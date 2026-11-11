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Карайте внимателно! Mъглата отново намалява видимостта на АМ "Тракия"
  Тема: Войната на пътя

Карайте внимателно! Mъглата отново намалява видимостта на АМ "Тракия"

11 Ноември, 2026 07:22 688 21

  • автомагистрала тракия-
  • мъгла-
  • катастрофа-
  • ямбол-
  • пътна обстановка

Движението между „Зимница“ и „Кабиле“ е възстановено в посока Бургас и София. В участъка на двете тежки катастрофи отново има гъста мъгла

Карайте внимателно! Mъглата отново намалява видимостта на АМ "Тракия" - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Движението по автомагистрала „Тракия“ между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“ е възстановено и в двете посоки – към Бургас и към София. В участъка, където станаха двете тежки верижни катастрофи, отново има гъста мъгла и намалена видимост.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков призова водачите да се движат с повишено внимание.

„Може вече да се пътува по магистралата, но шофьорите да бъдат внимателни, защото отново има в тези участъци намалена видимост. Трябва да карат с повишено внимание при влошени метеорологични условия“, каза Георги Чалъков.

Изтеглянето на общо 86-те превозни средства, участвали в двата сблъсъка, е започнало следобед след катастрофите и е продължило след полунощ.

Разследването продължава

Двете катастрофи отнеха живота на 11 души, а други 51 бяха ранени. Разследването продължава под ръководството на Националната следствена служба.

Министерският съвет обяви ден на национален траур в памет на загиналите. Въпреки възстановеното движение, водачите в района трябва да се съобразяват с мъглата, ограничената видимост и останалите рискове при влошени метеорологични условия.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петър

    7 3 Отговор
    Максимална разрешена скорост за автомобили на автомагистрала в България трябва да бъде намалена на 120км.ч.

    Коментиран от #8, #21

    07:29 11.11.2026

  • 2 Ами сега

    5 6 Отговор
    А правителство на ПБ от август месец спря поддръжката и ремонта на пътища. А октомври спря процедурата за информационните табла. Така ,че си първо вижте нааканите гащи

    07:29 11.11.2026

  • 3 Джигит

    3 5 Отговор
    Абе ти ли ше ми кажеш,ше карам както си искам

    Коментиран от #7, #15

    07:30 11.11.2026

  • 4 И отново

    6 3 Отговор
    няма сигнализации.
    И отново няма полицаи предупреждаващи трафика.
    И отново БГ алерт ще мълчи.
    И отново ще обвиняваме предишните.

    Коментиран от #12

    07:34 11.11.2026

  • 5 Друг

    1 3 Отговор
    Джигит - газ до дупка.Свети Петър ни очаква ш редим пасианс.

    Коментиран от #14

    07:34 11.11.2026

  • 6 Там бях и видях

    4 2 Отговор
    Динко раздаваше кроасани на полицайте а костюмирани от властимащите само наблюдаваха страданието на пострадалите без да помогнат с нищо

    07:35 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А НЕ

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Петър":

    за БГ-то трябва да е 100кмч!!

    07:37 11.11.2026

  • 9 Госあ

    4 2 Отговор
    Сърбия, Словения, Австрия, Испания и Китай (разбира се; ако нещо е разумно то го има там) имат елементарни обозначения и регулации при мъгла на скоростните си пътища, които предотвратяват много катастрофи. Въведете ги, поне на участъците за които се знае, че падат мъгли!!!

    07:38 11.11.2026

  • 10 Сисо

    6 1 Отговор
    Като се обърне каруцата — пътища много

    07:38 11.11.2026

  • 11 Браво!

    3 5 Отговор
    Честно казано, съм учуден от бързината, с която са направени огледът, съхраняването на информацията от ПТП-то и последвалото разчистване на пътя! Все пак, това бяха 86 превозни средства, много от тях тежки, и всички в окаяно състояние. Та, браво, мислех, че магистралата ще стои затворена с дни! Явно днешната власт е по-добра от вчерашната!

    07:38 11.11.2026

  • 12 Радев-

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "И отново":

    "Заради това, отново ще изтеглим кредит"

    07:44 11.11.2026

  • 13 Троян

    1 1 Отговор
    Американец отива в Москва. Взема такси, на кръстовището червен сфетофар. Мръсна газ и направо. Що така бе? Щото съм джигит. На следващото кръстовище зелено спирачки. Що така бе? Може да минава друг джигит.

    Коментиран от #19

    07:44 11.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Петррр

    2 0 Отговор
    И като я намалят на 120 км какво от това
    И като сложат предупреждения какво от това
    Така сме възпитани
    Трябва ний да се променим и да се съобразяваме,не че всичко останало е излишно не!
    И да не всички да са пострадали,защо някой не хукна с жилетка да предопреди движението зад мантинелата естествено
    Съболезнования !

    08:00 11.11.2026

  • 17 !!!

    1 0 Отговор
    Нищо,освен мозъци на водачи,спасявание!

    08:00 11.11.2026

  • 18 оня с коня

    1 0 Отговор
    Това са Бойковите "магистрали"но споко!Парите са в чекмеджето!Оправяйте се сами!

    08:03 11.11.2026

  • 19 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Троян":

    Това Шуменски виц ли е?Присадката от село Шипково и той да блесне.

    08:05 11.11.2026

  • 20 Защо ?

    1 0 Отговор
    Добре дЕееее... , защо днеска няма верижна катастрофа? Мъглата си е същата,асфалта и маркировката са същите...???

    08:08 11.11.2026

  • 21 Испанеца

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Петър":

    Двулентов път в едната посока с или без лента за принудително спиране не е АВТОМАГИСТРАЛА.
    Навсякъде го водят-СКОРОСТЕН ПЪТ.
    Така,че в България НЯМА нито една МАГИСТРАЛА.

    08:09 11.11.2026

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