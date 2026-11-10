Фон дер Лайен: Европа стои твърдо с България

Европа стои твърдо с България и ще засили усилията си за сигурността в Черно море. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след срещата си с премиера Румен Радев във Варна.

„Тук във Варна, на брега на Черно море, искам да отправя ясно послание: Европа стои твърдо с България. Засилваме ролята си. За да укрепим морското наблюдение. Да защитим критичната инфраструктура. И да помогнем за възстановяването и защитата на свободата на корабоплаването в Черно море“, написа Фон дер Лайен в „Екс“.

В изявлението акцентът е поставен върху три направления - наблюдението по море, защитата на критичната инфраструктура и гарантирането на свободното корабоплаване. Конкретни срокове, финансови параметри и отделни операции не са посочени.