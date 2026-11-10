София обмисля забрана за едрогабаритни отпадъци до контейнерите

Столичната община обмисля да забрани изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци до сивите контейнери. Заместник-кметът по екология Николай Неделков подготвя доклад до Столичния общински съвет, с който ще предложи нови места за предаване на големи вещи и промени в организацията на събирането им.
За четири специални площадки вече са подадени документи в Регионалната инспекция по околната среда и водите. Те ще бъдат разположени в три столични района – една във „Витоша“, една в „Люлин“ и две във „Връбница“. На тях гражданите ще могат безплатно да предават едрогабаритни отпадъци.
Очакването е площадките да бъдат готови до края на лятото или в началото на 2027 г. Неделков призовава и други районни кметове да заявят интерес, така че мрежата да обхване повече части на града.
Обсъждат и заявки за извозване
Общината разглежда възможността гражданите да подават заявки за извозване на стари мебели и други големи вещи по телефон или имейл. Районните инспекторати ще обработват и одобряват сигналите, а след това на посочения адрес ще бъде изпращан камион.
Подобна практика вече съществува в няколко областни града. Според Николай Неделков тя може да бъде въведена и в София. Обсъжда се услугата да бъде предлагана от общинското дружество „Софекострой“ срещу заплащане, като цените бъдат съобразени с тези на частните компании. При този вариант приходите ще остават в общинското дружество.
Плановете включват и изграждане на инсталация за обработка на едрогабаритни отпадъци. В нея ще се отделят предметите, които могат да бъдат използвани повторно. Останалите отпадъци ще се насочват към депо. Според заместник-кмета това ще улесни работата на общинските дружества „Софекострой“ и „Софинвест“.
„МаГаТа фест“ ще има повече издания
През 2027 г. Столичната община планира да разшири инициативата „МаГаТа фест“. Идеята е събитията да се провеждат почти всеки уикенд, като във всеки административен район има между шест и седем издания годишно.
По време на фестивала гражданите ще могат безплатно да предават стари мебели и матраци, автомобилни гуми, опаковки, текстил, електрическо и електронно оборудване и други отпадъци.
При първото издание в район „Слатина“ през септември са събрани над 4,5 тона отпадъци. Количествата включват 2 тона стари мебели и матраци, 1,5 тона автомобилни гуми, 500 килограма опасни отпадъци от домакинствата, 200 килограма текстил и обувки, 150 килограма отпадъци от опаковки, 110 килограма електрическо и електронно оборудване и 50 килограма негодни батерии.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #17
16:38 10.11.2026
2 Селяндурите правят ремонти
Коментиран от #4, #9
16:40 10.11.2026
3 Зико
Май по-добре дай оставка.
16:43 10.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Как ще го контролира
16:44 10.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Браво
16:54 10.11.2026
8 Оня под Коня
16:54 10.11.2026
9 Троян
До коментар #2 от "Селяндурите правят ремонти":Е, аз съм селяндур по високите софийски критерии. Живея си на село, и се хиля на великите граждани. Що затрупвате пътищата петък следобяд като се юрнете към родните села? :)
16:56 10.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Е Гати Некадърниците !
И Искат Окще Да плаща !
Щом Извозваш Смет !
Трябва да Осигуриш !
Контейнери За Всякаква Смет !
Свързана С Ежедневието На Хората !
17:01 10.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Черно Ризец Храбър
Намериха начин да си увеличат заплатите.
Това сие ограбване от всякъде
17:05 10.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Любител пилот
17:06 10.11.2026
17 Тези умници
До коментар #1 от "Последния Софиянец":наистина искат да взривят недоволство в столицата..
17:06 10.11.2026
18 УжасТ
17:11 10.11.2026
19 Да се знае!
17:17 10.11.2026
20 Кеефф
17:24 10.11.2026
21 Мнение
17:25 10.11.2026
22 Гост
17:27 10.11.2026
23 Що не забраните
17:32 10.11.2026
24 Ще ги извозват и още как
Коментиран от #27
17:40 10.11.2026
25 Ха сега де...
17:51 10.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Съблебун
17:55 10.11.2026