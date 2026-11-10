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Катя Ивкова: 12 загинали и 46 ранени при катастрофата на „Тракия“
  Тема: Трафик

Катя Ивкова: 12 загинали и 46 ранени при катастрофата на „Тракия“

10 Ноември, 2026 12:37 2 839 64

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  • пътна безопасност

Десет души са починали на място, а двама са загубили живота си в болници. Лечебни заведения в няколко града са в готовност да приемат пострадали

Катя Ивкова: 12 загинали и 46 ранени при катастрофата на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

12 души са загинали, а 46 са ранени при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, съобщи здравният министър Катя Ивкова от Сливен. Десет от жертвите са починали на място, а двама са загубили живота си в болница.

Единият от пострадалите е починал в лечебно заведение в Ямбол, а другият – в Сливен. В болниците в Сливен са настанени осем пациенти. Седем души са транспортирани до две лечебни заведения в Бургас, а 12 са приети в болницата в Ямбол.

Ивкова изрази съболезнования на близките на загиналите и определи инцидента като „изключително тежка трагедия“. По думите ѝ е създадена организация между екипите на Спешна помощ, Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната.

Осигурен е въздушен транспорт за тежко пострадали

В готовност са военният самолет „Спартан“ и правителственият самолет. При необходимост тежко пострадали могат да бъдат транспортирани от летището в Бургас до лечебни заведения в София.

Болници в София, Пловдив, Хасково и Стара Загора са мобилизирани да приемат допълнително пациенти. Решението за преместването им ще бъде взето от лекуващите екипи според състоянието на пострадалите и медицинската необходимост.

Екипи на Спешна помощ, полицията и пожарната участват в спасителната и медицинската операция. Министерството на отбраната е осигурило готовност за съдействие с въздушен транспорт.

По-рано бяха съобщени други данни

Малко преди изявлението на здравния министър премиерът Румен Радев е съобщил за 11 загинали и 48 ранени при катастрофата. По-късно Катя Ивкова е представила актуализирани данни за 12 жертви и 46 ранени.

Работата на медицинските екипи продължава. Данните за броя на загиналите и пострадалите подлежат на актуализация.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Рамбо

    18 80 Отговор
    Благодарение на Боташистките миротворци вадени от Чорапа и Идиотова, за един ден българите дадоха повече жертви, отколкото украинските защитници за месец.

    Коментиран от #10, #12, #56, #59, #61

    12:40 10.11.2026

  • 3 Даа⁷

    77 7 Отговор
    Не само мъглата е виновна! Магистралите на Боко и Шиши са в изключително лошо състояние! Кога ще им се потърси отговорност за кражбите? Чакаме с нетърпение съдебната реформа, за да има надежда за справедливост и възмездие!!!

    12:40 10.11.2026

  • 4 !!!!!

    43 1 Отговор
    Страшно!

    12:41 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 От Нищо ! - НЕЩО !

    7 8 Отговор
    От Главата Си !

    Си Пати !

    Никаква Милост !

    Да Си плащат !

    За Тарикатлъка !

    12:41 10.11.2026

  • 7 боко шишев радев

    12 38 Отговор
    да живее кпсс-бкп и техниге магистрали-убийци!

    Коментиран от #17

    12:42 10.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    34 4 Отговор

    До коментар #2 от "Рамбо":

    Ех, РАНБО С ИЛЕК, какво общо има властта с ТВОЯТА некадърност зад волана ❗

    Коментиран от #16

    12:45 10.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кучето на Мими 🐕

    7 1 Отговор
    Бог да ги прости,и Козлодуйският да ги оплаче!
    💥🕌💞🕌💥

    12:46 10.11.2026

  • 14 Споко, Патриархът ще отслужи молебен

    9 17 Отговор
    за зверската, масова, верижна, катастрофа на Магистрала Тракия. Министър Демерджиев ще отиде на някое и друго Погребение на загиналите на Магистрала Тракия и ще се разреве като някоя Селска Лелка отишла на погребението на Съседа.

