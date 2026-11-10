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Богомил Бонев: Трагедията на автомагистрала Тракия шокира всички!

Богомил Бонев: Трагедията на автомагистрала Тракия шокира всички!

10 Ноември, 2026 21:44 1 483 41

  • богомил бонев-
  • катастрофа-
  • ам тракия-
  • магистрала тракия-
  • верижна катастрофа

Да, магистралата не струва, пътната настилка не струва, информационни табели и маркировка няма, но това не е причина за такава катастрофа

Богомил Бонев: Трагедията на автомагистрала Тракия шокира всички! - 1
БГНЕС
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Богомил Бонев Богомил Бонев бивш вътрешен министър

Трагедията на автомагистрала Тракия шокира всички. Но състоянието на шок не е повод всички да изглупеят.

Да, магистралата не струва, пътната настилка не струва, информационни табели и маркировка няма, но това не е причина за такава катастрофа.

Причината е неспазването на един текст от закона за движение по пътищата, който всички ние редовно критикуваме, но в случая е безпощадно прецизен:

Движение с несъобразена скорост.

Няма нужда да те информират с табели, че трябва да намалиш скоростта при лоша видимост - задимяване или мъгла. Ако сам не го знаеш, значи нямаш право на шофьорска книжка. Ако не го спазваш, значи си дебил.

Тук става дума най-вече за камионите, които с пълна скорост са се врязали в спрелите отпред коли. Защото много шофьори са карали по-бавно при мъглата и навреме са спрели. Смъртта ги е настигнала, независимо от правилното шофиране.

P.S. Научавам, че точно ГЕРБ са искали оставка на кабинета за днешната катастрофа. ГЕРБ трябва да се скрият в миша дупка и да се молят хората да не ги споменават във връзка с управлението им.

През 2017 г. край Ихтиман при задимяване и мъгла стана верижна катастрофа с повече от 40 коли и камиони. При правителство на ГЕРБ.

Затова си мълчете сега, защото сте отвратителни лицемери!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    23 2 Отговор
    Да ,шокира и диагнозата се казва манталитет , не само български а балкански ...утрепаха хората селтците ..тираджии ми.рлви

    21:49 10.11.2026

  • 2 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 3 Богито

    4 5 Отговор
    най-примерният просто, идеал и пример в обществото

    21:50 10.11.2026

  • 4 Мнение

    39 2 Отговор
    УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ!
    ОСНОВНА ВИНА ЗА ТРАГЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИМА НАЙ-ВЕЧЕ НАШИЯТ НАРОД, ПОНЕЖЕ СИ ТРАЕШЕ ПОСЛЕДНИТЕ 37Г ДА ГО КРАДАТ, ЗАРОБВАТ И ВКАРВАТ ТИЯ ДЕТО УПРАВЛЯВАХА ДОСЕГА!!!

    НЕ Е НОРМАЛНО ПЪТИЩАТА ДА СЕ ПРАВЯТ С МАТЕРИАЛИ, КОИТО В ДРУГИ ДЪРЖАВИ И ПО ПАРКОВИТЕ НАСТИЛКИ НЕ СЛАГАТ!
    ПОМНИТЕ ЛИ ТРАГЕДИЯТА КРАЙ СВОГЕ???
    ПОМНИТЕ ЛИ КАКВО ИМАШЕ В ПЪТНАТА НАСТИЛКА СЛЕД АНАЛИЗ НА Т.НАР. "ЯДКА"???

    НАРОДЕ ,КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА СЕ СЪБУДИШ И ОБЕДИНИШ, ЗАЩОТО ТЕ "СЪКРАЩАВАТ" В МИРНО ВРЕМЕ!!!

    НОРМАЛНО ЛИ Е ТОЛКОВА МИЛАРДИ ДА ПОТЪНАТ В ТИЯ "МАГИСТРАЛИ" И 1 ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ДА НЯМА ВНЕДРЕНА???

    ЖАЛКО, МНОГО ЖАЛКО ЗА ВСИЧКИ ИЗГУБИЛИ ЖИВОТИТЕ СИ БЕЗ ВРЕМЕ ПО ПЪТИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ, ПОРАДИ ГИГАНТСКАТА КОРУПЦИЯ ПО ВИСОКИТЕ ЕТАЖИ НА ВЛАСТТА!!!

    21:50 10.11.2026

  • 5 отвратителни лицемери

    30 1 Отговор
    20г преизбирани от бая наивни хора
    които не разбраха по висок стандарт а са най бедни избирачи на тикви в ес
    което е факт

    21:51 10.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Достатъчно е

    35 4 Отговор
    да шофираш 20 мин където и да е в България и нещата стават ясни. Не харесвам Бони, но мнението му по този въпрос съвпада с моето.

