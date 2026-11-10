София обмисля забрана за едрогабаритни отпадъци до контейнерите

Столичната община обмисля да забрани изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци до сивите контейнери. Заместник-кметът по екология Николай Неделков подготвя доклад до Столичния общински съвет, с който ще предложи нови места за предаване на големи вещи и промени в организацията на събирането им.

За четири специални площадки вече са подадени документи в Регионалната инспекция по околната среда и водите. Те ще бъдат разположени в три столични района – една във „Витоша“, една в „Люлин“ и две във „Връбница“. На тях гражданите ще могат безплатно да предават едрогабаритни отпадъци.

Очакването е площадките да бъдат готови до края на лятото или в началото на 2027 г. Неделков призовава и други районни кметове да заявят интерес, така че мрежата да обхване повече части на града.

Обсъждат и заявки за извозване

Общината разглежда възможността гражданите да подават заявки за извозване на стари мебели и други големи вещи по телефон или имейл. Районните инспекторати ще обработват и одобряват сигналите, а след това на посочения адрес ще бъде изпращан камион.

Подобна практика вече съществува в няколко областни града. Според Николай Неделков тя може да бъде въведена и в София. Обсъжда се услугата да бъде предлагана от общинското дружество „Софекострой“ срещу заплащане, като цените бъдат съобразени с тези на частните компании. При този вариант приходите ще остават в общинското дружество.

Плановете включват и изграждане на инсталация за обработка на едрогабаритни отпадъци. В нея ще се отделят предметите, които могат да бъдат използвани повторно. Останалите отпадъци ще се насочват към депо. Според заместник-кмета това ще улесни работата на общинските дружества „Софекострой“ и „Софинвест“.

„МаГаТа фест“ ще има повече издания

През 2027 г. Столичната община планира да разшири инициативата „МаГаТа фест“. Идеята е събитията да се провеждат почти всеки уикенд, като във всеки административен район има между шест и седем издания годишно.

По време на фестивала гражданите ще могат безплатно да предават стари мебели и матраци, автомобилни гуми, опаковки, текстил, електрическо и електронно оборудване и други отпадъци.

При първото издание в район „Слатина“ през септември са събрани над 4,5 тона отпадъци. Количествата включват 2 тона стари мебели и матраци, 1,5 тона автомобилни гуми, 500 килограма опасни отпадъци от домакинствата, 200 килограма текстил и обувки, 150 килограма отпадъци от опаковки, 110 килограма електрическо и електронно оборудване и 50 килограма негодни батерии.

Източници: nova.bg