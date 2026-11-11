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Десислава Танева: Минути преди трагедията бях на „Тракия“
  Тема: Трафик

Десислава Танева: Минути преди трагедията бях на „Тракия“

11 Ноември, 2026 06:35 1 726 24

  • десислава танева-
  • магистрала тракия-
  • пътна безопасност-
  • катастрофа-
  • народно събрание

Депутатът от ГЕРБ разказа, че е преминала по маршрута малко преди 7 часа при гъста мъгла и тежки условия за шофиране

Десислава Танева: Минути преди трагедията бях на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Десислава Танева е преминала по маршрута на тежката трагедия на автомагистрала „Тракия“ минути преди инцидента. Депутатът от ГЕРБ разказа, че е излязла на магистралата малко преди 7:00 часа през пътния възел Ямбол – Сливен при Хаджидимитрово.

„Условията бяха много тежки за шофиране, с много гъста мъгла“, заяви Танева. По думите ѝ по трасето е имало и пътни превозни средства без необходимата сигнализация.

Тя призова трагедията да не бъде използвана за политическа конфронтация. „Не е ден за политиканстване, не е ден в момента да искаме политически оставки“, каза депутатът.

Партиите поискаха действия и изслушване

Трагедията беше обсъдена и в Народното събрание. Представители на парламентарните партии изразиха съболезнования към близките на жертвите. Константин Проданов от „Прогресивна България“ говори за минута мълчание в парламента.

От „Възраждане“ обявиха, че ще поискат изслушване на властта още на следващия ден. Цончо Ганев настоя управляващите да представят анализ какво е могло да бъде направено, какво не е направено и какви мерки са необходими, за да се предотвратяват подобни инциденти.

Делян Пеевски определи трагедията като изпитание за способността на властта да се справи с последиците от нея. От „Демократична България“ Божидар Божанов също изрази съболезнования и заяви, че мерките за пътна безопасност трябва да бъдат обсъдени.

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев поднесе съболезнования на семействата и близките на загиналите и посочи, че мислите му са с всички, които се борят за живота си.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    11 0 Отговор
    Депутатката от пп "ГЕРБ"

    06:40 11.11.2026

  • 2 Колчо

    10 0 Отговор
    А, жалко.

    06:40 11.11.2026

  • 3 Гербер

    4 15 Отговор
    ГЕРБ иска оставката на Радев и на министрите заради катастрофите на „Тракия“

    06:42 11.11.2026

  • 4 А трябваше

    24 1 Отговор
    отдавна да си в Сливен .

    06:42 11.11.2026

  • 5 Основни правила и съвети

    15 0 Отговор
    Намалете скоростта: Карайте с по-ниска скорост от обичайното (препоръчително поне с 10 км/ч по-малко или съобразено изцяло с гъстотата на мъглата).
    Използвайте правилните светлини:• Включете късите светлини (не използвайте дълги светлини, тъй като те се отразяват в капчиците вода и заслепяват вас и останалите шофьори).
    • Използвайте предните и задните фарове за мъгла само при реална нужда и намалена видимост (под 100 метра).
    Увеличете дистанцията: Оставете по-голяма дистанция от автомобила пред вас (поне 4 секунди интервал).
    Внимавайте за маркировката: Следете пътната маркировка и дясното крайбрежие на платното, за да поддържате правилна траектория.
    При кръстовища: Отворете леко прозореца, за да слушате за приближаващи автомобили или звукови сигнали.

    Коментиран от #8, #17

    06:45 11.11.2026

  • 6 Основни правила и съвети

    12 0 Отговор
    Не се залепвайте за другите: Не следвайте сляпо задните светлини на автомобила пред вас, за да не попаднете в тяхната грешка или инцидент.
    Риск от заледяване: При ниски температури мъглата може да замръзне върху асφαλта, правейки пътя изключително хлъзгав.
    Спрете при нужда: Ако видимостта стане критично ниска или се дезориентирате, отбийте на безопасно място извън пътното платно (например бензиностанция или паркинг) и пуснете аварийните светлини.

    06:46 11.11.2026

  • 7 Верно

    9 2 Отговор
    Тия измислени "аутобани" не са за скорост и 120 км. !