    Реални мерки против Катастрофи в гъста Мъгла няма, нямаше и няма да има, въпросът е, Има ли Пилот в Самолетът?

    Е, тва никога не е било в България, в мъгла тенденцията на шофьора е да кара неусетно с по голяма скорост, ако си погледне километража човек ще установи че кара с 10/15 до 20 мили по бързо, колкото по гъста е мъглата, толкова е по голям рискът от верижни катастрофи.

    В белите Държави има Светещи
    Електронни Signs/Табла които оповестяват и предупреждават водачите на Превозни Средства за:
    Обледяване на Мостове, за Поледици на Пътя High Way or secondary, и за Гъста Мъгла и Нарушена Видимост.

    На Територията МВР, Министър Демерджиев, Ганчо и Българският Добитък спят в Зимен Сън.
    Спете спокойно Българи Държавата се грижи за Вас.

    Моите съболезнования на всички загинали и ранени в касапницата на Магистрала Тракия, причинена от Гъстата Мъгла, Безхаберието на Българската Държава, неумението и незнанието на Ганчо да шофира в Мъглата.

    Спете спокойно българи, Министър Демерджиев и МВР Ви пази.

    Коментиран от #48

    12:46 10.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 🦉🦉🦉🦉

    22 5 Отговор

    До коментар #7 от "боко шишев радев":

    По времето на кпсс-бкп
    имаше ВОДАЧ на МПС ❗
    Сега след 37 години ДЕМОкрация-
    по пътищата е пълно с КАРАЧИ❗

    Коментиран от #19

    12:48 10.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 кумундрел

    10 9 Отговор

    До коментар #17 от "🦉🦉🦉🦉":

    и кой ни направи тая ялова демокрация?

    Коментиран от #35, #40

    12:50 10.11.2026

  • 20 Намалете скоростта

    17 5 Отговор
    На 120 км/ч и сложете знаци по цялата магистрала. Няма нито един знак за ограничение на скоростта, дори и за 140 км/ч

    Коментиран от #36

    12:50 10.11.2026

  • 21 Истината

    17 1 Отговор
    Да се подведе под отговорност банкянския той тръбеше че ги правел,и подизпълнителите сръбски и турски фирми

    Коментиран от #39

    12:51 10.11.2026

  • 22 Непотребен старец

    17 1 Отговор
    Абе що като има такава тежка пътна обстановка...не затворихте магистралата??? Иначе безразсъдното шофиране в БГ е на ниво...на българина акъл с фуния да му наливаш, все отнекъде ше изтече и пак между ушите нема да има никой!

    12:51 10.11.2026

  • 23 Дедо Мраз

    4 0 Отговор
    Сега и ако случим на нормална студена и снежна зима, всичко спира да се движи през по - голямата част от времето.
    Който реши да се пробва на магистрала и не само, е за установяване на психологическа годност да управлява МПС.
    При тази концентрация на коли в държавата снабдяването в големите градове ще спре, а по магистралите ще е мазало.

    12:51 10.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гост

    15 4 Отговор
    Бог да ги прости. Това е трагедия за много семейства. Остават без майки, бащи и деца.

    Коментиран от #44

    12:53 10.11.2026

  • 26 az СВО Победа 81

    17 11 Отговор
    Урсула донесе Смъртта в България!

    Годпод ни прати тежък знак днес!

    12:53 10.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 който не е карал по тази магистрала

    9 5 Отговор
    Да не плямпа глупости. Как може на място по което скороста е разрешена до 140 км-ч да е такава с дупки неравности и с такава маркировка бе!
    Как може?

    Коментиран от #57

    12:54 10.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тик-Ток

    10 5 Отговор
    Няма по голяма трагедия от демокрацията в България, демокрацията е вашето нещастие

    12:56 10.11.2026

  • 32 а бе

    6 4 Отговор

    До коментар #29 от "хаха":

    Турците са добри хора. За разлика от ганьовците.

