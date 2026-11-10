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Илияна Йотова прекратява визитата си заради трагедията на „Тракия“
  Тема: Трафик

Илияна Йотова прекратява визитата си заради трагедията на „Тракия“

10 Ноември, 2026 13:29 1 702 27

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  • ямбол-
  • жертви при катастрофа

Президентът се прибира в България след тежката верижна катастрофа край пътен възел „Зимница“, при която загинаха 11 души

Илияна Йотова прекратява визитата си заради трагедията на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си в Парижкия форум за мир и съпътстващите срещи във френската столица и се прибира в България заради тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Решението е съобщено от президентския прессекретариат.

„Държавният глава изразява съболезнования на близките и семействата на загиналите“, съобщи президентският прессекретариат.

11 души са загинали при катастрофата

Верижният инцидент е станал около 7 ч. сутринта при гъста мъгла в района на пътен възел „Зимница“, около 290-ия километър на автомагистрала „Тракия“. По информация на bTV, получена от полицията в Ямбол, са се ударили десетки автомобили и в двете посоки на магистралата.

Министерството на здравеопазването съобщава, че загиналите са 11. Десет души са починали на мястото на катастрофата, а един е починал в болница в Ямбол.

Йотова е прекратила международната си програма след трагедията и ще се върне в страната. В съобщението на президентския прессекретариат не се посочват допълнителни подробности за пътуването или за предстоящите ѝ ангажименти в България.


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И за какво

    19 5 Отговор
    с какво ще помогне, ще изправи къдравите бокови „магистрали„ ли

    13:32 10.11.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    13 0 Отговор
    Вероятно ще бъде обявено ден или дни на траур😔

    13:32 10.11.2026

  • 3 Е ГАТИ

    23 0 Отговор
    Трагедията.
    Жалко за хората.

    13:32 10.11.2026

  • 4 Тик-Ток

    25 7 Отговор
    15 години царуване на Тиквата Прасето и Простокирчовците, България е в свободно падане

    13:33 10.11.2026

  • 5 Тик-Ток

    22 7 Отговор
    35 години западна демокрация в България,35 години бандитизъм,мутри чалги корупция и смърт много смърт, демокрацията е тумор който бавно убива държавата

    13:33 10.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ПАРИЖКИ ФОРУМ ЗА МИР

    11 7 Отговор
    На който се обсъжда кога да започне войната.

    13:36 10.11.2026

  • 8 Жито ли

    6 6 Отговор
    ша вари, що, та се е юрнала? Акъл вече и да иска -не може наля.

    13:38 10.11.2026

  • 9 Истината

    17 8 Отговор
    Освен ако не идва да дава кръв, за друго не може да е полезна!!!
    Май и е дошло дюшеш!!! И без друго не и се е ходело на Парижкия форум за мир.

    13:38 10.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 !!!?

    11 2 Отговор
    Популизмът - последното убежище на подлеца !!!?

    13:42 10.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 гадно вино

    12 6 Отговор
    Тя трябва да си подаде оставката. Очевидно е, че не може да се справи с кризата.

    13:52 10.11.2026

  • 17 Оставка

    18 10 Отговор
    И Радев,и тая Йотова са проклятие за страната ни!

    13:52 10.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 1488

    8 3 Отговор
    идйотова щяха да е питат в париж чий са дроновете и чий е крим
    фатмака мьрсульнь щеше да го пита във варна сьщото

    фатмака нареди на гавазите си да убият 80 човека, за да не дават той и идйотова тези обяснения, съответно и двамата си отмениха срещите

    13:57 10.11.2026

  • 20 топла бира

    10 7 Отговор
    Единственото правилно решение е, че йотова незабавно да си подаде оставката. Това, че е прекратила срещата е популизъм и демагогия.

    14:01 10.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мдаааа

    9 1 Отговор
    И какво ще направи президентката? Нищо. Ще дава интервюта. По нашите "магистрали" се кара като по пътя за Ада. И магистралите не стават за нищо и шофьорите не им пука, че ще убият някого. Жалко, че загиват невинни. А сигурно виновния нищо му няма.

    14:06 10.11.2026

  • 23 Оставки

    3 3 Отговор
    няма ли да предложи, за безумната радкина "политика"! Предишните са виновни! Тогава радките за чих са ни!

    14:08 10.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ми ние

    1 2 Отговор
    Защо не знаем че тя е във Франция ?!?

    14:24 10.11.2026

  • 26 Йоца и Рацьо

    6 0 Отговор
    не били виновни за това,за онова, за нищо! Не могат да се справят с това, с онова, с нищо!
    Тогава за какво са ни?!

    14:27 10.11.2026

  • 27 бай Стамен

    0 0 Отговор
    нищо Иот,ова,, не се ядосвай, ще има многооо да обикаляш света още

    14:50 10.11.2026

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