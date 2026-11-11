Участник в катастрофата на АМ „Тракия“ пита министрите и Румен Радев: Къде бяхте?

Участник в тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ отправи публични въпроси към представителите на институциите, пристигнали на мястото на инцидента край Ямбол. В разказа си, публикуван от „Фокус“, мъжът твърди, че оцелели участници сами са помагали на ранените.

„Ние с колегите сами си помогнахме“, пише той. По думите му хората на място са изваждали пострадали от автомобилите, а сред тях е имало и загинали. Мъжът пита защо никой от пристигналите „господа с костюмите“ не се е обърнал към оцелелите и дали те са имали нужда от вода.

В разказа се твърди още, че телата на загиналите са останали на земята до 15:00 часа. Участникът посочва, че на мястото е имало над 200 души, които според него не са оказвали необходимата помощ. Той споменава и човек от Ямбол, донесъл кашон с кроасани, които били раздадени на полицаи, а не на пострадалите.

„Как един от вас не се обърна към пострадалите?“

Твърденията са част от личен разказ на участник в катастрофата и не са потвърдени поотделно от разследващите органи. Официално се съобщава, че при двете верижни катастрофи край пътен възел „Зимница“ са загинали 11 души, а 51 пострадали са били настанени в лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас. Тежко пострадалите са 13.

По данни, цитирани от Българското национално радио, в инцидентите са участвали 86 автомобила и камиона. Първата катастрофа е станала при 289-ия километър в посока Бургас, а втората – при 294-ия километър в посока София. Сигналът за първия сблъсък е подаден в 7:10 часа.

Като фактори за трагедията са посочени гъстата мъгла, почти нулевата видимост, хлъзгавата настилка и несъобразената скорост. По случая е образувано досъдебно производство, а шофьорът на камиона, участвал в едната катастрофа, е задържан, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР в Ямбол старши комисар Добрин Димитров. Предстоят допълнителни експертизи и разпити.

Автомагистрала „Тракия“ вече е отворена и в двете посоки. На 11 ноември Министерският съвет обяви национален траур в памет на загиналите.

Източници: focus-news.net, bnrnews.bg