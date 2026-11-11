Пътна обстановка: възстановено е движението по АМ „Тракия“ в двете посоки

Движението по автомагистрала „Тракия“ между пътните възли „Зимница“ и „Карнобат“ е възстановено и в двете посоки след въведеното ограничение заради верижно пътнотранспортно произшествие. По данни от пътната информационна система възстановяването е станало поетапно през нощта. Движението при участъка вече се извършва, но водачите трябва да се съобразяват с указанията на Пътна полиция и временната сигнализация.
Възстановено е и движението по АМ „Хемус“ при км 37 в посока София, където по-рано беше ограничена активната лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. Продължава ремонтът по път I-6 в района на Мъглиж. Там автомобилите преминават двупосочно в една лента, а дейностите са планирани до 16 ноември.
Нормален трафик по границите, спрени фериботи по Дунав
Последната публикувана сводка на Главна дирекция „Гранична полиция“ отчита нормален трафик на пунктовете с Румъния, Гърция, Турция, Северна Македония и Сърбия. Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на река Дунав.
При границата с Гърция през „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат и автобуси, и товарни автомобили.
Зимни условия във високите части
В планините времето е с променлива, по-често значителна облачност. Националният институт по метеорология и хидрология прогнозира възможни превалявания от сняг по високите части на Витоша, Рила и Стара планина. Температурите на 2000 метра са около нулата, а снежната покривка на връх Ботев достига 18 сантиметра, докато на Черни връх е 2 сантиметра.
За туристите това означава необходимост от зимна екипировка и повишено внимание при мъгла, мокри или заледени участъци. Водачите, които пътуват към планинските курорти, трябва да се съобразяват с промени във видимостта и възможните валежи в проходите.
Пожарната с нови данни
За последното отчетено денонощие звената на пожарната са реагирали на 82 сигнала за произшествия и са ликвидирали 52 пожара. При пожарите е пострадал един човек. Извършени са 23 спасителни дейности и помощни операции, включително осем при катастрофи.
Националната акция „Зима“ продължава. От 15 ноември автомобилите трябва да бъдат оборудвани с гуми, предназначени за зимни условия, или с протектор с дълбочина най-малко 4 милиметра. „Трябва да спрем тази черна статистика, която виждаме до момента през годината“, заяви председателят на Съюза на българските автомобилисти Емил Панчев.
Източници: btvnovinite.bg, aktualnobg.com, trafik.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трябва да и сменят името на
06:52 11.11.2026
2 Тити
07:01 11.11.2026
3 АГАТ а Кристи
07:09 11.11.2026
4 Да се знае
На същия участък - само на 1 км по-напред (290 км.) на 26 юни това лято ТИР прехвърли мантинелите и помля кола, като уби на място двете 9 годишни деца от Славия, които пътуваха с треньора си на турнир по футбол на морето.
Мелето с десетки автомобили започва в мъглата от автобус, ТИР с украинско жито и леки автомобили. Резултатът от верижната катастофа в двете посоки - 11 умрели, 50 ранени, част от тях в изключително тежко състояние.
Има факти. Когато фактите говорят, пропагандата и манипулацията трябва да замълчи от срам!
Част от АМ Тракия - строена от Бойко Борисов. Няма такава магистрала. Има по едно платно и половина в двете посоки с некачествен и тънък асфалт точно в “неговите” участъци.
Пътна маркировка, боя за мъгла и знаци - няма такава, въпреки милиардите изхарчени от кабинетите на Борисов и Сглобките му само през последните няколко години.
Мантинели - няма такива, има ламарина на солети, за които на 2-3 свързани фирми от корпулентните корупционни обръчи са платени милиарди за последните няколко години от Борисовите сглобки, а парите са заминали към Дубай, към платени журналисти, пропагандни медии и сайтове, за футбол
Коментиран от #5, #6, #9
07:17 11.11.2026
5 А ти
До коментар #4 от "Да се знае":Нещо да мецнеш за "Кървавото хоро на БСП" ???
СЕГА пак комунистите сте на власт...
07:25 11.11.2026
6 Тежко ни с тези политици
До коментар #4 от "Да се знае":Знае се и за жалост дълго ще се помни черният ден за всички нас ,дано престъпниците виновни за качеството на нашите пътища поне се покаят ,то е ясно че в затвора няма да влезнат.
07:26 11.11.2026
7 абе
Репортерката и някакъв пенсиониран КАТ-аджия дискутират липсата на табла и какво според стареца трябвало да направят от КАТ. Обаче, какво вижда зрителя - докато върви репортажа мъглата леко се сгъстява, но трафика си е интензивен и шофьорите пердашат яко с над 70-80 км/ч, а може и повече. От 20-тината преминали коли само 2-3 минаха с видимо намалена скорост, останалото не му пука - няма леки коли няма тирове. И всичко това след взерашния ужас!
Този репортаж е показателен за основните причини на катастрофата - нека си пердашат с тази увереност и без грам съобразяване - трагедиите ще се повтарят.
07:36 11.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 почна да ми писва
Докато се търси проблема само в институциите и не се отбелязва безхаберието на голяма част от шофьорите - така ще бъде.
Знам, че не звучи благоприятно за Ганя, ама това е реалността.
07:44 11.11.2026