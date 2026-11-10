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Радев: България не е сама в сигурността на Черно море

Радев: България не е сама в сигурността на Черно море

10 Ноември, 2026 12:35 850 59

  • румен радев-
  • урсула фон дер лайен-
  • черно море-
  • морска сигурност-
  • европейска комисия

Премиерът и Урсула фон дер Лайен обсъдиха атаките срещу търговски кораби, европейската солидарност и създаването на морски център за сигурност

Радев: България не е сама в сигурността на Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България не е сама пред предизвикателствата пред сигурността в Черно море, заяви премиерът Румен Радев след срещата си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във Варна. Разговорите се проведоха във Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“ на фона на атаки срещу търговски кораби в региона.

„Искам да благодаря на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, че със своето присъствие днес дава ясен знак на солидарност, че България не е сама в предизвикателствата, пред които е изправена“, каза Радев.

По думите му средата за сигурност се променя изключително бързо. Той заяви, че прекратяването на нарушенията на морското и международното право изисква мир, спиране на огъня и активна дипломация.

„Още от първите часове на атаките спрямо търговски кораби в нашата изключителна икономическа зона аз непрекъснато съм във връзка с председателя на ЕК“, посочи премиерът.

Радев благодари на ръководството на Европейската комисия и на европейските лидери за подкрепата за предложения от България и Румъния мораториум върху атаките срещу цивилни кораби в Черно море. Той изрази признателност и към българските екипажи, които са участвали в спасителни действия.

„Успяхме да спасим 56 моряка в трудна ситуация. И продължаваме с нашите усилия за дипломация и постигане на мир, но една дипломация може да бъде успешна само когато е подплатена с реални, отбранителни способности“, заяви Радев.

Европейска подкрепа за морската сигурност

Фон дер Лайен заяви, че Европейският съюз и Европа са „редом и плътно до България“. Тя посочи, че сигурността на Черно море е свързана със сигурността на Европа, а атаките срещу плавателни съдове водят до човешки жертви, нарушено корабоплаване и по-високи застрахователни разходи.

„Предоставяме на България и 10 милиона евро от фондовете на ЕС за издирвателни и спасителни операции. Това е европейската солидарност в действие“, каза председателят на Европейската комисия.

По време на разговорите е обсъдена идеята за създаване на морски център за сигурност в България и Румъния. Радев посочи, че България ще участва с действия срещу хибридни и кибератаки, анализ на риска и мерки за по-голяма екологична сигурност.

Фон дер Лайен съобщи, че е обсъдена и възможността за по-засилено наблюдение на Черноморския регион чрез сателитите „Коперник“. По думите ѝ от септември е отчетено удвояване на броя на свалянията на изображения по програмата.

Променена програма заради катастрофата на „Тракия“

Визитата във Варна е била съкратена заради тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Радев съобщи, че трагичната новина е застигнала правителствената делегация по време на полета към Варна и че програмата е била променена.

„До момента има 11 загинали и 48 ранени“, каза премиерът. Урсула фон дер Лайен изрази съболезнования към близките на жертвите и благодари на спасителните екипи.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    33 15 Отговор
    Вещицата, вампир, кръвопиец носи само нещастия !

    Коментиран от #2, #6

    12:36 10.11.2026

  • 2 Окооо

    21 12 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Долу Урсула! Само Радев!

    12:37 10.11.2026

  • 3 А,ха

    13 4 Отговор
    Путин с нас ли е?

    12:38 10.11.2026

  • 4 Боже !

    16 3 Отговор
    Какъв !

    Цирк !

    12:38 10.11.2026

  • 5 Мнение

    23 10 Отговор
    Абсолютно сама е!

    ПРЕСТЪПНИЦАТА ФОН ДЕР ЛАЙЕН ТРЯБВА ДА Е В ЗАТВОРА, А НЕ ДА ДАВА НАКЛОН НА БЪЛГАРИЯ!

