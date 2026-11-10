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Камерите на АПИ показали сгъстяването на мъглата преди катастрофата
  Тема: Войната на пътя

Камерите на АПИ показали сгъстяването на мъглата преди катастрофата

10 Ноември, 2026 18:27 1 888 31

  • апи-
  • магистрала тракия-
  • мъгла-
  • пътна безопасност

Според Георги Гълъбов предупреждение за опасните условия е било получено около два часа преди тежката верижна катастрофа на „Тракия“. Той постави въпроса защо не са предприети превантивни мерки

Камерите на АПИ показали сгъстяването на мъглата преди катастрофата - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Камерите на Агенция „Пътна инфраструктура“ са показали в реално време как мъглата започва да се сгъстява в участъка на автомагистрала „Тракия“, където по-късно стана тежката верижна катастрофа. Това заяви Георги Гълъбов от Института по пътна безопасност в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

По думите му около два часа преди инцидента интерактивна система е изпратила предупреждение за очаквано влошаване на метеорологичните условия точно в този район. Гълъбов посочи, че системата е разработена с превантивна цел, а предупреждението е било получено от институция, която е могла да предприеме действия.

„Дори камерите на АПИ са заснели около два часа преди събитието и са показали в реално време, че мъглата започва да пада“, заяви Георги Гълъбов.

Той припомни, че интерактивната карта е представена през юли и позволява наблюдение в реално време на нарушенията на средната скорост. Според него камерите са давали информация не само за метеорологичната обстановка, но и за водачи, които са се движили с висока скорост при силно ограничена видимост.

Гълъбов: Можело е да има превантивни мерки

Георги Гълъбов заяви, че мъглата не трябва да се разглежда като внезапно обстоятелство, за което държавата не е разполагала с необходимите технологии и ресурси. Той посочи, че при подобна ситуация първата мярка е да бъде обработена пътната настилка, за да се ограничи рискът от образуване на черен лед.

Като друга възможност той посочи поетапно ограничаване на движението или временното му спиране в опасния участък.

„По-добре 2-3 часа никой да не се движи или трафикът да е със силно ограничен капацитет, отколкото да се случи това“, подчерта Гълъбов.

Според него наличието на информация за сгъстяването на мъглата е поставяло и въпроса защо на място не е бил изпратен патрул. „Не е логично да не бъде изпратен някакъв патрул, те няколко часа подред наблюдават, че мъглата пада“, каза той.

Гълъбов не посочи конкретна институция, която според него носи отговорност за непредприетите мерки. Той обаче заяви, че наличието на камери и системи за наблюдение е позволявало опасната промяна в условията да бъде установена предварително.

Източници: nova.bg, bnrnews.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Военен

    6 3 Отговор
    "сгъЗ.. Тиссс"

    18:32 10.11.2026

  • 2 Демерджиевците

    18 7 Отговор
    Нямали видео връзка. Оправдание бетон. Крадливо и мързеливо племе. Знаят че съд не ги лови политиците.

    18:33 10.11.2026

  • 3 обективен

    17 2 Отговор
    В два след полунощ всичко спи и никой не гледа нищо !!!

    18:33 10.11.2026

  • 4 Ядосан

    23 1 Отговор
    Тази национална трагедия, освен всичко, е и повод за инвентаризация на мисирките. Гледайте и слушайте. Невероятни са. Ризовата беше първа.

    18:33 10.11.2026

  • 5 ти да видиш

    15 1 Отговор
    Едайте да видим тия записи на АПИ-то де! АПИ само пари хапи!!!

    18:36 10.11.2026

  • 6 Заслужихте си го

    13 22 Отговор
    Пилотът Радев катастрофира с шум и трясък, за съжаление – и с много кръв...

    Катастрофата на магистрала „Тракия“ и последвалата масова трагедия са символ на това, което ни очаква при новото управление на пилота, което съвсем скоро започва да прилича на управлението на Жан Виденов.

    И по времето на Виденов, преди гладната зима, имаше тежка катастрофа, при която загинаха 14 войничета при много съмнителни обстоятелства. Сега историята неумолимо се повтаря.

    Жан Виденов печаташе милиарди, а сега Радев не може да печата заради еврото и тегли заеми като луд. Засега се падат по милиард за всеки негов месец на управление. С новия бюджетен дефицит тази тенденция ще се запази. Ако остане на власт, това означава 12 милиарда нови дългове – повече от онова, което ни остави Тодор Живков. Само че тук тези дългове ще бъдат натрупани за една година, а не за 45. И кой ще ги плаща? То не се раждат толкова деца...

    Уж най-успешният министър на Радев е Демерджиев. Но къде е Демерджиев? Къде е КАТ?

    Това не е магистрала, а подобие на селски път с коловози в асфалта. Полицаите трябва да са на терен и да регулират трафика, а не да дремят в новите си скъпи BMW-та, скрити в някой гъсталак край безлюден път, и да чакат с камерата някой нещастник.

    Видимо е, че в това управление липсват мъжество и готовност за поемане на отговорност. В една нормална държава към този момент щеше да има поне две министерски оставки...

    За съжаление, чака ни Жанвиденовата зима – номер 2!

    Коментиран от #13, #14

    18:37 10.11.2026

  • 7 ПОП ВЕЧЕРИНКО

    6 3 Отговор
    МИ КО ИЗЛИЗА
    ВСЕКО СЕ ЕЕКАЧИЛО КАЧИЛО НА КОЛА И БИБИТКА...НАПРАВЕТЕ ПОЛИГОН
    И МАГЛА...👍А И ВСЕКИ С ФИШ ПО НК...
    Ма кога има магла в зимните спортове
    Орг..ги спират...та даже и ...кърлинг..

