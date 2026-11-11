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Участник в катастрофата на АМ „Тракия“ пита министрите и Румен Радев: Къде бяхте?
  Тема: Войната на пътя

Участник в катастрофата на АМ „Тракия“ пита министрите и Румен Радев: Къде бяхте?

11 Ноември, 2026 09:06 1 556 59

  • катастрофа-
  • ам тракия-
  • ямбол-
  • жертви-
  • пътна безопасност

Оцелял разказва, че участници в инцидента сами са помагали на ранените. При двете катастрофи край Ямбол загинаха 11 души

Участник в катастрофата на АМ „Тракия“ пита министрите и Румен Радев: Къде бяхте? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Участник в тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ отправи публични въпроси към представителите на институциите, пристигнали на мястото на инцидента край Ямбол. В разказа си, публикуван от „Фокус“, мъжът твърди, че оцелели участници сами са помагали на ранените.

„Ние с колегите сами си помогнахме“, пише той. По думите му хората на място са изваждали пострадали от автомобилите, а сред тях е имало и загинали. Мъжът пита защо никой от пристигналите „господа с костюмите“ не се е обърнал към оцелелите и дали те са имали нужда от вода.

В разказа се твърди още, че телата на загиналите са останали на земята до 15:00 часа. Участникът посочва, че на мястото е имало над 200 души, които според него не са оказвали необходимата помощ. Той споменава и човек от Ямбол, донесъл кашон с кроасани, които били раздадени на полицаи, а не на пострадалите.

„Как един от вас не се обърна към пострадалите?“

Твърденията са част от личен разказ на участник в катастрофата и не са потвърдени поотделно от разследващите органи. Официално се съобщава, че при двете верижни катастрофи край пътен възел „Зимница“ са загинали 11 души, а 51 пострадали са били настанени в лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас. Тежко пострадалите са 13.

По данни, цитирани от Българското национално радио, в инцидентите са участвали 86 автомобила и камиона. Първата катастрофа е станала при 289-ия километър в посока Бургас, а втората – при 294-ия километър в посока София. Сигналът за първия сблъсък е подаден в 7:10 часа.

Като фактори за трагедията са посочени гъстата мъгла, почти нулевата видимост, хлъзгавата настилка и несъобразената скорост. По случая е образувано досъдебно производство, а шофьорът на камиона, участвал в едната катастрофа, е задържан, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР в Ямбол старши комисар Добрин Димитров. Предстоят допълнителни експертизи и разпити.

Автомагистрала „Тракия“ вече е отворена и в двете посоки. На 11 ноември Министерският съвет обяви национален траур в памет на загиналите.

Източници: focus-news.net, bnrnews.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Къде?

    10 35 Отговор
    Мишкуваше някъде.

    Коментиран от #41

    09:08 11.11.2026

  • 5 Тик-Ток

    62 9 Отговор
    Да питат Тиквата защо няма информационни табели на магистралата след като похарчиха милиарди за 100 километра магистрали

    Коментиран от #12, #56

    09:08 11.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Госあ

    42 12 Отговор
    Този участник в катастрофата трябва да дава показания в районното на кръстосан разпит, а не да политиканства!

    09:10 11.11.2026

  • 10 5556

    28 8 Отговор
    Помощ се оказва до пристигането на медицински екипи, след това те поемат грижите за пострадалите!

    09:11 11.11.2026

  • 11 Радев от 8 месеца има власт

    17 42 Отговор
    каквато никой друг управляващ е нямал.
    Абсолютно мнозинство, министри, Президент, но не е направил абсолютно нищо.
    Никой не може д апосочи 1 направено нещо.
    Досега само вземане на заеми,( вече над 9 милиарда) дългове, и обмисляне за увеличаване на данъци и акцизи.

    Коментиран от #28, #46

    09:11 11.11.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    41 8 Отговор

    До коментар #5 от "Тик-Ток":

    Ако ти трябва ел табло за да ти каже да намалиш в мъглата проблема е друг и то няма да ти спаси живота дори и да го има!

    Коментиран от #16

    09:11 11.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Експерта

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "1488":

    Томов !? Това ти ли си ????

    09:13 11.11.2026

  • 15 1488

    11 28 Отговор
    фатмака си търси боя
    и ще го отнесе
    още тая зима

    09:14 11.11.2026

  • 16 Госあ

    20 5 Отговор

    До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":

    Когато нещата са регламентирани, а не пожелателни е друго! И когато глобите започнат да се събират безкомпромисно и осезаемо, нещата ще се променят. Както казва Волтер, „Когато тълпата се заеме да разсъждава, всичко е загубено.“

    09:14 11.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Михаил

    28 5 Отговор
    карат като луди Радев им е виновен ! с летните гуми и немския милионер

    09:16 11.11.2026

  • 19 Ццц

    25 11 Отговор
    Румен Радев по това време беше във Варна, защото една кукумявка беше сбъркала пътя за топлите страни и се беше насочила право към Крим, Русия, вместо към Абу Даби. Нейното ято е настанено там във фоайето и детския кът на един хотел, защото пристигна неканено, но се опита и да нахлуе в конферентната зала, където руснаци и американци са се събрали да обсъждат нещо! Там беше Радев. За другите не знам! Знам още, че аниматорът от детския кът в хотела в Абу Даби също беше избягал и е забелязан да проси на среща на Г-7 в Париж!

