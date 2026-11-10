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El Mundo за трагедията на АМ „Тракия“: 11 са потвърдените жертви
  Тема: Войната на пътя

El Mundo за трагедията на АМ „Тракия“: 11 са потвърдените жертви

10 Ноември, 2026 19:10 441 2

  • катастрофа на тракия-
  • ямбол-
  • пътна безопасност-
  • национален траур-
  • ел мундо

Испанското издание описа катастрофата край Ямбол като сблъсък с десетки превозни средства. 51 пострадали са настанени в болници, а 13 от тях са тежко ранени

El Mundo за трагедията на АМ „Тракия“: 11 са потвърдените жертви - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол са отнели живота на 11 души. Първоначално беше съобщено за 12 жертви, но след уточняване на самоличността и броя на пострадалите потвърденият брой е коригиран.

Общо 51 души са настанени в лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас, като 13 от тях са тежко ранени. На мястото на инцидента са загинали 10 души, а един от пострадалите, приет в ямболската болница, по-късно е починал.

Десетки автомобили са били въвлечени в сблъсъка

Катастрофите са станали във вторник сутринта при гъста мъгла, която рязко е ограничила видимостта. Ударите са засегнали участъка от магистралата, свързващ София с Бургас, в района на Ямбол.

Кадри, излъчени от български медии, показват преобърнати, изгорели и силно повредени превозни средства от двете страни на пътя. По първоначални данни са участвали около 50 автомобила и камиона.

„Около 50 превозни средства, включително леки автомобили и камиони, са участвали в инцидента“, е заявил областният управител Георги Чалъков.

Трагедията беше отразена и от испанския вестник „Ел Мундо“, който постави случилото се в контекста на тежката статистика за пътната безопасност в България. Според данни на Европейската комисия за 2025 г. страната е с 71 загинали при пътни инциденти на милион жители. За сравнение, показателят на Швеция е 19.

11 ноември е ден на национален траур

Премиерът Румен Радев е отменил останалите си ангажименти и е отпътувал към мястото на катастрофата. Министерският съвет обяви 11 ноември за ден на национален траур в памет на загиналите. Националните знамена на държавните институции ще бъдат спуснати наполовина.

Източници: novini.bg, bnrnews.bg, btvnovinite.bg


Ямбол / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Невярващ

    0 0 Отговор
    А ,,Ел Пундо" каза ,че засега са 12...и още 5-6 берат душа...
    На кого да вЕрвам...
    Сигурно на НСИ ? А?

    Коментиран от #2

    19:19 10.11.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Невярващ":

    Ами те обявиха,че двата самолета са се върнали празни, защото състоянието на ранените в толкова тежко, че не могат да ги транспортират със самолет❗
    Какво повече ти трябва 🤔❗

    19:34 10.11.2026

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