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Мъглата свали видимостта до 10 метра при трагедията на АМ „Тракия“
  Тема: Трафик

Мъглата свали видимостта до 10 метра при трагедията на АМ „Тракия“

10 Ноември, 2026 12:43 980 22

  • автомагистрала тракия-
  • верижна катастрофа-
  • гъста мъгла-
  • любомир николов-
  • пътна безопасност

Според главния секретар на МВР първият сблъсък е станал между товарен автомобил и автобус. В катастрофата са участвали и камион с жито и лек автомобил

Мъглата свали видимостта до 10 метра при трагедията на АМ „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гъста мъгла, при която видимостта внезапно е намаляла от около 70-80 метра до едва 10 метра, е най-вероятната причина за тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Всички загинали са при инцидента в платното в посока Бургас, съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов.

По първоначални данни първият сблъсък е станал, след като товарен автомобил е препречил пътя на автобус, превозващ група пътници. Впоследствие в произшествието е участвал и камион, натоварен с жито. В задната му част се е ударил лек автомобил.

Според разкази на свидетели видимостта в района първоначално е била около 70-80 метра, но рязко е спаднала до приблизително 10 метра. Именно тази внезапна промяна в метеорологичните условия се разглежда като вероятен фактор за тежкия инцидент.

Катастрофа е станала и в платното в посока София. Любомир Николов допуска, че механизмът е бил сходен. По думите му е възможно водачите да са отклонили вниманието си заради тежкото произшествие в насрещното платно.

В операцията са включени полиция, пожарна и Спешна помощ

Незабавно след подаването на сигнала е започнала операция „Спаси“, разпоредена от главния секретар на МВР. В нея са включени служители на полицията от Ямбол и съседните области. На място са изпратени 15 пожарни автомобила, стотици полицаи и екипи на Спешна помощ.

Заради мъглата асфалтът е бил силно овлажнен. Това е изисквало от шофьорите да спазват по-голяма дистанция и да се движат със скорост, съобразена с пътната обстановка и ограниченията.

„Трябва да се помисли за подобряване на пътната маркировка в участъците, където често се образува мъгла“, посочи Любомир Николов.

Като възможно решение главният секретар на МВР посочи използването на светлоотразителна маркировка по европейски модел. Целта е тя да осигурява по-добра видимост за водачите при мъгла и други неблагоприятни метеорологични условия.


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    11 5 Отговор
    Във всяка нормална държава при видимост 10 метра компетентните органи ще спрат цялото движение, само при нас въпросните си барат детеродните органи.

    Коментиран от #11, #12

    12:45 10.11.2026

  • 2 Сила

    14 4 Отговор
    Но скороста на БГ приматите си остана 140 , 160....
    То трябва и акъл ....!!!

    Коментиран от #15

    12:45 10.11.2026

  • 3 Гост

    7 0 Отговор
    Когато се прави цитат, или се изписва това, или се слагат кавички! Нали, журналисти?

    12:48 10.11.2026

  • 4 гост

    7 1 Отговор
    И никой не забеляза, че има мъгла ...

    Коментиран от #7

    12:48 10.11.2026

  • 5 ИВАН

    10 0 Отговор
    Явно и тука се вижда, че професионалните водачи са най проблемните, не слизат от колите и само натискат .... ами като нямаш видимост, защо продължаваш да натискаш газта, намали малко, забави, забави

    Коментиран от #13, #21

    12:51 10.11.2026

  • 6 Мъгла пътища ауутомобили

    4 0 Отговор
    По новините бт 1един оцелял??!!
    Каза че се движели с буса
    Със сто 100 км.ч. когато се буналии😀
    Апрп.сега офицерите от контрол
    По авто транспорт
    Да минат по всики мпс и да запишат
    Показанията скоросто мера...
    И от там по закона...👍

    12:52 10.11.2026

  • 7 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Видял е, първия, губещ платното или рефлекс на спирачката..., и от там, поради липса на дистанция... Абе, лоша работа, много...

    12:53 10.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 С.Д.С ка.ба Кра..де

    2 0 Отговор
    Важно е,че Баце имаше комфорт,осигурен от продажн.и политици,..за да си пра..ви,каквото иска-лоши пъти...ща,лоши марти..нели,корумпи...рана поли...ция......Вижте как преди 4 години се наводниха Карловските села,и всяка година се отпускаха милио..ни,без да има истинско възстановяване,...но за избори на ГЕПИ,и пълнене джобовете на ал..чни кмет..ове пари имаше.

    12:54 10.11.2026

  • 10 Все тая

    7 0 Отговор
    Пак след дъжд качулка. Такава умряла маркировка няма никъде освен у нас. В Украйна поне имат извинение😜

    12:55 10.11.2026

  • 11 С 10 км/ч

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Ами при видимост 10 м караш с 10км/ч , а не със 100. Това 10 души да загинат на място означава ,че повечето коли са карали много бързо.

    12:56 10.11.2026

  • 12 Катаджията

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    При тез ниски заплати, не мръдвам от канцеларията. За 10 000 евра може и да помисля.

    Коментиран от #18

    12:58 10.11.2026

  • 13 Тираджия

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "ИВАН":

    Мен ко ма бърка? Аз съм голем, другите да се пазят. Кът има мъглъ, да спират и да чакат да са дигни. Аз си надувам газта на 140.

    13:01 10.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Αлфа Bълкът

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Кой кара със 160км/ч при 10м видимост, ето това е пропускът на МВР, защото мъглата не е се спуснала от веднъж, а падала цяла вечер, като сутринта е в пика си. МВР е трябвало да предвиди ситуацията и да отклони или регулира движението, един намаля до 60-70км/ч, другият го настига със 100км/ч.
    При разлика от 35км/ч този отзад настига този отпред с 10м в секунда. Тоест задния шофьор има 1сек за реакция.
    Няма как всички да карат с еднаква скорост и да спазват дистанция, когато не знаят къде се намира колата пред тях.
    Затова е МВР и КАТ да се пратят патрули да регулират скоростта.

    Коментиран от #20

    13:02 10.11.2026

  • 16 истина ти казвам

    3 2 Отговор
    Не е виновна мъглата а задкормилното устройство!!! При такива тежки условия ,защо не е затворена магистралата????

    13:03 10.11.2026

  • 17 Комм

    0 0 Отговор
    Има подобен филм "Последен изход" с верижна катастрофа ....

    13:06 10.11.2026

  • 18 Невеж

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Катаджията":

    Каква е тая парична еденица,евра????🫤🫤🫤

    13:06 10.11.2026

  • 19 Румбата

    3 0 Отговор
    Единственият начин да се намалят мъглите по пътищата , е да се увеличат още цените на винетките , само така ще се постигне истински прогрес !

    13:06 10.11.2026

  • 20 5556

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Αлфа Bълкът":

    Знаеш ли на колко места пада мъгла? Колко човека от МВР трябва да излязат да отклоняват и регулират движението? Има места където мъглата не се вдига с дни наред, какво предлагаш да се направи там? И как ще регулират движението по целите участъци дето е мъглата? Отговорността е само и единствено на водачите!

    13:11 10.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

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