    09:17 11.11.2026

  • 20 Посрещаха безполезно вредно същество

    19 6 Отговор
    Заради което стана катастрофата. Това същество от това се "храни" от войни и от пандемии. Това същество убива още като го погледни човек. Протестите в Европа са заради Неадекватната политика на ЕС и Е К. САЩ им го казаха много пъти Брикс Китай. .

    09:17 11.11.2026

  • 21 ами

    6 18 Отговор
    Яде кебапчета в офицерския стол с фондерлайнен, къде...

    09:17 11.11.2026

  • 22 не бе

    16 4 Отговор
    Какви кроасани - топъл обяд е трябвало да предложат на героите!
    Самият факт, че акцента на този е върху кой, какво му длъжен е показателен. Още малко, ще има претенции, че и музика не са им пуснали докато чакат да се отвори пътя.

    09:18 11.11.2026

  • 23 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Полицията беше във Варна.

    09:19 11.11.2026

  • 24 Мара

    20 1 Отговор
    Отново големи "разбирачи". Отново някой, на който не може да се угоди. Ако вали, защо вали, ако не вали, защо не вали и разбиа се, държавата е виновна.

    09:19 11.11.2026

  • 25 Специалист

    22 3 Отговор
    Защо чакаш от министри да ти оказват първа помощ.Ти като шофьор си изкарал задължителен курс по първа помощ прилагай си знанията не чакай друг.А това с кроасани те беше излишно.На калпави шофьори космоса им пречи

    09:19 11.11.2026

  • 26 Арееее...

    20 3 Отговор
    На слаб шофьор, все някой му е виновен!

    09:20 11.11.2026

  • 27 Хмм

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "пострадалите доста са страдали":

    в тежката мъгла автобус се блъска в камион препречил пътя и ...

    09:20 11.11.2026

  • 28 987654321

    9 11 Отговор

    До коментар #11 от "Радев от 8 месеца има власт":

    Как от осем месеца ?!? Десет години са в президентството абсолютно безрезултатно.

    Коментиран от #33

    09:20 11.11.2026

  • 29 А50

    15 2 Отговор
    Ами трябваше да посрещнат Урсула, тя е виновна. Нищо добро , катастрофа докара на България. Всички служби са следяли и грижели за Урсула. А Радев да не е регулировчик а къде са откраднатите пари от пътищата, не се ли интересува

    09:21 11.11.2026

  • 30 Нормално

    7 12 Отговор
    Заети са да помилват осъдени на затвор накро пласьори и да дават паспорти на руски шпиони.

    09:22 11.11.2026

  • 31 А50

    10 4 Отговор

    До коментар #17 от "1488":

    Крим Руски, морските дронове британски други въпроси

    09:22 11.11.2026

  • 32 А защо

    14 2 Отговор
    Не пита тия които вдигнаха скоростта от 120 на 140 км. и при мъгла защо не е намалил скоростта

    09:24 11.11.2026

  • 33 5556

    10 5 Отговор

    До коментар #28 от "987654321":

    Пишеш като да пишеш! Какви са правомощията на Президента? Да оправя и строи пътища според теб!

    Коментиран от #43

    09:25 11.11.2026

  • 34 добре е че и те не са катастрофирали

    0 2 Отговор
    аз си ги харесвам . и на желязков бяха печени .

    09:26 11.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Кокошката или яйцето?

    6 0 Отговор
    Мъгла.
    Караш бързо - блъскаш се.
    Караш бавно - блъскат те от зад.
    Как да караш?
    Ами сега...?

    09:29 11.11.2026

  • 37 Гост

    3 4 Отговор
    Има спешни медици, пожарникари, полицаи. От три области всички. Нашия човек иска друг да го спасява защо ли?

    09:29 11.11.2026

  • 38 Фори

    2 4 Отговор
    Радев пътува с НСО , а те са бандити и пътни хулигани.Така че не го интересуват другите участници в движението.Пита си ,,,,,,,,,,,!

