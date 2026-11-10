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Радев отмени програмата си във Варна заради катастрофата на "Тракия"
  Тема: Трафик

Радев отмени програмата си във Варна заради катастрофата на "Тракия"

10 Ноември, 2026 11:24 876 22

  • катастрофа на тракия-
  • румен радев-
  • пътен възел зимница-
  • ямбол-
  • спешна помощ

Премиерът отмени и заседанието на Министерския съвет след тежката верижна катастрофа на „Тракия“. Ранени се транспортират към болници в три града

Радев отмени програмата си във Варна заради катастрофата на "Тракия" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев отмени всички елементи от програмата си във Варна след срещата си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заради тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Отменено е и заседанието на Министерския съвет.

Тежката верижна катастрофа е станала около 7 ч. при гъста мъгла в района на пътен възел „Зимница“, около 290-ия километър. По информация на полицията в Ямбол са се ударили десетки автомобили, при това и в двете посоки на магистралата.

„Ситуацията е много тежка“, заяви областният управител на Ямбол Георги Чалъков.

По информация на Чалъков има жертви. В предоставените данни не е посочен точният им брой, както и броят на ранените.

Ранените се транспортират към болници

Екипи на Спешна помощ, Военномедицинската академия и МВР оказват помощ на мястото на катастрофата. В действията участват и военнослужещи.

Ранените са транспортирани към болници в Сливен, Ямбол и Бургас. Румен Радев е изпратил правителствения самолет в Бургас с готовност за превоз на пострадали до лечебни заведения в София.

Организиран е и въздушен транспорт до столицата с военно-транспортни самолети „Спартан“. Данните за броя на пострадалите и състоянието им подлежат на допълнително уточняване.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На Тоя Му Се Дръпна !

    4 11 Отговор
    Л---- то !

    И се отказа !

    11:26 10.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Заключение

    12 2 Отговор
    Фон дЭр ЛайNЭн дойде, дойдоха и проблемите...

    11:29 10.11.2026

  • 4 Защото

    11 5 Отговор
    И дъртите комунисти не направиха нищо, освен да слагат нови камери за нови грабежи на народа!

    11:29 10.11.2026

  • 5 Радев да отиде на място

    6 11 Отговор
    и да види как мре стадото. И да се замисли дали ще продължава да го дере.. Ако му е останала капка човещина.

    11:29 10.11.2026

  • 6 Рундафа ефенди,

    2 10 Отговор
    язък, пропадна ти разходката!

    11:30 10.11.2026

  • 7 Леля Вишня

    2 4 Отговор
    Леле, скрийтИ го тоз молим Ви сА. Да идЙе, да пиЙ и да нИ съ показва. Прегърбил сА е от работа той, та и работа отменя.

    11:30 10.11.2026

  • 8 Е,Браво

    3 9 Отговор
    М у н ч о няма да плюска на държавната софра,докато хората мрат като пилци на магистралата.

    11:31 10.11.2026

  • 9 Тик-Ток

    5 1 Отговор
    Крайно време е да се направи паметник в България на Великия Джигит ,така всеки цървул ще бъде увековечен завинаги

    11:32 10.11.2026

  • 10 кофпомпата

    8 2 Отговор
    Т.н. магистрали на Банкянския крадец...

    11:32 10.11.2026

  • 11 Тик-Ток

    5 2 Отговор
    Няма край трагедиите в демократична България,демокрацията буквално ви убива

    11:33 10.11.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    6 2 Отговор
    Намалете скоростта на тази глупава " магистрала" Тракия. Бойко вдигна скоростта, както д-р Тони Филипов каза, за да се харчи повече гориво и да има повече пари в хазната и неговото чекмедже, щото играеха белот с Валентин Златев. Като идвам от чужбина и се качвам на АМ Тракия , на екрана се изписва "
    Опасен път". Може да се направи филм " Индиана Джоунс и магистралата на обречените"

    11:33 10.11.2026

  • 13 Тик-Ток

    4 1 Отговор
    След Здравеопазването,АПИ са най големия институционален убиец в България,с безумията които вършат по пътищата като дълбоките окопи които дълбаят покрай пътищата и опасани с мантинели и от двете страни на пътя на равен терен,където при авария и друга опасност няма къде да се отбие и спре

    11:33 10.11.2026

  • 14 Вовата

    7 3 Отговор
    Поръчваш си московски антизападен радикализъм от Костадинов, ама на касата ти лепват задължителен семеен пакет "Русофилство" – с безплатна доставка, вечно недоволна Йотова и Радев като дежурен коректор на съдбата ти.

    11:34 10.11.2026

  • 15 Вълк единак

    7 1 Отговор
    Радев щеше да бори модела (Борисов Пеевски). Вместо това тръгна срещу най бедните (ваучери- купони) за работещите граждани.

    Коментиран от #21

    11:35 10.11.2026

  • 16 Специалист

    2 0 Отговор
    Кво става с тия шофьори.Мъглата им пречела.Много слаба подготовка. Все едно маймуна с калашник.Жалко за убитите

    11:36 10.11.2026

  • 17 браво този път на радев

    2 4 Отговор
    а стринка лаейнен на кого оставя в варна

    явно не е имал желание да я среща

    11:36 10.11.2026

  • 18 БЪЛГАРИН

    5 2 Отговор
    РАДЕВ Е ЛЪЖЕЦ, МИЗЕРНИК, МРЪСНИК , ПРЕДАТЕЛ И ПРОДАЖНИК !!!

    11:36 10.11.2026

  • 19 Тик-Ток

    4 2 Отговор
    Магистралите на смъртта на Тиквата ,защо магистралите нямат камери които да предупреждават и ограничават скоростта при опасни условия след като се похарчиха милиарди за 100 километра магистрали

    11:37 10.11.2026

  • 20 Намери

    3 0 Отговор
    си повод !

    11:38 10.11.2026

  • 21 Окооо

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Вълк единак":

    Глупостите ви нямат край, измислиците също! Данък върху досегашните ваучери 102 евро- няма. Единствено се вдига сумата на ваучера на 200 евро за храна, и само за допълнителните 98 евро ще има данък ! Спрете инсуниациите на сглобката!

    11:40 10.11.2026

  • 22 Цялата

    0 0 Отговор
    управа има потомствено много тежка карма , злините висят върху България ! Оставка , преди да е погубено всичко .

    11:41 10.11.2026

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