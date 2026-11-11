Новини
България »
Ямбол »
АМ „Тракия“ остава затворена заради двете катастрофи
  Тема: Войната на пътя

АМ „Тракия“ остава затворена заради двете катастрофи

11 Ноември, 2026 03:35 633 21

  • ам тракия-
  • катастрофа-
  • зимница-
  • ямбол-
  • пътна помощ

Продължава изтеглянето на автомобили и камиони край пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“. В посока София настилката се почиства от разлети масла и гориво

АМ „Тракия“ остава затворена заради двете катастрофи - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Движението по автомагистрала „Тракия“ между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“ край Ямбол остава затворено и в двете посоки. Продължава изтеглянето на леките автомобили, камионите и останалите превозни средства, участвали в двете верижни катастрофи.

В платното към София изтеглянето вече е приключило, но настилката се обработва заради разлети масла и горивни материали. В посока Бургас продължава репатрирането със специализирани влекачи на пътна помощ. Очаква се първо да бъде освободено движението към София.

86 превозни средства са участвали в катастрофите

Двата тежки инцидента са станали сутринта на 10 ноември при гъста мъгла и силно ограничена видимост. Първият сигнал е подаден около 7:10 часа за катастрофа на 289-ия километър в платното към Бургас. Минутите по-късно е последвал втори сблъсък на 294-ия километър в посока София.

По данни на Министерството на вътрешните работи първият удар е бил между камион, превозващ пшеница, и автобус с пътници. В двете катастрофи са участвали общо 86 превозни средства.

Загинали са 11 души, а 51 ранени са приети в лечебни заведения в Ямбол, Сливен и Бургас. Министерството на здравеопазването уточни броя на жертвите, след като в първите часове беше съобщено за 12 загинали.

Обходите остават в сила

Докато магистралата е затворена, шофьорите се пренасочват по обходни маршрути през Ямбол и Сливен. На място продължават да работят полиция, пожарна, пътна помощ и следователи.

Пред Bulgaria ON AIR следовател на мястото заяви: „Дали сме указания да се вдигат автомобилите на пътното платно, на което сме, защото са по-малко и по-бързо ще се освободи. Другото ще иска повече време.“ По думите му няма хора, които да са останали блокирани в превозните средства.

Министерският съвет обяви 11 ноември за ден на национален траур в памет на загиналите при катастрофите.

Източници: bnrnews.bg, bta.bg


Ямбол / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Осем месеца вече

    10 6 Отговор
    Румен само се озърта като nлaxoк и не знае къде е и за какво е там.

    Коментиран от #10

    03:41 11.11.2026

  • 2 Спираща дъха трагедия!

    6 1 Отговор
    Никакви знаци няма да спрат плиткоумните да спазват правилата на движение!
    Не мога да си обясна, как 80 коли ще се нанижат една в друга! Това означава, че всички са карали с несъобразена скорост, за да не са могли да спрап на време при тази вече образувала се купчина от ламарина!
    Да съдят мъглата!

    Коментиран от #4, #7

    03:49 11.11.2026

  • 3 Кобилата на генерала

    7 4 Отговор
    И генерала дариха ли кръв вчера?
    А Доцка от трибуната
    А някой от 240-те кърлежи?

    Коментиран от #6

    03:52 11.11.2026

  • 4 Обяснява си го лесно човек,

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Спираща дъха трагедия!":

    карал кола из Европа(Румъния включително). Има постоянни електронни пана на определено разстояние по магистралите с информация. Поставят се допълнително подвижни такива при нужда. Отделно се задейства Alert системата на телефоните.
    Просто у нас, всеки път нещо ги изненадва. Зимата снега, пролетта сланите, есента мъглите, лятото жегите.

    04:08 11.11.2026

  • 5 Госあ

    4 0 Отговор
    И аз да кажа нещо относно тази трагедия, всеки който е пътувал в Сърбия знае качеството на техните магистрали Ижевск виждал маркировката и знаците за ограничения при мъгла! Манталитета на някои бг шофьори го знаем отлично, но без маркировка и регулации, не можем да разтегаме лакърдии за манталитет. Качеството на асфалта е отделен въпрос!

    Коментиран от #14

    04:08 11.11.2026

  • 6 Дариха

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Кобилата на генерала":

    само че за Путин.

    04:08 11.11.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Спираща дъха трагедия!":

    По закон всички са виновни. Не са карали със скорост, съобрази плътните условия и не са спазили безопасна дистанция. Веднъж видях на една верижна катастрофа пред Бачковския манастир, как полицията пишеше актове на всички, без на водача на първата кола.

    04:10 11.11.2026

  • 8 Стивън-Иван Илиев

    4 0 Отговор
    Трябва да затворят цялата държава.

    04:15 11.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Исторически факти

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Осем месеца вече":

    На пътя има мъгла като мляко, нищо не се вижда, а глупавите шофьори искали светещи табели. В гъстата мъгла с видимост до 50 метра карат със 130 км/час, но Радев им е виновен. Руска рулетка, любители- мазохисти, тъпи Богдан Милчевци и д-р Бодуровци, ама защо не ги предупредили по телефона...

    Коментиран от #12

    04:21 11.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Алоуууу, запали колата и се разходи

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Исторически факти":

    малко зад граница. Не я ползвай само в събота и неделя до село.
    На всеки вход на магистралата има предупреждения, на изходите от населените места. На детелините, После през определено разстояние.

    04:27 11.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Госあ

    0 0 Отговор
    защо бе тупани????

    04:32 11.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мнението ми

    0 1 Отговор
    Вината за тази трагедия е предимно на шофьорите участвали в нея.
    На мъгла се противодейства само с подходяща дистанция и съобразена скорост.
    Ясно е, че има и други фактори, но основната причина е в шофьорите.

    Коментиран от #18, #21

    04:38 11.11.2026

  • 18 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мнението ми":

    Не може един да кара съобразено с 40 км в час в гъста мъгла, както трябва, а други със 120! така стават катастрофите. Затова се слага подходящата маркировка и ограничения за всички. Тогава, този който кара със 120 е нарушител и виновник и ако оцелее носи съдебна отговорност.

    04:44 11.11.2026

  • 19 Госあ

    0 0 Отговор
    пфуууу аре вървете..... тупани

    04:45 11.11.2026

  • 20 Коланите коланите

    0 0 Отговор
    Коланите, камерите, асистентите, системите за активна сигурност, компа знае най-добре, и разбира се, коланите. Така ще изглеждат като живи. Шосето не е път за крави.

    04:48 11.11.2026

  • 21 Мъглата кат напече ,се вдига

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мнението ми":

    Кат не се вижда няя караш е,отбийй в аварийната за един час тя ще земи да разрежда,млякото ще земи да разрежда ,поне малко от малко да са вижда...щото както караш и пред теб един паркирал по таван на средата на лентата и то на 3 метра го виждаш чак,още в силует

    04:52 11.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Всички градове