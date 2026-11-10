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Слави Трифонов за трагедията на магистрала „Тракия“: Има ли виновни за днешната трагедия?

Слави Трифонов за трагедията на магистрала „Тракия“: Има ли виновни за днешната трагедия?

10 Ноември, 2026 17:21 995 56

12 загинали, 50 ранени

Слави Трифонов за трагедията на магистрала „Тракия“: Има ли виновни за днешната трагедия? - 1
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Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Трагедията на магистрала „Тракия“ не е въпрос на съдба и в никакъв случай не е нещо неизбежно. Предотвратяването на такива трагедии е въпрос на желание, възможности и най-вече на технологии.

В Германия, Австрия, Нидерландия, Италия и Англия има т.нар. интелигентни магистрали. Интелигентните магистрали са оборудвани с датчици и екрани, които моментално предупреждават всички шофьори на магистралата за появата на мъгла, сняг, дъжд и всичко, което може да затрудни движението.

Да, знам какво би си помислил човек, като прочете това. Ние не можем да направим една магистрала като хората, камо ли да я направим интелигентна. Да, така е. И от кого зависи? Кой може да направи така, че да имаме интелигентни магистрали? Има ли виновни за днешната трагедия?

12 загинали, 50 ранени.

Колко струва един човешки живот? Всеки човешки живот е безценен. Но обективно погледнато, правилните решения и умните ходове водят до намаляване на човешките жертви. И дали тази трагедия ще ни накара да се замислим, не знам. Това зависи само и единствено от всички нас. Няма друг отговор на този въпрос. Няма и няма да има. Така мисля аз.

Изказвам моите съболезнования и дълбоко съчувствам на близките на всички нелепо загинали днес хора!


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Така каза

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "Иво Христов- вицепремиер":

    Подкрепяте ли изявлението на вицепремиера Иво Христов днес :
    "Протести ли? Никой няма да излезе! Това са мокрите сънища на ДБ! Българите са спокойни,жизнерадостни и се радват на висок стандарт при нашето управление"

    17:24 10.11.2026

  • 3 гОШО

    14 1 Отговор
    Славуца , хоботи разни цуца

    17:25 10.11.2026

  • 4 Зад всяка трагедия

    8 3 Отговор
    има конкретно име и ЕГН!

    17:25 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ОФФФ

    16 2 Отговор
    Няма отърване от тази мисирка,като Кеворк Кеворкян!

    17:25 10.11.2026

  • 7 🦉🦉🦉🦉

    23 7 Отговор
    Днешният инцидент НЯМА НИЩО ОБЩО С ДНЕШНАТА ВЛАСТ❗

    Коментиран от #39, #44

    17:26 10.11.2026

  • 8 Кой ша излезе за мунча ва

    8 14 Отговор

    До коментар #1 от "Иво Христов- вицепремиер":

    Мунчовата подкрепа е куха. Разчита само на купен и корпоративен вот с откраднатите от народа пари. Да си припомним един факт- в края на изборния ден всички социологически агенции даваха между 5 и 7% преднина за йотова. А след час при паралелното преброяване скача на 18%. И какво е обяснението на социолозите? Че при анкетите пред избирателните секции са казвали че са гласували за Гюров а се оказвало за йотова. И как е възможно 11% ,което е над 200 хиляди човека да се неговорят компактно да казват едно а да гласуват друго. Купен и корпоративен вот. И точно 1 ден преди изборите в сайта АФЕРА пишеше че олигарх спонсор на Радев е купил 30 хиляди гласа и се оказа вярно.