    НЕ Е НОРМАЛНО НАРОДЪТ НИ ДА ИЗМИРА В МИРНО ВРЕМЕ ПО ПЪТИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ, ПОНЕЖЕ НЯМА НИКАКВА ИНФРАСТРУКТУРА, А НАЛИЧНАТА (ОСТАВЕНА ОТ БАЙ ТОШО) УМИШЛЕНО ДА НЕ СЕ ПОДДЪРЖА!
    НЕ Е НОРМАЛНО ЗА ТОЛКОВА ГОДИНИ ЕДНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ДА НЕ СЕ ВНЕДРИ ПОНЕ В АМ ТРАКИЯ ЗА РАННО ИЗВЕСТЯВАНЕ НА ДВИГЕЩИТЕ СЕ ПРЕЗ МЪГЛА И СНЯГ!!!

    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ В БЪЛГАРИЯ!
    А ЗА УРСУЛИТЕ (ЧУЖДОПОКЛОННИ МАРИОНЕТКИ, СПУСНАТИ ДА ЗАКРИЯТ ЕС) МОМЕНТАЛЕН ЗАТВОР!!!!!!!!

    Коментиран от #10

    12:39 10.11.2026

  • 6 Едно към едно

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    С Радев!

    12:39 10.11.2026

  • 7 Петър Осоговец

    2 2 Отговор
    Откъс от книгата “За Съдбата на Народите”
    от богомилския жрец Петър Осоговец,
    написана през лето 956 от Христа

    “А в четвъртия ден Господ създаде звездите да красят твърдта небесна и да бъдат знамение за векове и народи. Седем едри звезди сътвори Предвечният и седем области от небето им повери.”
    “И вложи Творецът седем духа в седемте светила, та седем ангела се родиха. И повери на всеки ангел да води по един от седемте народа.”
    “И ангелите, на които бе поверено да водят народите, се сдружиха с ангелите, що бяха пазители на тези народи, та всеки народ имаше по два ангела: eдин - да го води, а друг - да го пази.”
    “Слънцето разпери криле над Египет, Месечината над Междуречието, Вечерницата спря над Гърция, Звездата на пратеника покори с лъжи Юдея, Звездата на бранника - Рим, а Звездата на отшелника - Византия.”
    “А народите не се бяха родили още на земята, но те живееха в чертозите на Господнята Всемъдрост.”
    “И всички народи получиха от Вечния по един звезден дух - само над България тъмнееше мрачина и звезден ангел не развя криле над нея.”

    12:39 10.11.2026

  • 8 Гост

    7 2 Отговор
    Ееееех как исках да дойда да видя Кака, ама съм на Велинград, със кредит, и пффф, абе, знаете!!! Целуфки Урси...

    Коментиран от #13, #39

    12:39 10.11.2026

  • 9 гражданин

    9 10 Отговор
    Радев е истинският водач на държавата , и само той ще е вкара в пътя ,за разлика от тикви и свини които я окрадоха до шушка

    12:40 10.11.2026

  • 10 Аууууу

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Мнение":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤪

    12:40 10.11.2026

  • 11 Петър Осоговец

    5 1 Отговор
    “И ронеше сълзи ангелът, що пазеше България, че всички си имаха другар, а той нямаше. И с плач поиска от Бога Твореца, ала нямаше вече звезда и звезден дух.”
    “Духна тогава Бог в простора и осени с божествено мановение Млечния път, та рой светли ангели се родиха там и повели Бог Млечния път да властва над България.”
    “И превратна бе участта на Египет, умряха двата народа близнаци в Междуречие
    “И превратна бе участта на Египет, умряха двата народа близнаци в Междуречието, изгоря Гърция, погина Юдея, разсипа се Рим, само Византия и България останаха.”
    “…Но този, що се вслушва в пророчески вещания, знае твърдо, че неповолни бранни дни ще разсипят Византия навсякъде, а България като огнена птица ще се възражда из собствената си пепел, та докрай на вековете ще пребъде.”
    “Защото гаснат звездите една по една. Ала Божият пояс ще свети вечно - и Млечния път ще бъде светъл саван над мъртвата вселена…”

    12:40 10.11.2026

  • 12 Най-вече

    12 6 Отговор
    като трябва да спасяваме затъналата в дългове Франция.
    96 млрд лв. профукани за ойро. 2 млрд. лв. подарено злато на ЕЦБ. 43 млрд. лв. от резерв подарен на ЕЦБ от 86 млрд. направление емисионно. 6 млрд. лв. разходи въвеждане ойро. 3 млрд. лв. за ЕСМ разрочено за 9 г. и 12-15 млрд. лв. ако ЕЦБ реши да спасява ойрочленка.
    Плюс допълнително 1 млрд. за военни разходи, бюджет 2027. Плюс 5.2 от БВП за ЕС, които не се отчитат като разход на държавите, но са дефиците.
    Да, не сме сами, купихме билет за Титаник.