    Коментиран от #38, #50

    12:57 10.11.2026

  • 33 нннн

    8 5 Отговор
    Странно съвпадение с посещението на Урсула.

    12:57 10.11.2026

  • 34 Дано дано

    1 5 Отговор

    До коментар #29 от "хаха":

    Най-вече да са ти роднините😂😂

    Коментиран от #42

    12:57 10.11.2026

  • 35 хаха

    10 4 Отговор

    До коментар #19 от "кумундрел":

    Е па додоха някакви от някъде и ви направиха демокрацията толкова куца. Вие за нищо не сте виновни там. Само идват някакви ЛОШИ отнякъде и ви окендзват пейзажО. За да ви е гадно такова. Вие там сте си едни ангелчета.

    12:57 10.11.2026

  • 36 Глупости

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Намалете скоростта":

    И 90 да я направят, ако зад теб кара тир 30 тона, в такава ситуация нямаш шанс.

    12:57 10.11.2026

  • 37 В цяла Европа

    5 4 Отговор
    В цяла Европа и дори Русия , магистралите имат осветление, тук е пълна тъмница и изключват осветлението рано, ако го има. Вече блъснатите автомобили са били една стена, буквално са се блъскали в метална стена. Дори и живи хора да е имало от първата катастрофа, са били смазани после .

    12:57 10.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Дано дано на крива ракета

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Истината":

    Космосът и пречи, на калпав шофьор фирмата построила пътя

    12:59 10.11.2026

  • 40 🦉🦉🦉🦉

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "кумундрел":

    Може да си харесваш този ник, но той няма нищо общо с мен❗
    Ами нали "Времето е Ваше!"❗
    Нали свалихте кумунягити, че и със закон забранихте кумунизъма❗
    Сега пак онези от преди 40 години , са Ви виновни, че ДЕЦАТА и ВНУЦИТЕ на ДЕКОРАЦИЯТА днес немогат без ИИ да си завържат обувките ❗

    12:59 10.11.2026

  • 41 Наглост чалгарска

    3 8 Отговор
    Ама, Ивакова ли си, Простивкова ли си, все там! Все същото некадърно, нагло и противно чалгарско нищожество ще си остенш, както и всички останали "министри" на Фатм-ка от село Славяноов, на този прононсиран лакей на кремълския злодей и ваксаджия на КГБ -ейските му ботуши! Всеки един ден във властта на фатмашкото правителство е позор, срам и трагедия за България! Измитайте се, мерзавци долни и нагли, измитейте се , да не ви изметем ние!

    Коментиран от #53

    12:59 10.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Румен до хаха

    0 4 Отговор
    Ето това е истински прогресивен коментар , браво !

    13:00 10.11.2026

  • 44 Бог Така Е Решил !

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    --------------- !

    13:00 10.11.2026

  • 45 Попа баба Гусиии

    2 2 Отговор
    ДЗИ да плаща 12 милиона на умрелите

    13:00 10.11.2026

  • 46 Блажени Са !

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "хаха":

    Надежбите !

    13:01 10.11.2026

  • 47 нфкффк

    5 0 Отговор
    ми така е кат хвърчат, в мъгла и лошо време . мислят се за богопомазани

    Коментиран от #60

    13:01 10.11.2026

  • 48 Търновец

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Споко, Патриархът ще отслужи молебен":

    Трябваше да има законови мерки за ограничава на е на скоростта при гъста мъгла и поледица както и повече патрулки, а май мантинелите пак са доказали кой ги е правил. Само че в НС има Руски и Израелски лобисти и хора на мафията. А когато медии в ЕС покажат кадри от катастрофата и много хора от чужбина няма да дойдат в България.

    Коментиран от #52, #62, #64

    13:01 10.11.2026

  • 49 1234

    2 1 Отговор
    Бог да ги прости мъртвите! а коментарите в 99% са отвратителни

    13:06 10.11.2026

  • 50 Романов

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "а бе":

    Освен ако не са тираджии!!!

