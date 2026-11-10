Мъглата свали видимостта до 10 метра при трагедията на АМ „Тракия“

Гъста мъгла, при която видимостта внезапно е намаляла от около 70-80 метра до едва 10 метра, е най-вероятната причина за тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Всички загинали са при инцидента в платното в посока Бургас, съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов.
По първоначални данни първият сблъсък е станал, след като товарен автомобил е препречил пътя на автобус, превозващ група пътници. Впоследствие в произшествието е участвал и камион, натоварен с жито. В задната му част се е ударил лек автомобил.
Според разкази на свидетели видимостта в района първоначално е била около 70-80 метра, но рязко е спаднала до приблизително 10 метра. Именно тази внезапна промяна в метеорологичните условия се разглежда като вероятен фактор за тежкия инцидент.
Катастрофа е станала и в платното в посока София. Любомир Николов допуска, че механизмът е бил сходен. По думите му е възможно водачите да са отклонили вниманието си заради тежкото произшествие в насрещното платно.
В операцията са включени полиция, пожарна и Спешна помощ
Незабавно след подаването на сигнала е започнала операция „Спаси“, разпоредена от главния секретар на МВР. В нея са включени служители на полицията от Ямбол и съседните области. На място са изпратени 15 пожарни автомобила, стотици полицаи и екипи на Спешна помощ.
Заради мъглата асфалтът е бил силно овлажнен. Това е изисквало от шофьорите да спазват по-голяма дистанция и да се движат със скорост, съобразена с пътната обстановка и ограниченията.„Трябва да се помисли за подобряване на пътната маркировка в участъците, където често се образува мъгла“, посочи Любомир Николов.
Като възможно решение главният секретар на МВР посочи използването на светлоотразителна маркировка по европейски модел. Целта е тя да осигурява по-добра видимост за водачите при мъгла и други неблагоприятни метеорологични условия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
Коментиран от #11, #12
12:45 10.11.2026
2 Сила
То трябва и акъл ....!!!
Коментиран от #15
12:45 10.11.2026
3 Гост
12:48 10.11.2026
4 гост
Коментиран от #7
12:48 10.11.2026
5 ИВАН
Коментиран от #13, #21
12:51 10.11.2026
6 Мъгла пътища ауутомобили
Каза че се движели с буса
Със сто 100 км.ч. когато се буналии😀
Апрп.сега офицерите от контрол
По авто транспорт
Да минат по всики мпс и да запишат
Показанията скоросто мера...
И от там по закона...👍
12:52 10.11.2026
7 Гост
До коментар #4 от "гост":Видял е, първия, губещ платното или рефлекс на спирачката..., и от там, поради липса на дистанция... Абе, лоша работа, много...
12:53 10.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 С.Д.С ка.ба Кра..де
12:54 10.11.2026
10 Все тая
12:55 10.11.2026
11 С 10 км/ч
До коментар #1 от "Зевс":Ами при видимост 10 м караш с 10км/ч , а не със 100. Това 10 души да загинат на място означава ,че повечето коли са карали много бързо.
12:56 10.11.2026
12 Катаджията
До коментар #1 от "Зевс":При тез ниски заплати, не мръдвам от канцеларията. За 10 000 евра може и да помисля.
Коментиран от #18
12:58 10.11.2026
13 Тираджия
До коментар #5 от "ИВАН":Мен ко ма бърка? Аз съм голем, другите да се пазят. Кът има мъглъ, да спират и да чакат да са дигни. Аз си надувам газта на 140.
13:01 10.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Αлфа Bълкът
До коментар #2 от "Сила":Кой кара със 160км/ч при 10м видимост, ето това е пропускът на МВР, защото мъглата не е се спуснала от веднъж, а падала цяла вечер, като сутринта е в пика си. МВР е трябвало да предвиди ситуацията и да отклони или регулира движението, един намаля до 60-70км/ч, другият го настига със 100км/ч.
При разлика от 35км/ч този отзад настига този отпред с 10м в секунда. Тоест задния шофьор има 1сек за реакция.
Няма как всички да карат с еднаква скорост и да спазват дистанция, когато не знаят къде се намира колата пред тях.
Затова е МВР и КАТ да се пратят патрули да регулират скоростта.
Коментиран от #20
13:02 10.11.2026
16 истина ти казвам
13:03 10.11.2026
17 Комм
13:06 10.11.2026
18 Невеж
До коментар #12 от "Катаджията":Каква е тая парична еденица,евра????🫤🫤🫤
13:06 10.11.2026
19 Румбата
13:06 10.11.2026
20 5556
До коментар #15 от "Αлфа Bълкът":Знаеш ли на колко места пада мъгла? Колко човека от МВР трябва да излязат да отклоняват и регулират движението? Има места където мъглата не се вдига с дни наред, какво предлагаш да се направи там? И как ще регулират движението по целите участъци дето е мъглата? Отговорността е само и единствено на водачите!
13:11 10.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.