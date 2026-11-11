Областен управител: АМ „Тракия“ е разчистена, но мъглата остава край Ямбол

Движението по автомагистрала „Тракия“ край Ямбол е възстановено и в двете посоки след верижните катастрофи с участието на 86 автомобила, станали на 10 ноември. Платното към София е било пуснато в 1:20 ч. след полунощ, а около два часа по-късно е възстановено и движението към Бургас. Това съобщи в ефира на bTV областният управител на Ямбол Георги Чалъков.
Чалъков призова шофьорите да се движат с повишено внимание, тъй като в района отново има мъгла и намалена видимост. По думите му състоянието на пострадалите, настанени в Ямболската болница, не се е променило спрямо предишния ден. Двама от пациентите, които са били в по-тежко състояние и са претърпели операции, вече са стабилизирани. Останалите са с по-леки травми и са настанени в ортопедичното отделение.
Кризисен щаб е създаден още в ранните часове
Още в ранните часове на 10 ноември е бил сформиран кризисен щаб за координация на действията на институциите. Първите сигнали за тежкия инцидент са получени малко след 7:00 ч., а информация от спасителните екипи на място е започнала да постъпва около 7:20-7:30 ч.
Системата BG-ALERT е била задействана в 8:10 ч., като предупрежденията са изпращани периодично през целия ден. Тъй като системата се активира на регионален принцип, са били потърсени и съседните области Сливен и Бургас, за да изпратят предупреждения на своя територия. Чалъков уточни, че част от гражданите не са получили съобщението още при първото задействане именно заради периодичното изпращане на известията.
Достъпът до част от автомобилите е бил блокиран
Първите екипи на спешна помощ, полицията и пожарната са пристигнали в рамките на 17 минути след подаването на сигнала. Евакуацията на пострадалите е била затруднена от тежките поражения и множеството сблъскали се автомобили, които са блокирали достъпа до част от хората. На място са били изпратени близо 17 полицейски екипа, участвали в организацията и извеждането на ранените.
Областният управител определи координацията между институциите като добра, а реакцията като своевременна, но подчерта мащаба на инцидента.„Виждате, че имаме катастрофа с 86 автомобила. Такова нещо никога не се е случвало. Мисля, че и в България не се е случвало“, коментира Георги Чалъков.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОКО КАЗА
07:40 11.11.2026
2 Магистралата е разчистена
Коментиран от #9
07:41 11.11.2026
3 ИМАМЕ ТОЛКОВА ПОЛИЦАЙКИ
Коментиран от #7
07:52 11.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Трай бе
Ние СМЕ евросъюза. ЕС не ни "дава", ЕС инвестира 50 млн. от общия си бюджет в сигурността си по източната граница.
Аман от просешки манталитет.
08:14 11.11.2026
6 Царе !
08:15 11.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 в кратце
08:16 11.11.2026
9 Да излизат
До коментар #2 от "Магистралата е разчистена":от мъглата и оставка !
Коментиран от #11
08:16 11.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 4848
До коментар #9 от "Да излизат":-Колкото и оставки да се подадат, това няма да влее разум в главите на шофьорите. При намалена видимост и хлъзгав асфалт се кара със съобразена скорост.
08:24 11.11.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Става въпрос за проект "Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система (ИТС) в обхвата на автомагистрала "Тракия". Той трябваше да се финансира по оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) 2014 – 2020 г. Договорът между АПИ и управляващия орган на програмата за 8.9 млн. лв. е подписан в края на 2016 г. и е трябвало да бъде изпълнен за 3 години. МЕДИЯПУЛ БГ .. БАНКЯНСКИЯ ПОР ДА НЕ СЕ СПОТАЙВА
08:35 11.11.2026
13 хмммм
08:35 11.11.2026
14 Намалете
Коментиран от #15
08:36 11.11.2026
15 Он ончов
До коментар #14 от "Намалете":Как да няма... От Карнобат до Бургас има няколко - 70,80,90, услижливо забравени от АПИ след последния ремонт. И Катаджиите спят там с камерите да глобяват.
09:19 11.11.2026