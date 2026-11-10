Слави Трифонов за трагедията на магистрала „Тракия“: Има ли виновни за днешната трагедия?

Трагедията на магистрала „Тракия“ не е въпрос на съдба и в никакъв случай не е нещо неизбежно. Предотвратяването на такива трагедии е въпрос на желание, възможности и най-вече на технологии.
В Германия, Австрия, Нидерландия, Италия и Англия има т.нар. интелигентни магистрали. Интелигентните магистрали са оборудвани с датчици и екрани, които моментално предупреждават всички шофьори на магистралата за появата на мъгла, сняг, дъжд и всичко, което може да затрудни движението.
Да, знам какво би си помислил човек, като прочете това. Ние не можем да направим една магистрала като хората, камо ли да я направим интелигентна. Да, така е. И от кого зависи? Кой може да направи така, че да имаме интелигентни магистрали? Има ли виновни за днешната трагедия?
12 загинали, 50 ранени.
Колко струва един човешки живот? Всеки човешки живот е безценен. Но обективно погледнато, правилните решения и умните ходове водят до намаляване на човешките жертви. И дали тази трагедия ще ни накара да се замислим, не знам. Това зависи само и единствено от всички нас. Няма друг отговор на този въпрос. Няма и няма да има. Така мисля аз.
Изказвам моите съболезнования и дълбоко съчувствам на близките на всички нелепо загинали днес хора!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Така каза
До коментар #1 от "Иво Христов- вицепремиер":Подкрепяте ли изявлението на вицепремиера Иво Христов днес :
"Протести ли? Никой няма да излезе! Това са мокрите сънища на ДБ! Българите са спокойни,жизнерадостни и се радват на висок стандарт при нашето управление"
17:24 10.11.2026
3 гОШО
17:25 10.11.2026
4 Зад всяка трагедия
17:25 10.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ОФФФ
17:25 10.11.2026
7 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #39, #44
17:26 10.11.2026
8 Кой ша излезе за мунча ва
До коментар #1 от "Иво Христов- вицепремиер":Мунчовата подкрепа е куха. Разчита само на купен и корпоративен вот с откраднатите от народа пари. Да си припомним един факт- в края на изборния ден всички социологически агенции даваха между 5 и 7% преднина за йотова. А след час при паралелното преброяване скача на 18%. И какво е обяснението на социолозите? Че при анкетите пред избирателните секции са казвали че са гласували за Гюров а се оказвало за йотова. И как е възможно 11% ,което е над 200 хиляди човека да се неговорят компактно да казват едно а да гласуват друго. Купен и корпоративен вот. И точно 1 ден преди изборите в сайта АФЕРА пишеше че олигарх спонсор на Радев е купил 30 хиляди гласа и се оказа вярно.
Коментиран от #40
17:26 10.11.2026
9 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "Иво Христов- вицепремиер":Радев няма дилема! Ако протестите се трансформират в масови е приключен. Ако прати полиция и жандармерия също. Единствения шанс да се задържи на власт е да организира многолюдни контрапротести и да покаже че има подкрепа. Когато в Сърбия започнаха масовите протести срещу Вучич, той организира контрапротести и събра 100-150 хиляди в Белград ,но скоро загуби властта. Когато в Румъния започна бунта срещу Чаушеску ,той също организира в Букурещ контрапротести и беше ликвидиран. В ГДР Ерик Хонекер също,но без успех. В момента емисари на правителството обикалят по областните центрове с кметове които са избрани от ГЕРБ но вече се прехвърлиха към ПБ. Като Стара Загора ,Хасково, Ямбол ,Враца,Велико Търново чийто кмет Панов е председател на асоциацията на общините в България, роднина на Весела Лечева и близък до новия й мъж Сотир Ушев. Увещават се служители на общинска администрация, работници в общинските фирми и местните олигарси да участват в проявите на Радев и партията му. Засега няма положителен отговор защото се страхуват въпреки финансовите стимули.
Коментиран от #11, #20, #33
17:26 10.11.2026
10 Камионът
17:27 10.11.2026
11 Факт
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":Коалицията ПП-ДБ подкрепена от граждански движения и организации започва масови протести в страната срещу управлението на Румен Радев! Радев заявява че не е Борисов или Желязков и няма да подаде оставка под уличен натиск.
