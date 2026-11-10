Радев: България не е сама в сигурността на Черно море

България не е сама пред предизвикателствата пред сигурността в Черно море, заяви премиерът Румен Радев след срещата си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във Варна. Разговорите се проведоха във Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“ на фона на атаки срещу търговски кораби в региона.
„Искам да благодаря на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, че със своето присъствие днес дава ясен знак на солидарност, че България не е сама в предизвикателствата, пред които е изправена“, каза Радев.
По думите му средата за сигурност се променя изключително бързо. Той заяви, че прекратяването на нарушенията на морското и международното право изисква мир, спиране на огъня и активна дипломация.
„Още от първите часове на атаките спрямо търговски кораби в нашата изключителна икономическа зона аз непрекъснато съм във връзка с председателя на ЕК“, посочи премиерът.
Радев благодари на ръководството на Европейската комисия и на европейските лидери за подкрепата за предложения от България и Румъния мораториум върху атаките срещу цивилни кораби в Черно море. Той изрази признателност и към българските екипажи, които са участвали в спасителни действия.
„Успяхме да спасим 56 моряка в трудна ситуация. И продължаваме с нашите усилия за дипломация и постигане на мир, но една дипломация може да бъде успешна само когато е подплатена с реални, отбранителни способности“, заяви Радев.
Европейска подкрепа за морската сигурност
Фон дер Лайен заяви, че Европейският съюз и Европа са „редом и плътно до България“. Тя посочи, че сигурността на Черно море е свързана със сигурността на Европа, а атаките срещу плавателни съдове водят до човешки жертви, нарушено корабоплаване и по-високи застрахователни разходи.
„Предоставяме на България и 10 милиона евро от фондовете на ЕС за издирвателни и спасителни операции. Това е европейската солидарност в действие“, каза председателят на Европейската комисия.
По време на разговорите е обсъдена идеята за създаване на морски център за сигурност в България и Румъния. Радев посочи, че България ще участва с действия срещу хибридни и кибератаки, анализ на риска и мерки за по-голяма екологична сигурност.
Фон дер Лайен съобщи, че е обсъдена и възможността за по-засилено наблюдение на Черноморския регион чрез сателитите „Коперник“. По думите ѝ от септември е отчетено удвояване на броя на свалянията на изображения по програмата.
Променена програма заради катастрофата на „Тракия“
Визитата във Варна е била съкратена заради тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Радев съобщи, че трагичната новина е застигнала правителствената делегация по време на полета към Варна и че програмата е била променена.
„До момента има 11 загинали и 48 ранени“, каза премиерът. Урсула фон дер Лайен изрази съболезнования към близките на жертвите и благодари на спасителните екипи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #2, #6
12:36 10.11.2026
2 Окооо
До коментар #1 от "Гост":Долу Урсула! Само Радев!
12:37 10.11.2026
3 А,ха
12:38 10.11.2026
4 Боже !
Цирк !
12:38 10.11.2026
5 Мнение
ПРЕСТЪПНИЦАТА ФОН ДЕР ЛАЙЕН ТРЯБВА ДА Е В ЗАТВОРА, А НЕ ДА ДАВА НАКЛОН НА БЪЛГАРИЯ!
НЕ Е НОРМАЛНО НАРОДЪТ НИ ДА ИЗМИРА В МИРНО ВРЕМЕ ПО ПЪТИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ, ПОНЕЖЕ НЯМА НИКАКВА ИНФРАСТРУКТУРА, А НАЛИЧНАТА (ОСТАВЕНА ОТ БАЙ ТОШО) УМИШЛЕНО ДА НЕ СЕ ПОДДЪРЖА!
НЕ Е НОРМАЛНО ЗА ТОЛКОВА ГОДИНИ ЕДНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ДА НЕ СЕ ВНЕДРИ ПОНЕ В АМ ТРАКИЯ ЗА РАННО ИЗВЕСТЯВАНЕ НА ДВИГЕЩИТЕ СЕ ПРЕЗ МЪГЛА И СНЯГ!!!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ В БЪЛГАРИЯ!
А ЗА УРСУЛИТЕ (ЧУЖДОПОКЛОННИ МАРИОНЕТКИ, СПУСНАТИ ДА ЗАКРИЯТ ЕС) МОМЕНТАЛЕН ЗАТВОР!!!!!!!!
Коментиран от #10
12:39 10.11.2026
6 Едно към едно
До коментар #1 от "Гост":С Радев!
