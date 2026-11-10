Слави Трифонов за трагедията на магистрала „Тракия“: Има ли виновни за днешната трагедия?

Трагедията на магистрала „Тракия“ не е въпрос на съдба и в никакъв случай не е нещо неизбежно. Предотвратяването на такива трагедии е въпрос на желание, възможности и най-вече на технологии.

В Германия, Австрия, Нидерландия, Италия и Англия има т.нар. интелигентни магистрали. Интелигентните магистрали са оборудвани с датчици и екрани, които моментално предупреждават всички шофьори на магистралата за появата на мъгла, сняг, дъжд и всичко, което може да затрудни движението.

Да, знам какво би си помислил човек, като прочете това. Ние не можем да направим една магистрала като хората, камо ли да я направим интелигентна. Да, така е. И от кого зависи? Кой може да направи така, че да имаме интелигентни магистрали? Има ли виновни за днешната трагедия?

12 загинали, 50 ранени.

Колко струва един човешки живот? Всеки човешки живот е безценен. Но обективно погледнато, правилните решения и умните ходове водят до намаляване на човешките жертви. И дали тази трагедия ще ни накара да се замислим, не знам. Това зависи само и единствено от всички нас. Няма друг отговор на този въпрос. Няма и няма да има. Така мисля аз.

Изказвам моите съболезнования и дълбоко съчувствам на близките на всички нелепо загинали днес хора!