Шефът на АПИ: Отсечката на „Тракия“ е в добро състояние

Отсечката на автомагистрала „Тракия“, в която станаха двете тежки верижни катастрофи, е в добро състояние. Това заяви председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Александър Тодоров. При инцидентите загинаха 11 души, а 51 бяха ранени.
„Тепърва ще се изяснява причината. Според мен мъглата има основна вина“, каза Тодоров. Той уточни, че състоянието на настилката, маркировката и пътните принадлежности е добро, но окончателната оценка за трасето към момента на катастрофите ще бъде направена от разследващите.
Магистралата остава затворена заради разследването
Движението в участъка ще бъде възстановено след приключване на следствените действия и разчистване на превозните средства. „Магистралата ще бъде отворена тогава, когато приключат следствените действия и разчистим участъка от превозните средства, за да могат участниците да пътуват безпроблемно“, заяви председателят на АПИ.
По думите му в момента са осигурени по два обхода във всяка посока, за да не се затруднява движението на останалите участници.
Тодоров посочи, че АПИ работи по проект за интелигентни транспортни системи. Предвижда се поставянето на знаци с променливо съдържание, които да информират водачите за опасности по пътя и да позволяват по-ранно предупреждение при рискови ситуации.
„Апелирам към водачите – скоростта убива и трябва да се съобразяваме“, каза още Тодоров.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 обективен
21:27 10.11.2026
3 Проблема
21:28 10.11.2026
4 Ами
Кой знае и ти наравно с Бойо колко сте присвоили.
Време е за възмездие!
21:29 10.11.2026
5 Факт
21:31 10.11.2026
6 разследването
21:31 10.11.2026
7 🤯🤯🤯
21:32 10.11.2026
8 Да го каже
21:33 10.11.2026
9 Яшар
21:35 10.11.2026
10 Пич
Е го е, и "експерта" казА...!!!
Държавата проблеми нема, всичко е тип - топ, и отсечката е цветя и рози!!!
Е...... никой нищо не е работил като са видели мъглата, ама що пък умрелите да не да виновни?! Все някой трябва да е виновен!!!
21:37 10.11.2026
11 Асфалта е много добър и маркировката
21:37 10.11.2026
12 Гост
21:38 10.11.2026
13 Помак
21:38 10.11.2026
14 Альооо
21:48 10.11.2026
15 Цвете
21:48 10.11.2026
16 Фузио
21:55 10.11.2026
17 Гост
22:13 10.11.2026
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