    Коментиран от #40

    17:26 10.11.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "Иво Христов- вицепремиер":

    Радев няма дилема! Ако протестите се трансформират в масови е приключен. Ако прати полиция и жандармерия също. Единствения шанс да се задържи на власт е да организира многолюдни контрапротести и да покаже че има подкрепа. Когато в Сърбия започнаха масовите протести срещу Вучич, той организира контрапротести и събра 100-150 хиляди в Белград ,но скоро загуби властта. Когато в Румъния започна бунта срещу Чаушеску ,той също организира в Букурещ контрапротести и беше ликвидиран. В ГДР Ерик Хонекер също,но без успех. В момента емисари на правителството обикалят по областните центрове с кметове които са избрани от ГЕРБ но вече се прехвърлиха към ПБ. Като Стара Загора ,Хасково, Ямбол ,Враца,Велико Търново чийто кмет Панов е председател на асоциацията на общините в България, роднина на Весела Лечева и близък до новия й мъж Сотир Ушев. Увещават се служители на общинска администрация, работници в общинските фирми и местните олигарси да участват в проявите на Радев и партията му. Засега няма положителен отговор защото се страхуват въпреки финансовите стимули.

    Коментиран от #11, #20, #33

    17:26 10.11.2026

  • 10 Камионът

    7 13 Отговор
    Има ВИНОВНИ = ДАДЕФ, ДЕМЕРДЖИЕФ с ф, Камионът им Катастрофира и работата отива на Избори . Импотентни Нещастници в Политиката - Хайде на Бунущето.....!

    17:27 10.11.2026

  • 11 Факт

    4 11 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    Коалицията ПП-ДБ подкрепена от граждански движения и организации започва масови протести в страната срещу управлението на Румен Радев! Радев заявява че не е Борисов или Желязков и няма да подаде оставка под уличен натиск.
    В социалните мрежи се създават публични групи в подкрепа на Радев и организиране на контрапротести в страната ,без София разбира се. Финансирани и спонсорирани от олигарси като Гергов ,Сотир Ушев ,Копринков и други. Това е единствения възможен ход на Радев да остане на власт. Ако прати полиция и жандармерия срещу протестиращите това срива доверието във властта. Ако протестите са масови без отговор това също срива доверието. По примера на Вучич в Сърбия, Сали Бериша преди в Албания , Мицотакис в Гърция които също организираха контрапротести в тяхна подкрепа. Без ефект разбира се. А ето коментара на лице без снимка и данни на профила си в една от тези групи-
    " А а не,този път вие ще ядете много бой,и то не от полицията,а от нас тези които стоят зад Румен Радев,излезте и ние ще излезем, време е вече да ви набием канчетата, келеши такива, много бой ще отнесете, много!"

    17:27 10.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Стенли

    9 6 Отговор
    Чета призивите и коментарите в сайтове и социални мрежи и да обоснова на кой залагаме!
    Срещу сегашното управление и грабителска клика ще излязат всички ударени тежко и зловещо Български граждани- винетки 30% ,данъци,осигуровки ,такси ,увеличение на ток,вода ,цигари и топлоенергия! За 7 месеца хранителни продукти с 20% увеличение, а в същото време е изтеглен нов държавен дълг в размер на 7.5 млрд.евро ( 15 млрд.лв.). А населението усети ли нещо от този дълг на негов гръб? А догодина е заложен нов дълг от 8.6 млрд.евро ( 17 млрд.лв.) На повечето изтичат винетките края на декември. Купуват нови с 30% увеличение. Служители от енергодружествата предупреждават че сегашното крадливо управление на тежката червена олигархия има намерение да надпише декемврийските сметки за ток на гражданите за да покрие част от дефицита за годината.
    ...
    Кой ще излезе в подкрепа на мунча?
    Няколко подплатени финансово от олигарсите зад него ,ако не се страхуват все пак въпреки финансовите стимули.
    ....
    Времето ще покаже!

