Пуснаха движението по АМ „Тракия“ към София

Движението по автомагистрала „Тракия“ е възстановено в посока София между пътните възли „Зимница“ и „Карнобат“. Отворен е участъкът от км 289+000 до км 323+350, съобщиха пътните власти.

Платното към Бургас остава затворено. Там продължава изтеглянето на автомобили и камиони, участвали в тежката верижна катастрофа, с помощта на специализирани влекачи. След разчистването настилката трябва да бъде обработена заради разлети масла и горивни материали.

Двата инцидента станаха на 10 ноември край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. Едната катастрофа е при 289-ия километър в посока Бургас, а другата при 294-ия километър в посока София. В сблъсъците са участвали 86 превозни средства.

Загинали са 11 души, а 51 пострадали са настанени в лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас. На 11 ноември е обявен национален траур в памет на жертвите.

Разследването е поето от Националната следствена служба. Изпълняващият функциите директор Мариан Маринов заяви: Мъглата всъщност е предпоставка - намалена видимост като нощно време. По думите му точната причина за първоначалния удар ще бъде установена след действията по разследването и експертизите.

За шофьорите в посока Бургас остава в сила обходът през Карнобат и Петолъчката, докато приключат изтеглянето на превозните средства и обработката на пътното платно.