АМ „Тракия“ остава затворена заради двете катастрофи

Движението по автомагистрала „Тракия“ между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“ край Ямбол остава затворено и в двете посоки. Продължава изтеглянето на леките автомобили, камионите и останалите превозни средства, участвали в двете верижни катастрофи.
В платното към София изтеглянето вече е приключило, но настилката се обработва заради разлети масла и горивни материали. В посока Бургас продължава репатрирането със специализирани влекачи на пътна помощ. Очаква се първо да бъде освободено движението към София.
86 превозни средства са участвали в катастрофите
Двата тежки инцидента са станали сутринта на 10 ноември при гъста мъгла и силно ограничена видимост. Първият сигнал е подаден около 7:10 часа за катастрофа на 289-ия километър в платното към Бургас. Минутите по-късно е последвал втори сблъсък на 294-ия километър в посока София.
По данни на Министерството на вътрешните работи първият удар е бил между камион, превозващ пшеница, и автобус с пътници. В двете катастрофи са участвали общо 86 превозни средства.
Загинали са 11 души, а 51 ранени са приети в лечебни заведения в Ямбол, Сливен и Бургас. Министерството на здравеопазването уточни броя на жертвите, след като в първите часове беше съобщено за 12 загинали.
Обходите остават в сила
Докато магистралата е затворена, шофьорите се пренасочват по обходни маршрути през Ямбол и Сливен. На място продължават да работят полиция, пожарна, пътна помощ и следователи.
Пред Bulgaria ON AIR следовател на мястото заяви: „Дали сме указания да се вдигат автомобилите на пътното платно, на което сме, защото са по-малко и по-бързо ще се освободи. Другото ще иска повече време.“ По думите му няма хора, които да са останали блокирани в превозните средства.
Министерският съвет обяви 11 ноември за ден на национален траур в памет на загиналите при катастрофите.
Източници: bnrnews.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Осем месеца вече
Коментиран от #10
03:41 11.11.2026
2 Спираща дъха трагедия!
Не мога да си обясна, как 80 коли ще се нанижат една в друга! Това означава, че всички са карали с несъобразена скорост, за да не са могли да спрап на време при тази вече образувала се купчина от ламарина!
Да съдят мъглата!
Коментиран от #4, #7
03:49 11.11.2026
3 Кобилата на генерала
А Доцка от трибуната
А някой от 240-те кърлежи?
Коментиран от #6
03:52 11.11.2026
4 Обяснява си го лесно човек,
До коментар #2 от "Спираща дъха трагедия!":карал кола из Европа(Румъния включително). Има постоянни електронни пана на определено разстояние по магистралите с информация. Поставят се допълнително подвижни такива при нужда. Отделно се задейства Alert системата на телефоните.
Просто у нас, всеки път нещо ги изненадва. Зимата снега, пролетта сланите, есента мъглите, лятото жегите.
04:08 11.11.2026
5 Госあ
Коментиран от #14
04:08 11.11.2026
6 Дариха
До коментар #3 от "Кобилата на генерала":само че за Путин.
04:08 11.11.2026
7 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "Спираща дъха трагедия!":По закон всички са виновни. Не са карали със скорост, съобрази плътните условия и не са спазили безопасна дистанция. Веднъж видях на една верижна катастрофа пред Бачковския манастир, как полицията пишеше актове на всички, без на водача на първата кола.
04:10 11.11.2026
8 Стивън-Иван Илиев
04:15 11.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Исторически факти
До коментар #1 от "Осем месеца вече":На пътя има мъгла като мляко, нищо не се вижда, а глупавите шофьори искали светещи табели. В гъстата мъгла с видимост до 50 метра карат със 130 км/час, но Радев им е виновен. Руска рулетка, любители- мазохисти, тъпи Богдан Милчевци и д-р Бодуровци, ама защо не ги предупредили по телефона...
Коментиран от #12
04:21 11.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Алоуууу, запали колата и се разходи
До коментар #10 от "Исторически факти":малко зад граница. Не я ползвай само в събота и неделя до село.
На всеки вход на магистралата има предупреждения, на изходите от населените места. На детелините, После през определено разстояние.
04:27 11.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Госあ
04:32 11.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мнението ми
На мъгла се противодейства само с подходяща дистанция и съобразена скорост.
Ясно е, че има и други фактори, но основната причина е в шофьорите.
Коментиран от #18, #21
04:38 11.11.2026
18 Госあ
До коментар #17 от "Мнението ми":Не може един да кара съобразено с 40 км в час в гъста мъгла, както трябва, а други със 120! така стават катастрофите. Затова се слага подходящата маркировка и ограничения за всички. Тогава, този който кара със 120 е нарушител и виновник и ако оцелее носи съдебна отговорност.
04:44 11.11.2026
19 Госあ
04:45 11.11.2026
20 Коланите коланите
04:48 11.11.2026
21 Мъглата кат напече ,се вдига
До коментар #17 от "Мнението ми":Кат не се вижда няя караш е,отбийй в аварийната за един час тя ще земи да разрежда,млякото ще земи да разрежда ,поне малко от малко да са вижда...щото както караш и пред теб един паркирал по таван на средата на лентата и то на 3 метра го виждаш чак,още в силует
04:52 11.11.2026