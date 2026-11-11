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Извънредно заседание за пътната безопасност се очаква днес
  Тема: Трафик

Извънредно заседание за пътната безопасност се очаква днес

11 Ноември, 2026 07:26 496 13

  • пътна безопасност-
  • георги пеев-
  • автомагистрала тракия-
  • пътни реформи-
  • транспортно министерство

Експертната група ще обсъди допълнителни мерки и ускоряване на реформите след тежкия инцидент на „Тракия“

Извънредно заседание за пътната безопасност се очаква днес - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Експертната група за реформата в пътната безопасност се очаква да проведе извънредно заседание днес. На него ще бъдат обсъдени допълнителни мерки за безопасност на движението и възможности за ускоряване на планираните промени в сектора, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Срещата е свикана по разпореждане на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев след тежкия пътен инцидент на автомагистрала „Тракия“. Министърът прекратява участието си в 31-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, която се провежда в Анталия, и се връща в България.

„Допълнителни мерки за безопасност на движението и ускоряване на изпълнението на планираните реформи в сектора“

Това са задачите, посочени от Министерството на транспорта и съобщенията за извънредното заседание. Конкретните нови решения, които ще бъдат предложени или приети, не са обявени предварително.

Какви промени вече са планирани

Извънредната среща се провежда на фона на план за реформа, приет от правителството през септември. Той предвижда създаването на единен национален орган за управление на информацията за пътната безопасност и национален център, който да събира, наблюдава и обработва данни в реално време.

В системата трябва да бъдат обединени данни от тол системата, общински камери, бодикамери на полицейските служители и сензори, включително от второстепенната пътна мрежа. Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на вътрешните работи представиха и концепция за Единна национална система за контрол на пътя с тол терминали, сензорна мрежа, централно „Дигитално ядро“ и Национален оперативен център.

По предварителния правен анализ за изпълнението на реформата са нужни промени в осем закона и над десет подзаконови нормативни акта. Именно ускоряването на тези промени, както и набелязването на допълнителни действия след инцидента на „Тракия“, ще бъдат сред основните теми на извънредното заседание.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен

    3 3 Отговор
    пак ще мига и ще дрънка общи приказки.
    Пак ще обвинява друг, макар че държи цялата власт от 8 месеца. Има пълно мнозинство и възможност да направи нещо.
    Единственото което прави от тогава е да тегли заеми, дългове и да мънка.

    07:32 11.11.2026

  • 2 Решихме

    2 3 Отговор
    Оня с Тира е виновен!
    - Ама кой е той?
    - Няма значение, изберете си някой! Важното е ние да не сме виновни!

    07:33 11.11.2026

  • 3 Сисо

    2 0 Отговор
    Като се обърне каруцата — пътища много

    Коментиран от #5

    07:37 11.11.2026

  • 4 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    Виновни са ШОФЬОРИТЕ.....

    Коментиран от #7

    07:39 11.11.2026

  • 5 Нашата каруца

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сисо":

    се обръща всеки ден.

    07:39 11.11.2026

  • 6 Тити

    2 0 Отговор
    Пътна безопасност че ние имаме ли пътища????

    07:40 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Риболовеца

    1 0 Отговор
    Файда от заседания няма, хората си заминаха. Мир на праха им и дано такива нещастия не се случват повече!

    07:40 11.11.2026

  • 9 Румене,

    1 2 Отговор
    в твоята смяна стана.

    07:44 11.11.2026

  • 10 Образно казано - група идиотолози

    1 1 Отговор
    Се събират да анализират защо жабите квакат.

    07:46 11.11.2026

  • 11 леле мале

    0 0 Отговор
    Тия ще обсъждат колко пари да откраднат

    07:59 11.11.2026

  • 12 Неунищожими

    1 0 Отговор
    Каквито и мерки да вземат дебилите и олигофрените дето ти се лепят на 2 метра зад теб са неунищожими.

    08:05 11.11.2026

  • 13 1488

    1 0 Отговор
    фатмак и идйотова наредиха на гавазите си да убият 80 човека, за да не дават обяснения пред българите и ЕС чий са дроновете и чий е крим

    08:09 11.11.2026

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