    09:29 11.11.2026

  • 39 🦉🦉🦉🦉

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Намалете":

    От София до Варна има НАД 2 000 знака❗
    Колко още искаш, още 500 ли❓
    Ако знаеш, че ограничението на магистрала е
    МАХ 140 - за какво са ти знаци през 500 метра да ти го напомнят🤔❗
    Акопък НЕ знаеш - защо си зад волана🤔❓❗

    09:31 11.11.2026

  • 40 бай Иван

    6 1 Отговор
    Само един и.д.от може да зададе такъв въпрос.По един министър в кола на джигити ли да стои да ги пази от малоумщината да караш в мъгла с такава скорост? Даже един от участниците от другата страна говореше,че навлязъл със 120 км в мъглата? Кой да го пази такъв?

    09:31 11.11.2026

  • 41 Хохо Бохо

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Къде?":

    Беше при урсулестата чума-светицата на педроханските педофили. Има видео

    Коментиран от #45

    09:32 11.11.2026

  • 42 До питащият Участник в катастрофата:

    0 1 Отговор
    Радев е пътувал към катастрофата преди тя да се случи. Айншайн го е описал как точно се получава, ама за да го разбереш, трябват сериозни знания по квантова физика.
    Д....а простите селяци, не е истина ...

    09:33 11.11.2026

  • 43 Веднага ти отговарям

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "5556":

    Трябвало е да излизат от там по улиците и да знаят какво става. И сега като са в управлението веднага крути мерки. Първо в дисциплината на водачите и на органите на реда също и на всички хора. Няма дисциплина. Нито морал. Карат дрогирани и нищо.

    09:35 11.11.2026

  • 44 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор
    вАпроси за шафиатори с книШки от "Зрънчо"-
    Колко жертви има в едната посока и колко в другата❓
    Само в едната посока ли е имало гъста мъгла🤔❓

    09:36 11.11.2026

  • 45 Тъй ли?

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Хохо Бохо":

    Аз пък съм гледал чужди премиери, как си палят подметките от другия край на света, за да отидат на мястото на инцидента, когато нещо подобно.

    09:36 11.11.2026

  • 46 Всички дават минуси

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Радев от 8 месеца има власт":

    но никой не може да оспори написаното.

    09:37 11.11.2026

  • 47 ккк

    5 0 Отговор
    гогато е няма културата на шофиране почваме да търсим виновни, ама масово се кара бързо и без никаква дистанция , някои си мислят че колата като им е скъпа , трябва да не спазват правилата , няма как да е мъгла и ти да хвърчиш с над 100 , не табели да сложат ами и на телефоните да им излиза който не ги спазва правилата ще е така

    09:38 11.11.2026

  • 48 Гого

    0 1 Отговор
    Това е злонамерена пропаганда. Поредната. ББ да пита.

    09:39 11.11.2026

  • 49 малкият дявол

    0 0 Отговор
    Нали не възникна пожар, венцехвалете Всевишния.

    09:39 11.11.2026

  • 50 Господинът

    0 0 Отговор
    следващия път да кара още по-бързо.

    Коментиран от #57

    09:39 11.11.2026

  • 51 Емил

    0 0 Отговор
    Не е добре да се политизира, политиканства на гърба и нещастието на хората, който иска може да окаже съчувствие!
    Незнам някой някъде да е предвиди и да предотврати верижна катастрофа по време на гъста мъгла, и висока скорост с табели и табла, жалко , че толкова хора пострадаха!
    Не защитавам министрите, но и всички да бяха там с какво можеха да помогнат трябвало е може би някаква предварителна работа на пътна полиция ако се е знаело за мъглата преди зоната на гъстата мъгла да предупреждават за намаляне на скоростта ама едва ли!

    09:40 11.11.2026

  • 52 Граовец

    2 0 Отговор
    а този юнак защо е участвал в катастрфата?

    09:40 11.11.2026

  • 53 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 54 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Неможачи сър.сега е виновен пак друг.пак е виновно пп дб или герб.такива са комунистите.неможачи.едно съчувствие не могат да изразят.при жан виденов на времето бе същото .

    09:41 11.11.2026

  • 55 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Даааа....попитах гугъл колко е спирачният път при 120км/ч,при сух път около 170метра ,при мокър --почти двойно.Видимостта била около 70-80метра,после рязко спаднала до към 10 метра,според участници в мелето.Поне от двама интервюирани чух че си карали единия с 120 ,другият с 140км/ч.Е?За институциите е ясно ,че са виновни,но какво е ясно за такива водачи?

    09:42 11.11.2026

  • 56 Бай Араб

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тик-Ток":

    Парите заминаха за Турция да плащаме на БОТАШ .

    09:42 11.11.2026

  • 57 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Господинът":

    Когато си във верижна катастрофа няма значение как караш.дано никога ме го разбереш от опит.

    09:42 11.11.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Бай Араб

    1 0 Отговор
    Десета година подред Румен Радев управлява България ,като не били хубави магистралите защо не ги преасвалтира за тези десет години и да станат хубави.Долу Румен Радев !!!!!!

    09:44 11.11.2026

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