    Коментиран от #17, #25

    12:40 10.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Вовата

    9 2 Отговор
    Ако Възраждане са плашилото на русофилския бостан, гарваните на Радев отдавна са разбрали, че то не хапе, и най-свободно си кацат на раменете му, свиха гнезда в джобовете му и регулярно го хранят с пропагандни семечки, докато то старателно им подражава с граченето.

    12:43 10.11.2026

  • 15 Авеее

    13 10 Отговор
    Урсула да се маха незабавно, че където стъпи трева не никне! Тъмна материя!
    Дойде и голямо нещастие се случи, съвпадение биха казали някои, знам ли, едва ли? 🙄

    Коментиран от #20

    12:43 10.11.2026

  • 16 2020

    12 2 Отговор
    Когато на автомагистрала загиват 12 човека - много повече от загиналите в "пълномащабната" война е драмно УУрсули да идват и да ни ккомандват. Ммарш, УУрсулоо......

    12:44 10.11.2026

  • 17 А през 60-те години СССР ни окраде

    7 8 Отговор

    До коментар #12 от "Най-вече":

    32 тона злато.
    Та кога ще ни го върне?

    Коментиран от #40

    12:44 10.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 да бе, да

    9 4 Отговор
    България и Румъния помогнаха да се игнорира Турция и да се заобиколи Конвенцията от Монтрьо. Сега чужди военни кораби ще нахлуят в Черно море, за да водят морска война с Русия. Ще пострадат най-вече черноморските градове, но очевидно на Радев те не са му важни. Урсула напира това да се случи до края на тази година, очевидно много бързо възнамеряват да действат. Ще бъде интересна реакцията на Турция.

    12:45 10.11.2026

  • 20 Калъф

    13 8 Отговор

    До коментар #15 от "Авеее":

    То щото Путин където е стъпил всичко е цветя и рози. Айде моля!

    12:46 10.11.2026

  • 21 Опааа

    11 0 Отговор
    Не знам дали България не е сама, но ти не си сам! Пред хорицата, едно говориш, пред шефката друго.

    12:48 10.11.2026

  • 22 Гробна тишина

    10 4 Отговор
    За протестите против урсата във Варна няма, няма и няма..

    Коментиран от #27, #32

    12:49 10.11.2026

  • 23 12321

    6 6 Отговор
    ВВещицата докара смърт на пътя за българите!!!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #26

    12:50 10.11.2026

  • 24 Казал

    5 0 Отговор
    все - три клишета , както винаги и нищо конкретно .

    12:51 10.11.2026

  • 25 Монти

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Най-вече":

    Щом доживехме ние да спасяваме Франция, а в частност, такива форумни айляци като теб, значи сме си надвили на масрафа. Какво по-хубаво...

    12:54 10.11.2026

  • 26 Не,смъртта е

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "12321":

    От м у н ч о в о т о проклятие.

    Коментиран от #31

    12:54 10.11.2026

  • 27 Къде видя протест що във Варна

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Гробна тишина":

    Да ги видим и ние.

    12:54 10.11.2026

  • 28 Събудете се ей в МС !