    21:52 10.11.2026

  • 8 Възраждане

    27 2 Отговор
    Значи, имаме мъгла, хлъзгав път и ти караш с над 60 км/ч и О изненада, шок

    Коментиран от #39

    21:53 10.11.2026

  • 9 Комунде тъпо!

    11 9 Отговор
    ЗКПЧ-то каза, че няма да дава пари за поддръжка, така че то трябва да се скрие в "миша дупка"!

    21:54 10.11.2026

  • 10 верижна катастрофа

    11 14 Отговор
    Задимяване и мъгла през 2017г води до верижна катастрофа, а сега десетилетие по-късно поне час преди верижната катастрофа е било известно за гъстата мъгла, но никой не си е мръднал пръста да изпрати патрулка, щтото шефа му не е разпоредил, а и на шефа му не е разпоредено и така верижно по властта....

    Коментиран от #17, #32, #38

    21:56 10.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ВЕРНО ЛИ БЕ?

    15 1 Отговор
    Та чак и Бойо ли се шокира?

    21:57 10.11.2026

  • 13 Маркировка там има и то много добра

    30 2 Отговор
    Мъглата се вижда от километри но няма кой да намали скоростта , някои как са видели риска и са намалили своевременно , но други са ги премазали отзад също като убиеца на Милен Цветков , защото са си гледали клипове по дисплеите си и са се натресли

    Коментиран от #16, #26

    21:59 10.11.2026

  • 14 Мнение

    11 7 Отговор
    "ДВИЖЕНИЕ С НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ"???????

    ТАКИВА КАТО БОГОМИЛ БОНЕВ СА ОСНОВНА ПРИЧИНА ЗА ЗАГИВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ!!!
    ЕДНИ КУПЕНИ И ПРОДАДЕНИ ЧОВЕЧЕТА, (ОСНОВНО В СОФЯ), НИ ОБЯСНЯВАХА КОЛКО ПРЕКРАСЕНО ЩЕ Е ДА СМЕ В ЕС И В ЗАРОБВОЗОНАТА?!
    А СЕГА ДВОЙНАТА ИНФЛАЦИЯ ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА, ЗА НЕЯ НИ ЛУК ЯЛИ НИ МИРИСАЛИ?!

    ДОСУЩ КАТО ТАЗИ ТРАГЕДИЯ!
    ОТНОВО "НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ"?!
    ТВА Е ВСЕ ЕДНО ДА ГЛОБИШ ХОРА ПРИ ВЗРИВИЛА СЕ ГАЗОВА УРЕДБА, ПОНЕЖЕ Я ПОЛЗВАЛИ НЕСЪОБРАЗИТЕЛНО (НИЩО, ЧЕ СА Я ПЛАТИЛИ Н-КРАТНО)?!

    НЕЩО ЗА ИЗИСКВАНИЯ, СТАНДАРТИ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО, ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ, НАЛИЧНА РАННА ИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА???
    ИЛИ ДОКАТО ИЗНАСЯХА ПАЧКИТЕ ОТ МАГИСТРАЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, СИСТЕМА ЗА РАННО ИЗВЕСТЯВАНЕ НА АМ ТРАКИЯ, ИМ Е БИЛО ПОСЛЕДНОТО НЕЩО НА АКЪЛА?!

    НЯКОЙ НАПРАВИ ЛИ СИ ТРУДА ДА РАЗГЛЕДА АМ ТРАКИЯ В УЧАСТЪКА КРАЙ ПАЗАРДЖИК И ПЛОВДИВ???

    ПРИЧИНАТА (ОСНОВНАТА) НЕ Е НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ, А ПРЕСТЪПНА НЕБРЕЖНОСТ НА УПРАВЛЯВАЛИТЕ И УПРАВЛЯВАЩИТЕ Р. БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 37Г!!!
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ И ОПАНДИЗВАНЕ НА ДОКАЗАНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ!!!

    Коментиран от #30

    22:01 10.11.2026

  • 15 Никой няма причина да е шокиран

    22 0 Отговор
    Културата на шофиране е такава че при някои водачи изобщо я няма

    Коментиран от #24

    22:02 10.11.2026

  • 16 дистанция

    19 1 Отговор

    До коментар #13 от "Маркировка там има и то много добра":

    Верижната катастрофа са я предизвикали водачите на множеството тирове, а в колите най-вероятно са потърпевшите и пострадалите.

