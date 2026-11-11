Новини
България »
Ямбол »
Областен управител: АМ „Тракия“ е разчистена, но мъглата остава край Ямбол
  Тема: Войната на пътя

Областен управител: АМ „Тракия“ е разчистена, но мъглата остава край Ямбол

11 Ноември, 2026 07:46, обновена 11 Ноември, 2026 08:00 688 4

  • ам тракия-
  • ямбол-
  • верижни катастрофи-
  • георги чалъков-
  • мъгла

Движението е възстановено и в двете посоки след верижните катастрофи с 86 автомобила. Двама от по-тежко пострадалите са стабилизирани

Областен управител: АМ „Тракия“ е разчистена, но мъглата остава край Ямбол - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Движението по автомагистрала „Тракия“ край Ямбол е възстановено и в двете посоки след верижните катастрофи с участието на 86 автомобила, станали на 10 ноември. Платното към София е било пуснато в 1:20 ч. след полунощ, а около два часа по-късно е възстановено и движението към Бургас. Това съобщи в ефира на bTV областният управител на Ямбол Георги Чалъков.

Чалъков призова шофьорите да се движат с повишено внимание, тъй като в района отново има мъгла и намалена видимост. По думите му състоянието на пострадалите, настанени в Ямболската болница, не се е променило спрямо предишния ден. Двама от пациентите, които са били в по-тежко състояние и са претърпели операции, вече са стабилизирани. Останалите са с по-леки травми и са настанени в ортопедичното отделение.

Кризисен щаб е създаден още в ранните часове

Още в ранните часове на 10 ноември е бил сформиран кризисен щаб за координация на действията на институциите. Първите сигнали за тежкия инцидент са получени малко след 7:00 ч., а информация от спасителните екипи на място е започнала да постъпва около 7:20-7:30 ч.

„Никой не очакваше такава тежка ситуация. Когато отидохме на място около 9:00-9:30 ч., видяхме с очите си мащаба на трагедията“, каза Георги Чалъков.

Системата BG-ALERT е била задействана в 8:10 ч., като предупрежденията са изпращани периодично през целия ден. Тъй като системата се активира на регионален принцип, са били потърсени и съседните области Сливен и Бургас, за да изпратят предупреждения на своя територия. Чалъков уточни, че част от гражданите не са получили съобщението още при първото задействане именно заради периодичното изпращане на известията.

Достъпът до част от автомобилите е бил блокиран

Първите екипи на спешна помощ, полицията и пожарната са пристигнали в рамките на 17 минути след подаването на сигнала. Евакуацията на пострадалите е била затруднена от тежките поражения и множеството сблъскали се автомобили, които са блокирали достъпа до част от хората. На място са били изпратени близо 17 полицейски екипа, участвали в организацията и извеждането на ранените.

Областният управител определи координацията между институциите като добра, а реакцията като своевременна, но подчерта мащаба на инцидента.

„Виждате, че имаме катастрофа с 86 автомобила. Такова нещо никога не се е случвало. Мисля, че и в България не се е случвало“, коментира Георги Чалъков.

Източници: btvnovinite.bg


Ямбол / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОКО КАЗА

    1 0 Отговор
    Отивай да разчистиш мъглата.

    07:40 11.11.2026

  • 2 Магистралата е разчистена

    3 0 Отговор
    но мъгла е обзела кабинета на Радев.

    07:41 11.11.2026

  • 3 ИМАМЕ ТОЛКОВА ПОЛИЦАЙКИ

    0 0 Отговор
    ЧЕ НА ВСЕКИ 100 МЕТРА ТРЯА ДА ДЕЖУРИ ПО ЕДНА ....ЗА КВО ЗИМАТ ПО 6000 ЕВРАКИСА.... ЗА ХУБАЙТИ УЧИ И КРАКА ЛИ....

    07:52 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Всички градове