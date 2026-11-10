Посолството на САЩ изрази съболезнования за трагедията на „Тракия“

Посолството на САЩ в България изрази съболезнования към семействата и близките на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ в района на Ямбол. Дипломатическата мисия пожела бързо възстановяване на десетките ранени.
В изявлението се посочва, че по данни на компетентните органи към 12:00 часа на 10 ноември при инцидентите са загинали 11 души. Общо 50 пострадали са транспортирани и настанени в лечебни заведения в Ямбол, Сливен и Бургас.
Няколко от ранените се намират в интензивни отделения и са под денонощно медицинско наблюдение. В информацията изрично е уточнено, че няма данни за пострадали или загинали деца.
Посолството на САЩ определи случилото се като трагедия и заяви подкрепа към всички засегнати от тежките катастрофи.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
Коментиран от #4
15:57 10.11.2026
3 бъг в системата
До коментар #1 от "Кой им е виновен,":На днешние електрички може да им откажат спирачките по всяко време и такива трагедии ще се повтарят все по-често.
15:58 10.11.2026
4 Наблюдател
До коментар #2 от "честен ционист":Обикновено в Америка се шофира много по-внимателно, отколкото го показва Холивуд. Нашата трагедия е по-характерна за Третия свят.
16:01 10.11.2026