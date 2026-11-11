Участник в катастрофата на АМ „Тракия“ пита министрите и Румен Радев: Къде бяхте?

Участник в тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ отправи публични въпроси към представителите на институциите, пристигнали на мястото на инцидента край Ямбол. В разказа си, публикуван от „Фокус“, мъжът твърди, че оцелели участници сами са помагали на ранените.
„Ние с колегите сами си помогнахме“, пише той. По думите му хората на място са изваждали пострадали от автомобилите, а сред тях е имало и загинали. Мъжът пита защо никой от пристигналите „господа с костюмите“ не се е обърнал към оцелелите и дали те са имали нужда от вода.
В разказа се твърди още, че телата на загиналите са останали на земята до 15:00 часа. Участникът посочва, че на мястото е имало над 200 души, които според него не са оказвали необходимата помощ. Той споменава и човек от Ямбол, донесъл кашон с кроасани, които били раздадени на полицаи, а не на пострадалите.
Твърденията са част от личен разказ на участник в катастрофата и не са потвърдени поотделно от разследващите органи. Официално се съобщава, че при двете верижни катастрофи край пътен възел „Зимница“ са загинали 11 души, а 51 пострадали са били настанени в лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас. Тежко пострадалите са 13.
По данни, цитирани от Българското национално радио, в инцидентите са участвали 86 автомобила и камиона. Първата катастрофа е станала при 289-ия километър в посока Бургас, а втората – при 294-ия километър в посока София. Сигналът за първия сблъсък е подаден в 7:10 часа.
Като фактори за трагедията са посочени гъстата мъгла, почти нулевата видимост, хлъзгавата настилка и несъобразената скорост. По случая е образувано досъдебно производство, а шофьорът на камиона, участвал в едната катастрофа, е задържан, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР в Ямбол старши комисар Добрин Димитров. Предстоят допълнителни експертизи и разпити.
Автомагистрала „Тракия“ вече е отворена и в двете посоки. На 11 ноември Министерският съвет обяви национален траур в памет на загиналите.
Източници: focus-news.net, bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Къде?
Коментиран от #41
09:08 11.11.2026
5 Тик-Ток
Коментиран от #12, #56
09:08 11.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Госあ
09:10 11.11.2026
10 5556
09:11 11.11.2026
11 Радев от 8 месеца има власт
Абсолютно мнозинство, министри, Президент, но не е направил абсолютно нищо.
Никой не може д апосочи 1 направено нещо.
Досега само вземане на заеми,( вече над 9 милиарда) дългове, и обмисляне за увеличаване на данъци и акцизи.
Коментиран от #28, #46
09:11 11.11.2026
12 ДрайвингПлежър
До коментар #5 от "Тик-Ток":Ако ти трябва ел табло за да ти каже да намалиш в мъглата проблема е друг и то няма да ти спаси живота дори и да го има!
Коментиран от #16
09:11 11.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Експерта
До коментар #6 от "1488":Томов !? Това ти ли си ????
09:13 11.11.2026
15 1488
и ще го отнесе
още тая зима
09:14 11.11.2026
16 Госあ
До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":Когато нещата са регламентирани, а не пожелателни е друго! И когато глобите започнат да се събират безкомпромисно и осезаемо, нещата ще се променят. Както казва Волтер, „Когато тълпата се заеме да разсъждава, всичко е загубено.“
09:14 11.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Михаил
09:16 11.11.2026
19 Ццц
09:17 11.11.2026
20 Посрещаха безполезно вредно същество
09:17 11.11.2026
21 ами
09:17 11.11.2026
22 не бе
Самият факт, че акцента на този е върху кой, какво му длъжен е показателен. Още малко, ще има претенции, че и музика не са им пуснали докато чакат да се отвори пътя.
09:18 11.11.2026
23 Последния Софиянец
09:19 11.11.2026
24 Мара
09:19 11.11.2026
25 Специалист
09:19 11.11.2026
26 Арееее...
