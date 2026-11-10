El Mundo за трагедията на АМ „Тракия“: 11 са потвърдените жертви

Тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол са отнели живота на 11 души. Първоначално беше съобщено за 12 жертви, но след уточняване на самоличността и броя на пострадалите потвърденият брой е коригиран.

Общо 51 души са настанени в лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас, като 13 от тях са тежко ранени. На мястото на инцидента са загинали 10 души, а един от пострадалите, приет в ямболската болница, по-късно е починал.

Десетки автомобили са били въвлечени в сблъсъка

Катастрофите са станали във вторник сутринта при гъста мъгла, която рязко е ограничила видимостта. Ударите са засегнали участъка от магистралата, свързващ София с Бургас, в района на Ямбол.

Кадри, излъчени от български медии, показват преобърнати, изгорели и силно повредени превозни средства от двете страни на пътя. По първоначални данни са участвали около 50 автомобила и камиона.

„Около 50 превозни средства, включително леки автомобили и камиони, са участвали в инцидента“, е заявил областният управител Георги Чалъков.

Трагедията беше отразена и от испанския вестник „Ел Мундо“, който постави случилото се в контекста на тежката статистика за пътната безопасност в България. Според данни на Европейската комисия за 2025 г. страната е с 71 загинали при пътни инциденти на милион жители. За сравнение, показателят на Швеция е 19.

11 ноември е ден на национален траур

Премиерът Румен Радев е отменил останалите си ангажименти и е отпътувал към мястото на катастрофата. Министерският съвет обяви 11 ноември за ден на национален траур в памет на загиналите. Националните знамена на държавните институции ще бъдат спуснати наполовина.

Източници: novini.bg, bnrnews.bg, btvnovinite.bg