12:39 10.11.2026
7 Петър Осоговец
от богомилския жрец Петър Осоговец,
написана през лето 956 от Христа
“А в четвъртия ден Господ създаде звездите да красят твърдта небесна и да бъдат знамение за векове и народи. Седем едри звезди сътвори Предвечният и седем области от небето им повери.”
“И вложи Творецът седем духа в седемте светила, та седем ангела се родиха. И повери на всеки ангел да води по един от седемте народа.”
“И ангелите, на които бе поверено да водят народите, се сдружиха с ангелите, що бяха пазители на тези народи, та всеки народ имаше по два ангела: eдин - да го води, а друг - да го пази.”
“Слънцето разпери криле над Египет, Месечината над Междуречието, Вечерницата спря над Гърция, Звездата на пратеника покори с лъжи Юдея, Звездата на бранника - Рим, а Звездата на отшелника - Византия.”
“А народите не се бяха родили още на земята, но те живееха в чертозите на Господнята Всемъдрост.”
“И всички народи получиха от Вечния по един звезден дух - само над България тъмнееше мрачина и звезден ангел не развя криле над нея.”
12:39 10.11.2026
8 Гост
Коментиран от #13, #39
12:39 10.11.2026
9 гражданин
12:40 10.11.2026
10 Аууууу
До коментар #5 от "Мнение":🤣🤣🤣🤣🤣🤪
12:40 10.11.2026
11 Петър Осоговец
“Духна тогава Бог в простора и осени с божествено мановение Млечния път, та рой светли ангели се родиха там и повели Бог Млечния път да властва над България.”
“И превратна бе участта на Египет, умряха двата народа близнаци в Междуречие
“И превратна бе участта на Египет, умряха двата народа близнаци в Междуречието, изгоря Гърция, погина Юдея, разсипа се Рим, само Византия и България останаха.”
“…Но този, що се вслушва в пророчески вещания, знае твърдо, че неповолни бранни дни ще разсипят Византия навсякъде, а България като огнена птица ще се възражда из собствената си пепел, та докрай на вековете ще пребъде.”
“Защото гаснат звездите една по една. Ала Божият пояс ще свети вечно - и Млечния път ще бъде светъл саван над мъртвата вселена…”
12:40 10.11.2026
12 Най-вече
96 млрд лв. профукани за ойро. 2 млрд. лв. подарено злато на ЕЦБ. 43 млрд. лв. от резерв подарен на ЕЦБ от 86 млрд. направление емисионно. 6 млрд. лв. разходи въвеждане ойро. 3 млрд. лв. за ЕСМ разрочено за 9 г. и 12-15 млрд. лв. ако ЕЦБ реши да спасява ойрочленка.
Плюс допълнително 1 млрд. за военни разходи, бюджет 2027. Плюс 5.2 от БВП за ЕС, които не се отчитат като разход на държавите, но са дефиците.
Да, не сме сами, купихме билет за Титаник.
Коментиран от #17, #25
12:40 10.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Вовата
12:43 10.11.2026
15 Авеее
Дойде и голямо нещастие се случи, съвпадение биха казали някои, знам ли, едва ли? 🙄
Коментиран от #20
12:43 10.11.2026
16 2020
12:44 10.11.2026
17 А през 60-те години СССР ни окраде
До коментар #12 от "Най-вече":32 тона злато.
Та кога ще ни го върне?
Коментиран от #40
12:44 10.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 да бе, да
12:45 10.11.2026
20 Калъф
До коментар #15 от "Авеее":То щото Путин където е стъпил всичко е цветя и рози. Айде моля!
12:46 10.11.2026
21 Опааа
12:48 10.11.2026
22 Гробна тишина
Коментиран от #27, #32
12:49 10.11.2026
23 12321
Коментиран от #26
12:50 10.11.2026
24 Казал
12:51 10.11.2026
25 Монти
До коментар #12 от "Най-вече":Щом доживехме ние да спасяваме Франция, а в частност, такива форумни айляци като теб, значи сме си надвили на масрафа. Какво по-хубаво...
12:54 10.11.2026
26 Не,смъртта е
До коментар #23 от "12321":От м у н ч о в о т о проклятие.
Коментиран от #31
12:54 10.11.2026
27 Къде видя протест що във Варна
До коментар #22 от "Гробна тишина":Да ги видим и ние.
12:54 10.11.2026
28 Събудете се ей в МС !
