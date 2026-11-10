Богомил Бонев: Трагедията на автомагистрала Тракия шокира всички!

Трагедията на автомагистрала Тракия шокира всички. Но състоянието на шок не е повод всички да изглупеят.
Да, магистралата не струва, пътната настилка не струва, информационни табели и маркировка няма, но това не е причина за такава катастрофа.
Причината е неспазването на един текст от закона за движение по пътищата, който всички ние редовно критикуваме, но в случая е безпощадно прецизен:
Движение с несъобразена скорост.
Няма нужда да те информират с табели, че трябва да намалиш скоростта при лоша видимост - задимяване или мъгла. Ако сам не го знаеш, значи нямаш право на шофьорска книжка. Ако не го спазваш, значи си дебил.
Тук става дума най-вече за камионите, които с пълна скорост са се врязали в спрелите отпред коли. Защото много шофьори са карали по-бавно при мъглата и навреме са спрели. Смъртта ги е настигнала, независимо от правилното шофиране.
P.S. Научавам, че точно ГЕРБ са искали оставка на кабинета за днешната катастрофа. ГЕРБ трябва да се скрият в миша дупка и да се молят хората да не ги споменават във връзка с управлението им.
През 2017 г. край Ихтиман при задимяване и мъгла стана верижна катастрофа с повече от 40 коли и камиони. При правителство на ГЕРБ.
Затова си мълчете сега, защото сте отвратителни лицемери!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
21:49 10.11.2026
2 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
3 Богито
21:50 10.11.2026
4 Мнение
ОСНОВНА ВИНА ЗА ТРАГЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИМА НАЙ-ВЕЧЕ НАШИЯТ НАРОД, ПОНЕЖЕ СИ ТРАЕШЕ ПОСЛЕДНИТЕ 37Г ДА ГО КРАДАТ, ЗАРОБВАТ И ВКАРВАТ ТИЯ ДЕТО УПРАВЛЯВАХА ДОСЕГА!!!
НЕ Е НОРМАЛНО ПЪТИЩАТА ДА СЕ ПРАВЯТ С МАТЕРИАЛИ, КОИТО В ДРУГИ ДЪРЖАВИ И ПО ПАРКОВИТЕ НАСТИЛКИ НЕ СЛАГАТ!
ПОМНИТЕ ЛИ ТРАГЕДИЯТА КРАЙ СВОГЕ???
ПОМНИТЕ ЛИ КАКВО ИМАШЕ В ПЪТНАТА НАСТИЛКА СЛЕД АНАЛИЗ НА Т.НАР. "ЯДКА"???
НАРОДЕ ,КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА СЕ СЪБУДИШ И ОБЕДИНИШ, ЗАЩОТО ТЕ "СЪКРАЩАВАТ" В МИРНО ВРЕМЕ!!!
НОРМАЛНО ЛИ Е ТОЛКОВА МИЛАРДИ ДА ПОТЪНАТ В ТИЯ "МАГИСТРАЛИ" И 1 ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ДА НЯМА ВНЕДРЕНА???
ЖАЛКО, МНОГО ЖАЛКО ЗА ВСИЧКИ ИЗГУБИЛИ ЖИВОТИТЕ СИ БЕЗ ВРЕМЕ ПО ПЪТИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ, ПОРАДИ ГИГАНТСКАТА КОРУПЦИЯ ПО ВИСОКИТЕ ЕТАЖИ НА ВЛАСТТА!!!
21:50 10.11.2026
5 отвратителни лицемери
които не разбраха по висок стандарт а са най бедни избирачи на тикви в ес
което е факт
21:51 10.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Достатъчно е
21:52 10.11.2026
8 Възраждане
Коментиран от #39
21:53 10.11.2026
9 Комунде тъпо!
21:54 10.11.2026
10 верижна катастрофа
Коментиран от #17, #32, #38
21:56 10.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ВЕРНО ЛИ БЕ?
21:57 10.11.2026
13 Маркировка там има и то много добра
Коментиран от #16, #26
21:59 10.11.2026
14 Мнение
ТАКИВА КАТО БОГОМИЛ БОНЕВ СА ОСНОВНА ПРИЧИНА ЗА ЗАГИВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ!!!
ЕДНИ КУПЕНИ И ПРОДАДЕНИ ЧОВЕЧЕТА, (ОСНОВНО В СОФЯ), НИ ОБЯСНЯВАХА КОЛКО ПРЕКРАСЕНО ЩЕ Е ДА СМЕ В ЕС И В ЗАРОБВОЗОНАТА?!
А СЕГА ДВОЙНАТА ИНФЛАЦИЯ ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА, ЗА НЕЯ НИ ЛУК ЯЛИ НИ МИРИСАЛИ?!
