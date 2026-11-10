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Държавата подготвя компенсации за загиналите и пострадалите в трагедията на „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Държавата подготвя компенсации за загиналите и пострадалите в трагедията на „Тракия“

10 Ноември, 2026 17:51 699 30

  • автомагистрала „тракия“-
  • катастрофа-
  • пътна безопасност-
  • компенсации-
  • мвр

При верижните катастрофи са загинали 12 души, а 51 пострадали са настанени в болници. Правителството подготвя и нова система за предупреждение на шофьорите

Държавата подготвя компенсации за загиналите и пострадалите в трагедията на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството подготвя финансови компенсации за семействата, засегнати от тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 12 души. Подробностите за подпомагането се очаква да бъдат представени от министъра на труда и социалната политика, а Министерският съвет ще обсъди и допълнителни мерки.

„Днес е трагичен ден за цяла България. Тази ужасна катастрофа отне живота на 12 души“, заяви премиерът Румен Радев при посещението си на мястото на произшествията. Той подчерта, че финансовата помощ не може да компенсира загубата на човешки живот. „Парите никога не могат да върнат човешкия живот“, каза министър-председателят.

11 ноември ще бъде обявен за ден на национален траур в памет на загиналите. При катастрофите са пострадали 51 души, които са транспортирани до лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас. По данни на здравния министър Катя Ивкова 13 от ранените са с тежки наранявания. Един от пострадалите е с тежка политравма и е претърпял сложна операция в бургаска болница.

Подготвя се единна система за пътна безопасност

Правителството работи по създаването на единен национален информационен център, който да обединява в реално време данните на институциите, отговорни за пътната безопасност. Проектът включва и електронни табла по магистралите, чрез които водачите да бъдат предупреждавани за опасни условия.

Очаква се системата да бъде изградена до края на 2027 г., като правителството ще се стреми дейностите да приключат по-рано. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че в момента няма автоматизиран обмен на информация между ТОЛ системата и „Пътна полиция“.

„Няма предаване на информация, защото не е изградена такава връзка. А защо не е изградена в годините назад, мисля, че трябва да попитате“, заяви Демерджиев.

Предвижда се всяка рамка на ТОЛ системата да бъде оборудвана с информационен екран. Данните за опасности трябва да достигат едновременно до водачите и до „Пътна полиция“, за да се предприемат превантивни действия.

Проверяват мъглата и състоянието на пътя

Според информацията, с която разполага МВР, непосредствено преди първите сблъсъци видимостта е била около 70-80 метра, но за кратко време е намаляла до приблизително 10 метра. Преди катастрофите на телефон 112 не е постъпил сигнал за опасно намалена видимост в участъка. Системата BG-ALERT е била задействана.

Извършва се подробна проверка на инфраструктурата в района. Изследват се асфалтовата настилка, маркировката, предпазните мантинели и останалите съоръжения. Местопроизшествието е заснето изцяло, а събраните доказателства ще бъдат предоставени на прокуратурата.

„Всичко ще бъде документирано по един несъмнен начин и ще бъде внесено в прокуратурата“, заяви министърът на вътрешните работи.

Частично бедствено положение е обявено в общините Ямбол, Стралджа и „Тунджа“. В спасителните действия участват екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ от областите Ямбол, Сливен и Бургас.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Заради Урсула ли са блокира магистралата

    8 4 Отговор
    Та хората се избиха???

    17:53 10.11.2026

  • 2 нормално

    10 1 Отговор
    при некадърни бръмбари на хранилка и безхаберие
    и компенсации от новите заеми
    вместо от АПИ и общ поръчкари на пътища

    17:54 10.11.2026

  • 3 Папкащо чучело

    11 2 Отговор
    С пари може ли да се запушва устата?

    17:54 10.11.2026

  • 4 Последния Софиянец

    7 5 Отговор
    Урсула е виновна.Тя да плати.Заради Урсула полицията от Ямбол и Бургас беше във Варна и стана белята

    17:54 10.11.2026

  • 5 честен ционист

    10 1 Отговор
    Тази винетка трябва да имат силата на застраховка живот по тия африкански пътища.

    17:54 10.11.2026

  • 6 Тик-Ток

    9 7 Отговор
    Къде е Тиквата пак да ни обясни какви хубави магистрали е построил

    17:55 10.11.2026

  • 7 Европеец

    13 0 Отговор
    Изтеглихме заеми и влязохме в дългова спирала, така че ще има пари за това порно начинание..... Случват се такива ужасни катастрофи, сега се случиха и в БГ-то...... Мисля че почти всички в катастрофата не се спазвали дистанция и вероятно са се движи ли с висока скорост, като не са имали възможност да реагират на внезапната мъгла.....

    17:55 10.11.2026

  • 8 Радев

    4 4 Отговор
    Дайте им по 500€ да не вдигат шум ,ПБ победа

    17:55 10.11.2026

  • 9 Мани бегай

    10 1 Отговор
    Важното е да имаш винетка, че апи иска да папа. И гражданска, застрахователите също искат да папкат. Ако нямаш, плащаш глоба такса спокойствие, защото някой иска да папа.

    Коментиран от #26

    17:56 10.11.2026

  • 10 Държавата

    6 5 Отговор
    Трябва да бъде съдена до дупка от всеки пострадал, или загубил близки! Не да чакат да ги будалосват с жълти стотинки!

