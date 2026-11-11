Времето днес, прогноза за сряда, 11 ноември: Облачно и мъгливо, на места ще вали

Облачно и мъгливо ще бъде времето в България в сряда. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще се образуват мъгли, а на места в западните райони и по поречието на Дунав ще превали слаб дъжд. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а в София – около 5°.

„Днес облачността ще е значителна“, посочва прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. През деня ще духа слаб южен-югозападен вятър, който в Източна България временно ще се усилва до умерен. Максималните температури ще достигнат между 12° и 17°, а в столицата ще бъдат около 11°.

Следобед мъглите в низините и котловините постепенно ще се разсейват и видимостта ще се подобрява. По Черноморието облачността ще е значителна, като сутринта на отделни места също ще има намалена видимост. Там температурите ще достигнат 14°-17°, морската вода ще е 14°-15°, а вълнението ще остане 1-2 бала.

В планините ще преобладава облачно и мъгливо време. В масивите от Западна България ще превалява дъжд, а над около 1800 метра валежите ще преминават в слаб сняг. По високите части ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад.