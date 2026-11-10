Радев: България не е сама в сигурността на Черно море

България не е сама пред предизвикателствата пред сигурността в Черно море, заяви премиерът Румен Радев след срещата си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във Варна. Разговорите се проведоха във Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“ на фона на атаки срещу търговски кораби в региона.

„Искам да благодаря на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, че със своето присъствие днес дава ясен знак на солидарност, че България не е сама в предизвикателствата, пред които е изправена“, каза Радев.

По думите му средата за сигурност се променя изключително бързо. Той заяви, че прекратяването на нарушенията на морското и международното право изисква мир, спиране на огъня и активна дипломация.

„Още от първите часове на атаките спрямо търговски кораби в нашата изключителна икономическа зона аз непрекъснато съм във връзка с председателя на ЕК“, посочи премиерът.

Радев благодари на ръководството на Европейската комисия и на европейските лидери за подкрепата за предложения от България и Румъния мораториум върху атаките срещу цивилни кораби в Черно море. Той изрази признателност и към българските екипажи, които са участвали в спасителни действия.

„Успяхме да спасим 56 моряка в трудна ситуация. И продължаваме с нашите усилия за дипломация и постигане на мир, но една дипломация може да бъде успешна само когато е подплатена с реални, отбранителни способности“, заяви Радев.

Европейска подкрепа за морската сигурност

Фон дер Лайен заяви, че Европейският съюз и Европа са „редом и плътно до България“. Тя посочи, че сигурността на Черно море е свързана със сигурността на Европа, а атаките срещу плавателни съдове водят до човешки жертви, нарушено корабоплаване и по-високи застрахователни разходи.

„Предоставяме на България и 10 милиона евро от фондовете на ЕС за издирвателни и спасителни операции. Това е европейската солидарност в действие“, каза председателят на Европейската комисия.

По време на разговорите е обсъдена идеята за създаване на морски център за сигурност в България и Румъния. Радев посочи, че България ще участва с действия срещу хибридни и кибератаки, анализ на риска и мерки за по-голяма екологична сигурност.

Фон дер Лайен съобщи, че е обсъдена и възможността за по-засилено наблюдение на Черноморския регион чрез сателитите „Коперник“. По думите ѝ от септември е отчетено удвояване на броя на свалянията на изображения по програмата.

Променена програма заради катастрофата на „Тракия“

Визитата във Варна е била съкратена заради тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Радев съобщи, че трагичната новина е застигнала правителствената делегация по време на полета към Варна и че програмата е била променена.

„До момента има 11 загинали и 48 ранени“, каза премиерът. Урсула фон дер Лайен изрази съболезнования към близките на жертвите и благодари на спасителните екипи.