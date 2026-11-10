"Камерите на АПИ показали сгъстяването на мъглата преди катастрофата"

Камерите на Агенция „Пътна инфраструктура“ са показали в реално време как мъглата започва да се сгъстява в участъка на автомагистрала „Тракия“, където по-късно стана тежката верижна катастрофа. Това заяви Георги Гълъбов от Института по пътна безопасност в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.
По думите му около два часа преди инцидента интерактивна система е изпратила предупреждение за очаквано влошаване на метеорологичните условия точно в този район. Гълъбов посочи, че системата е разработена с превантивна цел, а предупреждението е било получено от институция, която е могла да предприеме действия.„Дори камерите на АПИ са заснели около два часа преди събитието и са показали в реално време, че мъглата започва да пада“, заяви Георги Гълъбов.
Той припомни, че интерактивната карта е представена през юли и позволява наблюдение в реално време на нарушенията на средната скорост. Според него камерите са давали информация не само за метеорологичната обстановка, но и за водачи, които са се движили с висока скорост при силно ограничена видимост.
Гълъбов: Можело е да има превантивни мерки
Георги Гълъбов заяви, че мъглата не трябва да се разглежда като внезапно обстоятелство, за което държавата не е разполагала с необходимите технологии и ресурси. Той посочи, че при подобна ситуация първата мярка е да бъде обработена пътната настилка, за да се ограничи рискът от образуване на черен лед.
Като друга възможност той посочи поетапно ограничаване на движението или временното му спиране в опасния участък.„По-добре 2-3 часа никой да не се движи или трафикът да е със силно ограничен капацитет, отколкото да се случи това“, подчерта Гълъбов.
Според него наличието на информация за сгъстяването на мъглата е поставяло и въпроса защо на място не е бил изпратен патрул. „Не е логично да не бъде изпратен някакъв патрул, те няколко часа подред наблюдават, че мъглата пада“, каза той.
Гълъбов не посочи конкретна институция, която според него носи отговорност за непредприетите мерки. Той обаче заяви, че наличието на камери и системи за наблюдение е позволявало опасната промяна в условията да бъде установена предварително.
Източници: nova.bg, bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Военен
18:32 10.11.2026
2 Демерджиевците
18:33 10.11.2026
3 обективен
18:33 10.11.2026
4 Ядосан
18:33 10.11.2026
5 ти да видиш
18:36 10.11.2026
6 Заслужихте си го
Катастрофата на магистрала „Тракия“ и последвалата масова трагедия са символ на това, което ни очаква при новото управление на пилота, което съвсем скоро започва да прилича на управлението на Жан Виденов.
И по времето на Виденов, преди гладната зима, имаше тежка катастрофа, при която загинаха 14 войничета при много съмнителни обстоятелства. Сега историята неумолимо се повтаря.
Жан Виденов печаташе милиарди, а сега Радев не може да печата заради еврото и тегли заеми като луд. Засега се падат по милиард за всеки негов месец на управление. С новия бюджетен дефицит тази тенденция ще се запази. Ако остане на власт, това означава 12 милиарда нови дългове – повече от онова, което ни остави Тодор Живков. Само че тук тези дългове ще бъдат натрупани за една година, а не за 45. И кой ще ги плаща? То не се раждат толкова деца...
Уж най-успешният министър на Радев е Демерджиев. Но къде е Демерджиев? Къде е КАТ?
Това не е магистрала, а подобие на селски път с коловози в асфалта. Полицаите трябва да са на терен и да регулират трафика, а не да дремят в новите си скъпи BMW-та, скрити в някой гъсталак край безлюден път, и да чакат с камерата някой нещастник.
Видимо е, че в това управление липсват мъжество и готовност за поемане на отговорност. В една нормална държава към този момент щеше да има поне две министерски оставки...
За съжаление, чака ни Жанвиденовата зима – номер 2!
Коментиран от #13, #14
18:37 10.11.2026
7 ПОП ВЕЧЕРИНКО
ВСЕКО СЕ ЕЕКАЧИЛО КАЧИЛО НА КОЛА И БИБИТКА...НАПРАВЕТЕ ПОЛИГОН
И МАГЛА...👍А И ВСЕКИ С ФИШ ПО НК...
Ма кога има магла в зимните спортове
Орг..ги спират...та даже и ...кърлинг..
18:37 10.11.2026
8 версия хх
Светлинни табла през 10км няма да са актуални за поне 1000коли по магистралата.
18:38 10.11.2026
9 и дотук и нищо повече от некадърност
Коментиран от #29
18:38 10.11.2026
10 Гост
18:39 10.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Лумпен
Защото изкарват пари !
Другото е за избирателите !
Дали на милицията и пука за шофьорите ?
Едва ли ?
Тях ги интересува да са на топличко ..
Камерката да щрака !
Паричките да капят ..
Бог да прости загиналите !
Другите живи и здрави !
Газ до дупка и умната ..!
Ако не русата !
18:41 10.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Опааа
Коментиран от #24, #27
18:52 10.11.2026
16 Винкело
18:58 10.11.2026
17 Боко
На кой му пука за живота!
18:58 10.11.2026
18 да попитам
18:59 10.11.2026
19 Цвете
Коментиран от #31
19:05 10.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Верно ли
19:08 10.11.2026
23 Не разбирам,
Коментиран от #25
19:14 10.11.2026
24 И стига
До коментар #15 от "Опааа":С тез БМВ та ,качете ги на Бентлита ,да спинкат по удобно
19:21 10.11.2026
25 Радев
До коментар #23 от "Не разбирам,":Аз вина нямам ,маатриала е слаб ,аз какво да направя ,кат незнам
19:23 10.11.2026
26 Ха сега де...
И какво от това? В Европа не само по магистралуи, а и в многолентови пътища има светлинни индикаторни табла с дистанционно управление (в много случаи автоматично) за контрол на скоростта във всяка лента според специфичните условия. Това, че камерите са известили АПИ за мъгла на кого помага? В кой век живеем?
19:24 10.11.2026
27 Милиционер
До коментар #15 от "Опааа":Ами малки са ни заплатите ,за къде с по 3000€ ,жената иска децата и те
19:25 10.11.2026
28 Ту туу
Прав си заслужихме си го,започнахме "заслугите" с мавъра Костов,царчето ни оправи за 900 дни,веднага след СДС,оня непонятен индивид,Станишев лежерно ни прати в 33 пол,а след това дойде ред на "магистралостроителната "мутра,те там е и ключа от палатката,да не говорим за "мъжкарите" от ппдб,така ретроспективно не ви ли се повдига,след прочетеното?
19:27 10.11.2026
29 ДрБр
До коментар #9 от "и дотук и нищо повече от некадърност":Камерите ли управляват автомобилите или зад кормилното същество. Нали тираджиите са най квалифицираните шофьори, защо те са масовите катастрофирали там?
19:28 10.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ДрБр
До коментар #19 от "Цвете":Абе вие нормални ли сте? Тези които шофират в мъглата малоумни ли са, че не виждат обстановката? Като нямат мозък, това е резултатът.
19:32 10.11.2026