    17:28 10.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мишел

    5 0 Отговор
    Вчера излезе статистиката от редовните правителства от 2017 г.до сега и служебното на Гюров кой - колко държавен дълг е взел:
    Кабинет Борисов -3 ( 2017 -2021 г.) - 5.7 млрд.евро
    Кабинет Кирил Петков за 5 месеца - 760 млн.евро
    Кабинет Денков за 9 месеца - 2.2 млрд.евро
    Кабинет Желязков за 11 месеца - 9.1 млрд.евро
    Кабинет Гюров - 740 млн.евро
    Кабинет Румен Радев за 6 месеца- 7.4 млрд.евро
    Проектобюджет 2027 г.Радев - 8.6 млрд.евро
    ...
    В цифри и факти

    Коментиран от #17

    17:31 10.11.2026

  • 16 Точно

    0 1 Отговор
    въпрос на съдба е

    17:31 10.11.2026

  • 17 Горски

    10 4 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    Обикновените граждани видяха ли нещо от тези 7.5 млрд.евро ( 15 млрд.лв.) които мунчо и олигарсите му взеха на гърба на народа които ще плаща той? Къде отидоха? Рекордна инфлация, горива най скъпи в историята ни ,ток,вода ,винетки ,цигари ,данъци и осигуровки!

    17:31 10.11.2026

  • 18 славуцано

    1 0 Отговор
    първо трябва път без безброй дефекти

    17:32 10.11.2026

  • 19 Гост

    6 1 Отговор
    Слави, магистралите последните 20 години ги строиха такива високо ЕнтЕлигентни строители като Борисов, Нанков, Иванчо- малък Шошо, и твоите хора, които по едно време бяха във властта! За това и магистралите имат тяхното IQ!

    17:33 10.11.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    0 4 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    Ти защо ми крадеш ника?! Защо се представяш за някой друг?!
    Демократите освен да крадете друго нещо можете ли?!

    Коментиран от #25, #53

    17:33 10.11.2026

  • 21 5462

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Хохо Бохо":

    Може, ама повече никога няма да допуснем пепейки и дебейки да ни управляват! ГЕРБ е песен изпята, ДПС го отнесла водата, та за кого да викаме?

    17:33 10.11.2026

  • 22 Има виновни

    1 1 Отговор
    И ти си един от тях

    17:34 10.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 То е казано

    2 1 Отговор
    Нямя отърване от тоз диван бабаит!!!!!!

    17:35 10.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тасманийския вълк

    0 0 Отговор
    Симпатяга..

    17:37 10.11.2026

  • 27 Промяната

    2 2 Отговор
    Утре пак 50-на човека. И критика срещу хората, че не излизали.

    17:37 10.11.2026

  • 28 Тасманийския вълк

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Горски":

    Нали сме в евро от тази година!

    Коментиран от #34

    17:37 10.11.2026

  • 29 Първата и Основната задача на Всеки !

    1 0 Отговор
    Индивид п!

    Е Да Съхрани Себе Си !

    Но След Като Някой Не Иска Това !

    Няма Как Да го накараш !

    Да Го Направи !

    Така Че В Случая !

    Всякакви Други Приказки !

    Са Излишни !

    17:38 10.11.2026

  • 30 е кво?

    1 0 Отговор
    Важното е че КАТ си купиха нови автомобили, да се возят по сам човек в кола.

    17:38 10.11.2026

  • 31 Някой

    0 1 Отговор
    На първо място са виновни шофьори! Но е трудно да се определи кои.
    Трябва да карат с такава скорост, че да могат да спрат до видимата област. Само че като нищо ако някой е карал внимателно, то него го нацелва някой отзад.
    Не трябва да се кара наизуст какъв е пътя и да се разчита, че предните ще карат по-бързо.
    Тук и много тирове които гонят време за пристигане и това допринася. Споменаха и рейс.

    17:38 10.11.2026

  • 32 Тасманийския вълк

    2 0 Отговор
    Цигарите ми поскъпнаха с 1 евро за 3 месеца. Всичко е акциз и отива в джобовете
    на работещите в триъгълника на властта.

