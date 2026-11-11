АМ „Тракия“ остава затворена заради двете катастрофи

Движението по автомагистрала „Тракия“ между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“ край Ямбол остава затворено и в двете посоки. Продължава изтеглянето на леките автомобили, камионите и останалите превозни средства, участвали в двете верижни катастрофи.

В платното към София изтеглянето вече е приключило, но настилката се обработва заради разлети масла и горивни материали. В посока Бургас продължава репатрирането със специализирани влекачи на пътна помощ. Очаква се първо да бъде освободено движението към София.

86 превозни средства са участвали в катастрофите

Двата тежки инцидента са станали сутринта на 10 ноември при гъста мъгла и силно ограничена видимост. Първият сигнал е подаден около 7:10 часа за катастрофа на 289-ия километър в платното към Бургас. Минутите по-късно е последвал втори сблъсък на 294-ия километър в посока София.

По данни на Министерството на вътрешните работи първият удар е бил между камион, превозващ пшеница, и автобус с пътници. В двете катастрофи са участвали общо 86 превозни средства.

Загинали са 11 души, а 51 ранени са приети в лечебни заведения в Ямбол, Сливен и Бургас. Министерството на здравеопазването уточни броя на жертвите, след като в първите часове беше съобщено за 12 загинали.

Обходите остават в сила

Докато магистралата е затворена, шофьорите се пренасочват по обходни маршрути през Ямбол и Сливен. На място продължават да работят полиция, пожарна, пътна помощ и следователи.

Пред Bulgaria ON AIR следовател на мястото заяви: „Дали сме указания да се вдигат автомобилите на пътното платно, на което сме, защото са по-малко и по-бързо ще се освободи. Другото ще иска повече време.“ По думите му няма хора, които да са останали блокирани в превозните средства.

Министерският съвет обяви 11 ноември за ден на национален траур в памет на загиналите при катастрофите.

Източници: bnrnews.bg, bta.bg