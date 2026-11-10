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Посолството на САЩ изрази съболезнования за трагедията на „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Посолството на САЩ изрази съболезнования за трагедията на „Тракия“

10 Ноември, 2026 15:51 536 4

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Дипломатическата мисия заяви, че е съпричастна с болката на българския народ. По посочените данни 11 души са загинали, а 50 са настанени в болници

Посолството на САЩ изрази съболезнования за трагедията на „Тракия“ - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Посолството на САЩ в България изрази съболезнования към семействата и близките на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ в района на Ямбол. Дипломатическата мисия пожела бързо възстановяване на десетките ранени.

„Посолството на САЩ изказва искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите при трагичните катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Съпричастни сме с всички засегнати и желаем бързо и пълно възстановяване на пострадалите. В този труден момент сме съпричастни с болката на българския народ.“

В изявлението се посочва, че по данни на компетентните органи към 12:00 часа на 10 ноември при инцидентите са загинали 11 души. Общо 50 пострадали са транспортирани и настанени в лечебни заведения в Ямбол, Сливен и Бургас.

Няколко от ранените се намират в интензивни отделения и са под денонощно медицинско наблюдение. В информацията изрично е уточнено, че няма данни за пострадали или загинали деца.

Посолството на САЩ определи случилото се като трагедия и заяви подкрепа към всички засегнати от тежките катастрофи.

Източници: novini.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    1 0 Отговор
    Тези масов верижни катастрофи са типични за Щатско. А още не са замръзнали на Баце пързалките към отвъдното..

    Коментиран от #4

    15:57 10.11.2026

  • 3 бъг в системата

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кой им е виновен,":

    На днешние електрички може да им откажат спирачките по всяко време и такива трагедии ще се повтарят все по-често.

    15:58 10.11.2026

  • 4 Наблюдател

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Обикновено в Америка се шофира много по-внимателно, отколкото го показва Холивуд. Нашата трагедия е по-характерна за Третия свят.

    16:01 10.11.2026

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