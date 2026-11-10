Държавата подготвя компенсации за загиналите и пострадалите в трагедията на „Тракия“

Правителството подготвя финансови компенсации за семействата, засегнати от тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 12 души. Подробностите за подпомагането се очаква да бъдат представени от министъра на труда и социалната политика, а Министерският съвет ще обсъди и допълнителни мерки.

„Днес е трагичен ден за цяла България. Тази ужасна катастрофа отне живота на 12 души“, заяви премиерът Румен Радев при посещението си на мястото на произшествията. Той подчерта, че финансовата помощ не може да компенсира загубата на човешки живот. „Парите никога не могат да върнат човешкия живот“, каза министър-председателят.

11 ноември ще бъде обявен за ден на национален траур в памет на загиналите. При катастрофите са пострадали 51 души, които са транспортирани до лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас. По данни на здравния министър Катя Ивкова 13 от ранените са с тежки наранявания. Един от пострадалите е с тежка политравма и е претърпял сложна операция в бургаска болница.

Подготвя се единна система за пътна безопасност

Правителството работи по създаването на единен национален информационен център, който да обединява в реално време данните на институциите, отговорни за пътната безопасност. Проектът включва и електронни табла по магистралите, чрез които водачите да бъдат предупреждавани за опасни условия.

Очаква се системата да бъде изградена до края на 2027 г., като правителството ще се стреми дейностите да приключат по-рано. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че в момента няма автоматизиран обмен на информация между ТОЛ системата и „Пътна полиция“.

„Няма предаване на информация, защото не е изградена такава връзка. А защо не е изградена в годините назад, мисля, че трябва да попитате“, заяви Демерджиев.

Предвижда се всяка рамка на ТОЛ системата да бъде оборудвана с информационен екран. Данните за опасности трябва да достигат едновременно до водачите и до „Пътна полиция“, за да се предприемат превантивни действия.

Проверяват мъглата и състоянието на пътя

Според информацията, с която разполага МВР, непосредствено преди първите сблъсъци видимостта е била около 70-80 метра, но за кратко време е намаляла до приблизително 10 метра. Преди катастрофите на телефон 112 не е постъпил сигнал за опасно намалена видимост в участъка. Системата BG-ALERT е била задействана.

Извършва се подробна проверка на инфраструктурата в района. Изследват се асфалтовата настилка, маркировката, предпазните мантинели и останалите съоръжения. Местопроизшествието е заснето изцяло, а събраните доказателства ще бъдат предоставени на прокуратурата.

„Всичко ще бъде документирано по един несъмнен начин и ще бъде внесено в прокуратурата“, заяви министърът на вътрешните работи.

Частично бедствено положение е обявено в общините Ямбол, Стралджа и „Тунджа“. В спасителните действия участват екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ от областите Ямбол, Сливен и Бургас.

Източници: nova.bg