Радев отмени програмата си във Варна заради катастрофата на "Тракия"

Премиерът Румен Радев отмени всички елементи от програмата си във Варна след срещата си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заради тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Отменено е и заседанието на Министерския съвет.
Тежката верижна катастрофа е станала около 7 ч. при гъста мъгла в района на пътен възел „Зимница“, около 290-ия километър. По информация на полицията в Ямбол са се ударили десетки автомобили, при това и в двете посоки на магистралата.„Ситуацията е много тежка“, заяви областният управител на Ямбол Георги Чалъков.
По информация на Чалъков има жертви. В предоставените данни не е посочен точният им брой, както и броят на ранените.
Ранените се транспортират към болници
Екипи на Спешна помощ, Военномедицинската академия и МВР оказват помощ на мястото на катастрофата. В действията участват и военнослужещи.
Ранените са транспортирани към болници в Сливен, Ямбол и Бургас. Румен Радев е изпратил правителствения самолет в Бургас с готовност за превоз на пострадали до лечебни заведения в София.
Организиран е и въздушен транспорт до столицата с военно-транспортни самолети „Спартан“. Данните за броя на пострадалите и състоянието им подлежат на допълнително уточняване.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На Тоя Му Се Дръпна !
И се отказа !
11:26 10.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Заключение
11:29 10.11.2026
4 Защото
11:29 10.11.2026
5 Радев да отиде на място
11:29 10.11.2026
6 Рундафа ефенди,
11:30 10.11.2026
7 Леля Вишня
11:30 10.11.2026
8 Е,Браво
11:31 10.11.2026
9 Тик-Ток
11:32 10.11.2026
10 кофпомпата
11:32 10.11.2026
11 Тик-Ток
11:33 10.11.2026
12 РЕАЛИСТ
Опасен път". Може да се направи филм " Индиана Джоунс и магистралата на обречените"
11:33 10.11.2026
13 Тик-Ток
11:33 10.11.2026
14 Вовата
11:34 10.11.2026
15 Вълк единак
Коментиран от #21
11:35 10.11.2026
16 Специалист
11:36 10.11.2026
17 браво този път на радев
явно не е имал желание да я среща
11:36 10.11.2026
18 БЪЛГАРИН
11:36 10.11.2026
19 Тик-Ток
11:37 10.11.2026
20 Намери
11:38 10.11.2026
21 Окооо
До коментар #15 от "Вълк единак":Глупостите ви нямат край, измислиците също! Данък върху досегашните ваучери 102 евро- няма. Единствено се вдига сумата на ваучера на 200 евро за храна, и само за допълнителните 98 евро ще има данък ! Спрете инсуниациите на сглобката!
11:40 10.11.2026
22 Цялата
11:41 10.11.2026