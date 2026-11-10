"Камерите на АПИ показали сгъстяването на мъглата преди катастрофата"

Камерите на Агенция „Пътна инфраструктура“ са показали в реално време как мъглата започва да се сгъстява в участъка на автомагистрала „Тракия“, където по-късно стана тежката верижна катастрофа. Това заяви Георги Гълъбов от Института по пътна безопасност в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

По думите му около два часа преди инцидента интерактивна система е изпратила предупреждение за очаквано влошаване на метеорологичните условия точно в този район. Гълъбов посочи, че системата е разработена с превантивна цел, а предупреждението е било получено от институция, която е могла да предприеме действия.

„Дори камерите на АПИ са заснели около два часа преди събитието и са показали в реално време, че мъглата започва да пада“, заяви Георги Гълъбов.

Той припомни, че интерактивната карта е представена през юли и позволява наблюдение в реално време на нарушенията на средната скорост. Според него камерите са давали информация не само за метеорологичната обстановка, но и за водачи, които са се движили с висока скорост при силно ограничена видимост.

Гълъбов: Можело е да има превантивни мерки

Георги Гълъбов заяви, че мъглата не трябва да се разглежда като внезапно обстоятелство, за което държавата не е разполагала с необходимите технологии и ресурси. Той посочи, че при подобна ситуация първата мярка е да бъде обработена пътната настилка, за да се ограничи рискът от образуване на черен лед.

Като друга възможност той посочи поетапно ограничаване на движението или временното му спиране в опасния участък.

„По-добре 2-3 часа никой да не се движи или трафикът да е със силно ограничен капацитет, отколкото да се случи това“, подчерта Гълъбов.

Според него наличието на информация за сгъстяването на мъглата е поставяло и въпроса защо на място не е бил изпратен патрул. „Не е логично да не бъде изпратен някакъв патрул, те няколко часа подред наблюдават, че мъглата пада“, каза той.

Гълъбов не посочи конкретна институция, която според него носи отговорност за непредприетите мерки. Той обаче заяви, че наличието на камери и системи за наблюдение е позволявало опасната промяна в условията да бъде установена предварително.

Източници: nova.bg, bnrnews.bg