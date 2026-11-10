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Обявиха бедствено положение в три общини след катастрофите на „Тракия“
  Тема: Трафик

Обявиха бедствено положение в три общини след катастрофите на „Тракия“

10 Ноември, 2026 13:28 1 335 9

  • автомагистрала „тракия“-
  • верижна катастрофа-
  • бедствено положение-
  • ямбол-
  • трафик

Режимът обхваща Стралджа, Тунджа и Ямбол и е в сила от 7:30 часа. Назначен е ръководител на спасителните операции на терен

Обявиха бедствено положение в три общини след катастрофите на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Частично бедствено положение е обявено в общините Стралджа, Тунджа и Ямбол след мащабните верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Заповедта е на областния управител на Ямбол Георги Чалъков и е в сила от 7:30 часа.

От Областната администрация посочват като мотиви „изключително усложнената ситуация в региона“ и „значителните имуществени вреди“, причинени от тежките пътнотранспортни произшествия.

За ръководител на операциите на терен е определен комисар Иван Динев, директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ямбол. В спасителните действия са включени стотици полицаи, пожарникари и медицински екипи.

Десетки ранени са настанени в болници

При катастрофите се съобщава за 12 загинали и поне 50 ранени. Пострадалите са транспортирани към лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас, а за най-тежко пострадалите са осигурени военни и правителствени самолети за превоз до столични клиники.

По първоначални данни внезапно паднала гъста мъгла е ограничила видимостта до около 10 метра. Десетки автомобили са се ударили при мокра настилка и силно влошена метеорологична обстановка.

Заради мащаба на инцидента властите са стартирали операция „Спаси“. Извънредният режим в трите общини трябва да осигури координация на спасителните екипи, необходимата техника и действията за ограничаване на последиците от катастрофите.


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    5 0 Отговор
    Вероятно ще бъде обявено и ден или дни на траур 😔

    13:33 10.11.2026

  • 3 Да вдигнат самолетите

    3 0 Отговор
    и двата

    13:33 10.11.2026

  • 4 Тик-Ток

    13 1 Отговор
    За една катастрофа в половин България има бедствено положение, представете си при война какво става

    13:37 10.11.2026

  • 5 Тик-Ток

    4 2 Отговор
    България-планетата на смъртта

    13:39 10.11.2026

  • 6 На Властите, да си таковат

    4 6 Отговор
    таковата, след качулка?

    Касапницата от 10.11.2026та можеше да бъде предотвратена и сведена до минимум ако същите Власти си бяха изпълнили Задълженията да предупредят Добитакъ за намали Скростта поради Гъста Мъгла и Влошена Видимост.

    Елементарно но няма кой да го направи?

    Коментиран от #7

    13:45 10.11.2026

  • 7 На Властите, да си таковат

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "На Властите, да си таковат":

    таковата.

    След Дъжд, Качулка.

    13:46 10.11.2026

  • 8 В България, Джигити много, Шофъори

    2 1 Отговор
    малко, Властта Спи Зимен Сън и се притеснява за мазнинките?

    Ганчо плаща вересии.

    13:50 10.11.2026

  • 9 В България, Джигити много, Шофьори

    4 0 Отговор
    малко?

    Търсят се Шофьори, ало, ало?

    13:52 10.11.2026

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