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Пътна обстановка: възстановено е движението по АМ „Тракия“ в двете посоки
  Тема: Трафик

Пътна обстановка: възстановено е движението по АМ „Тракия“ в двете посоки

11 Ноември, 2026 06:47 840 10

  • пътна обстановка-
  • трафик-
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  • гранични пунктове-
  • пътна полиция

Трафикът по границите е нормален, но фериботите по Дунав остават спрени. В планините има облачност, мъгли и зимни условия по високите части

Пътна обстановка: възстановено е движението по АМ „Тракия“ в двете посоки - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Движението по автомагистрала „Тракия“ между пътните възли „Зимница“ и „Карнобат“ е възстановено и в двете посоки след въведеното ограничение заради верижно пътнотранспортно произшествие. По данни от пътната информационна система възстановяването е станало поетапно през нощта. Движението при участъка вече се извършва, но водачите трябва да се съобразяват с указанията на Пътна полиция и временната сигнализация.

Възстановено е и движението по АМ „Хемус“ при км 37 в посока София, където по-рано беше ограничена активната лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. Продължава ремонтът по път I-6 в района на Мъглиж. Там автомобилите преминават двупосочно в една лента, а дейностите са планирани до 16 ноември.

Нормален трафик по границите, спрени фериботи по Дунав

Последната публикувана сводка на Главна дирекция „Гранична полиция“ отчита нормален трафик на пунктовете с Румъния, Гърция, Турция, Северна Македония и Сърбия. Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на река Дунав.

При границата с Гърция през „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат и автобуси, и товарни автомобили.

Зимни условия във високите части

В планините времето е с променлива, по-често значителна облачност. Националният институт по метеорология и хидрология прогнозира възможни превалявания от сняг по високите части на Витоша, Рила и Стара планина. Температурите на 2000 метра са около нулата, а снежната покривка на връх Ботев достига 18 сантиметра, докато на Черни връх е 2 сантиметра.

За туристите това означава необходимост от зимна екипировка и повишено внимание при мъгла, мокри или заледени участъци. Водачите, които пътуват към планинските курорти, трябва да се съобразяват с промени във видимостта и възможните валежи в проходите.

Пожарната с нови данни

За последното отчетено денонощие звената на пожарната са реагирали на 82 сигнала за произшествия и са ликвидирали 52 пожара. При пожарите е пострадал един човек. Извършени са 23 спасителни дейности и помощни операции, включително осем при катастрофи.

Националната акция „Зима“ продължава. От 15 ноември автомобилите трябва да бъдат оборудвани с гуми, предназначени за зимни условия, или с протектор с дълбочина най-малко 4 милиметра. „Трябва да спрем тази черна статистика, която виждаме до момента през годината“, заяви председателят на Съюза на българските автомобилисти Емил Панчев.

Източници: btvnovinite.bg, aktualnobg.com, trafik.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трябва да и сменят името на

    3 0 Отговор
    Магистрала "Руска Рулетка"

    06:52 11.11.2026

  • 2 Тити

    1 0 Отговор
    Чакаме новата мъгла.

    07:01 11.11.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Нека да интервюират "другарят" Първанов какво се прави в такива случай като вчерашния на магистрала "Тракия"...

    07:09 11.11.2026

  • 4 Да се знае

    5 1 Отговор
    Участъкът - убиец на 289 км.,от АМ „Тракия“ между Ямбол и пътния възел „Зимница“ (част от Лот 4) е официално пуснат в експлоатация на 26 август 2012 г от премиера Бойко Борисов - “великият строител на магистрали” и велик Майстор на Сглобките с всевъзможни себеподобни партии и корумпета, алчни за власт и пари като него самия.
    На същия участък - само на 1 км по-напред (290 км.) на 26 юни това лято ТИР прехвърли мантинелите и помля кола, като уби на място двете 9 годишни деца от Славия, които пътуваха с треньора си на турнир по футбол на морето.
    Мелето с десетки автомобили започва в мъглата от автобус, ТИР с украинско жито и леки автомобили. Резултатът от верижната катастофа в двете посоки - 11 умрели, 50 ранени, част от тях в изключително тежко състояние.
    Има факти. Когато фактите говорят, пропагандата и манипулацията трябва да замълчи от срам!
    Част от АМ Тракия - строена от Бойко Борисов. Няма такава магистрала. Има по едно платно и половина в двете посоки с некачествен и тънък асфалт точно в “неговите” участъци.
    Пътна маркировка, боя за мъгла и знаци - няма такава, въпреки милиардите изхарчени от кабинетите на Борисов и Сглобките му само през последните няколко години.
    Мантинели - няма такива, има ламарина на солети, за които на 2-3 свързани фирми от корпулентните корупционни обръчи са платени милиарди за последните няколко години от Борисовите сглобки, а парите са заминали към Дубай, към платени журналисти, пропагандни медии и сайтове, за футбол

    Коментиран от #5, #6, #9

    07:17 11.11.2026

  • 5 А ти

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Да се знае":

    Нещо да мецнеш за "Кървавото хоро на БСП" ???
    СЕГА пак комунистите сте на власт...

    07:25 11.11.2026

  • 6 Тежко ни с тези политици

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да се знае":

    Знае се и за жалост дълго ще се помни черният ден за всички нас ,дано престъпниците виновни за качеството на нашите пътища поне се покаят ,то е ясно че в затвора няма да влезнат.

    07:26 11.11.2026

  • 7 абе

    0 0 Отговор
    Гледам в момента репортаж на живо от магистралата, в който се дискурира нейноро отваряне и какви били пропуските през вчерашния ден. Място на разговора - малко преди злополучния участък на катастрофата. Споменават, че условията днес са подобни на вчерашните, една идея по-добри - просто видимостта е около 50 метра.
    Репортерката и някакъв пенсиониран КАТ-аджия дискутират липсата на табла и какво според стареца трябвало да направят от КАТ. Обаче, какво вижда зрителя - докато върви репортажа мъглата леко се сгъстява, но трафика си е интензивен и шофьорите пердашат яко с над 70-80 км/ч, а може и повече. От 20-тината преминали коли само 2-3 минаха с видимо намалена скорост, останалото не му пука - няма леки коли няма тирове. И всичко това след взерашния ужас!
    Този репортаж е показателен за основните причини на катастрофата - нека си пердашат с тази увереност и без грам съобразяване - трагедиите ще се повтарят.

    07:36 11.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 почна да ми писва

    0 0 Отговор
    Магистралата им виновна, МВР им виновно, БГ алърт им виновно, а Ганьо си лети и мисъл не му минава да намали.
    Докато се търси проблема само в институциите и не се отбелязва безхаберието на голяма част от шофьорите - така ще бъде.
    Знам, че не звучи благоприятно за Ганя, ама това е реалността.

    07:44 11.11.2026

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