Транспортният министър Георги Пеев прекратява участието си в COP31

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев прекратява участието си в климатичната конференция COP31 в Анталия и се завръща в България след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Зимница.

По разпореждане на министъра на 11 ноември ще се проведе извънредно заседание на експертната група, която отговаря за реформата в пътната безопасност. На него ще бъдат обсъдени допълнителни мерки за безопасност на движението и ускоряване на планираните реформи в сектора.

12 са жертвите, участвали са 86 превозни средства

Тежкият инцидент е станал в района на Зимница, област Ямбол. По данни на БНТ при катастрофата са загинали 12 души, а 51 пострадали са били транспортирани след тежките произшествия на автомагистралата. Във верижната катастрофа са участвали 86 превозни средства.

Автомагистрала „Тракия“ остава затворена в двете посоки в района на Ямбол, като видимостта на мястото е намалена. Пътната агенция предупреждава за интензивен двупосочен трафик по обходните маршрути.

Премиерът: Трагичен ден за цяла България

Премиерът Румен Радев посети мястото на инцидента и съобщи, че утрешният ден ще бъде обявен за ден на траур в памет на загиналите.

„Днес е трагичен ден за цяла България. Тази катастрофа дотук отне живота на 12 души, десетки други са ранени и настанени в болниците в Бургас, Сливен и Ямбол“, заяви Румен Радев.

Той посочи, че предстои анализ на причините за катастрофата и заяви, че са необходими системни решения за пътната безопасност. Междувременно на място продължават работа аварийни и спасителни екипи, а движението се пренасочва по обходни маршрути.

Източници: bntnews.bg