В социалните мрежи се създават публични групи в подкрепа на Радев и организиране на контрапротести в страната ,без София разбира се. Финансирани и спонсорирани от олигарси като Гергов ,Сотир Ушев ,Копринков и други. Това е единствения възможен ход на Радев да остане на власт. Ако прати полиция и жандармерия срещу протестиращите това срива доверието във властта. Ако протестите са масови без отговор това също срива доверието. По примера на Вучич в Сърбия, Сали Бериша преди в Албания , Мицотакис в Гърция които също организираха контрапротести в тяхна подкрепа. Без ефект разбира се. А ето коментара на лице без снимка и данни на профила си в една от тези групи-
" А а не,този път вие ще ядете много бой,и то не от полицията,а от нас тези които стоят зад Румен Радев,излезте и ние ще излезем, време е вече да ви набием канчетата, келеши такива, много бой ще отнесете, много!"
17:27 10.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Стенли
Срещу сегашното управление и грабителска клика ще излязат всички ударени тежко и зловещо Български граждани- винетки 30% ,данъци,осигуровки ,такси ,увеличение на ток,вода ,цигари и топлоенергия! За 7 месеца хранителни продукти с 20% увеличение, а в същото време е изтеглен нов държавен дълг в размер на 7.5 млрд.евро ( 15 млрд.лв.). А населението усети ли нещо от този дълг на негов гръб? А догодина е заложен нов дълг от 8.6 млрд.евро ( 17 млрд.лв.) На повечето изтичат винетките края на декември. Купуват нови с 30% увеличение. Служители от енергодружествата предупреждават че сегашното крадливо управление на тежката червена олигархия има намерение да надпише декемврийските сметки за ток на гражданите за да покрие част от дефицита за годината.
...
Кой ще излезе в подкрепа на мунча?
Няколко подплатени финансово от олигарсите зад него ,ако не се страхуват все пак въпреки финансовите стимули.
....
Времето ще покаже!
17:28 10.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мишел
Кабинет Борисов -3 ( 2017 -2021 г.) - 5.7 млрд.евро
Кабинет Кирил Петков за 5 месеца - 760 млн.евро
Кабинет Денков за 9 месеца - 2.2 млрд.евро
Кабинет Желязков за 11 месеца - 9.1 млрд.евро
Кабинет Гюров - 740 млн.евро
Кабинет Румен Радев за 6 месеца- 7.4 млрд.евро
Проектобюджет 2027 г.Радев - 8.6 млрд.евро
...
В цифри и факти
Коментиран от #17
17:31 10.11.2026
16 Точно
17:31 10.11.2026
17 Горски
До коментар #15 от "Мишел":Обикновените граждани видяха ли нещо от тези 7.5 млрд.евро ( 15 млрд.лв.) които мунчо и олигарсите му взеха на гърба на народа които ще плаща той? Къде отидоха? Рекордна инфлация, горива най скъпи в историята ни ,ток,вода ,винетки ,цигари ,данъци и осигуровки!
17:31 10.11.2026
18 славуцано
17:32 10.11.2026
19 Гост
17:33 10.11.2026
20 ДрайвингПлежър
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":Ти защо ми крадеш ника?! Защо се представяш за някой друг?!
Демократите освен да крадете друго нещо можете ли?!
Коментиран от #25, #53
17:33 10.11.2026
21 5462
До коментар #14 от "Хохо Бохо":Може, ама повече никога няма да допуснем пепейки и дебейки да ни управляват! ГЕРБ е песен изпята, ДПС го отнесла водата, та за кого да викаме?
17:33 10.11.2026
22 Има виновни
17:34 10.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 То е казано
17:35 10.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Тасманийския вълк
17:37 10.11.2026
27 Промяната
17:37 10.11.2026
28 Тасманийския вълк
До коментар #23 от "Горски":Нали сме в евро от тази година!
Коментиран от #34
17:37 10.11.2026
29 Първата и Основната задача на Всеки !
Е Да Съхрани Себе Си !
Но След Като Някой Не Иска Това !
Няма Как Да го накараш !
Да Го Направи !
Така Че В Случая !
Всякакви Други Приказки !
Са Излишни !
17:38 10.11.2026
30 е кво?
17:38 10.11.2026
31 Някой
Трябва да карат с такава скорост, че да могат да спрат до видимата област. Само че като нищо ако някой е карал внимателно, то него го нацелва някой отзад.
Не трябва да се кара наизуст какъв е пътя и да се разчита, че предните ще карат по-бързо.
Тук и много тирове които гонят време за пристигане и това допринася. Споменаха и рейс.
