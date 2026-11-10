Катя Ивкова: 12 загинали и 46 ранени при катастрофата на „Тракия“

12 души са загинали, а 46 са ранени при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, съобщи здравният министър Катя Ивкова от Сливен. Десет от жертвите са починали на място, а двама са загубили живота си в болница.

Единият от пострадалите е починал в лечебно заведение в Ямбол, а другият – в Сливен. В болниците в Сливен са настанени осем пациенти. Седем души са транспортирани до две лечебни заведения в Бургас, а 12 са приети в болницата в Ямбол.

Ивкова изрази съболезнования на близките на загиналите и определи инцидента като „изключително тежка трагедия“. По думите ѝ е създадена организация между екипите на Спешна помощ, Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната.

Осигурен е въздушен транспорт за тежко пострадали

В готовност са военният самолет „Спартан“ и правителственият самолет. При необходимост тежко пострадали могат да бъдат транспортирани от летището в Бургас до лечебни заведения в София.

Болници в София, Пловдив, Хасково и Стара Загора са мобилизирани да приемат допълнително пациенти. Решението за преместването им ще бъде взето от лекуващите екипи според състоянието на пострадалите и медицинската необходимост.

Екипи на Спешна помощ, полицията и пожарната участват в спасителната и медицинската операция. Министерството на отбраната е осигурило готовност за съдействие с въздушен транспорт.

По-рано бяха съобщени други данни

Малко преди изявлението на здравния министър премиерът Румен Радев е съобщил за 11 загинали и 48 ранени при катастрофата. По-късно Катя Ивкова е представила актуализирани данни за 12 жертви и 46 ранени.

Работата на медицинските екипи продължава. Данните за броя на загиналите и пострадалите подлежат на актуализация.