    22:03 10.11.2026

  • 17 ВластВащите

    10 5 Отговор

    До коментар #10 от "верижна катастрофа":

    бяха заети да ухажват урсуляца.

    Коментиран от #23

    22:04 10.11.2026

  • 18 Дя го набогомилим

    2 4 Отговор
    На Нона в ремаркето отзад

    22:04 10.11.2026

  • 19 Бонев а абсолютно прав !

    18 3 Отговор
    Ако не го разбирате, значи просто сте от 80те % на проф. Иво Христов.

    22:06 10.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Регориловчик в мъглата

    4 3 Отговор
    Мантинелите мантинелите,там е проблема.

    22:06 10.11.2026

  • 22 Ами

    10 0 Отговор
    Десетки тийнейджъри на входа на мола изобщо не им пукаше. Точно обратното. И тая вечер въпреки мъглата и всичко останало колите караха бясно в нашия градец.

    22:08 10.11.2026

  • 23 Ами

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "ВластВащите":

    Всичко стана заради тая вещерка

    22:10 10.11.2026

  • 24 Мнение

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Никой няма причина да е шокиран":

    Човече, културата със сигурност има роля, НО виждал ли си състоянието на въпросната "магистрала" Тракия???
    Редовно шофирам и мога да те уверя, че дори косите на рали пилоти ще настръхнат по нашата "магистрала"!
    Толкова много дупки и неравности има, че в даден момент се чудиш:

    "ДАЛИ ДА РИСКУВАМ ДА МИНА В ЛЯВА ЛЕНТА ЗА ДА ИЗБЕГНА КРАТЕРА И ДА ПРЕСЕКА ПЪТЯ НА ИЗПРЕВАРВАЩИЯТ МЕ В МОМЕНТА, ИЛИ ДА ПРОБВАМ ДА МИНА ПРЕЗ ДУПКАТА И ДА РИСКУВАМ ЗАГУБА НА КОНТРОЛ НА АВТОМОБИЛА"???!!!

    НАРИЧА СЕ ПРЕСТЪПНА НЕБРЕЖНОСТ НА КОРУМПИРАНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 37Г!!!
    АКО НАРОДА НЕ НАПРАВИ НЕЩО ПО ВЪПРОСА, ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА ГО СЪКРАЩАВАТ (ТИЯ СЪЩИТЕ ЧУЖДОПОКЛОННИТЕ МАРИОНЕТКИ ДЕТО СА СЕ САМОНАРЕКЛИ "ДЕМОКРАТИ", НИЩО ЧЕ СА ПРОТИВ РЕФЕРЕНДУМИТЕ)!!!!

    Коментиран от #40

    22:11 10.11.2026

  • 25 хмммм

    5 7 Отговор
    Шок, но комунетата ще продължат да си заличават държавата без уволнения!

    22:13 10.11.2026

  • 26 ДЗОМБИ ЛЕНД💀

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Маркировка там има и то много добра":

    Сто и 3 % на дисплеите е имало
    Балканска чалга и 👯👯.....

    22:14 10.11.2026

  • 27 Най иван

    5 2 Отговор
    А АПИ( сигнализация и всичко около пътната обстановка) за какво са бре безхаберник , всички ние плащаме на некадърници само да заграбват без да работят, абсолютен безхаберник е бонев

    22:15 10.11.2026

  • 28 Благодарим ти.

    0 4 Отговор
    А Пуся от бункера се радва.

    Коментиран от #34

    22:16 10.11.2026

  • 29 Стоян

    6 0 Отговор
    Много е точен Бонев. Наскачаха всички от ГЕРБ като ужилени. Нямаше оставки по време на управлението им, въпреки станали тогава катастрофи. Жалко за загиналите хора. Съболезнования. А ранените да се възстановят скоро.

    22:17 10.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Водач на МПС

    4 1 Отговор
    Трябва веднага да се свали максималната скорост на 120км/ч.
    В България няма магистрали. Имаме окрадени и изоставени пътища.

    22:24 10.11.2026

  • 32 и какво

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "верижна катастрофа":

    ще направи патрулката - ще ти маха да те предупреждава, че може да не видиш мъглата ли? Или ще ти напомня да намалиш скоростта?
    Прав е Бонев - ако не знаеш, че при намалена видимост трябва да намалиш скоростта, значи нямаш право на шофьорска книжка, но ако не го спазваш, значи си деб....
    Никой не е иска такава трагедия да се случва, но обективно това зависи и от нашето адекватно поведение.

