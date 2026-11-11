Областен управител: АМ „Тракия“ е разчистена, но мъглата остава край Ямбол

Движението по автомагистрала „Тракия“ край Ямбол е възстановено и в двете посоки след верижните катастрофи с участието на 86 автомобила, станали на 10 ноември. Платното към София е било пуснато в 1:20 ч. след полунощ, а около два часа по-късно е възстановено и движението към Бургас. Това съобщи в ефира на bTV областният управител на Ямбол Георги Чалъков.

Чалъков призова шофьорите да се движат с повишено внимание, тъй като в района отново има мъгла и намалена видимост. По думите му състоянието на пострадалите, настанени в Ямболската болница, не се е променило спрямо предишния ден. Двама от пациентите, които са били в по-тежко състояние и са претърпели операции, вече са стабилизирани. Останалите са с по-леки травми и са настанени в ортопедичното отделение.

Кризисен щаб е създаден още в ранните часове

Още в ранните часове на 10 ноември е бил сформиран кризисен щаб за координация на действията на институциите. Първите сигнали за тежкия инцидент са получени малко след 7:00 ч., а информация от спасителните екипи на място е започнала да постъпва около 7:20-7:30 ч.

„Никой не очакваше такава тежка ситуация. Когато отидохме на място около 9:00-9:30 ч., видяхме с очите си мащаба на трагедията“, каза Георги Чалъков.

Системата BG-ALERT е била задействана в 8:10 ч., като предупрежденията са изпращани периодично през целия ден. Тъй като системата се активира на регионален принцип, са били потърсени и съседните области Сливен и Бургас, за да изпратят предупреждения на своя територия. Чалъков уточни, че част от гражданите не са получили съобщението още при първото задействане именно заради периодичното изпращане на известията.

Достъпът до част от автомобилите е бил блокиран

Първите екипи на спешна помощ, полицията и пожарната са пристигнали в рамките на 17 минути след подаването на сигнала. Евакуацията на пострадалите е била затруднена от тежките поражения и множеството сблъскали се автомобили, които са блокирали достъпа до част от хората. На място са били изпратени близо 17 полицейски екипа, участвали в организацията и извеждането на ранените.

Областният управител определи координацията между институциите като добра, а реакцията като своевременна, но подчерта мащаба на инцидента.

„Виждате, че имаме катастрофа с 86 автомобила. Такова нещо никога не се е случвало. Мисля, че и в България не се е случвало“, коментира Георги Чалъков.

Източници: btvnovinite.bg