Русинова: Спрял ТИР може да е причинил катастрофата на „Тракия“

Спрял в активната лента румънски ТИР може да е в основата на първия сблъсък при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол. Това заяви председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова в ефира на Нова телевизия.
По думите ѝ тежкотоварният автомобил е бил спрял в платното по посока Бургас, но причината за спирането му все още не е изяснена. Русинова уточни, че информацията е предварителна и не представлява окончателен извод на разследването.„Два пъти сме били на крачка да изградим такава система и това не се е случило“, заяви Диана Русинова.
Предположение за ударите в насрещното
Експертът допуска, че последвалите катастрофи в насрещното платно може да са били предизвикани от водачи, които са намалили или спрели, за да окажат помощ на пострадалите или да заснемат случващото се. Тя подчерта, че това също е само предварително предположение.
Тежките произшествия са станали между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“, като в тях са участвали над 70 леки и тежкотоварни автомобила. Загинали са 11 души. Министерството на здравеопазването съобщи, че 51 пострадали са настанени в лечебни заведения – 33 в Сливен, 11 в Ямбол и 7 в Бургас. Тежко пострадалите са 13.
Според МВР видимостта първоначално е била около 70–80 метра, а в определен момент е спаднала до около 10 метра. Националната следствена служба разследва причините и механизма на катастрофите, като се очакват експертизи и анализ на наличните записи и кадри.
Липсват системи за ранно предупреждение
Русинова постави акцент върху липсата на електронни информационни табла над автомагистралата. По думите ѝ първата процедура за изграждането на такава система е довела до договор, прекратен през 2022 г., а втора обществена поръчка, обявена през 2025 г., е била прекратена през лятото на 2026 г.
Председателят на Европейския център за транспортни политики заяви, че тол камерите не могат да заменят специализираните системи за ранно предупреждение. В европейски държави се използват датчици за мъгла, заледяване и други опасни условия, които подават автоматични сигнали и позволяват въвеждане на ограничения на скоростта.
Според Русинова за подобен център в България се говори още от 2015 г., но необходимата инфраструктура не е изградена. Тя посочи още недостига на паркинги за камиони и недостатъчния контрол като фактори, които увеличават риска от спиране на тежкотоварни автомобили на опасни места.
Разследването трябва да установи дали спрелият ТИР е бил технически неизправен, как точно е възникнал първият удар и как са се развили последвалите сблъсъци. Заради трагедията 11 ноември е обявен за ден на национален траур.
Източници: novini.bg, nova.bg, dariknews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ооо
Коментиран от #4
22:16 10.11.2026
3 ефективност или измиване на ръце
Ако светлинните табла са гъсто разположени, например на всеки 500метра по магистралата то за фаталните 499метра поне десет водачи, (движещи се на дистанция 50м), няма да са информирани за препятствието отпред.
А ако са на Всеки километър - поне 20 водачи във верижна катастрофа, а на всеки десет км...?!
22:18 10.11.2026
4 ДДЗОМБИ ЛЕНД💀
До коментар #2 от "Ооо":АВЕ ДНЕС ЕДНО БРО
ПО ВСИЧКИ НОВИНИ ДАВАШЕ ИНТЕРВЮ
КАК КАРАЛ В МАГЛАТА СЪС
СТО 100км.чБУСА И УДАРИЛ СПИРАЧКА
МА САМО СЕ БИЛ БУНАЛ В ДРУГИТЕ😀
22:23 10.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Някой си
22:29 10.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.