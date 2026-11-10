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София обмисля забрана за едрогабаритни отпадъци до контейнерите

София обмисля забрана за едрогабаритни отпадъци до контейнерите

10 Ноември, 2026 16:37 1 470 28

  • едрогабаритни отпадъци-
  • столична община-
  • софия-
  • магата фест-
  • николай неделков

Общината планира четири площадки за безплатно предаване на големи вещи и система за заявки за извозване

София обмисля забрана за едрогабаритни отпадъци до контейнерите - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Столичната община обмисля да забрани изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци до сивите контейнери. Заместник-кметът по екология Николай Неделков подготвя доклад до Столичния общински съвет, с който ще предложи нови места за предаване на големи вещи и промени в организацията на събирането им.

За четири специални площадки вече са подадени документи в Регионалната инспекция по околната среда и водите. Те ще бъдат разположени в три столични района – една във „Витоша“, една в „Люлин“ и две във „Връбница“. На тях гражданите ще могат безплатно да предават едрогабаритни отпадъци.

Очакването е площадките да бъдат готови до края на лятото или в началото на 2027 г. Неделков призовава и други районни кметове да заявят интерес, така че мрежата да обхване повече части на града.

Обсъждат и заявки за извозване

Общината разглежда възможността гражданите да подават заявки за извозване на стари мебели и други големи вещи по телефон или имейл. Районните инспекторати ще обработват и одобряват сигналите, а след това на посочения адрес ще бъде изпращан камион.

Подобна практика вече съществува в няколко областни града. Според Николай Неделков тя може да бъде въведена и в София. Обсъжда се услугата да бъде предлагана от общинското дружество „Софекострой“ срещу заплащане, като цените бъдат съобразени с тези на частните компании. При този вариант приходите ще остават в общинското дружество.

Плановете включват и изграждане на инсталация за обработка на едрогабаритни отпадъци. В нея ще се отделят предметите, които могат да бъдат използвани повторно. Останалите отпадъци ще се насочват към депо. Според заместник-кмета това ще улесни работата на общинските дружества „Софекострой“ и „Софинвест“.

„МаГаТа фест“ ще има повече издания

През 2027 г. Столичната община планира да разшири инициативата „МаГаТа фест“. Идеята е събитията да се провеждат почти всеки уикенд, като във всеки административен район има между шест и седем издания годишно.

По време на фестивала гражданите ще могат безплатно да предават стари мебели и матраци, автомобилни гуми, опаковки, текстил, електрическо и електронно оборудване и други отпадъци.

При първото издание в район „Слатина“ през септември са събрани над 4,5 тона отпадъци. Количествата включват 2 тона стари мебели и матраци, 1,5 тона автомобилни гуми, 500 килограма опасни отпадъци от домакинствата, 200 килограма текстил и обувки, 150 килограма отпадъци от опаковки, 110 килограма електрическо и електронно оборудване и 50 килограма негодни батерии.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    Ще ги изхвърлят нощем.

    Коментиран от #17

    16:38 10.11.2026

  • 2 Селяндурите правят ремонти

    15 3 Отговор
    и целият боклук отива до кофите!

    Коментиран от #4, #9

    16:40 10.11.2026

  • 3 Зико

    17 1 Отговор
    Добро утро Васик! Сети се да влезем в 20и век, ама късно. Всичките общински терени са откраднати. Няма къде да се направят пунктове за отпадаци неподходящи за контейнерите: телевизори, листа и клони, масла, бои, гуми и тн.
    Май по-добре дай оставка.

    16:43 10.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Как ще го контролира

    12 0 Отговор
    От години едрогабаритния боклук се оставя до кофите от фирмата на която се плаща да го събира. Така ще со отгледат и внуците за сметка на общината.

    16:44 10.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Браво

    2 3 Отговор
    Ще се отворят подходящи работни места за тук присъстващите

    16:54 10.11.2026

  • 8 Оня под Коня

    3 0 Отговор
    Я не сакам на мене да ми е добре. Я сакам на Вуте да е зле.

    16:54 10.11.2026

  • 9 Троян

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Селяндурите правят ремонти":

    Е, аз съм селяндур по високите софийски критерии. Живея си на село, и се хиля на великите граждани. Що затрупвате пътищата петък следобяд като се юрнете към родните села? :)

    16:56 10.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Е Гати Некадърниците !

    8 1 Отговор
    Ограбиха Народа !

