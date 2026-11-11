Десислава Танева: Минути преди трагедията бях на „Тракия“

Десислава Танева е преминала по маршрута на тежката трагедия на автомагистрала „Тракия“ минути преди инцидента. Депутатът от ГЕРБ разказа, че е излязла на магистралата малко преди 7:00 часа през пътния възел Ямбол – Сливен при Хаджидимитрово.
„Условията бяха много тежки за шофиране, с много гъста мъгла“, заяви Танева. По думите ѝ по трасето е имало и пътни превозни средства без необходимата сигнализация.
Тя призова трагедията да не бъде използвана за политическа конфронтация. „Не е ден за политиканстване, не е ден в момента да искаме политически оставки“, каза депутатът.
Партиите поискаха действия и изслушване
Трагедията беше обсъдена и в Народното събрание. Представители на парламентарните партии изразиха съболезнования към близките на жертвите. Константин Проданов от „Прогресивна България“ говори за минута мълчание в парламента.
От „Възраждане“ обявиха, че ще поискат изслушване на властта още на следващия ден. Цончо Ганев настоя управляващите да представят анализ какво е могло да бъде направено, какво не е направено и какви мерки са необходими, за да се предотвратяват подобни инциденти.
Делян Пеевски определи трагедията като изпитание за способността на властта да се справи с последиците от нея. От „Демократична България“ Божидар Божанов също изрази съболезнования и заяви, че мерките за пътна безопасност трябва да бъдат обсъдени.
Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев поднесе съболезнования на семействата и близките на загиналите и посочи, че мислите му са с всички, които се борят за живота си.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бушприт
06:40 11.11.2026
2 Колчо
06:40 11.11.2026
3 Гербер
06:42 11.11.2026
4 А трябваше
06:42 11.11.2026
5 Основни правила и съвети
Използвайте правилните светлини:• Включете късите светлини (не използвайте дълги светлини, тъй като те се отразяват в капчиците вода и заслепяват вас и останалите шофьори).
• Използвайте предните и задните фарове за мъгла само при реална нужда и намалена видимост (под 100 метра).
Увеличете дистанцията: Оставете по-голяма дистанция от автомобила пред вас (поне 4 секунди интервал).
Внимавайте за маркировката: Следете пътната маркировка и дясното крайбрежие на платното, за да поддържате правилна траектория.
При кръстовища: Отворете леко прозореца, за да слушате за приближаващи автомобили или звукови сигнали.
Коментиран от #8, #17
06:45 11.11.2026
6 Основни правила и съвети
Риск от заледяване: При ниски температури мъглата може да замръзне върху асφαλта, правейки пътя изключително хлъзгав.
Спрете при нужда: Ако видимостта стане критично ниска или се дезориентирате, отбийте на безопасно място извън пътното платно (например бензиностанция или паркинг) и пуснете аварийните светлини.
06:46 11.11.2026
7 Верно
06:49 11.11.2026
8 Милчо Лаков
До коментар #5 от "Основни правила и съвети":Кой ти слуша....Народ от празноглавци и дървени философи.Всички си знаят всичко и не искат съвети.
07:07 11.11.2026
9 Урко
Коментиран от #20
07:10 11.11.2026
10 оононо
07:14 11.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Акригтан
07:17 11.11.2026
13 Тая селянка
07:23 11.11.2026
14 ТАНЮ ДЕСИСЛАВОВ
07:27 11.11.2026
15 Осветление
07:37 11.11.2026
16 Анархията В Държавата !
От Анархията В Нейното Управление !
Където Конституцията !
И Закона !
Нямат Значение !
07:40 11.11.2026
17 Гост
До коментар #5 от "Основни правила и съвети":Правилно! Само че е трудно да се спази дистанцията в секунди, затова като че ли е по лесно, естествено на база опит, дистанцията винаги да е равна на половината на скоростта ти в метри! Естествено, в мъгла е доста трунна преценката за скорост и отстояние... Както и вчера коментираха, първият е направил някаква глупост, и след това със по 100+ колоната е влязла в зоната с гъста мъгла... На Витиня, есен и зима на втория тунел е точно така! Излизаш от тунела и попадаш в друга вселена направо, а скоростта ти е 80 и по навик започваш на ускоряваш..., да ама в нищото, буквално!!!
07:43 11.11.2026
18 фАНТОМасс
Можела е да звънне на 112 и да спаси хората !!!!!!!!!
Можела е , но НЕ ГО Е СТОРИЛА !
07:44 11.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 доктор ОХ боли
До коментар #9 от "Урко":Женицата е депутат от ГЕРБ , което значи само едно - трагедия и слугинаж ! БОЙКОВЩИНА на талази.
07:50 11.11.2026
21 Дядо Мраз
Нали си от партия , която мисли , живее и работи само за НАРОДА ?
Така ли те е учил твоя вожд Бойчо ?
Коментиран от #24
07:52 11.11.2026
22 Моя Инструктор !
Гледай 5 автомобила Напред !
07:58 11.11.2026
23 Бойко
08:00 11.11.2026
24 ШОТО Е СМУКАКА НА ШУФИОРА
До коментар #21 от "Дядо Мраз":ПАТОЧЕТО........ТЪЙ ДЕ ГЛЕДАЛА Е В ДРУГА ПАСОКА
08:03 11.11.2026