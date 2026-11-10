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Антонио Коща изрази съболезнования за катастрофата на „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Антонио Коща изрази съболезнования за катастрофата на „Тракия“

10 Ноември, 2026 15:29 500 6

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  • ямбол-
  • пътен инцидент-
  • европейски съвет

Председателят на Европейския съвет пожела бързо възстановяване на пострадалите при тежкия инцидент край Ямбол

Антонио Коща изрази съболезнования за катастрофата на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща изрази съболезнования на семействата и близките на загиналите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол.

„Дълбоко съм натъжен от новината за трагичния пътен инцидент, станал тази сутрин в България“, написа Коща в социалната мрежа „Екс“. Той добави: „Изказвам искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите. Пожелавам бързо възстановяване на всички пострадали“.

11 са жертвите, над 50 са ранените

По данни на Министерството на здравеопазването десет души са загинали на място, а един е починал в болница в Ямбол. Съобщава се за над 50 ранени, като някои от тях са в тежко състояние.

В болници в Сливен, Ямбол и Бургас са настанени 46 души. Сред лечебните заведения, които приемат пострадали, са болници в трите области, посочени от здравното министерство.

86 превозни средства са участвали в произшествията

Министерството на вътрешните работи съобщи, че в произшествията, възникнали в двете посоки на автомагистрала „Тракия“, са участвали общо 86 превозни средства.

В платното към Бургас са били 63 от превозните средства, а в посока София – 23. Катастрофите са станали край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол.

Изявлението на Антонио Коща е насочено към близките на загиналите и към пострадалите при инцидента.

Източници: btvnovinite.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 6836836

    3 0 Отговор
    Бог да прости загиналите! А тоя да не се прави на заинтересован ! Остава и Кая да пише и трагедията ще е пълна !

    15:32 10.11.2026

  • 2 Не искам тоя нито да го виждам

    4 0 Отговор
    Нито да го чувам. Всички злини са от Запада и от ЕС и ЕК кратко да го кажем.

    15:33 10.11.2026

  • 3 БОРУНА ЛОМ

    2 0 Отговор
    ТЕЗИ ДА СЕ МАХАТ ОТ БЪЛГАРИЯ

    15:36 10.11.2026

  • 4 1488

    2 0 Отговор
    ЕС е терористична организация

    15:46 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Крум

    0 0 Отговор
    36 години краднаха не се наядоха разни некомпетентни,крадливи и безкрупулни управляващи във всички министерства на България !
    Нито един не е в затвора !
    Изтребиха ни като нация !

    16:23 10.11.2026

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