    Коментиран от #29

    17:57 10.11.2026

  • 11 Питам

    6 4 Отговор
    А защо Костя не протестира пред АПИ ХАПИ И други ,ами само във Варна

    17:57 10.11.2026

  • 12 Стига

    0 3 Отговор
    демагогия!

    17:58 10.11.2026

  • 13 Тик-Ток

    4 4 Отговор
    Къде е Тиквата да обясни защо няма информационни табели на магистралата като похарчиха милиарди за 100 километра магистрали

    17:58 10.11.2026

  • 14 Михаела

    6 1 Отговор
    На бас,че няма да има нито една оставка!

    Коментиран от #17

    17:59 10.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Горски

    4 3 Отговор
    Поклон пред загиналите невинни хора и искрени съболезнования към близките им ! Голяма трагедия вследствие на разграбеното през годините до сега. Дилян , свинята миризлива се изказа , че инцидентът бил тест за новата власт. Върни крадените милиарди , както и умника Боко за да се оправи всичко разрушено и неглижирано от вас. Това е наследство от бясната антибългарска клика и вие сте косвените убийци на тези хора. За съжаление много хора по магистралата не спазват разумна дистанция дори при ясно време. При съвременните комфортни коли някой не осъзнават скоростта и колко е дълъг спирачния път. А в мъгла, дори шофьорите на тирове карат "на късмет". За съжаление, като има мъгла не всичко зависи от теб. Дори да караш бавно за да си сигурен че може да спреш до там докъдето имаш видимост (както си трябва), достатъчно е един - двама идиоти да има някъде зад теб и си готов. 8 часа държат хората там за да може точния с парите да се снимал с журналисти брифинг щял да дава ама чакал премиера. 523 млн. лв. стоят във Фонда за пътна безопасност, а жертвите на катастрофи растат, отиват за текущи ремонти на РПУ-та, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, семинари и конкурси като „Пътен полицай на годината“.

    18:00 10.11.2026

  • 17 Има си хас

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Михаела":

    Съмняваш ли се. Ще има повишени и нови назначения. Само наши, прибери лигите.

    18:00 10.11.2026

  • 18 Румен Шишков

    0 1 Отговор
    Какво е ,оставка?

    18:01 10.11.2026

  • 19 Тик-Ток

    4 0 Отговор
    Познавам строител на магистрали и пътища ,мултимилионер с имоти в Кипър и Гърция и офшорни сметки

    18:01 10.11.2026

  • 20 обективен

    3 1 Отговор
    Парите няма да възкресят загиналите !!!! Оправяйте пътищата ,защото тук всичко е пълен леш !!! Крадат се 80% парите тях !!

    18:02 10.11.2026

  • 21 „древното тракийско проклятие“

    4 0 Отговор
    и защо държавата а не застрахователите, пак ли ги пази, от разходи

    18:02 10.11.2026

  • 22 604

    3 0 Отговор
    Ганчо кара като шумахер ..особенно в мъгла...съболезнования на близките!

    18:07 10.11.2026

  • 23 Дежурен в АПИ

    3 0 Отговор
    Шофьорите са виновни!

    18:08 10.11.2026

  • 24 Умен Адев

    1 0 Отговор
    Се изказа в УНСС за камион без спиратчи и ето какво се случи

    Коментиран от #27

    18:12 10.11.2026

  • 25 Национален траур

    2 0 Отговор
    Трябваше да е три дена и да се обяви веднага. Просто нямам думи в каква беда сме българите. Такова лошо управление няма никъде на света. Кадрите от катастрофата са покъртителни. Смаяхме света ?!?

    18:13 10.11.2026

  • 26 Най важното е

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мани бегай":

    Да има камери касички ,и мильо Цион ерите да са нови БМВ та ,за друго са виновни шофьорите

    18:13 10.11.2026

  • 27 Точно

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Умен Адев":

    Това ще стане с новия бюджет!

    18:14 10.11.2026

  • 28 АЛО Костадинов

    1 0 Отговор
    Отивай да протестираш в София за скапаните пътища ,а ли там не дават рубли за дачата в Тюленово

    18:15 10.11.2026

  • 29 няма лошо

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Държавата":

    но ще трябва да доказват, че са карали или близките им са карали със съобразена скорост.
    Магистрала да, но при мъгла нещата се променят и ако съответния шофьор не е карал с намелена скорост, то в голяма степен няма да има от кой да търси отговорност. По-скоро ще трябва да се надява от него да не потърсят отговорност, че е бутнал спрелите пред него, които просто са чакали да се отвори пътя. Все пак, не са се събрали 50-те коли за 2 минути. Като нищо ще се окаже, че не малка част от нанизалите в тази верижна катастрофа са в нарушение, разбирай по-скоро от тях ще трябва да се търси отговорност.

    18:16 10.11.2026

  • 30 Национален траур

    0 0 Отговор
    Либералната демокрация 37 години втълпява на хората , че всички хора са равни , което не е вярно. Те би трябвало да са равни само пред закона. Тази лъжа за равенството хората и повярваха и всеки прави каквото си иска. Но то не може така. Трябва много повече дисциплина. ....

    18:17 10.11.2026

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