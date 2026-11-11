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Пуснаха движението по АМ „Тракия“ към София
  Тема: Трафик

Пуснаха движението по АМ „Тракия“ към София

11 Ноември, 2026 06:08 539 5

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Отворен е участъкът между пътните възли „Зимница“ и „Карнобат“. Платното към Бургас остава затворено заради разчистването на катастрофиралите автомобили

Пуснаха движението по АМ „Тракия“ към София - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Движението по автомагистрала „Тракия“ е възстановено в посока София между пътните възли „Зимница“ и „Карнобат“. Отворен е участъкът от км 289+000 до км 323+350, съобщиха пътните власти.

Платното към Бургас остава затворено. Там продължава изтеглянето на автомобили и камиони, участвали в тежката верижна катастрофа, с помощта на специализирани влекачи. След разчистването настилката трябва да бъде обработена заради разлети масла и горивни материали.

Двата инцидента станаха на 10 ноември край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. Едната катастрофа е при 289-ия километър в посока Бургас, а другата при 294-ия километър в посока София. В сблъсъците са участвали 86 превозни средства.

Загинали са 11 души, а 51 пострадали са настанени в лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас. На 11 ноември е обявен национален траур в памет на жертвите.

Разследването е поето от Националната следствена служба. Изпълняващият функциите директор Мариан Маринов заяви: Мъглата всъщност е предпоставка - намалена видимост като нощно време. По думите му точната причина за първоначалния удар ще бъде установена след действията по разследването и експертизите.

За шофьорите в посока Бургас остава в сила обходът през Карнобат и Петолъчката, докато приключат изтеглянето на превозните средства и обработката на пътното платно.


Ямбол / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пуснаха го,

    4 0 Отговор
    до следващата мъгла, дъжд, сняг.
    Брояча се върти. жалко за хората.

    06:10 11.11.2026

  • 2 Пуснаха

    2 1 Отговор
    какво точно пуснаха? Рестариха отсечката за следваща трагедия. Къде са ви предупредителните системи?

    06:16 11.11.2026

  • 3 Петър

    1 0 Отговор
    Максималната разрешена скорост за автомобили на автомагистрала в България трябва да бъде намалена на 120км.ч.

    06:22 11.11.2026

  • 4 И Киев е Руски

    1 2 Отговор
    Надявам се всички които ревяха че полицаите вземат "голями"заплати без да работят нищо сега да са доволни

    06:24 11.11.2026

  • 5 ТАМ В ИНАТА ПОСОКА ИМА

    0 0 Отговор
    НАБЛЪСКАНИ 30 ТИРА И ДЕСЕТ КОЛИ....?!!! ТЕ ТИРОВЕТЕ ТРИКРАТНО ПОЙЧЕ ОТ КОЛИТЕ. ....КО СТАА ТУКА.....

    06:30 11.11.2026

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