Мъглата свали видимостта до 10 метра при трагедията на АМ „Тракия“

Гъста мъгла, при която видимостта внезапно е намаляла от около 70-80 метра до едва 10 метра, е най-вероятната причина за тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Всички загинали са при инцидента в платното в посока Бургас, съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов.

По първоначални данни първият сблъсък е станал, след като товарен автомобил е препречил пътя на автобус, превозващ група пътници. Впоследствие в произшествието е участвал и камион, натоварен с жито. В задната му част се е ударил лек автомобил.

Според разкази на свидетели видимостта в района първоначално е била около 70-80 метра, но рязко е спаднала до приблизително 10 метра. Именно тази внезапна промяна в метеорологичните условия се разглежда като вероятен фактор за тежкия инцидент.

Катастрофа е станала и в платното в посока София. Любомир Николов допуска, че механизмът е бил сходен. По думите му е възможно водачите да са отклонили вниманието си заради тежкото произшествие в насрещното платно.

В операцията са включени полиция, пожарна и Спешна помощ

Незабавно след подаването на сигнала е започнала операция „Спаси“, разпоредена от главния секретар на МВР. В нея са включени служители на полицията от Ямбол и съседните области. На място са изпратени 15 пожарни автомобила, стотици полицаи и екипи на Спешна помощ.

Заради мъглата асфалтът е бил силно овлажнен. Това е изисквало от шофьорите да спазват по-голяма дистанция и да се движат със скорост, съобразена с пътната обстановка и ограниченията.

„Трябва да се помисли за подобряване на пътната маркировка в участъците, където често се образува мъгла“, посочи Любомир Николов.

Като възможно решение главният секретар на МВР посочи използването на светлоотразителна маркировка по европейски модел. Целта е тя да осигурява по-добра видимост за водачите при мъгла и други неблагоприятни метеорологични условия.