахти смелите

    11:17 10.11.2026

  • 22 Гост

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "ЕСССР":

    Не е точно така, по скоро "дайте поне още по 50 милиона, че на Зеленски са му малко златните тоалетни"

    Коментиран от #30, #56

    11:17 10.11.2026

  • 23 Вовата

    9 3 Отговор
    Е каква стана тя? Гласуваш за "Възраждане" с мечтата за съветски суверенитет и руски флаг в джоба, а ти връщат ресто в идеологически лекции от дует „Радев-Йотова“. Костадинов прибира гласа ти, пък ти остава да плащаш месечната такса за наивността си.

    Коментиран от #31

    11:18 10.11.2026

  • 24 сирене

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    иска да ни прави фронтова държава, разбира се .. и тогава ще стоят зад нас, както стоят зад украйна в момента

    Коментиран от #46

    11:18 10.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хаген Дас

    9 0 Отговор
    По добре не правете нищо че ще ни докарате беля! По добре неутрални като Швейцария, всички замесени сега ги стяга шапката!

    11:19 10.11.2026

  • 27 Зеления

    5 1 Отговор
    Идвам в Варна да искам малко КЕШ

    11:19 10.11.2026

  • 28 🦉🦉🦉🦉

    4 1 Отговор
    А защо Премиерът НЕ ЗАРЯЗА гостенката си и да отиде на АМ "Тракия" 🤔❗

    Коментиран от #45

    11:20 10.11.2026

  • 29 Трол

    2 5 Отговор
    Варна е Урсула и Урсула е Варна.

    11:20 10.11.2026

  • 30 ЕСССР

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Гост":

    Това утре, днес Другарката Урсула е "мила и щедра"!

    11:20 10.11.2026

  • 31 Те избирателите

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Вовата":

    На Възраждане са свикнали да са разочаровани.

    11:20 10.11.2026

  • 32 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Стотици хора са заклещени във верижната катастрофа край Ямбол а полицията е във Варна да пази Урсула.

    11:21 10.11.2026

  • 33 Патрийот

    7 0 Отговор
    Дошла е да ни вземе ботатствата.

    11:21 10.11.2026

  • 34 Стига, бе, стига

    8 2 Отговор
    С тия кухи, празни приказки - вече и децата разбраха, че Европа ни разграбва и заробва и само това я интересува! Да осзи господ, да застанат толкова твърдо с нас, колкото с украинците, че вижте какво им се случва!

    11:22 10.11.2026

  • 35 факт

    8 2 Отговор
    Днес се навършват 37 години от избухването на "демокрацията" в България. Случват се символни събития в този ден - убити българи на магистралата, построена от любимеца на Урсула и посещението на самата Урсула, за да ни дърпа ушите, че отказваме да се включим в Коалициятана желаещите и отказа ни даваме още пари и оръжие за Украйна. Съсипаха добре уредената ни държава и ни ползват като нетен донор на грабежи и войни. Поколението, което скачаше по площадите през 1989 г., днес осъзнава истинската цена това, което изгубихме. А някога имахме държава...

    11:23 10.11.2026

  • 36 Майкооо

    1 8 Отговор
    Колко червена сган в коментарите, направо не е за вярване.

    Коментиран от #47, #62, #70, #80, #82

    11:23 10.11.2026

  • 37 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Чорапа":

    Имам в предвид наши кораби. През оная работа ми е за чуждите.

    11:24 10.11.2026

  • 38 Аде бегай

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Европа":

    На фронта да защитаваш ес

    11:24 10.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Дядо Петко каза

    0 0 Отговор
    Ми чИ как, ако не сме ниЙ ко ша ИдЙетИ...Само, чее... за морето леко с намеците, защото досега не е замръзвало, но напоследък на повърхността се забелязва мнооого тънък и фин слой лед и който току-виж пропаднали точно вашите планове мадамммм....