ДОСУЩ КАТО ТАЗИ ТРАГЕДИЯ!
ОТНОВО "НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ"?!
ТВА Е ВСЕ ЕДНО ДА ГЛОБИШ ХОРА ПРИ ВЗРИВИЛА СЕ ГАЗОВА УРЕДБА, ПОНЕЖЕ Я ПОЛЗВАЛИ НЕСЪОБРАЗИТЕЛНО (НИЩО, ЧЕ СА Я ПЛАТИЛИ Н-КРАТНО)?!
НЕЩО ЗА ИЗИСКВАНИЯ, СТАНДАРТИ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО, ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ, НАЛИЧНА РАННА ИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА???
ИЛИ ДОКАТО ИЗНАСЯХА ПАЧКИТЕ ОТ МАГИСТРАЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, СИСТЕМА ЗА РАННО ИЗВЕСТЯВАНЕ НА АМ ТРАКИЯ, ИМ Е БИЛО ПОСЛЕДНОТО НЕЩО НА АКЪЛА?!
НЯКОЙ НАПРАВИ ЛИ СИ ТРУДА ДА РАЗГЛЕДА АМ ТРАКИЯ В УЧАСТЪКА КРАЙ ПАЗАРДЖИК И ПЛОВДИВ???
ПРИЧИНАТА (ОСНОВНАТА) НЕ Е НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ, А ПРЕСТЪПНА НЕБРЕЖНОСТ НА УПРАВЛЯВАЛИТЕ И УПРАВЛЯВАЩИТЕ Р. БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 37Г!!!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ И ОПАНДИЗВАНЕ НА ДОКАЗАНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ!!!
Коментиран от #30
22:01 10.11.2026
15 Никой няма причина да е шокиран
Коментиран от #24
22:02 10.11.2026
16 дистанция
До коментар #13 от "Маркировка там има и то много добра":Верижната катастрофа са я предизвикали водачите на множеството тирове, а в колите най-вероятно са потърпевшите и пострадалите.
22:03 10.11.2026
17 ВластВащите
До коментар #10 от "верижна катастрофа":бяха заети да ухажват урсуляца.
Коментиран от #23
22:04 10.11.2026
18 Дя го набогомилим
22:04 10.11.2026
19 Бонев а абсолютно прав !
22:06 10.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Регориловчик в мъглата
22:06 10.11.2026
22 Ами
22:08 10.11.2026
23 Ами
До коментар #17 от "ВластВащите":Всичко стана заради тая вещерка
22:10 10.11.2026
24 Мнение
До коментар #15 от "Никой няма причина да е шокиран":Човече, културата със сигурност има роля, НО виждал ли си състоянието на въпросната "магистрала" Тракия???
Редовно шофирам и мога да те уверя, че дори косите на рали пилоти ще настръхнат по нашата "магистрала"!
Толкова много дупки и неравности има, че в даден момент се чудиш:
"ДАЛИ ДА РИСКУВАМ ДА МИНА В ЛЯВА ЛЕНТА ЗА ДА ИЗБЕГНА КРАТЕРА И ДА ПРЕСЕКА ПЪТЯ НА ИЗПРЕВАРВАЩИЯТ МЕ В МОМЕНТА, ИЛИ ДА ПРОБВАМ ДА МИНА ПРЕЗ ДУПКАТА И ДА РИСКУВАМ ЗАГУБА НА КОНТРОЛ НА АВТОМОБИЛА"???!!!
НАРИЧА СЕ ПРЕСТЪПНА НЕБРЕЖНОСТ НА КОРУМПИРАНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 37Г!!!
АКО НАРОДА НЕ НАПРАВИ НЕЩО ПО ВЪПРОСА, ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА ГО СЪКРАЩАВАТ (ТИЯ СЪЩИТЕ ЧУЖДОПОКЛОННИТЕ МАРИОНЕТКИ ДЕТО СА СЕ САМОНАРЕКЛИ "ДЕМОКРАТИ", НИЩО ЧЕ СА ПРОТИВ РЕФЕРЕНДУМИТЕ)!!!!
Коментиран от #40
22:11 10.11.2026
25 хмммм
22:13 10.11.2026
26 ДЗОМБИ ЛЕНД💀
До коментар #13 от "Маркировка там има и то много добра":Сто и 3 % на дисплеите е имало
Балканска чалга и 👯👯.....
22:14 10.11.2026
27 Най иван
22:15 10.11.2026
28 Благодарим ти.
Коментиран от #34
22:16 10.11.2026
29 Стоян
22:17 10.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Водач на МПС
В България няма магистрали. Имаме окрадени и изоставени пътища.
22:24 10.11.2026
32 и какво
До коментар #10 от "верижна катастрофа":ще направи патрулката - ще ти маха да те предупреждава, че може да не видиш мъглата ли? Или ще ти напомня да намалиш скоростта?
