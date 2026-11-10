Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
София отменя публичните събития на 11 ноември
  Тема: Войната на пътя

София отменя публичните събития на 11 ноември

10 Ноември, 2026 19:12 397 5

  • васил терзиев-
  • столична община-
  • национален траур-
  • събития в софия-
  • катастрофа на ам тракия

Заповедта на Васил Терзиев обхваща и проявите на открито, за които вече е издадено разрешение. Общинските знамена ще бъдат спуснати наполовина

София отменя публичните събития на 11 ноември - 1
Снимка: bTV
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев отмени всички публични, културни и развлекателни събития в столицата на 11 ноември. Заповедта е издадена във връзка с обявения ден на национален траур след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 12 души.

Мярката обхваща проявите, организирани от Столичната община, районните администрации, общинските и регионалните културни институти и останалите общински структури. Отменят се и публичните, културните и развлекателните събития на открито на територията на София, за които вече е издадено разрешение по установения ред.

На 11 ноември националното знаме и знамето на Столичната община ще бъдат спуснати наполовина. Това ще важи за сградите на общинската администрация, районните администрации, общинските и регионалните културни институти и останалите общински структури.

Денят на траур е след трагедията на „Тракия“

Двете верижни катастрофи станаха на 10 ноември в района на пътен възел „Зимница“ при гъста мъгла. По данни, разпространени от Българското национално радио, 51 души са настанени в лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас, а 13 от пострадалите са в тежко състояние.

Премиерът Румен Радев заяви, че 11 ноември ще бъде ден на национален траур в памет на загиналите. „Черен ден за цяла България“, каза той по повод катастрофата, в която са участвали общо 86 превозни средства.

Със заповедта на кмета отменените събития в София няма да се провеждат на 11 ноември, а общинските структури ще отдадат почит към жертвите чрез спуснатите наполовина знамена.

Източници: focus-news.net, bnrnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абу Будалиб

    2 0 Отговор
    Урсула ни прокле!

    19:14 10.11.2026

  • 2 Булпсихопатъ

    4 0 Отговор
    Дано не се появи Зеленото влечуго ,че тогава ще е по две трагедията.

    19:16 10.11.2026

  • 3 Ще се пие греяна ракия

    3 0 Отговор
    на Петрохан и ще се пази тишина.

    19:18 10.11.2026

  • 4 Пенев

    4 0 Отговор
    Васил трябва да си подаде оставката. Какво направи той, за да помогне?!

    19:23 10.11.2026

  • 5 Дън Бай

    0 0 Отговор
    Боклука ще се изхвърля ли? Питам, че ако има други публични събития ще замирише много.

    19:33 10.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове