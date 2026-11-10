Шефът на АПИ: Отсечката на „Тракия“ е в добро състояние

Отсечката на автомагистрала „Тракия“, в която станаха двете тежки верижни катастрофи, е в добро състояние. Това заяви председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Александър Тодоров. При инцидентите загинаха 11 души, а 51 бяха ранени.

„Тепърва ще се изяснява причината. Според мен мъглата има основна вина“, каза Тодоров. Той уточни, че състоянието на настилката, маркировката и пътните принадлежности е добро, но окончателната оценка за трасето към момента на катастрофите ще бъде направена от разследващите.

Магистралата остава затворена заради разследването

Движението в участъка ще бъде възстановено след приключване на следствените действия и разчистване на превозните средства. „Магистралата ще бъде отворена тогава, когато приключат следствените действия и разчистим участъка от превозните средства, за да могат участниците да пътуват безпроблемно“, заяви председателят на АПИ.

По думите му в момента са осигурени по два обхода във всяка посока, за да не се затруднява движението на останалите участници.

Тодоров посочи, че АПИ работи по проект за интелигентни транспортни системи. Предвижда се поставянето на знаци с променливо съдържание, които да информират водачите за опасности по пътя и да позволяват по-ранно предупреждение при рискови ситуации.

„Апелирам към водачите – скоростта убива и трябва да се съобразяваме“, каза още Тодоров.

Източници: novini.bg