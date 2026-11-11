Пътна обстановка: възстановено е движението по АМ „Тракия“ в двете посоки

Движението по автомагистрала „Тракия“ между пътните възли „Зимница“ и „Карнобат“ е възстановено и в двете посоки след въведеното ограничение заради верижно пътнотранспортно произшествие. По данни от пътната информационна система възстановяването е станало поетапно през нощта. Движението при участъка вече се извършва, но водачите трябва да се съобразяват с указанията на Пътна полиция и временната сигнализация.

Възстановено е и движението по АМ „Хемус“ при км 37 в посока София, където по-рано беше ограничена активната лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. Продължава ремонтът по път I-6 в района на Мъглиж. Там автомобилите преминават двупосочно в една лента, а дейностите са планирани до 16 ноември.

Нормален трафик по границите, спрени фериботи по Дунав

Последната публикувана сводка на Главна дирекция „Гранична полиция“ отчита нормален трафик на пунктовете с Румъния, Гърция, Турция, Северна Македония и Сърбия. Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на река Дунав.

При границата с Гърция през „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат и автобуси, и товарни автомобили.

Зимни условия във високите части

В планините времето е с променлива, по-често значителна облачност. Националният институт по метеорология и хидрология прогнозира възможни превалявания от сняг по високите части на Витоша, Рила и Стара планина. Температурите на 2000 метра са около нулата, а снежната покривка на връх Ботев достига 18 сантиметра, докато на Черни връх е 2 сантиметра.

За туристите това означава необходимост от зимна екипировка и повишено внимание при мъгла, мокри или заледени участъци. Водачите, които пътуват към планинските курорти, трябва да се съобразяват с промени във видимостта и възможните валежи в проходите.

Пожарната с нови данни

За последното отчетено денонощие звената на пожарната са реагирали на 82 сигнала за произшествия и са ликвидирали 52 пожара. При пожарите е пострадал един човек. Извършени са 23 спасителни дейности и помощни операции, включително осем при катастрофи.

Националната акция „Зима“ продължава. От 15 ноември автомобилите трябва да бъдат оборудвани с гуми, предназначени за зимни условия, или с протектор с дълбочина най-малко 4 милиметра. „Трябва да спрем тази черна статистика, която виждаме до момента през годината“, заяви председателят на Съюза на българските автомобилисти Емил Панчев.

Източници: btvnovinite.bg, aktualnobg.com, trafik.bg