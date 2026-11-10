Илияна Йотова прекратява визитата си заради трагедията на „Тракия“

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си в Парижкия форум за мир и съпътстващите срещи във френската столица и се прибира в България заради тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Решението е съобщено от президентския прессекретариат.
„Държавният глава изразява съболезнования на близките и семействата на загиналите“, съобщи президентският прессекретариат.
11 души са загинали при катастрофата
Верижният инцидент е станал около 7 ч. сутринта при гъста мъгла в района на пътен възел „Зимница“, около 290-ия километър на автомагистрала „Тракия“. По информация на bTV, получена от полицията в Ямбол, са се ударили десетки автомобили и в двете посоки на магистралата.
Министерството на здравеопазването съобщава, че загиналите са 11. Десет души са починали на мястото на катастрофата, а един е починал в болница в Ямбол.
Йотова е прекратила международната си програма след трагедията и ще се върне в страната. В съобщението на президентския прессекретариат не се посочват допълнителни подробности за пътуването или за предстоящите ѝ ангажименти в България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И за какво
13:32 10.11.2026
2 🦉🦉🦉🦉
13:32 10.11.2026
3 Е ГАТИ
Жалко за хората.
13:32 10.11.2026
4 Тик-Ток
13:33 10.11.2026
5 Тик-Ток
13:33 10.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ПАРИЖКИ ФОРУМ ЗА МИР
13:36 10.11.2026
8 Жито ли
13:38 10.11.2026
9 Истината
Май и е дошло дюшеш!!! И без друго не и се е ходело на Парижкия форум за мир.
13:38 10.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 !!!?
13:42 10.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 гадно вино
13:52 10.11.2026
17 Оставка
13:52 10.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 1488
фатмака мьрсульнь щеше да го пита във варна сьщото
фатмака нареди на гавазите си да убият 80 човека, за да не дават той и идйотова тези обяснения, съответно и двамата си отмениха срещите
13:57 10.11.2026
20 топла бира
14:01 10.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мдаааа
14:06 10.11.2026
23 Оставки
14:08 10.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ми ние
14:24 10.11.2026
26 Йоца и Рацьо
Тогава за какво са ни?!
14:27 10.11.2026
27 бай Стамен
14:50 10.11.2026