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Транспортният министър Георги Пеев прекратява участието си в COP31
  Тема: Войната на пътя

Транспортният министър Георги Пеев прекратява участието си в COP31

10 Ноември, 2026 15:54 1 024 22

  • георги пееев-
  • ам тракия-
  • катастрофа-
  • зимница-
  • пътна безопасност

Георги Пеев се връща в България след тежката катастрофа на АМ „Тракия“. На 11 ноември ще заседава извънредно експертната група за пътната безопасност

Транспортният министър Георги Пеев прекратява участието си в COP31 - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев прекратява участието си в климатичната конференция COP31 в Анталия и се завръща в България след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Зимница.

По разпореждане на министъра на 11 ноември ще се проведе извънредно заседание на експертната група, която отговаря за реформата в пътната безопасност. На него ще бъдат обсъдени допълнителни мерки за безопасност на движението и ускоряване на планираните реформи в сектора.

12 са жертвите, участвали са 86 превозни средства

Тежкият инцидент е станал в района на Зимница, област Ямбол. По данни на БНТ при катастрофата са загинали 12 души, а 51 пострадали са били транспортирани след тежките произшествия на автомагистралата. Във верижната катастрофа са участвали 86 превозни средства.

Автомагистрала „Тракия“ остава затворена в двете посоки в района на Ямбол, като видимостта на мястото е намалена. Пътната агенция предупреждава за интензивен двупосочен трафик по обходните маршрути.

Премиерът: Трагичен ден за цяла България

Премиерът Румен Радев посети мястото на инцидента и съобщи, че утрешният ден ще бъде обявен за ден на траур в памет на загиналите.

„Днес е трагичен ден за цяла България. Тази катастрофа дотук отне живота на 12 души, десетки други са ранени и настанени в болниците в Бургас, Сливен и Ямбол“, заяви Румен Радев.

Той посочи, че предстои анализ на причините за катастрофата и заяви, че са необходими системни решения за пътната безопасност. Междувременно на място продължават работа аварийни и спасителни екипи, а движението се пренасочва по обходни маршрути.

Източници: bntnews.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев каза да карат внимателно!

    8 2 Отговор
    Пише ли в Закона, че при мъгла трябва да се кара с 20 км/ч ???

    Коментиран от #4, #7, #11

    15:58 10.11.2026

  • 2 Племето има мозъчна мъгла!

    11 1 Отговор
    Не е виновна природната мъгла!

    15:59 10.11.2026

  • 3 Язовец

    10 6 Отговор
    Оставка! Оставка! Оставка!

    16:02 10.11.2026

  • 4 Глупак

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Радев каза да карат внимателно!":

    Пише да се кара със съобразена с пътните условия скорост.

    Коментиран от #12

    16:14 10.11.2026

  • 5 Истината

    5 0 Отговор
    е,че там пътят правен от Станишев и Боко те изхвърля извън него, дори и при хубаво време. Политиците и пътищата в България са най-големите убийци.

    16:15 10.11.2026

  • 6 Гом !

    2 0 Отговор
    --- ьо !

    16:17 10.11.2026

  • 7 Пише !

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Радев каза да карат внимателно!":

    Със Съобразена Скорост !

    16:19 10.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Директора👨‍✈️

    5 0 Отговор
    Арееее, пак заседания и работни групи. Бла-бла-бла, а народа си мре. Язък им на всички от всички институции... а хората вече ги няма!

    16:20 10.11.2026

  • 10 Пламен

    5 2 Отговор
    Всеки здравомислещ си задава логичния въпрос - Масов убиец ли е Бойко Борисов или велик строител на липсващи магистрали?

    16:20 10.11.2026

  • 11 ФAКТ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Радев каза да карат внимателно!":

    Пише карай внимателно и спазвай дистанция

    16:21 10.11.2026

  • 12 Тази дефиниция за малоумното племе

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Глупак":

    може да се тълкува многозначно!
    Малоумно племе трябва да се третира като децата, с ясни дефиниции и правила!

    16:23 10.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 германеца

    3 2 Отговор
    Преди да се върне да е подал оставка ! Шест месеца не направиха нищо . Оставка на правителството на Радев ! Мутри вън !

    16:26 10.11.2026

  • 16 Така става

    3 0 Отговор
    от кухи глави и китайски пластмасови гуми...
    Жалко за невинните жертви.
    Бог да ги прости.

    16:28 10.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И с него

    3 0 Отговор
    и без него ! Оставка !

    16:30 10.11.2026

  • 19 Брее

    1 0 Отговор
    Те всички по чужбината, за благото на народа де

    16:38 10.11.2026

  • 20 Петър Малмедиев

    0 0 Отговор
    Той трябва да си подаде оставката. Очевидно е, че е некомпетентен и не може да се справи с положението.

    16:39 10.11.2026

  • 21 Ухааа

    0 0 Отговор
    И тоя като президеншата. Като се върне и ще ни оправи от раз. Баце направи магистрали като слънце, ама друг път. А сега мъглата е виновна. Табелите на кюлчета станаха.

    16:39 10.11.2026

  • 22 Кольо фичето

    0 0 Отговор
    Това е участък строен от мутрата Борисов,а като добавим и безучастното наблюдение на пътните полицаи,очакващи повишение на заплатите, получаваме общата картина на пътната обстановка в България!

    16:41 10.11.2026

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