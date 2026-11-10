Обявиха бедствено положение в три общини след катастрофите на „Тракия“

Частично бедствено положение е обявено в общините Стралджа, Тунджа и Ямбол след мащабните верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Заповедта е на областния управител на Ямбол Георги Чалъков и е в сила от 7:30 часа.

От Областната администрация посочват като мотиви „изключително усложнената ситуация в региона“ и „значителните имуществени вреди“, причинени от тежките пътнотранспортни произшествия.

За ръководител на операциите на терен е определен комисар Иван Динев, директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ямбол. В спасителните действия са включени стотици полицаи, пожарникари и медицински екипи.

Десетки ранени са настанени в болници

При катастрофите се съобщава за 12 загинали и поне 50 ранени. Пострадалите са транспортирани към лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас, а за най-тежко пострадалите са осигурени военни и правителствени самолети за превоз до столични клиники.

По първоначални данни внезапно паднала гъста мъгла е ограничила видимостта до около 10 метра. Десетки автомобили са се ударили при мокра настилка и силно влошена метеорологична обстановка.

Заради мащаба на инцидента властите са стартирали операция „Спаси“. Извънредният режим в трите общини трябва да осигури координация на спасителните екипи, необходимата техника и действията за ограничаване на последиците от катастрофите.