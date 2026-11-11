СОС изслушва „Топлофикация София“ заради авариите

Ръководството на „Топлофикация София“ ще бъде изслушано днес от Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет заради зачестилите аварии и продължителните прекъсвания на парното и топлата вода в столицата.

Извънредното заседание е насрочено за 11:00 часа. Повод за него са множеството жалби и сигнали от граждани и институции за проблеми с топлоподаването в началото на отоплителния сезон.

Седем района са посочени в дневния ред

Според дневния ред ръководството на общинското дружество трябва да представи информация за състоянието на топлопреносната мрежа и причините за продължителните прекъсвания в „Младост“, „Дружба“, „Изток“, „Изгрев“, „Дианабад“, „Мусагеница“ и „Дървеница“.

Общинските съветници ще поискат данни за техническите причини за концентрацията на авариите по основните топлопроводи, за извършените аварийно-ремонтни дейности и за броя на мобилизираните екипи и ресурси. Очаква се дружеството да посочи конкретни срокове за възстановяване на услугата.

Ще се обсъжда и готовността за зимата

Сред въпросите е и какви мерки се предприемат, за да не се стига до нови масови прекъсвания. От ръководството на „Топлофикация София“ ще бъде поискана цялостна оценка дали наличната инфраструктура и техническият ресурс могат да осигурят нормално отопление през зимния сезон.

Проблемите с продължителните аварии вече предизвикаха реакция и от омбудсмана Велислава Делчева. Тя съобщи, че в някои случаи отстраняването на повредите надхвърля нормативно определения 48-часов срок, а отделни прекъсвания на топлоснабдяването са продължили повече от два месеца.

„Смятам за важно изготвянето на обективна оценка за техническото и финансовото състояние на дружеството“, заяви омбудсманът Велислава Делчева.

Продължителните спирания на парното и топлата вода създават затруднения за домакинствата, особено за семействата с малки деца и възрастни хора, както и за обществени и социални заведения. След изслушването се очаква да стане ясно какви ангажименти ще поеме дружеството и в какви срокове ще бъдат отстранени проблемите по мрежата.

Източници: vesti.bg, bta.bg