    17:40 10.11.2026

  • 33 мунчо - крадец - мунчо - оставка и арест

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    Къде ще бъдем на 11 ноември от 19:00 ч.:
    Пловдив: площад „Съединение“
    София: Триъгълника на властта, пред Министерския съвет
    Бургас: пред Общината
    Варна: площад „Съединение“
    Велико Търново: пред Общината
    Стара Загора: пред Областната администрация
    Видин: площад „Бдинци“

    В съобщението за събитието се припомня изявлението на вицепремиера Иво Христов че могат да съберат повече хора по площадите. Призовават го и тежката червена и грабителска олигархия зад тях да го направят и да се преброят. В противен случай на всички става ясно че нямат подкрепа а разчитат само на купен и корпоративен вот . "Не мълчи. Обедняването засяга всички ни", призовават организаторите.

    Коментиран от #55

    17:40 10.11.2026

  • 34 Горски

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Тасманийския вълк":

    Още не мога да свикна с еврото.

    17:41 10.11.2026

  • 35 Марсиански бот

    0 0 Отговор
    Плешив какви виновни търсиш... виновните са шофьорите участващи в ПТП то... и какво сравняваш България с Германия или Холандия... там данъците са 50% и пари има за всичко ... не може с плосък данък и 10% данък печалба да търсиш интелигентни магистрали

    17:42 10.11.2026

  • 36 Някой

    1 2 Отговор
    Славчо, колкото и да не ти харесва, за днешната трагедия са виновни всички хора в България. Щото, починалите са хора от народа, както и управляващите МПС в мъглата.
    Да попитам, пак ли са виновни мантинелите? Или хлъзгавия асфалт? Каква информационна система да се инсталира, така че всеки шофьор във всеки момент да получава информация за опасности? А колко от шофьовите ще обърнат внимание на информацията, че и да вземат предпазни мерки?
    Не, виновен е манталитета на хората в тази страна. За жалост, в другите страния няма голяма разлика.
    Но, признавам, случилото се е удобна топка за всеки, който не харесва управляващите. Без значение чия е реално вината.

    17:43 10.11.2026

  • 37 Мъглата

    2 1 Отговор
    е започнала още в 5 сутринта. Трябвало е да се задейства бг Алерт още тогава и да се предупредят шофьорите! А и катаджиите също. Редно е Демерджиев, Шишков и АПИ шефовете да си дадат оставките веднага, а и на КАТ.

    Коментиран от #45

    17:44 10.11.2026

  • 38 КАКТО НА СУХО ВОЗИШ КИРО КЪМ ВАРНА.

    0 0 Отговор
    КАК СЕ КАРА ПРИ ЛЕД, СНЯГ, ДЪЖД, МЪГЛА?

    17:45 10.11.2026

  • 39 Да ! Но ! Тя !

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "🦉🦉🦉🦉":

    Покровителства !

    Същите Порядки !

    И Не е Извършила Нито Една Промяна !

    Която Да промени Това !

    Продължава Да Краде и Тероризира !

    Българския Народ !

    По Същия Начин !

    Кактох До Сега !

    Привнасяйки И Своя !

    Прогресивен Терор !

    17:45 10.11.2026

  • 40 Радев

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кой ша излезе за мунча ва":

    Аз държа машините ,аз казвам кой за кого ще гласува

    17:46 10.11.2026

  • 41 За сведения

    3 0 Отговор
    на чалгата, на запад затварят магистралата при тежки пътни условия!!!

    Коментиран от #47

    17:46 10.11.2026

  • 42 Иванчо 3ти б клас

    0 0 Отговор
    Този час,за този участък от магистралата,конкретно лице(а) отговаря(т) за пътната безопасност!Запознато ли е с пътната обстановка и,какви мерки е предприело?

    17:47 10.11.2026

  • 43 НАЛИ РАДЕВ НЕ ВЪРНА ЛЕВА?

    0 0 Отговор
    ВИДИШ ЛИ МЪГЛА - ГАААЗ!

    17:47 10.11.2026

  • 44 Непоправимо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "🦉🦉🦉🦉":

    бъркаш!