17:38 10.11.2026
32 Тасманийския вълк
на работещите в триъгълника на властта.
17:40 10.11.2026
33 мунчо - крадец - мунчо - оставка и арест
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":Къде ще бъдем на 11 ноември от 19:00 ч.:
Пловдив: площад „Съединение“
София: Триъгълника на властта, пред Министерския съвет
Бургас: пред Общината
Варна: площад „Съединение“
Велико Търново: пред Общината
Стара Загора: пред Областната администрация
Видин: площад „Бдинци“
В съобщението за събитието се припомня изявлението на вицепремиера Иво Христов че могат да съберат повече хора по площадите. Призовават го и тежката червена и грабителска олигархия зад тях да го направят и да се преброят. В противен случай на всички става ясно че нямат подкрепа а разчитат само на купен и корпоративен вот . "Не мълчи. Обедняването засяга всички ни", призовават организаторите.
Коментиран от #55
17:40 10.11.2026
34 Горски
До коментар #28 от "Тасманийския вълк":Още не мога да свикна с еврото.
17:41 10.11.2026
35 Марсиански бот
17:42 10.11.2026
36 Някой
Да попитам, пак ли са виновни мантинелите? Или хлъзгавия асфалт? Каква информационна система да се инсталира, така че всеки шофьор във всеки момент да получава информация за опасности? А колко от шофьовите ще обърнат внимание на информацията, че и да вземат предпазни мерки?
Не, виновен е манталитета на хората в тази страна. За жалост, в другите страния няма голяма разлика.
Но, признавам, случилото се е удобна топка за всеки, който не харесва управляващите. Без значение чия е реално вината.
17:43 10.11.2026
37 Мъглата
Коментиран от #45
17:44 10.11.2026
38 КАКТО НА СУХО ВОЗИШ КИРО КЪМ ВАРНА.
17:45 10.11.2026
39 Да ! Но ! Тя !
До коментар #7 от "🦉🦉🦉🦉":Покровителства !
Същите Порядки !
И Не е Извършила Нито Една Промяна !
Която Да промени Това !
Продължава Да Краде и Тероризира !
Българския Народ !
По Същия Начин !
Кактох До Сега !
Привнасяйки И Своя !
Прогресивен Терор !
17:45 10.11.2026
40 Радев
До коментар #8 от "Кой ша излезе за мунча ва":Аз държа машините ,аз казвам кой за кого ще гласува
17:46 10.11.2026
41 За сведения
Коментиран от #47
17:46 10.11.2026
42 Иванчо 3ти б клас
17:47 10.11.2026
43 НАЛИ РАДЕВ НЕ ВЪРНА ЛЕВА?
17:47 10.11.2026
44 Непоправимо
До коментар #7 от "🦉🦉🦉🦉":бъркаш!
17:48 10.11.2026
45 Някой
До коментар #37 от "Мъглата":Ако за щяло и нещяло се активира BG-Alert, много скоро никой няма да ѝ обръща внимание. А и защо някой трябва да ти казва, че мъглата представлява опасност, ако след като имаш книжка, означава че си минал курс на обучение, в което със сигурност е казано какво е правилното поведения в условия на намалена видимост. А и притежанието на книжка предполага, че имаш поне малко мозък в главата.
Ако чакаме все някой нещо да ни каже и предупреди, къде ще му излезе края? Означава ли, че хората трябва да станат безмозъчни машини, на които телефона им казва какво да правят?
Коментиран от #52
17:49 10.11.2026
46 Хохо Бохо
17:49 10.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Има
17:50 10.11.2026
49 Е,Слави
17:51 10.11.2026
50 Горски
17:52 10.11.2026
51 Хераклит
17:52 10.11.2026
52 О,не,бе
До коментар #45 от "Някой":Как всички в София бяхме предупредени ,че в Долно нанагорнище може да има градушка?А за теб 12 загинали са "щяло и нещяло"?
17:53 10.11.2026
53 Пак ли си дрогиран cъдран копей
До коментар #20 от "ДрайвингПлежър":Който намери в кофите за смет или дрогиран с евтини транквиланти че пак си пишеш и отговаряш?
17:53 10.11.2026
54 Класик
17:54 10.11.2026
55 Промяната
До коментар #33 от "мунчо - крадец - мунчо - оставка и арест":Да не забравите да поканите Глишев и Колтуклиева, може да е оздравяла. Двама повече е от значение.
17:54 10.11.2026
56 Катаджия коко
17:56 10.11.2026