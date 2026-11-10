София отменя публичните събития на 11 ноември

Кметът на София Васил Терзиев отмени всички публични, културни и развлекателни събития в столицата на 11 ноември. Заповедта е издадена във връзка с обявения ден на национален траур след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 12 души.

Мярката обхваща проявите, организирани от Столичната община, районните администрации, общинските и регионалните културни институти и останалите общински структури. Отменят се и публичните, културните и развлекателните събития на открито на територията на София, за които вече е издадено разрешение по установения ред.

На 11 ноември националното знаме и знамето на Столичната община ще бъдат спуснати наполовина. Това ще важи за сградите на общинската администрация, районните администрации, общинските и регионалните културни институти и останалите общински структури.

Денят на траур е след трагедията на „Тракия“

Двете верижни катастрофи станаха на 10 ноември в района на пътен възел „Зимница“ при гъста мъгла. По данни, разпространени от Българското национално радио, 51 души са настанени в лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас, а 13 от пострадалите са в тежко състояние.

Премиерът Румен Радев заяви, че 11 ноември ще бъде ден на национален траур в памет на загиналите. „Черен ден за цяла България“, каза той по повод катастрофата, в която са участвали общо 86 превозни средства.

Със заповедта на кмета отменените събития в София няма да се провеждат на 11 ноември, а общинските структури ще отдадат почит към жертвите чрез спуснатите наполовина знамена.

Източници: focus-news.net, bnrnews.bg