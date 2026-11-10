Шестима пострадали от катастрофата на „Тракия“ са в болница в Бургас

Шестима пострадали при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ са приети в болница „Сърце и мозък“ в Бургас. Състоянието на всички пациенти е стабилно, съобщи началникът на отделение „Обща реанимация“ д-р Валентин Милев.

Настанените са трима мъже и три жени. Четирима от тях са в по-леко състояние – трима са в Клиниката по ортопедия и травматология, а един е в Клиниката по гръдна хирургия.

Другите двама пациенти са с комбинирани травми и са настанени в отделението по анестезиология и реанимация. На единия предстоят оперативни интервенции. Другият се изследва с компютърен томограф, след като първоначално са установени гръдна и коремна травма.

Двама са транспортирани от Ямбол

Началникът на Клиниката по ортопедия и травматология проф. Асен Балтов съобщи, че един от шестимата пострадали е румънски гражданин. Двама от пациентите са транспортирани от болница в Ямбол заради тежкото им състояние. Единият е с политравма и множество счупвания.

„Кадрите говорят сами за себе си. Аз в моята кариера не съм имал такъв случай. Изключително тежко местопроизшествие при много гъста мъгла“, каза проф. Асен Балтов.

Проф. Балтов е бил на мястото на инцидента. Тежката верижна катастрофа е станала в района на пътните възли „Кабиле“ и „Зимница“, при силно намалена видимост. По първоначални данни са участвали над 50 автомобила и товарни превозни средства.