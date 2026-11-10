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Експерт посочи как мъглата е довела до ада на „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Експерт посочи как мъглата е довела до ада на „Тракия“

10 Ноември, 2026 20:54 1 946 28

  • ам тракия-
  • катастрофа-
  • мъгла-
  • пътна безопасност-
  • красимир георгиев

Красимир Георгиев допуска неправилно изпреварване при рязко намалена видимост. По последни данни загиналите са 11, а 51 души са в болници

Експерт посочи как мъглата е довела до ада на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рязко паднала видимост, недостатъчна дистанция и вероятно изпреварване, несъобразено с пътните условия, са сред възможните причини за тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Зимница. Това коментира пътният експерт Красимир Георгиев в ефира на Bulgaria ON AIR.

„При намалена видимост няма да караме в лявата лента и да изпреварваме“, заяви Георгиев. По думите му при гъста мъгла светлините на движещия се отпред автомобил трябва да се виждат едва забележимо, което показва, че дистанцията е достатъчно голяма.

Според експерта е възможно първоначално изпреварване да е довело до конфликтна ситуация между два автомобила. След удар между тях двете ленти са могли да бъдат блокирани, а следващите превозни средства да започнат да се сблъскват едно в друго. Георгиев подчерта, че при видимост от около 20–30 метра скоростта трябва да бъде коригирана незабавно.

Мъглата е намалила видимостта до около 10 метра

МВР посочи рязката и гъста мъгла като вероятна причина за катастрофите. По разкази на свидетели видимостта първоначално е била около 70–80 метра, но в определен момент е спаднала до приблизително 10 метра.

Първият инцидент е станал в платното към Бургас. По данни на МВР товарен автомобил е препречил пътя на автобус. В автобуса се е ударил камион, превозващ жито, а след това в него е попаднал и лек автомобил. В последвалите сблъсъци са участвали общо 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 в посока София.

Всички загинали са открити в платното към Бургас. От МВР допускат, че произшествието в обратната посока може да е възникнало по сходен механизъм, като вниманието на водачите е било отклонено от тежката катастрофа отсреща.

11 са загиналите, 51 души са настанени в болници

По последната информация на Министерството на здравеопазването загиналите са 11 души. Десет са починали на място, а един от настанените в болница в Ямбол е издъхнал по-късно. Общо 51 пострадали се лекуват в болници в Сливен, Ямбол и Бургас, като 13 от тях са тежко ранени.

По-ранните съобщения за 12 жертви са били коригирани след установяване на самоличността на загиналите и уточняване на броя на пострадалите.

Проверяват настилката и маркировката

Агенция „Пътна инфраструктура“ започна проверка на участъка. След приключване на следствените действия ще бъдат взети проби от асфалта и ще бъдат изследвани видимите деформации на настилката. Ще се установява и кога за последно е обновявана пътната маркировка.

По случая са образувани две досъдебни производства, тъй като катастрофите са станали в двете посоки на магистралата. Разследването ще бъде поето от Националната следствена служба. Предстоят огледи, разпити и експертизи, които трябва да изяснят точния механизъм и причините за сблъсъците.

Източници: blitz.bg, bntnews.bg, focus-news.net


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 без да съм експерт

    18 5 Отговор
    ГЕРБ направи
    тия калпави "магистрали" , окраде матряла сега да се друсаме в дясното платно като платноходки .
    И имат наглостта да се показват вместо да са зад решетките начло с вожда Буда .
    Кой кара в мъгла със 140 ? желаещите за гробищата само !

    Коментиран от #6, #18

    20:59 10.11.2026

  • 2 Стига Глупости !

    20 1 Отговор
    Мъглата !

    Не Може Да падне !

    Като Завеса !

    Задължение На шофьора Е Да Убие Скороста !

    Пътника каза !

    Че автобуса се е движил с 89-90 км/ч.

