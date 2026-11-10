Експерт посочи как мъглата е довела до ада на „Тракия“

Рязко паднала видимост, недостатъчна дистанция и вероятно изпреварване, несъобразено с пътните условия, са сред възможните причини за тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Зимница. Това коментира пътният експерт Красимир Георгиев в ефира на Bulgaria ON AIR.

„При намалена видимост няма да караме в лявата лента и да изпреварваме“, заяви Георгиев. По думите му при гъста мъгла светлините на движещия се отпред автомобил трябва да се виждат едва забележимо, което показва, че дистанцията е достатъчно голяма.

Според експерта е възможно първоначално изпреварване да е довело до конфликтна ситуация между два автомобила. След удар между тях двете ленти са могли да бъдат блокирани, а следващите превозни средства да започнат да се сблъскват едно в друго. Георгиев подчерта, че при видимост от около 20–30 метра скоростта трябва да бъде коригирана незабавно.

Мъглата е намалила видимостта до около 10 метра

МВР посочи рязката и гъста мъгла като вероятна причина за катастрофите. По разкази на свидетели видимостта първоначално е била около 70–80 метра, но в определен момент е спаднала до приблизително 10 метра.

Първият инцидент е станал в платното към Бургас. По данни на МВР товарен автомобил е препречил пътя на автобус. В автобуса се е ударил камион, превозващ жито, а след това в него е попаднал и лек автомобил. В последвалите сблъсъци са участвали общо 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 в посока София.

Всички загинали са открити в платното към Бургас. От МВР допускат, че произшествието в обратната посока може да е възникнало по сходен механизъм, като вниманието на водачите е било отклонено от тежката катастрофа отсреща.

11 са загиналите, 51 души са настанени в болници

По последната информация на Министерството на здравеопазването загиналите са 11 души. Десет са починали на място, а един от настанените в болница в Ямбол е издъхнал по-късно. Общо 51 пострадали се лекуват в болници в Сливен, Ямбол и Бургас, като 13 от тях са тежко ранени.

По-ранните съобщения за 12 жертви са били коригирани след установяване на самоличността на загиналите и уточняване на броя на пострадалите.

Проверяват настилката и маркировката

Агенция „Пътна инфраструктура“ започна проверка на участъка. След приключване на следствените действия ще бъдат взети проби от асфалта и ще бъдат изследвани видимите деформации на настилката. Ще се установява и кога за последно е обновявана пътната маркировка.

По случая са образувани две досъдебни производства, тъй като катастрофите са станали в двете посоки на магистралата. Разследването ще бъде поето от Националната следствена служба. Предстоят огледи, разпити и експертизи, които трябва да изяснят точния механизъм и причините за сблъсъците.

Източници: blitz.bg, bntnews.bg, focus-news.net