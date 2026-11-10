Транспортният министър Георги Пеев прекратява участието си в COP31

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев прекратява участието си в климатичната конференция COP31 в Анталия и се завръща в България след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Зимница.
По разпореждане на министъра на 11 ноември ще се проведе извънредно заседание на експертната група, която отговаря за реформата в пътната безопасност. На него ще бъдат обсъдени допълнителни мерки за безопасност на движението и ускоряване на планираните реформи в сектора.
12 са жертвите, участвали са 86 превозни средства
Тежкият инцидент е станал в района на Зимница, област Ямбол. По данни на БНТ при катастрофата са загинали 12 души, а 51 пострадали са били транспортирани след тежките произшествия на автомагистралата. Във верижната катастрофа са участвали 86 превозни средства.
Автомагистрала „Тракия“ остава затворена в двете посоки в района на Ямбол, като видимостта на мястото е намалена. Пътната агенция предупреждава за интензивен двупосочен трафик по обходните маршрути.
Премиерът: Трагичен ден за цяла България
Премиерът Румен Радев посети мястото на инцидента и съобщи, че утрешният ден ще бъде обявен за ден на траур в памет на загиналите.„Днес е трагичен ден за цяла България. Тази катастрофа дотук отне живота на 12 души, десетки други са ранени и настанени в болниците в Бургас, Сливен и Ямбол“, заяви Румен Радев.
Той посочи, че предстои анализ на причините за катастрофата и заяви, че са необходими системни решения за пътната безопасност. Междувременно на място продължават работа аварийни и спасителни екипи, а движението се пренасочва по обходни маршрути.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев каза да карат внимателно!
Коментиран от #4, #7, #11
15:58 10.11.2026
2 Племето има мозъчна мъгла!
15:59 10.11.2026
3 Язовец
16:02 10.11.2026
4 Глупак
До коментар #1 от "Радев каза да карат внимателно!":Пише да се кара със съобразена с пътните условия скорост.
Коментиран от #12
16:14 10.11.2026
5 Истината
16:15 10.11.2026
6 Гом !
16:17 10.11.2026
7 Пише !
До коментар #1 от "Радев каза да карат внимателно!":Със Съобразена Скорост !
16:19 10.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Директора👨✈️
16:20 10.11.2026
10 Пламен
16:20 10.11.2026
11 ФAКТ
До коментар #1 от "Радев каза да карат внимателно!":Пише карай внимателно и спазвай дистанция
16:21 10.11.2026
12 Тази дефиниция за малоумното племе
До коментар #4 от "Глупак":може да се тълкува многозначно!
Малоумно племе трябва да се третира като децата, с ясни дефиниции и правила!
16:23 10.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 германеца
16:26 10.11.2026
16 Така става
Жалко за невинните жертви.
Бог да ги прости.
16:28 10.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 И с него
16:30 10.11.2026
19 Брее
16:38 10.11.2026
20 Петър Малмедиев
16:39 10.11.2026
21 Ухааа
16:39 10.11.2026
22 Кольо фичето
16:41 10.11.2026