    06:49 11.11.2026

  • 8 Милчо Лаков

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "Основни правила и съвети":

    Кой ти слуша....Народ от празноглавци и дървени философи.Всички си знаят всичко и не искат съвети.

    07:07 11.11.2026

  • 9 Урко

    10 1 Отговор
    Тая говори че не трябвало да се политиканства, а какво правят нейните хора от ОПГ ГЕРБ? В едната пуснаха декларация, че искат оставка на министри и на Радев,.

    Коментиран от #20

    07:10 11.11.2026

  • 10 оононо

    8 1 Отговор
    За съжаление на гадните политици рядко им се случва нещо такова, а го заслужават много! Трябва там да 12 дуппетата, а не обикновени хорица.

    07:14 11.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Акригтан

    3 5 Отговор
    В Сърбия заради едни паднали павета дигнаха бунт , а тук мащаба на трагедията е много по голям .

    07:17 11.11.2026

  • 13 Тая селянка

    9 1 Отговор
    още ли е депутат?Тиквата ги държи едни и същи 20г.

    07:23 11.11.2026

  • 14 ТАНЮ ДЕСИСЛАВОВ

    3 2 Отговор
    МИНУТИИИ ПРЕДИ ТОВАМИСЕПРИПИКА И СПРЯХ ВЪВ АВАРИЙНАТА ДА КЛЕКНА.....АКУ НЕ БЯХ КЛЕКНАЛА СЯ ЩЕШЕ ДА СЪМ ХОТИЗОНТАЛНО ВЕПНО ЛЕГНАЛА...

    07:27 11.11.2026

  • 15 Осветление

    1 2 Отговор
    Ако имаше осветление през няколко метра както е във всяка държава, щеше да се вижда катастрофата и при мъгла.

    07:37 11.11.2026

  • 16 Анархията В Държавата !

    2 0 Отговор
    Е Резултат !

    От Анархията В Нейното Управление !

    Където Конституцията !

    И Закона !

    Нямат Значение !

    07:40 11.11.2026

  • 17 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Основни правила и съвети":

    Правилно! Само че е трудно да се спази дистанцията в секунди, затова като че ли е по лесно, естествено на база опит, дистанцията винаги да е равна на половината на скоростта ти в метри! Естествено, в мъгла е доста трунна преценката за скорост и отстояние... Както и вчера коментираха, първият е направил някаква глупост, и след това със по 100+ колоната е влязла в зоната с гъста мъгла... На Витиня, есен и зима на втория тунел е точно така! Излизаш от тунела и попадаш в друга вселена направо, а скоростта ти е 80 и по навик започваш на ускоряваш..., да ама в нищото, буквално!!!

    07:43 11.11.2026

  • 18 фАНТОМасс

    3 0 Отговор
    Щом като тази ДЕПУТАТКА е била там минути преди катастрофата , ЗАЩО НЕ Е АЛАРМИРАЛА , че в участъка има гъста мъгла ???
    Можела е да звънне на 112 и да спаси хората !!!!!!!!!
    Можела е , но НЕ ГО Е СТОРИЛА !

    07:44 11.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 доктор ОХ боли

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Урко":

    Женицата е депутат от ГЕРБ , което значи само едно - трагедия и слугинаж ! БОЙКОВЩИНА на талази.

    07:50 11.11.2026

  • 21 Дядо Мраз

    2 0 Отговор
    Десиславо ма , гъско , защо не се обади където и на когото трябва , за да предупредиш , че в участъка има мъгла и няма никаква видимост ? Какво ти е пречило да го направиш ?
    Нали си от партия , която мисли , живее и работи само за НАРОДА ?
    Така ли те е учил твоя вожд Бойчо ?

    Коментиран от #24

    07:52 11.11.2026

  • 22 Моя Инструктор !

    1 0 Отговор
    Все Казваше !

    Гледай 5 автомобила Напред !

    07:58 11.11.2026

  • 23 Бойко

    0 0 Отговор
    Що не закъсня малко.

    08:00 11.11.2026

  • 24 ШОТО Е СМУКАКА НА ШУФИОРА

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Дядо Мраз":

    ПАТОЧЕТО........ТЪЙ ДЕ ГЛЕДАЛА Е В ДРУГА ПАСОКА

    08:03 11.11.2026

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