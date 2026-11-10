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Шефът на АПИ: Отсечката на „Тракия“ е в добро състояние
  Тема: Войната на пътя

Шефът на АПИ: Отсечката на „Тракия“ е в добро състояние

10 Ноември, 2026 21:22 639 21

  • автомагистрала тракия-
  • апи-
  • верижни катастрофи-
  • мъгла-
  • пътна безопасност

Александър Тодоров заяви, че мъглата вероятно е основният фактор за двете верижни катастрофи, при които загинаха 11 души, а 51 бяха ранени

Шефът на АПИ: Отсечката на „Тракия“ е в добро състояние - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отсечката на автомагистрала „Тракия“, в която станаха двете тежки верижни катастрофи, е в добро състояние. Това заяви председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Александър Тодоров. При инцидентите загинаха 11 души, а 51 бяха ранени.

„Тепърва ще се изяснява причината. Според мен мъглата има основна вина“, каза Тодоров. Той уточни, че състоянието на настилката, маркировката и пътните принадлежности е добро, но окончателната оценка за трасето към момента на катастрофите ще бъде направена от разследващите.

Магистралата остава затворена заради разследването

Движението в участъка ще бъде възстановено след приключване на следствените действия и разчистване на превозните средства. „Магистралата ще бъде отворена тогава, когато приключат следствените действия и разчистим участъка от превозните средства, за да могат участниците да пътуват безпроблемно“, заяви председателят на АПИ.

По думите му в момента са осигурени по два обхода във всяка посока, за да не се затруднява движението на останалите участници.

Тодоров посочи, че АПИ работи по проект за интелигентни транспортни системи. Предвижда се поставянето на знаци с променливо съдържание, които да информират водачите за опасности по пътя и да позволяват по-ранно предупреждение при рискови ситуации.

„Апелирам към водачите – скоростта убива и трябва да се съобразяваме“, каза още Тодоров.

Източници: novini.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 обективен

    9 0 Отговор
    ПАПИ трябва да се закрие , та за какво има министър на транспорта , и той трябва да носи отговорност !!

    21:27 10.11.2026

  • 3 Проблема

    4 1 Отговор
    не е пътя, а зад кормилото. За да се смелят така, просто никой не е намалил при мъглата. Това не са удари с 40 или 50 ми с 90+.

    21:28 10.11.2026

  • 4 Ами

    8 0 Отговор
    така ще казваш,че е в добро състояние.
    Кой знае и ти наравно с Бойо колко сте присвоили.
    Време е за възмездие!

    21:29 10.11.2026

  • 5 Факт

    8 0 Отговор
    Запада ни дава пари за магистрали,тука плащаме винетки и други такси,това са милиарди на година,що няма сигнализиращи елементи по магистралата...грабеж

    21:31 10.11.2026

  • 6 разследването

    7 0 Отговор
    Колко са спрелите своевременно коли, пометени от настигналите ги тирове?

    21:31 10.11.2026

  • 7 🤯🤯🤯

    6 1 Отговор
    Мунчо пусна тираджиите през Петрохан за 3 Петъци и Недели и ония изпотрошиха мантинелите, днес на върха нарязали 20 метра асфалт и един багер седи след завой без никаква сигнализация, май някой се беше натресъл щото натам тръгнаха 3 патрулки 🙉

    21:32 10.11.2026

  • 8 Да го каже

    8 0 Отговор
    на роднините на жертвите.

    21:33 10.11.2026

  • 9 Яшар

    8 0 Отговор
    Бог да прости жертвите! Между другото днес след обяд пак продължавахме да се натискаме по пътищата ,без дори мъгла и дъжд и след всичко случило се ,все бързаме към с.рта...тировете взеха реално да увиват ,щото ги карат мiрзл.иви кар.уцари и па.кани (не са роми !)

    21:35 10.11.2026

  • 10 Пич

    4 0 Отговор
    КазАх ли ви бе...!!!
    Е го е, и "експерта" казА...!!!
    Държавата проблеми нема, всичко е тип - топ, и отсечката е цветя и рози!!!
    Е...... никой нищо не е работил като са видели мъглата, ама що пък умрелите да не да виновни?! Все някой трябва да е виновен!!!

    21:37 10.11.2026

  • 11 Асфалта е много добър и маркировката

    2 2 Отговор
    Също , мъглата се вижда много отдалеч и всеки трябва да намали колкото е необходимо за да може да спре без да се блъсне с предния , и нас всеки си кара по свое усмотрение и без никакви правила , това е истинската причина

    21:37 10.11.2026

  • 12 Гост

    5 1 Отговор
    Сульо и Пульо келеши станаха камионджии, трябва да се затегнат изритите, психотест и поне 30 години да имат.

    21:38 10.11.2026

  • 13 Помак

    7 0 Отговор
    Абе Сашко на АПИ ти на какъв се правиш ,кого обслужваш .тоя коларски път убива а брат спрете да лъжете заради заплата и корупционни от поне 20млн днес видях !

    21:38 10.11.2026

  • 14 Альооо

    6 0 Отговор
    МАРКИРОВКА ИМА ЛИИИИ???

    21:48 10.11.2026

  • 15 Цвете

    5 0 Отговор
    ТОДОРОВ ,ТИ В ЧАС ЛИ СИ ? КОЕ Е ДОБРОТО ? ПЪТИЩАТА ЛИ ,МАНТИНЕЛИТЕ ЛИ ,ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ ПОКРИТИ С ДЪРВЕТА ЛИ ИЛИ ИМАШ ДРУГО НА УМ ,КАЖИ СИ ? ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ИМА ТРАФИК РАДИО ,КАКТО ВЪВ ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ. ГОЛЯМА ПОМОЩ Е И НА ВСЕКИ 15 МИНУТИ СЪОБЩАВАТ ЗА ПЪТИЩАТА СИ И ВРЪЗКА С ВСЕКИ ,КОЙТО ИСКА ДА СПОДЕЛИ НЯКАКЪВ ПРОБЛЕМ НА ПЪТЯ.ДА СЕ ЗАМИСЛЯТ ОТГОВОРНИТЕ ,КОИТО ЩЕ СПЕСТЯТ ДОСТА ГЛАВОБОЛИА НА ТЕЗИ ,КОИТО НЯМАТ ДОСТЪП ДО МВР. 🚔🚒🚑🚘

    21:48 10.11.2026

  • 16 Фузио

    3 0 Отговор
    В чудесно състояние е. Това е втори основен ремонт след първия основен на ленторезеца. Тука ли местиха туфите с блатните кокичета, емблема на Барба еколога!?

    21:55 10.11.2026

  • 17 Гост

    3 0 Отговор
    Не, бате, твойта банкова сметка е в добро състояние....

    22:13 10.11.2026

  • 18 Ако твоето дете

    1 0 Отговор
    Беше сред загиналите, пак ли щеше да пишеш че всичко е наред ? Не ти го пожелавам, но си мери приказките като приказваш

    22:15 10.11.2026

  • 19 Отговорен кадър

    0 1 Отговор
    Ядки,да се вземат ядки и да изследват мантинелите.Шофьорите са имали множество нарушения,това е причината.

    22:16 10.11.2026

  • 20 кк тен

    0 0 Отговор
    за такова изявление не дисц. уволнение а затвор за прикриване на престъпление пИЧ. Това е магистрала за 140км/ч не коларски път да му трябва само асфалт , мантинели и камери.

    22:33 10.11.2026

  • 21 А50

    0 0 Отговор
    Демек проходима е

    22:36 10.11.2026

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