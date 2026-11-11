Десислава Танева: Минути преди трагедията бях на „Тракия“

Десислава Танева е преминала по маршрута на тежката трагедия на автомагистрала „Тракия“ минути преди инцидента. Депутатът от ГЕРБ разказа, че е излязла на магистралата малко преди 7:00 часа през пътния възел Ямбол – Сливен при Хаджидимитрово.

„Условията бяха много тежки за шофиране, с много гъста мъгла“, заяви Танева. По думите ѝ по трасето е имало и пътни превозни средства без необходимата сигнализация.

Тя призова трагедията да не бъде използвана за политическа конфронтация. „Не е ден за политиканстване, не е ден в момента да искаме политически оставки“, каза депутатът.

Партиите поискаха действия и изслушване

Трагедията беше обсъдена и в Народното събрание. Представители на парламентарните партии изразиха съболезнования към близките на жертвите. Константин Проданов от „Прогресивна България“ говори за минута мълчание в парламента.

От „Възраждане“ обявиха, че ще поискат изслушване на властта още на следващия ден. Цончо Ганев настоя управляващите да представят анализ какво е могло да бъде направено, какво не е направено и какви мерки са необходими, за да се предотвратяват подобни инциденти.

Делян Пеевски определи трагедията като изпитание за способността на властта да се справи с последиците от нея. От „Демократична България“ Божидар Божанов също изрази съболезнования и заяви, че мерките за пътна безопасност трябва да бъдат обсъдени.

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев поднесе съболезнования на семействата и близките на загиналите и посочи, че мислите му са с всички, които се борят за живота си.

Източници: btvnovinite.bg