Карайте внимателно! Mъглата отново намалява видимостта на АМ "Тракия"

Движението по автомагистрала „Тракия“ между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“ е възстановено и в двете посоки – към Бургас и към София. В участъка, където станаха двете тежки верижни катастрофи, отново има гъста мъгла и намалена видимост.
Областният управител на Ямбол Георги Чалъков призова водачите да се движат с повишено внимание.„Може вече да се пътува по магистралата, но шофьорите да бъдат внимателни, защото отново има в тези участъци намалена видимост. Трябва да карат с повишено внимание при влошени метеорологични условия“, каза Георги Чалъков.
Изтеглянето на общо 86-те превозни средства, участвали в двата сблъсъка, е започнало следобед след катастрофите и е продължило след полунощ.
Разследването продължава
Двете катастрофи отнеха живота на 11 души, а други 51 бяха ранени. Разследването продължава под ръководството на Националната следствена служба.
Министерският съвет обяви ден на национален траур в памет на загиналите. Въпреки възстановеното движение, водачите в района трябва да се съобразяват с мъглата, ограничената видимост и останалите рискове при влошени метеорологични условия.
Източници: bta.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петър
Коментиран от #8, #21
07:29 11.11.2026
2 Ами сега
07:29 11.11.2026
3 Джигит
Коментиран от #7, #15
07:30 11.11.2026
4 И отново
И отново няма полицаи предупреждаващи трафика.
И отново БГ алерт ще мълчи.
И отново ще обвиняваме предишните.
Коментиран от #12
07:34 11.11.2026
5 Друг
Коментиран от #14
07:34 11.11.2026
6 Там бях и видях
07:35 11.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 А НЕ
До коментар #1 от "Петър":за БГ-то трябва да е 100кмч!!
07:37 11.11.2026
9 Госあ
07:38 11.11.2026
10 Сисо
07:38 11.11.2026
11 Браво!
07:38 11.11.2026
12 Радев-
До коментар #4 от "И отново":"Заради това, отново ще изтеглим кредит"
07:44 11.11.2026
13 Троян
Коментиран от #19
07:44 11.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Петррр
И като сложат предупреждения какво от това
Така сме възпитани
Трябва ний да се променим и да се съобразяваме,не че всичко останало е излишно не!
И да не всички да са пострадали,защо някой не хукна с жилетка да предопреди движението зад мантинелата естествено
Съболезнования !
08:00 11.11.2026
17 !!!
08:00 11.11.2026
18 оня с коня
08:03 11.11.2026
19 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Троян":Това Шуменски виц ли е?Присадката от село Шипково и той да блесне.
08:05 11.11.2026
20 Защо ?
08:08 11.11.2026
21 Испанеца
До коментар #1 от "Петър":Двулентов път в едната посока с или без лента за принудително спиране не е АВТОМАГИСТРАЛА.
Навсякъде го водят-СКОРОСТЕН ПЪТ.
Така,че в България НЯМА нито една МАГИСТРАЛА.
08:09 11.11.2026