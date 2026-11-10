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Борис Бонев: АПИ да обясни какво се случи с обещаните 40 електронни табели на АМ „Тракия“

Борис Бонев: АПИ да обясни какво се случи с обещаните 40 електронни табели на АМ „Тракия“

10 Ноември, 2026 13:08 987 21

  • борис бонев-
  • апи-
  • табели

От партията настояват да бъде изяснено къде са разположени съоръженията

Борис Бонев: АПИ да обясни какво се случи с обещаните 40 електронни табели на АМ „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От партията искат информация колко от обявените през 2019 г. 40 табели са монтирани, работят и предупреждават своевременно за опасни условия на пътя.

"Спаси София" настоява Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството да представят публична информация за изпълнението на обявеното през 2019 г. изграждане на система от електронни информационни табели по автомагистрала „Тракия“. Повод са тежките катастрофи на магистралата и необходимостта от ефективно предупреждение на водачите при намалена видимост и инциденти.

В съобщение на сайта си от 2019 г. АПИ посочва, че на АМ „Тракия“ ще бъдат монтирани 40 електронни информационни табели - по 20 във всяка посока. Обявената им функция е да предоставят в реално време информация за пътната обстановка, въведените ограничения и алтернативните маршрути.

„АПИ трябва да даде конкретен отчет: колко от тези 40 табели са монтирани, колко работят и каква информация получават шофьорите чрез тях. Обявяването на една система не е достатъчно“, заяви председателят на "Спаси София" Борис Бонев.

От партията настояват да бъде изяснено къде са разположени съоръженията, как се събира информацията за опасни условия, кой отговаря за актуализирането на съобщенията и в какъв срок предупрежденията достигат до водачите.

„При гъста мъгла, катастрофа или затворен участък предупреждението трябва да достига до водачите достатъчно рано, за да могат да реагират. Това изисква изправни табели, актуални данни и ясна отговорност за подаването на информацията“, посочи Бонев.

Според "Спаси София" проверката трябва да обхване както техническото състояние на съоръженията, така и организацията на работата на системата. При установени неизправности или пропуски институциите следва да представят конкретни срокове за отстраняването им.

„Шофьорите са длъжни да съобразяват скоростта и дистанцията с видимостта и пътните условия. Това обаче не освобождава институциите от задължението да осигуряват адекватна сигнализация. Безопасността изисква и отговорно поведение зад волана, и работеща инфраструктура“, подчерта председателят на партията.

Спаси София настоява за публичен отчет за изпълнението на проекта и план за осигуряване на надеждно предупреждение в участъците с чести мъгли и повишен риск от тежки и верижни катастрофи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    10 1 Отговор
    След Здравеопазването,АПИ са най големия институционален убиец в България,с безумията които вършат по пътищата като дълбоките окопи които дълбаят покрай пътищата и опасани с мантинели и от двете страни на пътя на равен терен,където при авария и друга опасност няма къде да се отбие и спре

    13:10 10.11.2026

  • 2 хаха

    7 6 Отговор
    Ихааа! Сега пък табелите им виновни...

    Да ви зачислят и по един личен асистент, че да ви казва да натискате спирачката а?

    Коментиран от #9

    13:11 10.11.2026

  • 3 Тик-Ток

    18 1 Отговор
    Тиквата похарчи милиарди за 100 километра магистрали с няма и информационни табели

    Коментиран от #7

    13:11 10.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хаха

    11 0 Отговор
    "Мъглата свали видимостта до 10 метра при трагедията на АМ „Тракия“"

    На блутуут или на ВиФи да ви пращат съобщение случайно???

    "видимост 10 метра, не карай със 160!" ??????
    ХАХАХА

    13:12 10.11.2026

  • 6 шофьор

    6 0 Отговор
    АПИ само ПАПИ !!! Няма шеф на ПАПИ да не е за затвора !!

    13:13 10.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 456

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    Но АПИ са прибрали пачките за това.
    А всъщност има ли ги изобщо поне 1 такава табела някъде монтирана?

    13:15 10.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бонка Спасителката на София

    6 0 Отговор
    След като спасих соЙфия почвам да спасявам АМ Тракия

    13:17 10.11.2026

  • 13 Тик-Ток

    5 1 Отговор
    Всичките шефове на АПИ от тиквено време досега трябва да бъдат арестувани за престъпно бездействие което породи смъртта на хиляди хора по пътищата ,да отговарят колко милиарда откраднаха да копаят окопи покрай пътищата а в същото време няма елементарна маркировка на пътищата и елементарна безопасност на движението

    Коментиран от #14

    13:18 10.11.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тик-Ток":

    Факт! Трябва!
    Обаче не може да ги обвиняваме и за мъглата и че някой бил решил да кара с 200 при никаква видимост... и сега всички да ревем, ма кво стана - ми стана беля щот не мислиш! И както винаги ако някой не мисли има и някой друг да плаща тежка цена

    13:25 10.11.2026

  • 15 АПИ СА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ

    2 1 Отговор
    ДОКАЗАНИ КРАДЦИ до сега давааха милиарди за наши и ваши пътната настилка е под всякаква критика навсякъде до като няма осъдени от която и да е държавана институция ще е все така апи ной лекари нап

    13:27 10.11.2026

  • 16 диджей бобо

    0 0 Отговор
    В СО гъмжи от хомосексуалисти.

    13:51 10.11.2026

  • 17 Край

    1 0 Отговор
    Айде отвориха се лошо миришещите устенца. Бог да прости загиналите. Не правете плоска политика от нещастието да не ви потрошат дрехите.

    14:10 10.11.2026

  • 18 В България важи върховното Правило за

    0 0 Отговор
    Добитакъ,
    🐂Всеки сам си преценя.🐂

    по майсторката на Вити Баници, Народна Носия и 24 Каратова Усмивка.
    Корнелия Нинова, ездачка на Биволици.

    14:21 10.11.2026

  • 19 колю

    0 0 Отговор
    Защо не искаше табелите преди катастрофата....Аман от "спасители" живеещи от смъртта на невинни хора.

    14:24 10.11.2026

  • 20 Питанка

    0 0 Отговор
    А бе, г--н Бонев, абе момче, както и писалите тук гневни форумци, защо никой не видя и не търси отговорност за натриването в неподготвената ни Татковина на СухопътнияШенген!? Още повече като се знаят слабостите на пътни участъци и на ангажираните с тях държавни институции и хора!? Та и защо медиите триеха постове на загрижените и мислещи българи, както доскоро триеха и относно неготовност за Еврото, а днес и тоя плач става неудържим!?

    14:37 10.11.2026

  • 21 И по- нататък

    0 0 Отговор
    Що за "Врата можем да се явим между Европа и Азия, за вече значително повече стоки и транспортни връзки, или меракът е само спонтанен като този с газовите хъбове и борси, също оказали се не навреме/ на място!?

    14:50 10.11.2026

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