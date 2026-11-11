Карайте внимателно! Mъглата отново намалява видимостта на АМ "Тракия"

Движението по автомагистрала „Тракия“ между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“ е възстановено и в двете посоки – към Бургас и към София. В участъка, където станаха двете тежки верижни катастрофи, отново има гъста мъгла и намалена видимост.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков призова водачите да се движат с повишено внимание.

„Може вече да се пътува по магистралата, но шофьорите да бъдат внимателни, защото отново има в тези участъци намалена видимост. Трябва да карат с повишено внимание при влошени метеорологични условия“, каза Георги Чалъков.

Изтеглянето на общо 86-те превозни средства, участвали в двата сблъсъка, е започнало следобед след катастрофите и е продължило след полунощ.

Разследването продължава

Двете катастрофи отнеха живота на 11 души, а други 51 бяха ранени. Разследването продължава под ръководството на Националната следствена служба.

Министерският съвет обяви ден на национален траур в памет на загиналите. Въпреки възстановеното движение, водачите в района трябва да се съобразяват с мъглата, ограничената видимост и останалите рискове при влошени метеорологични условия.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg