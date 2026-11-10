Експерт посочи как мъглата е довела до ада на „Тракия“

Рязко паднала видимост, недостатъчна дистанция и вероятно изпреварване, несъобразено с пътните условия, са сред възможните причини за тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Зимница. Това коментира пътният експерт Красимир Георгиев в ефира на Bulgaria ON AIR.
„При намалена видимост няма да караме в лявата лента и да изпреварваме“, заяви Георгиев. По думите му при гъста мъгла светлините на движещия се отпред автомобил трябва да се виждат едва забележимо, което показва, че дистанцията е достатъчно голяма.
Според експерта е възможно първоначално изпреварване да е довело до конфликтна ситуация между два автомобила. След удар между тях двете ленти са могли да бъдат блокирани, а следващите превозни средства да започнат да се сблъскват едно в друго. Георгиев подчерта, че при видимост от около 20–30 метра скоростта трябва да бъде коригирана незабавно.
Мъглата е намалила видимостта до около 10 метра
МВР посочи рязката и гъста мъгла като вероятна причина за катастрофите. По разкази на свидетели видимостта първоначално е била около 70–80 метра, но в определен момент е спаднала до приблизително 10 метра.
Първият инцидент е станал в платното към Бургас. По данни на МВР товарен автомобил е препречил пътя на автобус. В автобуса се е ударил камион, превозващ жито, а след това в него е попаднал и лек автомобил. В последвалите сблъсъци са участвали общо 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 в посока София.
Всички загинали са открити в платното към Бургас. От МВР допускат, че произшествието в обратната посока може да е възникнало по сходен механизъм, като вниманието на водачите е било отклонено от тежката катастрофа отсреща.
11 са загиналите, 51 души са настанени в болници
По последната информация на Министерството на здравеопазването загиналите са 11 души. Десет са починали на място, а един от настанените в болница в Ямбол е издъхнал по-късно. Общо 51 пострадали се лекуват в болници в Сливен, Ямбол и Бургас, като 13 от тях са тежко ранени.
По-ранните съобщения за 12 жертви са били коригирани след установяване на самоличността на загиналите и уточняване на броя на пострадалите.
Проверяват настилката и маркировката
Агенция „Пътна инфраструктура“ започна проверка на участъка. След приключване на следствените действия ще бъдат взети проби от асфалта и ще бъдат изследвани видимите деформации на настилката. Ще се установява и кога за последно е обновявана пътната маркировка.
По случая са образувани две досъдебни производства, тъй като катастрофите са станали в двете посоки на магистралата. Разследването ще бъде поето от Националната следствена служба. Предстоят огледи, разпити и експертизи, които трябва да изяснят точния механизъм и причините за сблъсъците.
Източници: blitz.bg, bntnews.bg, focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 без да съм експерт
тия калпави "магистрали" , окраде матряла сега да се друсаме в дясното платно като платноходки .
И имат наглостта да се показват вместо да са зад решетките начло с вожда Буда .
Кой кара в мъгла със 140 ? желаещите за гробищата само !
Коментиран от #6, #18
20:59 10.11.2026
2 Стига Глупости !
Не Може Да падне !
Като Завеса !
Задължение На шофьора Е Да Убие Скороста !
Пътника каза !
Че автобуса се е движил с 89-90 км/ч.
21:01 10.11.2026
3 Пич
Коментиран от #20
21:02 10.11.2026
4 Дайте да обвиним
Оставка некадърни властници!
Разбрахме, че си развъждате и "експерти" по мъгли!
21:02 10.11.2026
5 ?????
За съжаление по разни причини се случват такива трагедии.
Единствено не мога да разбера тия безсмъртните от насрещната посока тръгнали да снимат мелето вместо да си следят пътя в мъглата.
Коментиран от #11
21:03 10.11.2026
6 Да бяха
До коментар #1 от "без да съм експерт":взели проби от настилката преди месец и да бяха ограничили скоростта, загрижените
21:08 10.11.2026
7 Яяяяяя
21:11 10.11.2026
8 гордеем се
21:11 10.11.2026
9 Тити
21:12 10.11.2026
10 Звездоброец
Коментиран от #19
21:15 10.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 604
21:22 10.11.2026
13 айде
Коментиран от #26
21:22 10.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 намалена видимост
Вярно е в тъмнина без мъгла, а при гъста мъгла едва виждащите се габарити през бялото перде на фаровете, създават такава илюзия, докато в действителност ППС-то отпред може да е само на 15метра.
21:24 10.11.2026
16 Много кофти материал...
21:32 10.11.2026
17 Нико
Коментиран от #23
21:32 10.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ахъм
До коментар #10 от "Звездоброец":Един такъв очевидец каза, че спрял, заради тази мъгла, и чул как камион набива,спрачки зад него, в очакване да го удари. Спрял в активна лента, на магистрала!!!
Коментиран от #25
21:38 10.11.2026
20 Вината на държавата е безспорна
До коментар #3 от "Пич":но тя не оправдава кретенизма на шофьорите.
Мир на душите на загиналите ! И дано всички си вземем поука.
Коментиран от #27
21:53 10.11.2026
21 Анонимен
22:06 10.11.2026
22 Тази мъгла се вижда че я има
22:10 10.11.2026
23 Георги
До коментар #17 от "Нико":трябвало е на изхода на софия да раздават брошури на шофьорите, в които да ги информират какво е мъгла, как да я различават, какви опасности крие, защо трябяа да се намали скоростта... такива неща. Интересно ми е как разсъждават хора чакащи институциите да ги предупреждават за мъгла - "яаа какво бяло нещо във въздуха, чакай да се тагна във фейса с него" или "а, това не е ли мъгла? не бе карай нямаше знак или патрулка! и настъпи малко, какво се влачиш със 130", а може "това е нещо странно, я погледни някой отбелязъл ли го е във фейса да знам как да карам".
22:11 10.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Звездоброец
До коментар #19 от "Ахъм":Мъгла - ЧЕРНА !
22:16 10.11.2026
26 Георги
До коментар #13 от "айде":преди, вече 10 години, по пътя Варна - Добрич страшна виелица, нищо не се вижда. Поне 7-8 пъти спирах на аварйки с надежда да не ме блъснат, защото не знаеш къде е платното, къде е полето изобщо на къде ти сочи колата. Не се вижда нито асфалт, нито маркировка, нито дървета и храсти покрай пътя - нищо. И в тая виелица ме изпреварват. На следващия ден се връщам обратно, вече в хубаво време, и в канафките имаше поне 10-15 коли.
22:19 10.11.2026
27 В случая какво е виновна държавата
До коментар #20 от "Вината на държавата е безспорна":Че едни спират в мъглата на магистралата а други в същата мъгла даже не намаляват до безопасна дистанция с автомобилите пред тях
22:27 10.11.2026
28 Автобусът без колани
22:31 10.11.2026