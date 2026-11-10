Антонио Коща изрази съболезнования за катастрофата на „Тракия“

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща изрази съболезнования на семействата и близките на загиналите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол.
„Дълбоко съм натъжен от новината за трагичния пътен инцидент, станал тази сутрин в България“, написа Коща в социалната мрежа „Екс“. Той добави: „Изказвам искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите. Пожелавам бързо възстановяване на всички пострадали“.
11 са жертвите, над 50 са ранените
По данни на Министерството на здравеопазването десет души са загинали на място, а един е починал в болница в Ямбол. Съобщава се за над 50 ранени, като някои от тях са в тежко състояние.
В болници в Сливен, Ямбол и Бургас са настанени 46 души. Сред лечебните заведения, които приемат пострадали, са болници в трите области, посочени от здравното министерство.
86 превозни средства са участвали в произшествията
Министерството на вътрешните работи съобщи, че в произшествията, възникнали в двете посоки на автомагистрала „Тракия“, са участвали общо 86 превозни средства.
В платното към Бургас са били 63 от превозните средства, а в посока София – 23. Катастрофите са станали край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол.
Изявлението на Антонио Коща е насочено към близките на загиналите и към пострадалите при инцидента.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 6836836
15:32 10.11.2026
2 Не искам тоя нито да го виждам
15:33 10.11.2026
3 БОРУНА ЛОМ
15:36 10.11.2026
4 1488
15:46 10.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Крум
Нито един не е в затвора !
Изтребиха ни като нация !
16:23 10.11.2026