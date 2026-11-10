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Над 15 пожарни и 30 коли разчистват след трагедията в мъглата на АМ „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Над 15 пожарни и 30 коли разчистват след трагедията в мъглата на АМ „Тракия“

10 Ноември, 2026 19:21 375 2

  • ам тракия-
  • верижна катастрофа-
  • ямбол-
  • пътна помощ-
  • пътна безопасност

Продължава изтеглянето на автомобилите от двете верижни катастрофи край Ямбол. В инцидентите са участвали 86 превозни средства

Над 15 пожарни и 30 коли разчистват след трагедията в мъглата на АМ „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Над 15 пожарни автомобила и повече от 30 коли на „Пътна помощ“ разчистват автомагистрала „Тракия“ между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“ край Ямбол. Над час продължава изтеглянето на автомобилите, участвали в двете верижни катастрофи, станали в двете посоки на магистралата при гъста мъгла. В операцията са включени и стотици полицейски служители.

В произшествията са участвали общо 86 превозни средства. Пожарните екипи са от Сливен, Карнобат и Ямбол, а спасителните действия продължават на място.

По данни на Министерството на здравеопазването 51 души са настанени в лечебни заведения – 33 в Сливен, 11 в Ямбол и 7 в Бургас. Тежко пострадалите са 13. В по-ранната информация на ведомството се посочваха 11 загинали на място и един починал в ямболска болница, но впоследствие беше уточнено, че окончателно потвърденият брой на жертвите е 11.

Първият сигнал за катастрофата е получен малко след 7 часа. Министерството на вътрешните работи съобщи, че в посока Бургас са се движили 63 от превозните средства, а в посока София – 23. За изясняване на причините и механизма на инцидентите са образувани две досъдебни производства.

„Ще бъде извършена експертиза, включително оглед с дрон“, съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.

Разследването ще бъде възложено на Националната следствена служба. Предстоят огледи на местопроизшествията, разпити на свидетели и експертизи. Докато автомобилите бъдат изтеглени и трасето обезопасено, движението в засегнатия участък остава затруднено.

Източници: news.bg


Ямбол / България
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  • 1 Нумеролог

    2 0 Отговор
    а можеше ноември вторник 10-ти да не изпреварва петък 13-ти.

    19:27 10.11.2026

  • 2 Будител

    4 1 Отговор
    Урсула дойде и катастрофа донесе. Мерц заплаши България , че ако не дава пари за Украйна , лошо и се пише...правете си сметката каво още ни чака с тия фашисти...Урсулата задължи цяла Европа да се ваксинира срещу корона...вече и СЗО призна , че е грешка ...На Мерц дядо му , виден фашист при Хитлер , казва какво да прави България ....

    19:30 10.11.2026

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