    И Искат Окще Да плаща !

    Щом Извозваш Смет !

    Трябва да Осигуриш !

    Контейнери За Всякаква Смет !

    Свързана С Ежедневието На Хората !

    17:01 10.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Черно Ризец Храбър

    6 1 Отговор
    Срещу заявка и срещу заплащане.
    Намериха начин да си увеличат заплатите.
    Това сие ограбване от всякъде

    17:05 10.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Любител пилот

    0 0 Отговор
    Що бе премахнат....

    17:06 10.11.2026

  • 17 Тези умници

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    наистина искат да взривят недоволство в столицата..

    17:06 10.11.2026

  • 18 УжасТ

    7 1 Отговор
    Ако например изхвърляш стар сто или аса , ще трябва да обиколиш цяла София за да стигнеш до площадка за едрогабаритни отпадъци.? Умнокрасивите евроатлантици в общината са ...големи мозъци !

    17:11 10.11.2026

  • 19 Да се знае!

    4 4 Отговор
    То и сега е забранено. На всеки контейнер от новите, които се вдигат автоматично има залепени стикери, големи колкото чаршаф, на които за малоумното племе има даже картинки с указания какво НЕ ТРЯБВА да се изхвърля в контейнерите. ВСИЧКО ИЗХВЪРЛЯНО ИЗВЪН КОНТЕЙНЕРА Е НЕЗАКОННО И В МОМЕНТА!!!!

    17:17 10.11.2026

  • 20 Кеефф

    6 0 Отговор
    Вижте как е в Бургас и направете същото. Звъниш на телефона и ако боклука е мебели и ли в чували го сваляш но улицата. След молко минават и го прибират, безплатно!!! Ако са много отпадъци и е продължителен ремонт, звъниш и ти докарват гондола за отпадъци, пълниш я няколко дена и като си готов звъниш и я прибират, безплатно.

    17:24 10.11.2026

  • 21 Мнение

    1 0 Отговор
    А защо не обмислят забрана на строежите да завземат тротоарите? А защо не намалят разрешителните за високи постройки върху вода? Терзиев няма да бъде преизбран изложи се и пак не е в защита на гражданите а на тези, които му плащат кампанията.

    17:25 10.11.2026

  • 22 Гост

    3 0 Отговор
    Ще натоваря багаж в колата за да го закарам някъде...Простаците от Запада са го решили 1 или 2 пъти в седмицата минават камиони и събират едрогабаритният боклук,за да няма натоварил го на колата и в първият хендек го изпуснал без да иска...

    17:27 10.11.2026

  • 23 Що не забраните

    3 0 Отговор
    И дишането, а? Глупаци инфантилни, хванали се да управляват другите, без да могат сопола си да обършат, проблемите не се разрешават със забрани, а с мислене и действия! Като си смениш матрака какво, ще извикаш и платиш на цял камион, да ти го извози ли? А иначе, такса смет се увеличава.

    17:32 10.11.2026

  • 24 Ще ги извозват и още как

    2 1 Отговор
    Нали за това ДДС сме им платили на тея едрогабаритни отпадъци преди да станат отпадъци

    Коментиран от #27

    17:40 10.11.2026

  • 25 Ха сега де...

    0 0 Отговор
    Ей така се образуват незаконните сметища, какво да си правя стария диван или гардероб? Ще ги разглобя или нарежа до състояние което мога да ги транспортирам донякъде, а после общината да му мисли. Това не е проблем само в България и в Европа са му намерили решението, а ние отново тръгваме със забраните. На много места кнтейнерите са подземни, а на повърхността има само амбразура която може да се ползва само до определени габарити. Обявен е ден от седмицата в който минава обаче бордови камион за да натовари едрогабаритните отпадъци които всеки може да остви до контейнерите само предходния ден. Такава организация има дори и в някои градове в България. Ако някой злоупотребява с отпадъци побиращи се в амбразурата, но ги оставя отвън следват сериозни глоби които да го принудят следващия път да се замисли когато изхвърля боклука си, а не просто символични които можеш да си платиш и да си свиркаш.

    17:51 10.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Съблебун

    1 0 Отговор
    Ганюту сега ще вземе още повече да хвърля, щом му е забрането. :) Той е еволюирал дотам, а не подлежи на прееволюиране. Запецнал е на това ниво и толкоз!

    17:55 10.11.2026

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