    11:25 10.11.2026

  • 41 отворко

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пламен":

    Като си толкова съпричастен, ходи да те утилизират и могилизират в Украйна. На нас не ни трябват нито грантовете, нито милиардите от ЕС - без това ги крадат шепа олигарси и измамници и до народа не стига нищо.

    11:25 10.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Не Ме Интересува !

    1 0 Отговор
    Европа !

    Искам !

    България !

    Да си Ми Плати !

    Моето !

    Онова Което Ми Се Полага !

    По Закон !

    11:25 10.11.2026

  • 44 Ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ганчо се скатава да оцелее":

    Ти ко си мислиш че еропа са добре ли

    11:25 10.11.2026

  • 45 Уотсън

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "🦉🦉🦉🦉":

    Премиерът не е към КАТ.Нито е парамедик.

    Коментиран от #89

    11:25 10.11.2026

  • 46 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "сирене":

    Объркала е адреса. Ние не сме толкова глупави, като украинците, да мрем за техния кеф.

    Коментиран от #65

    11:26 10.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Тази вещица

    2 0 Отговор
    От никой не избрана се разпорежда със съдбата на ес мястото и е в затвора

    11:27 10.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Гост

    4 0 Отговор
    Аз на война,на няма да ходя

    11:27 10.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 60-те гидини

    0 5 Отговор

    До коментар #22 от "Гост":

    СССР ни открадна 32 тона злато.Коментирай.

    Коментиран от #76

    11:28 10.11.2026

  • 57 Медея

    3 0 Отговор
    Чудя се какво означава "Европа е С България"?Как се тълкуват тези думи на този бабишкел?Пак добре,че не е "зад" и е мъж.Всеми се струва,че това джудже не е за хубаво тук.

    11:28 10.11.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Хаха

    2 1 Отговор
    Какво да очакваме от Урсула,само шаблони и празни лозунги! С какво ще лови дроновете,с кепче за риболов или мрежичка за пеперуди?

    11:29 10.11.2026

  • 60 Хи хи

    1 1 Отговор
    дърта и грозна вещица !

    11:29 10.11.2026

  • 61 Пародимир Наркомански

    1 0 Отговор
    Че кукувиците не са ли прелетни птици, че тази е във Варна? Трябваше да е на юг, в топлите страни, в Абу Даби например! Да чака във фоайето първите новинарски емисии, за да разбере какво са си говорили хората за палячото, който си отглежда с наши пари. Мечката Пух така изпадаше в нелепи ситуации от акъла си! Само си представете: официално европейските "лидери" са против преговори с Русия и се карат на всеки, който се обади на Путин, но ходят неканени на всички преговори с Русия! 🤣🤣🤣 По идолът им ще ги познаеш! Пълен цирк! А сега ни заплашва, че е наш ред да ни помага тази лаборантка! 🤣

    11:29 10.11.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Ти си гледай

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "РЕАЛИСТ":

    Пенсията.

    11:30 10.11.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Генерал Лебедев

    2 0 Отговор
    Как се спира война? Изпращаш една рота войници от децата на елита и войната спира!

    11:31 10.11.2026

  • 68 Тая фашистка наследница

    2 0 Отговор
    Какви митги дрънка! Не искаме ЕС да стои твърдо за България, защото ни ограбиха и ни гатикаха в мизерията!
    Сега е хвърлила око на Варна! Дано окьоравее!
    Интересно е Радев, колко дълбоко се е навел!

    11:32 10.11.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 БАНко

    0 0 Отговор
    НАТООВЦЕ , А БЪЛГАРИТЕ НЕ ВИ ИСКАТ !!!

    11:33 10.11.2026

  • 72 Европа стои твърдо с България

    2 0 Отговор
    5 евро мито на моливче за 10 цента, 5 евро мито на гумичка за 10 цента и 5 евро мито на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! .... после и ДДС ще ви набият а вие роби търпете и си гледайте Евровизия, Ергена Урсула . Европа стои твърдо с България. 7% вноската ни в ЕС се увеличава но "Европа стои твърдо с България"...

