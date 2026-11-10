Борис Бонев: АПИ да обясни какво се случи с обещаните 40 електронни табели на АМ „Тракия“

От партията искат информация колко от обявените през 2019 г. 40 табели са монтирани, работят и предупреждават своевременно за опасни условия на пътя.

"Спаси София" настоява Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството да представят публична информация за изпълнението на обявеното през 2019 г. изграждане на система от електронни информационни табели по автомагистрала „Тракия“. Повод са тежките катастрофи на магистралата и необходимостта от ефективно предупреждение на водачите при намалена видимост и инциденти.

В съобщение на сайта си от 2019 г. АПИ посочва, че на АМ „Тракия“ ще бъдат монтирани 40 електронни информационни табели - по 20 във всяка посока. Обявената им функция е да предоставят в реално време информация за пътната обстановка, въведените ограничения и алтернативните маршрути.

„АПИ трябва да даде конкретен отчет: колко от тези 40 табели са монтирани, колко работят и каква информация получават шофьорите чрез тях. Обявяването на една система не е достатъчно“, заяви председателят на "Спаси София" Борис Бонев.

От партията настояват да бъде изяснено къде са разположени съоръженията, как се събира информацията за опасни условия, кой отговаря за актуализирането на съобщенията и в какъв срок предупрежденията достигат до водачите.

„При гъста мъгла, катастрофа или затворен участък предупреждението трябва да достига до водачите достатъчно рано, за да могат да реагират. Това изисква изправни табели, актуални данни и ясна отговорност за подаването на информацията“, посочи Бонев.

Според "Спаси София" проверката трябва да обхване както техническото състояние на съоръженията, така и организацията на работата на системата. При установени неизправности или пропуски институциите следва да представят конкретни срокове за отстраняването им.

„Шофьорите са длъжни да съобразяват скоростта и дистанцията с видимостта и пътните условия. Това обаче не освобождава институциите от задължението да осигуряват адекватна сигнализация. Безопасността изисква и отговорно поведение зад волана, и работеща инфраструктура“, подчерта председателят на партията.

Спаси София настоява за публичен отчет за изпълнението на проекта и план за осигуряване на надеждно предупреждение в участъците с чести мъгли и повишен риск от тежки и верижни катастрофи.