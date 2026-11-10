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Шестима пострадали от катастрофата на „Тракия“ са в болница в Бургас
  Тема: Трафик

Шестима пострадали от катастрофата на „Тракия“ са в болница в Бургас

10 Ноември, 2026 13:37 855 6

  • катастрофа на тракия-
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Двама са в реанимация, а състоянието на всички пациенти в болница „Сърце и мозък“ е стабилно

Шестима пострадали от катастрофата на „Тракия“ са в болница в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Шестима пострадали при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ са приети в болница „Сърце и мозък“ в Бургас. Състоянието на всички пациенти е стабилно, съобщи началникът на отделение „Обща реанимация“ д-р Валентин Милев.

Настанените са трима мъже и три жени. Четирима от тях са в по-леко състояние – трима са в Клиниката по ортопедия и травматология, а един е в Клиниката по гръдна хирургия.

Другите двама пациенти са с комбинирани травми и са настанени в отделението по анестезиология и реанимация. На единия предстоят оперативни интервенции. Другият се изследва с компютърен томограф, след като първоначално са установени гръдна и коремна травма.

Двама са транспортирани от Ямбол

Началникът на Клиниката по ортопедия и травматология проф. Асен Балтов съобщи, че един от шестимата пострадали е румънски гражданин. Двама от пациентите са транспортирани от болница в Ямбол заради тежкото им състояние. Единият е с политравма и множество счупвания.

„Кадрите говорят сами за себе си. Аз в моята кариера не съм имал такъв случай. Изключително тежко местопроизшествие при много гъста мъгла“, каза проф. Асен Балтов.

Проф. Балтов е бил на мястото на инцидента. Тежката верижна катастрофа е станала в района на пътните възли „Кабиле“ и „Зимница“, при силно намалена видимост. По първоначални данни са участвали над 50 автомобила и товарни превозни средства.


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    Хората стояха заклещени с часове в колите защото полицията от Ямбол и Бургас беше във Варна да пази Урсула от народната любов.

    Коментиран от #2

    13:38 10.11.2026

  • 2 МАЛОУМЩИНАТА

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    на управленците ни води до такива трагедии. И кого пазят....една алчна фашистка...

    13:49 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Цар 🎃

    1 0 Отговор
    Направих им аотобани за чоду и прикас, а те...

    14:37 10.11.2026

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