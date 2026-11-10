Илияна Йотова прекратява визитата си заради трагедията на „Тракия“

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си в Парижкия форум за мир и съпътстващите срещи във френската столица и се прибира в България заради тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Решението е съобщено от президентския прессекретариат.

„Държавният глава изразява съболезнования на близките и семействата на загиналите“, съобщи президентският прессекретариат.

11 души са загинали при катастрофата

Верижният инцидент е станал около 7 ч. сутринта при гъста мъгла в района на пътен възел „Зимница“, около 290-ия километър на автомагистрала „Тракия“. По информация на bTV, получена от полицията в Ямбол, са се ударили десетки автомобили и в двете посоки на магистралата.

Министерството на здравеопазването съобщава, че загиналите са 11. Десет души са починали на мястото на катастрофата, а един е починал в болница в Ямбол.

Йотова е прекратила международната си програма след трагедията и ще се върне в страната. В съобщението на президентския прессекретариат не се посочват допълнителни подробности за пътуването или за предстоящите ѝ ангажименти в България.