    Коментиран от #37

    22:27 10.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ганю

    1 0 Отговор
    .....Малко фактология:
    Въпросният лот е открит помпозно именно от ББ 2012,а от тогава ремонт на ремонта.
    2019 г АПИ пуска на сайта си,че ще постави 40 информационни табла на АМ Тракия.
    Кой управлява тогава?
    Къде са таблата?
    Къде са парите?
    2024 АПИ сключва договор с Трейд Груп Холд АД за маркировката по републиканските пътища,вкл и въпросният лот,за 35 мл лв
    Кой управлява тогава?
    Къде е маркировката?
    Къде са парите?
    Сега припомням,че въпросната фирма По време на управленията на ГЕРБ компанията често е критикувана от политически опоненти като една от „любимите строителни фирми“ на тогавашната власт
    Проверките на Европейската прокуратура (EPPO) и КПКОНПИ по случаи като лошото изпълнение на ремонта на „жълтите павета“ в София често са превръщани в политическа арена между партийните лидери и Столична община.
    Кой беше кмет на София?
    Нищо лично,просто факти

    22:36 10.11.2026

  • 36 Знайко

    1 0 Отговор
    Основните причини са манталитета и невежеството на българите.

    А изброените са следствията:
    магистралата не струва, пътната настилка не струва, информационни табели и маркировка няма... Най-страшното следствие е, че депутати не струват, министри не струват, кметов не струват, милиционерите не струват...

    Лекарите в провинцияга не струват, не че лекарите в София струват. Ама всеки по-тежък медицински случай се превозва я с еликоптер, я със самолет до София. Така както сме тръгнали, скоро ще ни трябват 1000 въздушни линейки, че да смогват да транспортират пострадилите до София.

    22:36 10.11.2026

  • 37 с пионерска връзка в ръка

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "и какво":

    Поставя се светлинно табло на покрива на патрулката за ограничение на скоростта до 60км.ч.
    Такива мобилни светлинни табла ползват нощем при наличие на ПТП.

    22:36 10.11.2026

  • 38 Някой си

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "верижна катастрофа":

    Кьорав карти не играе ако си чул?Всички са карали без да им пука за мъглата,защото са с купени книжки,мислят се за безсмъртни и плащат на полюциите при нарушение и пак напред!

    22:37 10.11.2026

  • 39 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Възраждане":

    Невероятна логика имате!

    ИЗЛИЗА, ЧЕ В ГЕРМАНИЯ, КЪДЕТО ИМА МАГИСТРАЛИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И АВТОМОБИЛИТЕ СЕ ДВИЖАТ С НЯКОЛКО СТОТИН КМ/Ч, МЪГЛИТЕ И ХЛЪЗГАВИТЕ ПЪТИЩА ТАМ ВЕРОЯТНО ИЗЧАКВАТ ВОДАЧИТЕ ПЪРВО ДА СЕ ПРИБЕРАТ ПО ДОМОВЕТЕ СИ??????

    "ТОПЛАТА ВОДА" Е ИЗМИСЛЕНА МНОГО ОТДАВНА!
    ЗАТОВА НЕ НИ ОБЯСНЯВАЙТЕ, ЧЕ ПРИ БУРЯ КОТЕЛЪТ ИЗСТИВАЛ И ТРЯБВАЛО ДА СЕ КЪПЕМ СЪОБРАЗИТЕЛНО С УСЛОВИЯТА, А ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИСКАТЕ СПРАВЕДЛИВОСТ, КАЧЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО, ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ, НЕЗАВИСИМИ РАЗСЛЕДВАНИЯ И НАКАЗАНИЕ ЗА ПРЕСТЪПНИТЕ КОРУМПЕТА, ДОВЕЛИ БЪЛГАРИЯ ДО ЗАКРИВАНЕ И НОВА НАЦ КАТАСТРОФА!!!

    22:37 10.11.2026

  • 40 прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мнение":

    Но как да стане като отпускат 5 млн. лв. за ремонт на пътен участък, а при инвеститора пристигат 100 хил.лв. Обясни ми го как да го направи дори да иска. Другите къде потънаха. Или трябва на стадиона и като Пиночет или както е в Китай. Причините са комплексни но основна вина е човешкия фактор най вече шофьорите. А не знам къде другаде освен в авиоиндустрията се реагира бързо на проблема защото е засегнат целия сектор в целия свят. Не е отделен изолиран Проблем.

    22:38 10.11.2026

  • 41 Виновни до доказване на Противното !

    0 0 Отговор
    Не благоразумно е да се обвинява едно или друго правителство или опозиция. Проблема е на всички нас и сме виновни всички без изключение. Всички нарушават Правилника за движение по пътищата и шофьори и пешеходци както и колоездачи.

    22:42 10.11.2026

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