    11:33 10.11.2026

  • 73 Азззззззз

    2 0 Отговор
    Ама каква Европа си ти ма въшло?! Ние сме пълноправен член на ЕС! Самият факт, че тая ни дели, показва нейното отношение към нас. Зад нас били... нека застанат пред нас, не да се крият зад гърба ни.

    11:34 10.11.2026

  • 74 БЪЛГАРИН

    3 0 Отговор
    МОЛЯ, НАЙ- ПОЗОРНО ИЗГОНЕТЕ ТАЗИ ДОЛНА ВЕЩИЦА И РАДЕВ ОТ БЪЛГАРИЯ !!!!

    11:34 10.11.2026

  • 75 az СВО Победа 81

    1 1 Отговор
    Урсула дойде в България и донесе със себе си .... Смъртта!

    Коментиран от #84

    11:34 10.11.2026

  • 76 Не лъжи

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "60-те гидини":

    Бе простак жълт.

    11:34 10.11.2026

  • 77 Ха ха ха ха ха

    2 1 Отговор
    Германия стои твърдо зад България за да я вкара във войната срещу Русия, а след това германските депутати в бундестага да казват, че по-добре да дават германско оръжие на българите, отколкото германци да гинат на фронта.
    Урсула търси поредните балъци защото укрите са на привършване.

    11:35 10.11.2026

  • 78 Алоуууу

    1 0 Отговор
    Оди Германията си оправяй зад нея седи че мюсюлманите без бой ви превзеха

    11:35 10.11.2026

  • 79 Да ви го.......

    0 0 Отговор
    На урсулите и еуропите

    11:36 10.11.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Някой може ли да ми каже

    2 0 Отговор
    Защо след като двата тура на изборите в България свършиха, след това свършиха и ударите по кораби около нас?

    11:37 10.11.2026

  • 82 Майко майко

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Майкооо":

    Колко много пе с се навъди

    11:38 10.11.2026

  • 83 Хи хи

    0 0 Отговор
    грозна и дърта вещица диктаторка, която исла да ни вкара във войната, щото я е яд че руснаците са били фашагите през ВСВ !! Нали беше и зад урките, днес в Киййййф няма ток, няма вода, няма интернет, няма пътища, има само разруха !!! Не щем тая вещица да е зад нас, искаме да е надалече !!

    11:39 10.11.2026

  • 84 Погребален агент

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "az СВО Победа 81":

    След 13:00 ч. може да си поръчате жалейки при нас.

    11:39 10.11.2026

  • 85 евроатлантиЦ

    0 0 Отговор
    Там е проблема , че Европа стои твърдо в България .Източиха цяла източна европа , а България направо опустошиха , за да има Западна европа висок стандарт . Като стоят твърдо , защо доходите са най ниски и защи ни затварят енегетиката и ни карат да плащаме скъп ток .Защо не ни дават да ползваме евтина газ .Защо ни вдигнаха пенсионата възраст .

    11:40 10.11.2026

  • 86 БОРУНА ЛОМ

    1 0 Отговор
    ОТПАДЪЦИ

    11:40 10.11.2026

  • 87 Др. Манчев

    1 0 Отговор
    Изгонете гинеколожката крадла не избрана от хората самонарочена кралица на Европата от територията на България.

    11:41 10.11.2026

  • 88 БЪЛГАРИН

    0 0 Отговор
    ТАЗИ МУХЛА ДА ИЗЧЕЗВА ОТ БЪЛГАРИЯ !!!

    11:41 10.11.2026

  • 89 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Уотсън":

    Елементарно , драги ми Уотсън,
    МИСЛЕНЕТО НЕ ТИ Е СИЛНАТА СТРАНА❗
    Пробвай с продажба на краставици,
    ама внимавай да не ти пробутат и тиквички да продаваш❗

    11:41 10.11.2026

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