    21:01 10.11.2026

  • 3 Пич

    19 5 Отговор
    Даа...... сега цяла синджир марка кретени ще обясняват как тоя или оня водач е виновен, а шушумигарските органи от различни пътни институи, организации на движения и катаджии, са невинни като сълзи, нищо че мъглата е видна на камерите, а никой нищо не е направил!! Състоянието на пътищата въобще няма да коментирам, защото го знаете!!! Виновна е държавата, защото е създала предпоставки за толкова смърт, и ги е катализирала с бездействие!!!

    Коментиран от #20

    21:02 10.11.2026

  • 4 Дайте да обвиним

    17 2 Отговор
    и извънземните! Арестувахте ли я вече тая мъгла! Линчувайте я!
    Оставка некадърни властници!
    Разбрахме, че си развъждате и "експерти" по мъгли!

    21:02 10.11.2026

  • 5 ?????

    17 3 Отговор
    Жалко за хората.
    За съжаление по разни причини се случват такива трагедии.
    Единствено не мога да разбера тия безсмъртните от насрещната посока тръгнали да снимат мелето вместо да си следят пътя в мъглата.

    Коментиран от #11

    21:03 10.11.2026

  • 6 Да бяха

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "без да съм експерт":

    взели проби от настилката преди месец и да бяха ограничили скоростта, загрижените

    21:08 10.11.2026

  • 7 Яяяяяя

    10 2 Отговор
    Бог да прости тези които не са вече между нас , а на пострадалите пълноценно и бързо оздравяване

    21:11 10.11.2026

  • 8 гордеем се

    12 1 Отговор
    Имаме най-смелите камикадзета в света !!

    21:11 10.11.2026

  • 9 Тити

    11 1 Отговор
    Българина не мисли той си мисли че е безсмъртен ама нещата не седят така.

    21:12 10.11.2026

  • 10 Звездоброец

    6 1 Отговор
    Направи ми впечатление какво каза един от очевидците . Изведнъж ги е обгърнала мъгла - черна.....

    Коментиран от #19

    21:15 10.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 604

    2 2 Отговор
    някой се е правел на Сена, който не мислеше, че ще полети с булида си, но излетя. Жалко за тези които, са го отнесли покрай него....било е като във един филм имаше.....

    21:22 10.11.2026

  • 13 айде

    17 0 Отговор
    ся аз да ви обясна същата ситуация от преди 4 години на Витиня една сутрин. Поскока Сифия към Плевен. Мъгла като мъгла, кара се оле мале със 100 и що годе имаше видимост поне 100-150м напред. В един момент маглата стана толкова гъста че се наложи да намаля да каеам с 40! Нищо се невиждаше отпред на 20метра... Трима души се лепнахме на стъклото отпред на колата и всеки гледа колкото може да забележи нещо напред. Не смееш да спреш, че някой ще те блъсне отзад а отпред нищо се невижда. Буквално режеш мъглата с нож. И в тази мъгла имаше поне 4 коли ме изпревариха в лявото платно поне със 100, Три буса и един тир... Аз и още двама не виждаме на 15метра оред колата какво има и на къде е завоя и лазиме с 40 щото не можеш да спреш няма и къде да отбиеш в отбивка. И в тая мъгла имаше няколко кретена които прелетяха с поне 100... Тия как гледът какво има пред тях... Аз не знам... Та така е станала и тази катастрифа... от самонадеяни безмозъчни идиоти. Няма нужда да гледат асвалта а да гледат на тия всичките в главите за бръмбари... Първите са ясни... ама имаше в последните коли назад други забили се със огромна скорост в спрялите пред тях, което значи че тия последните също са летяли със скорости много над това което е допускала вудимоста в момента...

    Коментиран от #26

    21:22 10.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 намалена видимост

    3 0 Отговор
    ----светлините на движещия се отпред автомобил трябва да се виждат едва забележимо, което показва, че дистанцията е достатъчно голяма.----
    Вярно е в тъмнина без мъгла, а при гъста мъгла едва виждащите се габарити през бялото перде на фаровете, създават такава илюзия, докато в действителност ППС-то отпред може да е само на 15метра.

    21:24 10.11.2026

  • 16 Много кофти материал...

