Държавата подготвя компенсации за загиналите и пострадалите в трагедията на „Тракия“

Правителството подготвя финансови компенсации за семействата, засегнати от тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 12 души. Подробностите за подпомагането се очаква да бъдат представени от министъра на труда и социалната политика, а Министерският съвет ще обсъди и допълнителни мерки.
„Днес е трагичен ден за цяла България. Тази ужасна катастрофа отне живота на 12 души“, заяви премиерът Румен Радев при посещението си на мястото на произшествията. Той подчерта, че финансовата помощ не може да компенсира загубата на човешки живот. „Парите никога не могат да върнат човешкия живот“, каза министър-председателят.
11 ноември ще бъде обявен за ден на национален траур в памет на загиналите. При катастрофите са пострадали 51 души, които са транспортирани до лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас. По данни на здравния министър Катя Ивкова 13 от ранените са с тежки наранявания. Един от пострадалите е с тежка политравма и е претърпял сложна операция в бургаска болница.
Подготвя се единна система за пътна безопасност
Правителството работи по създаването на единен национален информационен център, който да обединява в реално време данните на институциите, отговорни за пътната безопасност. Проектът включва и електронни табла по магистралите, чрез които водачите да бъдат предупреждавани за опасни условия.
Очаква се системата да бъде изградена до края на 2027 г., като правителството ще се стреми дейностите да приключат по-рано. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че в момента няма автоматизиран обмен на информация между ТОЛ системата и „Пътна полиция“.„Няма предаване на информация, защото не е изградена такава връзка. А защо не е изградена в годините назад, мисля, че трябва да попитате“, заяви Демерджиев.
Предвижда се всяка рамка на ТОЛ системата да бъде оборудвана с информационен екран. Данните за опасности трябва да достигат едновременно до водачите и до „Пътна полиция“, за да се предприемат превантивни действия.
Проверяват мъглата и състоянието на пътя
Според информацията, с която разполага МВР, непосредствено преди първите сблъсъци видимостта е била около 70-80 метра, но за кратко време е намаляла до приблизително 10 метра. Преди катастрофите на телефон 112 не е постъпил сигнал за опасно намалена видимост в участъка. Системата BG-ALERT е била задействана.
Извършва се подробна проверка на инфраструктурата в района. Изследват се асфалтовата настилка, маркировката, предпазните мантинели и останалите съоръжения. Местопроизшествието е заснето изцяло, а събраните доказателства ще бъдат предоставени на прокуратурата.„Всичко ще бъде документирано по един несъмнен начин и ще бъде внесено в прокуратурата“, заяви министърът на вътрешните работи.
Частично бедствено положение е обявено в общините Ямбол, Стралджа и „Тунджа“. В спасителните действия участват екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ от областите Ямбол, Сливен и Бургас.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Заради Урсула ли са блокира магистралата
17:53 10.11.2026
2 нормално
и компенсации от новите заеми
вместо от АПИ и общ поръчкари на пътища
17:54 10.11.2026
3 Папкащо чучело
17:54 10.11.2026
4 Последния Софиянец
17:54 10.11.2026
5 честен ционист
17:54 10.11.2026
6 Тик-Ток
17:55 10.11.2026
7 Европеец
17:55 10.11.2026
8 Радев
17:55 10.11.2026
9 Мани бегай
Коментиран от #26
17:56 10.11.2026
10 Държавата
Коментиран от #29
17:57 10.11.2026
11 Питам
17:57 10.11.2026
12 Стига
17:58 10.11.2026
13 Тик-Ток
17:58 10.11.2026
14 Михаела
Коментиран от #17
17:59 10.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Горски
18:00 10.11.2026
17 Има си хас
До коментар #14 от "Михаела":Съмняваш ли се. Ще има повишени и нови назначения. Само наши, прибери лигите.
18:00 10.11.2026
18 Румен Шишков
18:01 10.11.2026
19 Тик-Ток
18:01 10.11.2026
20 обективен
18:02 10.11.2026
21 „древното тракийско проклятие“
18:02 10.11.2026
22 604
18:07 10.11.2026
23 Дежурен в АПИ
18:08 10.11.2026
24 Умен Адев
Коментиран от #27
18:12 10.11.2026
25 Национален траур
18:13 10.11.2026
26 Най важното е
До коментар #9 от "Мани бегай":Да има камери касички ,и мильо Цион ерите да са нови БМВ та ,за друго са виновни шофьорите
18:13 10.11.2026
27 Точно
До коментар #24 от "Умен Адев":Това ще стане с новия бюджет!
18:14 10.11.2026
28 АЛО Костадинов
18:15 10.11.2026
29 няма лошо
До коментар #10 от "Държавата":но ще трябва да доказват, че са карали или близките им са карали със съобразена скорост.
Магистрала да, но при мъгла нещата се променят и ако съответния шофьор не е карал с намелена скорост, то в голяма степен няма да има от кой да търси отговорност. По-скоро ще трябва да се надява от него да не потърсят отговорност, че е бутнал спрелите пред него, които просто са чакали да се отвори пътя. Все пак, не са се събрали 50-те коли за 2 минути. Като нищо ще се окаже, че не малка част от нанизалите в тази верижна катастрофа са в нарушение, разбирай по-скоро от тях ще трябва да се търси отговорност.
18:16 10.11.2026
30 Национален траур
18:17 10.11.2026