Прав е Бонев - ако не знаеш, че при намалена видимост трябва да намалиш скоростта, значи нямаш право на шофьорска книжка, но ако не го спазваш, значи си деб....
Никой не е иска такава трагедия да се случва, но обективно това зависи и от нашето адекватно поведение.
Коментиран от #37
22:27 10.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ганю
Въпросният лот е открит помпозно именно от ББ 2012,а от тогава ремонт на ремонта.
2019 г АПИ пуска на сайта си,че ще постави 40 информационни табла на АМ Тракия.
Кой управлява тогава?
Къде са таблата?
Къде са парите?
2024 АПИ сключва договор с Трейд Груп Холд АД за маркировката по републиканските пътища,вкл и въпросният лот,за 35 мл лв
Кой управлява тогава?
Къде е маркировката?
Къде са парите?
Сега припомням,че въпросната фирма По време на управленията на ГЕРБ компанията често е критикувана от политически опоненти като една от „любимите строителни фирми“ на тогавашната власт
Проверките на Европейската прокуратура (EPPO) и КПКОНПИ по случаи като лошото изпълнение на ремонта на „жълтите павета“ в София често са превръщани в политическа арена между партийните лидери и Столична община.
Кой беше кмет на София?
Нищо лично,просто факти
22:36 10.11.2026
36 Знайко
А изброените са следствията:
магистралата не струва, пътната настилка не струва, информационни табели и маркировка няма... Най-страшното следствие е, че депутати не струват, министри не струват, кметов не струват, милиционерите не струват...
Лекарите в провинцияга не струват, не че лекарите в София струват. Ама всеки по-тежък медицински случай се превозва я с еликоптер, я със самолет до София. Така както сме тръгнали, скоро ще ни трябват 1000 въздушни линейки, че да смогват да транспортират пострадилите до София.
22:36 10.11.2026
37 с пионерска връзка в ръка
До коментар #32 от "и какво":Поставя се светлинно табло на покрива на патрулката за ограничение на скоростта до 60км.ч.
Такива мобилни светлинни табла ползват нощем при наличие на ПТП.
22:36 10.11.2026
38 Някой си
До коментар #10 от "верижна катастрофа":Кьорав карти не играе ако си чул?Всички са карали без да им пука за мъглата,защото са с купени книжки,мислят се за безсмъртни и плащат на полюциите при нарушение и пак напред!
22:37 10.11.2026
39 Мнение
До коментар #8 от "Възраждане":Невероятна логика имате!
ИЗЛИЗА, ЧЕ В ГЕРМАНИЯ, КЪДЕТО ИМА МАГИСТРАЛИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И АВТОМОБИЛИТЕ СЕ ДВИЖАТ С НЯКОЛКО СТОТИН КМ/Ч, МЪГЛИТЕ И ХЛЪЗГАВИТЕ ПЪТИЩА ТАМ ВЕРОЯТНО ИЗЧАКВАТ ВОДАЧИТЕ ПЪРВО ДА СЕ ПРИБЕРАТ ПО ДОМОВЕТЕ СИ??????
"ТОПЛАТА ВОДА" Е ИЗМИСЛЕНА МНОГО ОТДАВНА!
ЗАТОВА НЕ НИ ОБЯСНЯВАЙТЕ, ЧЕ ПРИ БУРЯ КОТЕЛЪТ ИЗСТИВАЛ И ТРЯБВАЛО ДА СЕ КЪПЕМ СЪОБРАЗИТЕЛНО С УСЛОВИЯТА, А ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИСКАТЕ СПРАВЕДЛИВОСТ, КАЧЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО, ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ, НЕЗАВИСИМИ РАЗСЛЕДВАНИЯ И НАКАЗАНИЕ ЗА ПРЕСТЪПНИТЕ КОРУМПЕТА, ДОВЕЛИ БЪЛГАРИЯ ДО ЗАКРИВАНЕ И НОВА НАЦ КАТАСТРОФА!!!
22:37 10.11.2026
40 прав си
До коментар #24 от "Мнение":Но как да стане като отпускат 5 млн. лв. за ремонт на пътен участък, а при инвеститора пристигат 100 хил.лв. Обясни ми го как да го направи дори да иска. Другите къде потънаха. Или трябва на стадиона и като Пиночет или както е в Китай. Причините са комплексни но основна вина е човешкия фактор най вече шофьорите. А не знам къде другаде освен в авиоиндустрията се реагира бързо на проблема защото е засегнат целия сектор в целия свят. Не е отделен изолиран Проблем.
22:38 10.11.2026
41 Виновни до доказване на Противното !
22:42 10.11.2026