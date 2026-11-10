Катя Ивкова: 12 загинали и 46 ранени при катастрофата на „Тракия“

12 души са загинали, а 46 са ранени при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, съобщи здравният министър Катя Ивкова от Сливен. Десет от жертвите са починали на място, а двама са загубили живота си в болница.
Единият от пострадалите е починал в лечебно заведение в Ямбол, а другият – в Сливен. В болниците в Сливен са настанени осем пациенти. Седем души са транспортирани до две лечебни заведения в Бургас, а 12 са приети в болницата в Ямбол.
Ивкова изрази съболезнования на близките на загиналите и определи инцидента като „изключително тежка трагедия“. По думите ѝ е създадена организация между екипите на Спешна помощ, Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната.
Осигурен е въздушен транспорт за тежко пострадали
В готовност са военният самолет „Спартан“ и правителственият самолет. При необходимост тежко пострадали могат да бъдат транспортирани от летището в Бургас до лечебни заведения в София.
Болници в София, Пловдив, Хасково и Стара Загора са мобилизирани да приемат допълнително пациенти. Решението за преместването им ще бъде взето от лекуващите екипи според състоянието на пострадалите и медицинската необходимост.
Екипи на Спешна помощ, полицията и пожарната участват в спасителната и медицинската операция. Министерството на отбраната е осигурило готовност за съдействие с въздушен транспорт.
По-рано бяха съобщени други данни
Малко преди изявлението на здравния министър премиерът Румен Радев е съобщил за 11 загинали и 48 ранени при катастрофата. По-късно Катя Ивкова е представила актуализирани данни за 12 жертви и 46 ранени.
Работата на медицинските екипи продължава. Данните за броя на загиналите и пострадалите подлежат на актуализация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Рамбо
Коментиран от #10, #12, #56, #59, #61
12:40 10.11.2026
3 Даа⁷
12:40 10.11.2026
4 !!!!!
12:41 10.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 От Нищо ! - НЕЩО !
Си Пати !
Никаква Милост !
Да Си плащат !
За Тарикатлъка !
12:41 10.11.2026
7 боко шишев радев
Коментиран от #17
12:42 10.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 🦉🦉🦉🦉
До коментар #2 от "Рамбо":Ех, РАНБО С ИЛЕК, какво общо има властта с ТВОЯТА некадърност зад волана ❗
Коментиран от #16
12:45 10.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Кучето на Мими 🐕
💥🕌💞🕌💥
12:46 10.11.2026
14 Споко, Патриархът ще отслужи молебен
Реални мерки против Катастрофи в гъста Мъгла няма, нямаше и няма да има, въпросът е, Има ли Пилот в Самолетът?
Е, тва никога не е било в България, в мъгла тенденцията на шофьора е да кара неусетно с по голяма скорост, ако си погледне километража човек ще установи че кара с 10/15 до 20 мили по бързо, колкото по гъста е мъглата, толкова е по голям рискът от верижни катастрофи.
В белите Държави има Светещи
Електронни Signs/Табла които оповестяват и предупреждават водачите на Превозни Средства за:
Обледяване на Мостове, за Поледици на Пътя High Way or secondary, и за Гъста Мъгла и Нарушена Видимост.
На Територията МВР, Министър Демерджиев, Ганчо и Българският Добитък спят в Зимен Сън.
Спете спокойно Българи Държавата се грижи за Вас.
Моите съболезнования на всички загинали и ранени в касапницата на Магистрала Тракия, причинена от Гъстата Мъгла, Безхаберието на Българската Държава, неумението и незнанието на Ганчо да шофира в Мъглата.
Спете спокойно българи, Министър Демерджиев и МВР Ви пази.
Коментиран от #48
12:46 10.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 🦉🦉🦉🦉
До коментар #7 от "боко шишев радев":По времето на кпсс-бкп
имаше ВОДАЧ на МПС ❗
Сега след 37 години ДЕМОкрация-
по пътищата е пълно с КАРАЧИ❗
Коментиран от #19
12:48 10.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 кумундрел
До коментар #17 от "🦉🦉🦉🦉":и кой ни направи тая ялова демокрация?
Коментиран от #35, #40
12:50 10.11.2026
20 Намалете скоростта
Коментиран от #36
12:50 10.11.2026
21 Истината
Коментиран от #39
12:51 10.11.2026
22 Непотребен старец
12:51 10.11.2026
23 Дедо Мраз
Който реши да се пробва на магистрала и не само, е за установяване на психологическа годност да управлява МПС.
При тази концентрация на коли в държавата снабдяването в големите градове ще спре, а по магистралите ще е мазало.
12:51 10.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Гост
Коментиран от #44
12:53 10.11.2026
26 az СВО Победа 81
Годпод ни прати тежък знак днес!
12:53 10.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 който не е карал по тази магистрала
Как може?
Коментиран от #57
12:54 10.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тик-Ток
12:56 10.11.2026
32 а бе
До коментар #29 от "хаха":Турците са добри хора. За разлика от ганьовците.
