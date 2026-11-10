Антонио Коща изрази съболезнования за катастрофата на „Тракия“

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща изрази съболезнования на семействата и близките на загиналите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол.

„Дълбоко съм натъжен от новината за трагичния пътен инцидент, станал тази сутрин в България“, написа Коща в социалната мрежа „Екс“. Той добави: „Изказвам искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите. Пожелавам бързо възстановяване на всички пострадали“.

11 са жертвите, над 50 са ранените

По данни на Министерството на здравеопазването десет души са загинали на място, а един е починал в болница в Ямбол. Съобщава се за над 50 ранени, като някои от тях са в тежко състояние.

В болници в Сливен, Ямбол и Бургас са настанени 46 души. Сред лечебните заведения, които приемат пострадали, са болници в трите области, посочени от здравното министерство.

86 превозни средства са участвали в произшествията

Министерството на вътрешните работи съобщи, че в произшествията, възникнали в двете посоки на автомагистрала „Тракия“, са участвали общо 86 превозни средства.

В платното към Бургас са били 63 от превозните средства, а в посока София – 23. Катастрофите са станали край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол.

Изявлението на Антонио Коща е насочено към близките на загиналите и към пострадалите при инцидента.

Източници: btvnovinite.bg