    8 0 Отговор
    За да намалеят катастрофите на специфични пътни участъци, оставете смачканите автомобили отстрани на пътното платно, като паметник на безразсъдното шофиране, при вида на такива автомобили шофьорите мигновено ще намаляват скоростта с която се движат, току-виж и сме станали по-толерантни към останалите участници в движението. Времето е такова, мъгла е, ами карайте внимателно на голяма дистанция... Трябва ли всеки ден да стават такива катастрофи, за да се стреснат идиотите на пътя???

    21:32 10.11.2026

  • 17 Нико

    7 1 Отговор
    Три часа преди катастрофата мъглата се е стелела по пътя, отговорните за безопасността по пътищата не може да не са били предупредени, обаче реакция не е имало. Не е задействана своевременно системата за ранно предупреждение, не са изпратени полицаи за да регулират трафика и да предупреждават шофьорите...обаче съм сигурен, че стотици мъртви души работят за безопасността на движението, получават огромни заплати и бонуси за нищо. Защо?

    Коментиран от #23

    21:32 10.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ахъм

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Звездоброец":

    Един такъв очевидец каза, че спрял, заради тази мъгла, и чул как камион набива,спрачки зад него, в очакване да го удари. Спрял в активна лента, на магистрала!!!

    Коментиран от #25

    21:38 10.11.2026

  • 20 Вината на държавата е безспорна

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    но тя не оправдава кретенизма на шофьорите.
    Мир на душите на загиналите ! И дано всички си вземем поука.

    Коментиран от #27

    21:53 10.11.2026

  • 21 Анонимен

    2 0 Отговор
    До тук звучи като някой се е уплашил и е спрял рязко. Пускаш газта без спирачка, ако ще спираш - аварийки и отиваш в аварийната лента и после може да забавяш рязко. Не претендирам това да е най-безопасния начин, и аз не съм учил какво се прави в такива ситуации на курса. Мисля че трябва разяснителна кампания за стряскащи ситуации като изскочило животно на пътя, падащи камъни, явно и мъгла. А може и да добавят точки по маркировката като на запад

    22:06 10.11.2026

  • 22 Тази мъгла се вижда че я има

    4 0 Отговор
    От километри , и това че някой е намалил което е разбираемо но други са блеели и са се натресли не прави автоматично виновна само мъглата

    22:10 10.11.2026

  • 23 Георги

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Нико":

    трябвало е на изхода на софия да раздават брошури на шофьорите, в които да ги информират какво е мъгла, как да я различават, какви опасности крие, защо трябяа да се намали скоростта... такива неща. Интересно ми е как разсъждават хора чакащи институциите да ги предупреждават за мъгла - "яаа какво бяло нещо във въздуха, чакай да се тагна във фейса с него" или "а, това не е ли мъгла? не бе карай нямаше знак или патрулка! и настъпи малко, какво се влачиш със 130", а може "това е нещо странно, я погледни някой отбелязъл ли го е във фейса да знам как да карам".

    22:11 10.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Звездоброец

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ахъм":

    Мъгла - ЧЕРНА !

    22:16 10.11.2026

  • 26 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "айде":

    преди, вече 10 години, по пътя Варна - Добрич страшна виелица, нищо не се вижда. Поне 7-8 пъти спирах на аварйки с надежда да не ме блъснат, защото не знаеш къде е платното, къде е полето изобщо на къде ти сочи колата. Не се вижда нито асфалт, нито маркировка, нито дървета и храсти покрай пътя - нищо. И в тая виелица ме изпреварват. На следващия ден се връщам обратно, вече в хубаво време, и в канафките имаше поне 10-15 коли.

    22:19 10.11.2026

  • 27 В случая какво е виновна държавата

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Вината на държавата е безспорна":

    Че едни спират в мъглата на магистралата а други в същата мъгла даже не намаляват до безопасна дистанция с автомобилите пред тях

    22:27 10.11.2026

  • 28 Автобусът без колани

    0 0 Отговор
    Бързали за Евровизията. За професионалните уж шофьори няма какво да си хабим езиците

    22:31 10.11.2026

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