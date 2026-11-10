Над 15 пожарни и 30 коли разчистват след трагедията в мъглата на АМ „Тракия“

Над 15 пожарни автомобила и повече от 30 коли на „Пътна помощ“ разчистват автомагистрала „Тракия“ между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“ край Ямбол. Над час продължава изтеглянето на автомобилите, участвали в двете верижни катастрофи, станали в двете посоки на магистралата при гъста мъгла. В операцията са включени и стотици полицейски служители.

В произшествията са участвали общо 86 превозни средства. Пожарните екипи са от Сливен, Карнобат и Ямбол, а спасителните действия продължават на място.

По данни на Министерството на здравеопазването 51 души са настанени в лечебни заведения – 33 в Сливен, 11 в Ямбол и 7 в Бургас. Тежко пострадалите са 13. В по-ранната информация на ведомството се посочваха 11 загинали на място и един починал в ямболска болница, но впоследствие беше уточнено, че окончателно потвърденият брой на жертвите е 11.

Първият сигнал за катастрофата е получен малко след 7 часа. Министерството на вътрешните работи съобщи, че в посока Бургас са се движили 63 от превозните средства, а в посока София – 23. За изясняване на причините и механизма на инцидентите са образувани две досъдебни производства.

„Ще бъде извършена експертиза, включително оглед с дрон“, съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.

Разследването ще бъде възложено на Националната следствена служба. Предстоят огледи на местопроизшествията, разпити на свидетели и експертизи. Докато автомобилите бъдат изтеглени и трасето обезопасено, движението в засегнатия участък остава затруднено.

Източници: news.bg