    13:07 10.11.2026

  • 51 Вълков

    4 1 Отговор
    Преди седмица минах оттам и точно това коментирахме в колата. Заради изключително тъпото организиране на движението при този пътен възел, заради ремонт на моста над магистралата, движещите се по автомагистралата, които искат да се отклонят от този изход на практика остават на пътя и образуват колони в аварийната лента. При мъгла и в ранните часове, както днес, беше въпрос на време да стане това.
    Шишков сега нека обясни на семействата на загиналите хора (Бог да ги прости) кой ще му е виновен!
    ОСТАВКА!

    13:08 10.11.2026

  • 52 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Търновец":

    Направо да ви качат по едно китайско ИИ в празното пространство между ушите а?
    ХАХАХА

    На микро СД карта даже. Голям трансфер на данни не е нужен за да подаде сигнал да натиснеш спирачката все пак.
    ХАХАХА

    Все някой и нещо им виновно и им пречи бе...НЯМАЛО БИЛО ЗНАЦИ, НЯМАЛО БИЛО ОСВЕТЛЕНИЕ, ДОШЛИ НЯКАКВИ ЛОШИ И ИМ ОГЕЛПИЛИ БЛАТЦЕТО...

    Абе то и Шрек не пищя така бе байганьовците. Просто отиде и им наби камбаните.

    13:09 10.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ТРАГЕДИЯ НАСЪЛЗИХА

    1 1 Отговор
    Ми са очите като гледах. Урсула е тук нали тъпо и гадно но уручаса ни. А биби тулуп един магистрален инженер БИБИТКАШ и се радващ. той построи тази магистрала. Може би също уручасана. ЗАЩО ЛИ??!?! ЗАЩОТО ТОЧНО НА ТЕЗИ МЕСТА ВЕЧЕ ЗА МЕСЕЦА ТРИ ПЕТ ОКОЛО 7 КАТАСТРОФИ И МНОГО ЖЕРТВИ. МАГИСТРАЛА НЕ,ТОВА Е ДВУЛЕНТОВ ПЪТ НЕКАЧЕСТВЕН И ЗА МАЛЪК ТРАФИК. СЪЖАЛЯВАМ ЗА ХОРАТА.

    13:09 10.11.2026

  • 55 Изроди

    3 0 Отговор
    Тол камерите са заснели мъглата 40 минути преди мелето на „Тракия“, никой не е реагирал ! Безхаберието Убива ! България е Камион без спирачки и водач в мъглата !

    13:10 10.11.2026

  • 56 Дон Дони

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Рамбо":

    Рамбовци ли шофираха по Бойковите магистрали? Да драснем нещо пък каквото и да е!

    13:10 10.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Слобо

    0 0 Отговор
    Къде са патрулните коли със сигнализация, ако имаше по две коли в двете посоки трагедията нямаше да я има ! Я да излезе оня от синдиката да реве за още заплати !

    13:10 10.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "нфкффк":

    Така е. Понеже някой пишат, че мъглата била виновна. Не знаех, че само в България има мъгли! Ако не знаете как се кара в мъгла, вижте от запада или и това не можете? Българина и слаб слаб слаб шофьор,колкото и да се мисли на нещо повече. България е на първо място в ЕС по жертви на пътя на милион население. Фактите ви говорят достатъчно какви шофьори сте.

    13:12 10.11.2026

  • 61 Хаген Дас

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Рамбо":

    По твоята логика на мислене може да кажем че Зеленски е виновен, защото украински тир предизвиква всичко!!!!

    13:13 10.11.2026

  • 62 Ъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Търновец":

    За какви закони и за какви табели пишете, при положение че никой нито ги спазва, нито му пука от закона? А като ви глобява полицията, се оплаквате че събирали пари.

    13:14 10.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Търновец":

    заКОН си има, ама днешните деца и внуци на "Новото време" не били КОНе, тя заКОНа не ги ловял 😉
    Лошото е, че не са разбрали, че от законите на ФИЗИКАТА не могат да избягат❗

    13:15 10.11.2026

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