Радев отмени програмата си във Варна заради катастрофата на "Тракия"

Премиерът Румен Радев отмени всички елементи от програмата си във Варна след срещата си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заради тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Отменено е и заседанието на Министерския съвет.

Тежката верижна катастрофа е станала около 7 ч. при гъста мъгла в района на пътен възел „Зимница“, около 290-ия километър. По информация на полицията в Ямбол са се ударили десетки автомобили, при това и в двете посоки на магистралата.

„Ситуацията е много тежка“, заяви областният управител на Ямбол Георги Чалъков.

По информация на Чалъков има жертви. В предоставените данни не е посочен точният им брой, както и броят на ранените.

Ранените се транспортират към болници

Екипи на Спешна помощ, Военномедицинската академия и МВР оказват помощ на мястото на катастрофата. В действията участват и военнослужещи.

Ранените са транспортирани към болници в Сливен, Ямбол и Бургас. Румен Радев е изпратил правителствения самолет в Бургас с готовност за превоз на пострадали до лечебни заведения в София.

Организиран е и въздушен транспорт до столицата с военно-транспортни самолети „Спартан“. Данните за броя на пострадалите и състоянието им подлежат на допълнително уточняване.

Източници: btvnovinite.bg