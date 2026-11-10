Русинова: Спрял ТИР може да е причинил катастрофата на „Тракия“

Спрял в активната лента румънски ТИР може да е в основата на първия сблъсък при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол. Това заяви председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова в ефира на Нова телевизия.

По думите ѝ тежкотоварният автомобил е бил спрял в платното по посока Бургас, но причината за спирането му все още не е изяснена. Русинова уточни, че информацията е предварителна и не представлява окончателен извод на разследването.

Предположение за ударите в насрещното

„Два пъти сме били на крачка да изградим такава система и това не се е случило“, заяви Диана Русинова.

Експертът допуска, че последвалите катастрофи в насрещното платно може да са били предизвикани от водачи, които са намалили или спрели, за да окажат помощ на пострадалите или да заснемат случващото се. Тя подчерта, че това също е само предварително предположение.

Тежките произшествия са станали между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“, като в тях са участвали над 70 леки и тежкотоварни автомобила. Загинали са 11 души. Министерството на здравеопазването съобщи, че 51 пострадали са настанени в лечебни заведения – 33 в Сливен, 11 в Ямбол и 7 в Бургас. Тежко пострадалите са 13.

Според МВР видимостта първоначално е била около 70–80 метра, а в определен момент е спаднала до около 10 метра. Националната следствена служба разследва причините и механизма на катастрофите, като се очакват експертизи и анализ на наличните записи и кадри.

Липсват системи за ранно предупреждение

Русинова постави акцент върху липсата на електронни информационни табла над автомагистралата. По думите ѝ първата процедура за изграждането на такава система е довела до договор, прекратен през 2022 г., а втора обществена поръчка, обявена през 2025 г., е била прекратена през лятото на 2026 г.

Председателят на Европейския център за транспортни политики заяви, че тол камерите не могат да заменят специализираните системи за ранно предупреждение. В европейски държави се използват датчици за мъгла, заледяване и други опасни условия, които подават автоматични сигнали и позволяват въвеждане на ограничения на скоростта.

Според Русинова за подобен център в България се говори още от 2015 г., но необходимата инфраструктура не е изградена. Тя посочи още недостига на паркинги за камиони и недостатъчния контрол като фактори, които увеличават риска от спиране на тежкотоварни автомобили на опасни места.

Разследването трябва да установи дали спрелият ТИР е бил технически неизправен, как точно е възникнал първият удар и как са се развили последвалите сблъсъци. Заради трагедията 11 ноември е обявен за ден на национален траур.

Източници: novini.bg, nova.bg, dariknews.bg