    6 1 Отговор
    Център за морска сигурност на НАТО е промяна на статута на морското училище във Военна база или съоръжение ! Това може единствено със закон след обществено обсъждане да стане. Радев нарушава закона! Опитвам се да бъда деликатен, но това е истината ! Няма подобен случай в Европа и това е много гнусен прецидент ! ВМУе най-старото техническо учебно заведение в България, основано на 9 януари 1881 г. и разположено в центъра на Варна. Не може статута му да се променя във военно съоръжение на НАТО без специален закон и общестено обсъждане! Радев много добре го знае, но ако мине номера. Атлантическа подлост която обаче няма да мине и до конституционният съд даже ще стигне. Въпрос на малко време е хората във Варна да изригнат щото верно им писна

    12:54 10.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 До А през 60-те години

    6 3 Отговор
    Когато Англия ни върне златото, около 25 тона, дадено от НДСВ.
    Пък и сме плащали репарации ПСВ и ВСВ, да не ни вземат и останалите 25 тона сега!
    Оставени от Живков 50 тона злато, реални в трезори БНБ.
    Русия е плащала дълговете ни, искани от Турция за свободата ни.
    А сега подаряваме безплатно земите си, златото, границите, Конституцията, за които предците ни са загивали.

    12:54 10.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Калъф

    5 4 Отговор

    До коментар #22 от "Гробна тишина":

    Гледах един репортаж. Събрали се родата на Костя и няколко комшии от Максуда. Рехава работа. Сватбите им събират повече хора.

    12:56 10.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Събудете се ей в МС !

    5 1 Отговор
    Предоставяме на България и 10 милиона евро от фондовете на ЕС ....Европа стои твърдо с България .... ъхъъъ , а плащанията ни в годишния бюджет на Европейския съюз за 2027 г. се увеличават точно с 7% спрямо предходната 2026 г., който достигат рекордният общ размер от 212 милиарда евро за ЕС. С 7% нарастват плащанията ни, но реалният БВП на България нараства с по малко от 2.7% на годишна база ! Че въпроса е граби ли ни ЕК или "Европа стои твърдо с България" ? Европа стои твърдо с България.... и 5 евро мито на моливче за 10 цента, 5 евро мито на гумичка за 10 цента и 5 евро мито на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! .... после и ДДС ще ви набият а вие роби търпете и си гледайте Евровизия, Ергена Урсула . Европа стои твърдо с България. 7% вноската ни в ЕС се увеличава но "Европа стои твърдо с България"...

    12:57 10.11.2026

  • 35 Его бе,

    2 2 Отговор
    его военолюбеца прЕДАлЕВ! Ама кой лъжеше, че бил русофил, аааа?

    12:58 10.11.2026

  • 36 Събудете се ей в МС !

    3 1 Отговор
    Европа стои твърдо с България.... ъхъъ..
    Такса и мито от 50 цента ще има за бельо, попадащо в категорията на "ултрабързата" мода, като тя ще се увеличи до две евро за тениски, девет евро за дънки и 12 евро за яке. Таксата може да достигне до 19,50 евро (22,60 долара) на артикул., таванът става 50% от цената на продукта преди данъци ! После и ДДС въру тотала естествено .... Схващате ли кой ще плати масрафите им и как да ви питам пичове ? Европа и Урсулата стоят твърдо с България....

    12:59 10.11.2026

  • 37 Тия боклучави индивиди

    5 2 Отговор
    Оскверниха същността на военноморското училище и името на великия борец срещу фашизма, Никола Вапцаров!

    12:59 10.11.2026

  • 38 нннн

    3 1 Отговор
    За да станат днес трагедиите две, пристигна и Урсула...

    12:59 10.11.2026

  • 39 Троян

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Знаем, ходили сме на Велинград и без кредити. Мога да ти препоръчам някой евтини дестинации във Родопите със минерална вода:)

    Коментиран от #47

    12:59 10.11.2026

  • 40 Лъжльо

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "А през 60-те години СССР ни окраде":

    Днес ИИ ще ви изяде хляба и разкрива лъжите ви:
    "... в архивните документи на Българската народна банка (БНБ), твърдението, че СССР физически е „откраднал“ 32 тона българско злато през 60-те години, е неточно опростяване на реална тайна финансова операция. Златото не е иззето насила от Москва, а е продадено по решение на българското правителство начело с Тодор Живков, за да се покрият външни дългове на Народна република България..."

    А сега изниква въпросът - ЗАЩО днес не можем да добиваме и продаваме собственото си българско злато за да покрием дълговете си, а теглим заеми?

