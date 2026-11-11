Пуснаха движението по АМ „Тракия“ към София

Движението по автомагистрала „Тракия“ е възстановено в посока София между пътните възли „Зимница“ и „Карнобат“. Отворен е участъкът от км 289+000 до км 323+350, съобщиха пътните власти.
Платното към Бургас остава затворено. Там продължава изтеглянето на автомобили и камиони, участвали в тежката верижна катастрофа, с помощта на специализирани влекачи. След разчистването настилката трябва да бъде обработена заради разлети масла и горивни материали.
Двата инцидента станаха на 10 ноември край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. Едната катастрофа е при 289-ия километър в посока Бургас, а другата при 294-ия километър в посока София. В сблъсъците са участвали 86 превозни средства.
Загинали са 11 души, а 51 пострадали са настанени в лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас. На 11 ноември е обявен национален траур в памет на жертвите.
Разследването е поето от Националната следствена служба. Изпълняващият функциите директор Мариан Маринов заяви: Мъглата всъщност е предпоставка - намалена видимост като нощно време. По думите му точната причина за първоначалния удар ще бъде установена след действията по разследването и експертизите.
За шофьорите в посока Бургас остава в сила обходът през Карнобат и Петолъчката, докато приключат изтеглянето на превозните средства и обработката на пътното платно.
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1 Пуснаха го,
Брояча се върти. жалко за хората.
06:10 11.11.2026
2 Пуснаха
06:16 11.11.2026
3 Петър
06:22 11.11.2026
4 И Киев е Руски
06:24 11.11.2026
5 ТАМ В ИНАТА ПОСОКА ИМА
06:30 11.11.2026