    17:48 10.11.2026

  • 45 Някой

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Мъглата":

    Ако за щяло и нещяло се активира BG-Alert, много скоро никой няма да ѝ обръща внимание. А и защо някой трябва да ти казва, че мъглата представлява опасност, ако след като имаш книжка, означава че си минал курс на обучение, в което със сигурност е казано какво е правилното поведения в условия на намалена видимост. А и притежанието на книжка предполага, че имаш поне малко мозък в главата.
    Ако чакаме все някой нещо да ни каже и предупреди, къде ще му излезе края? Означава ли, че хората трябва да станат безмозъчни машини, на които телефона им казва какво да правят?

    Коментиран от #52

    17:49 10.11.2026

  • 46 Хохо Бохо

    0 1 Отговор
    Що бе дълъг прът? В Германия всичките магистрали ли са интелигентни? Там няма ли не интелигентни участъци? Разликата е, че дойчо сам ще намали плавно скоростта на 50км преди да се набуха в мъглата, а ганя ще набие газта до ламарината. Толкова камиони как ае набиха на едно място! Каква дистанция са спазвали? Има виновни и те са в мелето

    17:49 10.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Има

    1 0 Отговор
    Политиците, между които е и дългия глупендер.

    17:50 10.11.2026

  • 49 Е,Слави

    3 0 Отговор
    Не са ли виновни ПП?Щеше да ни продъниш ушите,ако те управляваха.Но за Румен и Демерджиев оглушително мълчиш.

    17:51 10.11.2026

  • 50 Горски

    1 0 Отговор
    Поклон пред загиналите невинни хора и искрени съболезнования към близките им ! Голяма трагедия вследствие на разграбеното през годините до сега. Дилян , свинята миризлива се изказа , че инцидентът бил тест за новата власт. Върни крадените милиарди , както и умника Боко за да се оправи всичко разрушено и неглижирано от вас. Това е наследство от бясната антибългарска клика и вие сте косвените убийци на тези хора. За съжаление много хора по магистралата не спазват разумна дистанция дори при ясно време. При съвременните комфортни коли някой не осъзнават скоростта и колко е дълъг спирачния път. А в мъгла, дори шофьорите на тирове карат "на късмет". За съжаление, като има мъгла не всичко зависи от теб. Дори да караш бавно за да си сигурен че може да спреш до там докъдето имаш видимост (както си трябва), достатъчно е един - двама идиоти да има някъде зад теб и си готов. 8 часа държат хората там за да може точния с парите да се снимал с журналисти брифинг щял да дава ама чакал премиера. 523 млн. лв. стоят във Фонда за пътна безопасност, а жертвите на катастрофи растат, отиват за текущи ремонти на РПУ-та, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, семинари и конкурси като „Пътен полицай на годината“.

    17:52 10.11.2026

  • 51 Хераклит

    0 0 Отговор
    Искаш ли да свършиш работа,търсиш начин!Не искаш ли,намираш причина!

    17:52 10.11.2026

  • 52 О,не,бе

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Някой":

    Как всички в София бяхме предупредени ,че в Долно нанагорнище може да има градушка?А за теб 12 загинали са "щяло и нещяло"?

    17:53 10.11.2026

  • 53 Пак ли си дрогиран cъдран копей

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "ДрайвингПлежър":

    Който намери в кофите за смет или дрогиран с евтини транквиланти че пак си пишеш и отговаряш?

    17:53 10.11.2026

  • 54 Класик

    0 0 Отговор
    И тука можеше да има интелигентни магистрали обаче твоите приятели Боко и шишко окрадоха парите и сега даже това не може да се нарече и магистрала

    17:54 10.11.2026

  • 55 Промяната

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "мунчо - крадец - мунчо - оставка и арест":

    Да не забравите да поканите Глишев и Колтуклиева, може да е оздравяла. Двама повече е от значение.

    17:54 10.11.2026

  • 56 Катаджия коко

    1 0 Отговор
    Защо се премълчава факта че всички които са участвали в това трагично произшествие са карали с висока несъобразена скорост? Един шофьор каза по телевизията че е карал с 60 и е успял да спре а него са го изпреварвали със над сто?И са пострадали за съжаление.

    17:56 10.11.2026

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