    Коментиран от #43

    12:59 10.11.2026

  • 41 днес

    5 2 Отговор
    При тазди трагедия - следва ВЕДНАГА ДА СЕ ПРЕКРАТИ ННАТРАПВАНЕТО НА УУРСУЛАТА и всички сили да се насочат към спасяване и помагане на хората. Тази УУрсула носи само бели, войни и смърт!!!

    13:01 10.11.2026

  • 42 Позор си Радев

    3 2 Отговор
    Въобще не трябваше да я посрещаш и отразяваш..

    13:02 10.11.2026

  • 43 Вземаш една лопата и едно сито

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Лъжльо":

    Вземаш Сидеров и Копейката и почвате да добивате злато.Елементарно.

    13:06 10.11.2026

  • 44 Абе

    2 1 Отговор
    Тия от израждане направиха ли протест, че нищо не разбрах.

    13:06 10.11.2026

  • 45 Хи хи

    4 1 Отговор
    Абе и Украйна беше с ЕС, ама днес Киййф е една разбита дупка без ток, вода, пътища, абе 18-ти век !!

    Коментиран от #48

    13:06 10.11.2026

  • 46 българина

    4 1 Отговор
    Ако някой си мисли, че точно днес като дойде тази загинаха 12 българия, е случайно, много се лъже! Българите са безверници и безродници! а ЕС ще ни довърши, ввче сме 6 от 9. Когато се усетите че познаватв ВСИЧКИ във вашето населено място без да сте роднини, ей тогава ще ви дойде акъла, каква беше България и какво остана от нея, РУИНИ!!!!

    13:07 10.11.2026

  • 47 Гост

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Троян":

    Това Родопите къде се намира? Щото газовата ми е само 40 литра и със зор Кайена стига до Велинград! Туба ог 20 литра дали ще ме оправи?

    Коментиран от #51

    13:07 10.11.2026

  • 48 Абе

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Хи хи":

    Като гледам кочината на изток от тях не е много по-добре.

    Коментиран от #53

    13:08 10.11.2026

  • 49 Забавлявай се

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Вони":

    Аз посещавам сайта,за да се забавлявам с брътвежите на копейките.А светът си върви и без техните брътвежи.

    13:09 10.11.2026

  • 50 Позор си Радев !

    2 2 Отговор
    С този Център за морска сигурност на НАТО което е реално и промяна на статута на морското училище във военна база или съоръжение на НАТО правиш центъра на Варна в легитимна цел на руската армия ! За това ли хората гласуваха за теб? Мислиш си, че без подследствия ще остане така ли? Хората ще го търпят? Хмм

    13:09 10.11.2026

  • 51 Да ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Гост":

    Не е сигурно ама то не се знае дали каиена и със гориво ще стигне до там.

    13:10 10.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Хи хи

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Абе":

    Москва е 21-ви век, а Киййф е 18-ти !

    Коментиран от #55

    13:11 10.11.2026

  • 54 Ауеееее

    1 0 Отговор
    Тоя нали беше за мир, кви ги бръщолеви. Хахахахахахахахаххахаха ПАДАМ!!!!!!

    Коментиран от #57

    13:11 10.11.2026

  • 55 М да уе

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Хи хи":

    Москва е направо 25 век

    13:12 10.11.2026

  • 56 Току що имотите в центъра на Варна

    1 0 Отговор
    се обезцениха поне с 50% ! Честито ви варналии, благодарете за това на гусина Радев

    13:13 10.11.2026

  • 57 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Ауеееее":

    За мир е, но зеленото жуже трябва да заминава за Москва и то да преговаря за МИР, щото това е негово ЗАДЪЛЖЕНИЕ !! Ако не може да договори мир значи е некадърно и трябва да се смени !!!

    13:14 10.11.2026

  • 58 Чорапа

    0 0 Отговор
    Само да кажа НЕ Е ВРЕМЕ ЗА АМАТЬОРИ!!

    13:15 10.11.2026

  • 59 наблюдател

    0 0 Отговор
    Този ще вземе да влезе в пътя накрая. Но трябва да бъде наблюдаван.

    13:15 10.11.2026

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