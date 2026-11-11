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Времето днес, прогноза за сряда, 11 ноември: Облачно и мъгливо, на места ще вали

Времето днес, прогноза за сряда, 11 ноември: Облачно и мъгливо, на места ще вали

11 Ноември, 2026 03:22 502 3

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Температурите ще достигнат 17 градуса, а над 1800 метра в планините ще превали слаб сняг

Времето днес, прогноза за сряда, 11 ноември: Облачно и мъгливо, на места ще вали - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Облачно и мъгливо ще бъде времето в България в сряда. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще се образуват мъгли, а на места в западните райони и по поречието на Дунав ще превали слаб дъжд. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а в София – около 5°.

„Днес облачността ще е значителна“, посочва прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. През деня ще духа слаб южен-югозападен вятър, който в Източна България временно ще се усилва до умерен. Максималните температури ще достигнат между 12° и 17°, а в столицата ще бъдат около 11°.

Следобед мъглите в низините и котловините постепенно ще се разсейват и видимостта ще се подобрява. По Черноморието облачността ще е значителна, като сутринта на отделни места също ще има намалена видимост. Там температурите ще достигнат 14°-17°, морската вода ще е 14°-15°, а вълнението ще остане 1-2 бала.

В планините ще преобладава облачно и мъгливо време. В масивите от Западна България ще превалява дъжд, а над около 1800 метра валежите ще преминават в слаб сняг. По високите части ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Времето от вчера

    4 0 Отговор
    започна да се влошава за кабинета на Радев.
    Няма изгледи да се оправя. Очаквайте задълбочаване на кризисната обстановка във всеки регион и във всякакъв смисъл.

    Коментиран от #3

    03:24 11.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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