Коментиран от #38, #50
12:57 10.11.2026
33 нннн
12:57 10.11.2026
34 Дано дано
До коментар #29 от "хаха":Най-вече да са ти роднините😂😂
Коментиран от #42
12:57 10.11.2026
35 хаха
До коментар #19 от "кумундрел":Е па додоха някакви от някъде и ви направиха демокрацията толкова куца. Вие за нищо не сте виновни там. Само идват някакви ЛОШИ отнякъде и ви окендзват пейзажО. За да ви е гадно такова. Вие там сте си едни ангелчета.
12:57 10.11.2026
36 Глупости
До коментар #20 от "Намалете скоростта":И 90 да я направят, ако зад теб кара тир 30 тона, в такава ситуация нямаш шанс.
12:57 10.11.2026
37 В цяла Европа
12:57 10.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Дано дано на крива ракета
До коментар #21 от "Истината":Космосът и пречи, на калпав шофьор фирмата построила пътя
12:59 10.11.2026
40 🦉🦉🦉🦉
До коментар #19 от "кумундрел":Може да си харесваш този ник, но той няма нищо общо с мен❗
Ами нали "Времето е Ваше!"❗
Нали свалихте кумунягити, че и със закон забранихте кумунизъма❗
Сега пак онези от преди 40 години , са Ви виновни, че ДЕЦАТА и ВНУЦИТЕ на ДЕКОРАЦИЯТА днес немогат без ИИ да си завържат обувките ❗
12:59 10.11.2026
41 Наглост чалгарска
Коментиран от #53
12:59 10.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Румен до хаха
13:00 10.11.2026
44 Бог Така Е Решил !
До коментар #25 от "Гост":--------------- !
13:00 10.11.2026
45 Попа баба Гусиии
13:00 10.11.2026
46 Блажени Са !
До коментар #29 от "хаха":Надежбите !
13:01 10.11.2026
47 нфкффк
Коментиран от #60
13:01 10.11.2026
48 Търновец
До коментар #14 от "Споко, Патриархът ще отслужи молебен":Трябваше да има законови мерки за ограничава на е на скоростта при гъста мъгла и поледица както и повече патрулки, а май мантинелите пак са доказали кой ги е правил. Само че в НС има Руски и Израелски лобисти и хора на мафията. А когато медии в ЕС покажат кадри от катастрофата и много хора от чужбина няма да дойдат в България.
Коментиран от #52, #62, #64
13:01 10.11.2026
49 1234
13:06 10.11.2026
50 Романов
До коментар #32 от "а бе":Освен ако не са тираджии!!!
13:07 10.11.2026
51 Вълков
Шишков сега нека обясни на семействата на загиналите хора (Бог да ги прости) кой ще му е виновен!
ОСТАВКА!
13:08 10.11.2026
52 хаха
До коментар #48 от "Търновец":Направо да ви качат по едно китайско ИИ в празното пространство между ушите а?
ХАХАХА
На микро СД карта даже. Голям трансфер на данни не е нужен за да подаде сигнал да натиснеш спирачката все пак.
ХАХАХА
Все някой и нещо им виновно и им пречи бе...НЯМАЛО БИЛО ЗНАЦИ, НЯМАЛО БИЛО ОСВЕТЛЕНИЕ, ДОШЛИ НЯКАКВИ ЛОШИ И ИМ ОГЕЛПИЛИ БЛАТЦЕТО...
Абе то и Шрек не пищя така бе байганьовците. Просто отиде и им наби камбаните.
13:09 10.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ТРАГЕДИЯ НАСЪЛЗИХА
13:09 10.11.2026
55 Изроди
13:10 10.11.2026
56 Дон Дони
До коментар #2 от "Рамбо":Рамбовци ли шофираха по Бойковите магистрали? Да драснем нещо пък каквото и да е!
13:10 10.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Слобо
13:10 10.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ъъъъ
До коментар #47 от "нфкффк":Така е. Понеже някой пишат, че мъглата била виновна. Не знаех, че само в България има мъгли! Ако не знаете как се кара в мъгла, вижте от запада или и това не можете? Българина и слаб слаб слаб шофьор,колкото и да се мисли на нещо повече. България е на първо място в ЕС по жертви на пътя на милион население. Фактите ви говорят достатъчно какви шофьори сте.
13:12 10.11.2026
61 Хаген Дас
До коментар #2 от "Рамбо":По твоята логика на мислене може да кажем че Зеленски е виновен, защото украински тир предизвиква всичко!!!!
13:13 10.11.2026
62 Ъъъъ
До коментар #48 от "Търновец":За какви закони и за какви табели пишете, при положение че никой нито ги спазва, нито му пука от закона? А като ви глобява полицията, се оплаквате че събирали пари.
13:14 10.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 🦉🦉🦉🦉
До коментар #48 от "Търновец":заКОН си има, ама днешните деца и внуци на "Новото време" не били КОНе, тя заКОНа не ги ловял 😉
Лошото е, че не са разбрали, че от законите на ФИЗИКАТА не могат да избягат❗
13:15 10.11.2026