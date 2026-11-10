Посолството на САЩ изрази съболезнования за трагедията на „Тракия“

Посолството на САЩ в България изрази съболезнования към семействата и близките на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ в района на Ямбол. Дипломатическата мисия пожела бързо възстановяване на десетките ранени.

„Посолството на САЩ изказва искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите при трагичните катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Съпричастни сме с всички засегнати и желаем бързо и пълно възстановяване на пострадалите. В този труден момент сме съпричастни с болката на българския народ.“

В изявлението се посочва, че по данни на компетентните органи към 12:00 часа на 10 ноември при инцидентите са загинали 11 души. Общо 50 пострадали са транспортирани и настанени в лечебни заведения в Ямбол, Сливен и Бургас.

Няколко от ранените се намират в интензивни отделения и са под денонощно медицинско наблюдение. В информацията изрично е уточнено, че няма данни за пострадали или загинали деца.

Посолството на САЩ определи случилото се като трагедия и заяви подкрепа към всички засегнати от тежките катастрофи.

Източници: novini.bg