Извънредно заседание за пътната безопасност се очаква днес

Експертната група за реформата в пътната безопасност се очаква да проведе извънредно заседание днес. На него ще бъдат обсъдени допълнителни мерки за безопасност на движението и възможности за ускоряване на планираните промени в сектора, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Срещата е свикана по разпореждане на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев след тежкия пътен инцидент на автомагистрала „Тракия“. Министърът прекратява участието си в 31-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, която се провежда в Анталия, и се връща в България.

„Допълнителни мерки за безопасност на движението и ускоряване на изпълнението на планираните реформи в сектора“

Това са задачите, посочени от Министерството на транспорта и съобщенията за извънредното заседание. Конкретните нови решения, които ще бъдат предложени или приети, не са обявени предварително.

Какви промени вече са планирани

Извънредната среща се провежда на фона на план за реформа, приет от правителството през септември. Той предвижда създаването на единен национален орган за управление на информацията за пътната безопасност и национален център, който да събира, наблюдава и обработва данни в реално време.

В системата трябва да бъдат обединени данни от тол системата, общински камери, бодикамери на полицейските служители и сензори, включително от второстепенната пътна мрежа. Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на вътрешните работи представиха и концепция за Единна национална система за контрол на пътя с тол терминали, сензорна мрежа, централно „Дигитално ядро“ и Национален оперативен център.

По предварителния правен анализ за изпълнението на реформата са нужни промени в осем закона и над десет подзаконови нормативни акта. Именно ускоряването на тези промени, както и набелязването на допълнителни действия след инцидента на „Тракия“, ще бъдат сред основните теми на извънредното заседание.

Източници: novini.bg