12:54 10.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 До А през 60-те години
Пък и сме плащали репарации ПСВ и ВСВ, да не ни вземат и останалите 25 тона сега!
Оставени от Живков 50 тона злато, реални в трезори БНБ.
Русия е плащала дълговете ни, искани от Турция за свободата ни.
А сега подаряваме безплатно земите си, златото, границите, Конституцията, за които предците ни са загивали.
12:54 10.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Калъф
До коментар #22 от "Гробна тишина":Гледах един репортаж. Събрали се родата на Костя и няколко комшии от Максуда. Рехава работа. Сватбите им събират повече хора.
12:56 10.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Събудете се ей в МС !
12:57 10.11.2026
35 Его бе,
12:58 10.11.2026
36 Събудете се ей в МС !
Такса и мито от 50 цента ще има за бельо, попадащо в категорията на "ултрабързата" мода, като тя ще се увеличи до две евро за тениски, девет евро за дънки и 12 евро за яке. Таксата може да достигне до 19,50 евро (22,60 долара) на артикул., таванът става 50% от цената на продукта преди данъци ! После и ДДС въру тотала естествено .... Схващате ли кой ще плати масрафите им и как да ви питам пичове ? Европа и Урсулата стоят твърдо с България....
12:59 10.11.2026
37 Тия боклучави индивиди
12:59 10.11.2026
38 нннн
12:59 10.11.2026
39 Троян
До коментар #8 от "Гост":Знаем, ходили сме на Велинград и без кредити. Мога да ти препоръчам някой евтини дестинации във Родопите със минерална вода:)
Коментиран от #47
12:59 10.11.2026
40 Лъжльо
До коментар #17 от "А през 60-те години СССР ни окраде":Днес ИИ ще ви изяде хляба и разкрива лъжите ви:
"... в архивните документи на Българската народна банка (БНБ), твърдението, че СССР физически е „откраднал“ 32 тона българско злато през 60-те години, е неточно опростяване на реална тайна финансова операция. Златото не е иззето насила от Москва, а е продадено по решение на българското правителство начело с Тодор Живков, за да се покрият външни дългове на Народна република България..."
А сега изниква въпросът - ЗАЩО днес не можем да добиваме и продаваме собственото си българско злато за да покрием дълговете си, а теглим заеми?
Коментиран от #43
12:59 10.11.2026
41 днес
13:01 10.11.2026
42 Позор си Радев
13:02 10.11.2026
43 Вземаш една лопата и едно сито
До коментар #40 от "Лъжльо":Вземаш Сидеров и Копейката и почвате да добивате злато.Елементарно.
13:06 10.11.2026
44 Абе
13:06 10.11.2026
45 Хи хи
Коментиран от #48
13:06 10.11.2026
46 българина
13:07 10.11.2026
47 Гост
До коментар #39 от "Троян":Това Родопите къде се намира? Щото газовата ми е само 40 литра и със зор Кайена стига до Велинград! Туба ог 20 литра дали ще ме оправи?
Коментиран от #51
13:07 10.11.2026
48 Абе
До коментар #45 от "Хи хи":Като гледам кочината на изток от тях не е много по-добре.
Коментиран от #53
13:08 10.11.2026
49 Забавлявай се
До коментар #33 от "Вони":Аз посещавам сайта,за да се забавлявам с брътвежите на копейките.А светът си върви и без техните брътвежи.
13:09 10.11.2026
50 Позор си Радев !
13:09 10.11.2026
51 Да ти кажа
До коментар #47 от "Гост":Не е сигурно ама то не се знае дали каиена и със гориво ще стигне до там.
13:10 10.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Хи хи
До коментар #48 от "Абе":Москва е 21-ви век, а Киййф е 18-ти !
Коментиран от #55
13:11 10.11.2026
54 Ауеееее
Коментиран от #57
13:11 10.11.2026
55 М да уе
До коментар #53 от "Хи хи":Москва е направо 25 век
13:12 10.11.2026
56 Току що имотите в центъра на Варна
13:13 10.11.2026
57 Хи хи
До коментар #54 от "Ауеееее":За мир е, но зеленото жуже трябва да заминава за Москва и то да преговаря за МИР, щото това е негово ЗАДЪЛЖЕНИЕ !! Ако не може да договори мир значи е некадърно и трябва да се смени !!!
13:14 10.11.2026
58 Чорапа
13:15 10.11.2026
59 наблюдател
13:15 10.11.2026