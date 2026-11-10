Обявиха бедствено положение в три общини след катастрофите на „Тракия“

Частично бедствено положение е обявено в общините Стралджа, Тунджа и Ямбол след мащабните верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Заповедта е на областния управител на Ямбол Георги Чалъков и е в сила от 7:30 часа.
От Областната администрация посочват като мотиви „изключително усложнената ситуация в региона“ и „значителните имуществени вреди“, причинени от тежките пътнотранспортни произшествия.
За ръководител на операциите на терен е определен комисар Иван Динев, директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ямбол. В спасителните действия са включени стотици полицаи, пожарникари и медицински екипи.
Десетки ранени са настанени в болници
При катастрофите се съобщава за 12 загинали и поне 50 ранени. Пострадалите са транспортирани към лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас, а за най-тежко пострадалите са осигурени военни и правителствени самолети за превоз до столични клиники.
По първоначални данни внезапно паднала гъста мъгла е ограничила видимостта до около 10 метра. Десетки автомобили са се ударили при мокра настилка и силно влошена метеорологична обстановка.
Заради мащаба на инцидента властите са стартирали операция „Спаси“. Извънредният режим в трите общини трябва да осигури координация на спасителните екипи, необходимата техника и действията за ограничаване на последиците от катастрофите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 🦉🦉🦉🦉
13:33 10.11.2026
3 Да вдигнат самолетите
13:33 10.11.2026
4 Тик-Ток
13:37 10.11.2026
5 Тик-Ток
13:39 10.11.2026
6 На Властите, да си таковат
Касапницата от 10.11.2026та можеше да бъде предотвратена и сведена до минимум ако същите Власти си бяха изпълнили Задълженията да предупредят Добитакъ за намали Скростта поради Гъста Мъгла и Влошена Видимост.
Елементарно но няма кой да го направи?
Коментиран от #7
13:45 10.11.2026
7 На Властите, да си таковат
До коментар #6 от "На Властите, да си таковат":таковата.
След Дъжд, Качулка.
13:46 10.11.2026
8 В България, Джигити много, Шофъори
Ганчо плаща вересии.
13:50 10.11.2026
9 В България, Джигити много, Шофьори
Търсят се Шофьори, ало, ало?
13:52 10.11.2026