09:20 11.11.2026
27 Хмм
До коментар #13 от "пострадалите доста са страдали":в тежката мъгла автобус се блъска в камион препречил пътя и ...
09:20 11.11.2026
28 987654321
До коментар #11 от "Радев от 8 месеца има власт":Как от осем месеца ?!? Десет години са в президентството абсолютно безрезултатно.
Коментиран от #33
09:20 11.11.2026
29 А50
09:21 11.11.2026
30 Нормално
09:22 11.11.2026
31 А50
До коментар #17 от "1488":Крим Руски, морските дронове британски други въпроси
09:22 11.11.2026
32 А защо
09:24 11.11.2026
33 5556
До коментар #28 от "987654321":Пишеш като да пишеш! Какви са правомощията на Президента? Да оправя и строи пътища според теб!
Коментиран от #43
09:25 11.11.2026
34 добре е че и те не са катастрофирали
09:26 11.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Кокошката или яйцето?
Караш бързо - блъскаш се.
Караш бавно - блъскат те от зад.
Как да караш?
Ами сега...?
09:29 11.11.2026
37 Гост
09:29 11.11.2026
38 Фори
09:29 11.11.2026
39 🦉🦉🦉🦉
До коментар #35 от "Намалете":От София до Варна има НАД 2 000 знака❗
Колко още искаш, още 500 ли❓
Ако знаеш, че ограничението на магистрала е
МАХ 140 - за какво са ти знаци през 500 метра да ти го напомнят🤔❗
Акопък НЕ знаеш - защо си зад волана🤔❓❗
09:31 11.11.2026
40 бай Иван
09:31 11.11.2026
41 Хохо Бохо
До коментар #4 от "Къде?":Беше при урсулестата чума-светицата на педроханските педофили. Има видео
Коментиран от #45
09:32 11.11.2026
42 До питащият Участник в катастрофата:
Д....а простите селяци, не е истина ...
09:33 11.11.2026
43 Веднага ти отговарям
До коментар #33 от "5556":Трябвало е да излизат от там по улиците и да знаят какво става. И сега като са в управлението веднага крути мерки. Първо в дисциплината на водачите и на органите на реда също и на всички хора. Няма дисциплина. Нито морал. Карат дрогирани и нищо.
09:35 11.11.2026
44 🦉🦉🦉🦉
Колко жертви има в едната посока и колко в другата❓
Само в едната посока ли е имало гъста мъгла🤔❓
09:36 11.11.2026
45 Тъй ли?
До коментар #41 от "Хохо Бохо":Аз пък съм гледал чужди премиери, как си палят подметките от другия край на света, за да отидат на мястото на инцидента, когато нещо подобно.
09:36 11.11.2026
46 Всички дават минуси
До коментар #11 от "Радев от 8 месеца има власт":но никой не може да оспори написаното.
09:37 11.11.2026
47 ккк
09:38 11.11.2026
48 Гого
09:39 11.11.2026
49 малкият дявол
09:39 11.11.2026
50 Господинът
Коментиран от #57
09:39 11.11.2026
51 Емил
Незнам някой някъде да е предвиди и да предотврати верижна катастрофа по време на гъста мъгла, и висока скорост с табели и табла, жалко , че толкова хора пострадаха!
Не защитавам министрите, но и всички да бяха там с какво можеха да помогнат трябвало е може би някаква предварителна работа на пътна полиция ако се е знаело за мъглата преди зоната на гъстата мъгла да предупреждават за намаляне на скоростта ама едва ли!
09:40 11.11.2026
52 Граовец
09:40 11.11.2026
53 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
54 стоян георгиев
09:41 11.11.2026
55 Макробиолог
09:42 11.11.2026
56 Бай Араб
До коментар #5 от "Тик-Ток":Парите заминаха за Турция да плащаме на БОТАШ .
09:42 11.11.2026
57 стоян георгиев
До коментар #50 от "Господинът":Когато си във верижна катастрофа няма значение как караш.дано никога ме го разбереш от опит.
09:42 11.11.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Бай Араб
09:44 11.11.2026