    18:37 10.11.2026

  • 8 версия хх

    8 2 Отговор
    Може ли важната информация от камери на АПИ или от патрули да подават на смарт телефоните на пътуващите по проблемната магистрала, или на ползваните навигатори?
    Светлинни табла през 10км няма да са актуални за поне 1000коли по магистралата.

    18:38 10.11.2026

  • 9 и дотук и нищо повече от некадърност

    12 2 Отговор
    „Дори камерите на АПИ са заснели около два часа преди събитието и са показали в реално време, че мъглата започва да пада“

    Коментиран от #29

    18:38 10.11.2026

  • 10 Гост

    14 2 Отговор
    Просто някой държавен чиновник/хрантутник или е спял пред мониторите, или е бил до кафе автомата, или до онова място и го е домързяло да вдигне телефона до АПИ и КАТ! Този чиновник има длъжност и име! КОЙ Е ?

    18:39 10.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Лумпен

    17 2 Отговор
    Защото има пари само за камери за скорост !
    Защото изкарват пари !
    Другото е за избирателите !
    Дали на милицията и пука за шофьорите ?
    Едва ли ?
    Тях ги интересува да са на топличко ..
    Камерката да щрака !
    Паричките да капят ..
    Бог да прости загиналите !
    Другите живи и здрави !
    Газ до дупка и умната ..!
    Ако не русата !

    18:41 10.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Опааа

    10 3 Отговор
    Нови по-високи заплати за КАТ и милиция! Веднага!

    Коментиран от #24, #27

    18:52 10.11.2026

  • 16 Винкело

    6 4 Отговор
    Да бе, патрул. Сега щяхме да оплакваме и патрулите.

    18:58 10.11.2026

  • 17 Боко

    11 1 Отговор
    Те камерите са ,само за пари и глоби.
    На кой му пука за живота!

    18:58 10.11.2026

  • 18 да попитам

    9 3 Отговор
    И защо да пращат патрули - за да ги намачкат диваците, които карат със 100 км/ч в мъглата ли?!?

    18:59 10.11.2026

  • 19 Цвете

    5 1 Отговор
    АПИ КАТО Е ВИДЯЛА 2 -, ТА ЧАСА ПРЕДИ ДА СЕ СЛУЧИ ТАЗИ ТРАГЕДИЯ НЕ Е ЗАДЕЙСТВАНА АЛЕРТ? ЗАЩО НЕ СА ПРЕДУПРЕДИЛИ МВР? САМО В БЪЛГАРИЯ НЯМА ПЪТНА НОРМАЛНА АГИТАЦИОННА СИСТЕМА СЪС СВЕТЛИНИ ,ПРЕДУПРЕЖДАВАЙКИ ЗА ГЪСТАТА МЪГЛА ИЛИ ХЛЪЗГАВИЯТ ПЪТЕН УЧАСТЪК.А СЪЩЕСТВУВА ЛИ ТРАФИК РАДИО В БЪЛГАРИЯ? 🚔🚒🚑🚘🚙🛻🚚🚛🚜🚌

    Коментиран от #31

    19:05 10.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Верно ли

    6 1 Отговор
    И? Къде са блели от АПИ, щом като камерите са показали? Или Румен Радев е трябвало лично да ходи да регулира движението?

    19:08 10.11.2026

  • 23 Не разбирам,

    8 1 Отговор
    каква вина има Радев в случая? Нито той, нито пътната настилка са виновни. Гъста мъгла може да се появи винаги и навсякъде, тя е неподвластна на политическите интриги. Вината е на шофьорите, т.е. несъобразена скорост. При такаева мъгла се спира вън от пътя или се пълзи с 10-15 км, на аварийни и се натиска клаксона, за да те чуят идващите отзад, защото при такава мъгла и светлините не се виждат. Сега ще раздухат случая в политическа катастрофа

    Коментиран от #25

    19:14 10.11.2026

  • 24 И стига

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Опааа":

    С тез БМВ та ,качете ги на Бентлита ,да спинкат по удобно

    19:21 10.11.2026

  • 25 Радев

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Не разбирам,":

    Аз вина нямам ,маатриала е слаб ,аз какво да направя ,кат незнам

    19:23 10.11.2026

  • 26 Ха сега де...

    0 0 Отговор
    "Камерите на АПИ показали сгъстяването на мъглата преди катастрофата"

    И какво от това? В Европа не само по магистралуи, а и в многолентови пътища има светлинни индикаторни табла с дистанционно управление (в много случаи автоматично) за контрол на скоростта във всяка лента според специфичните условия. Това, че камерите са известили АПИ за мъгла на кого помага? В кой век живеем?

    19:24 10.11.2026

  • 27 Милиционер

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Опааа":

    Ами малки са ни заплатите ,за къде с по 3000€ ,жената иска децата и те

    19:25 10.11.2026

  • 28 Ту туу

    0 0 Отговор
    До 6 Заслужихте си го.
    Прав си заслужихме си го,започнахме "заслугите" с мавъра Костов,царчето ни оправи за 900 дни,веднага след СДС,оня непонятен индивид,Станишев лежерно ни прати в 33 пол,а след това дойде ред на "магистралостроителната "мутра,те там е и ключа от палатката,да не говорим за "мъжкарите" от ппдб,така ретроспективно не ви ли се повдига,след прочетеното?

    19:27 10.11.2026

  • 29 ДрБр

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "и дотук и нищо повече от некадърност":

    Камерите ли управляват автомобилите или зад кормилното същество. Нали тираджиите са най квалифицираните шофьори, защо те са масовите катастрофирали там?

    19:28 10.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ДрБр

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Цвете":

    Абе вие нормални ли сте? Тези които шофират в мъглата малоумни ли са, че не виждат обстановката? Като нямат мозък, това е резултатът.

    19:32 10.11.2026

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