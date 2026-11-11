Атанас Костов: По българските пътища и магистрали няма ежеминутни автопатрули на полицията, които да регулират движението

Днес скърбим за поредните 12 български граждани, които не се завърнаха в къщи, защото държавата ни е в разпад!

Тук държава много отдавна няма!

Тази “топ магистрала”, направена с нашите пари от една много проста, келява, селска мутра, няма дрениране, няма канавка, няма качествени бетонни мантинели и няма дясно платно!

За това предупреди във "Фейсбук" Атанас Костов.

Това дясно платно по всички български магистрали е трагично, в канали от гумите на тировете, необезводнено, хлъзгаво и с огромни, вечно “ремонтирани” дупки, защото някой е откраднал парите то да бъде дренирано, обезводнено, с виражи в завоите и до него да ама канавка и място за отбиване при аварии така, както пише във всеки учебник!

Тъй като тази кражба е факт, попадаме и на факта, че едни тирове, които никой не обслужва, със стари гуми, без светлинни означения по тях, без минат технически преглед, нон стоп пъплят по пътищата на България, без почивка на шофьорите им, с манипулирани тахошайби,които никой те следи, изпреварващи в скоростното платно(заради дупките в дясното), което уж щеше да им бъде забранено!

По дупчестите български “магистрали” на простата мутра освен, че няма бетонни мантинели, отводняване, канавки, осови и разграничителни линии като нормална маркировка, няма и информационни електронни табели, които да указват температурни и атмосферни условия, проблеми на пътя, катастрофи, задръствания, отстояния от тях и т.н.

По българските пътища и магистрали няма ежеминутни автопатрули на полицията, които да регулират движението, да помагат на граждани в беда, да съдействат за хилядите ситуации, които могат да се случат на пътя - прилошаване, здравословни проблеми от различен вид, технически проблеми, отстраняване на аварирали автомобили, оказване на съдействие и т.н! Българските граждани НЕ са само касички за нелепи глоби и ограничения на скоростта от поставени камери на места, на които дори няма концентрация на ПТП. Пословични са тия полицейски касички, но съдействие, адекватност, реален контрол, съпричастност от полицейските органи на тази територия НЯМА!!!

Това води до десетки основания за отговорност на държавата по ЗОДОВ. Исковете срещу държавата за вчерашната групова катастрофа с над 60 участника трябва да надхвърлят няколко десетки милиона евро! Делата трябва да бъдат не само за причинената смърт и загубените коли, но и да тежките неимуществени вреди, които ще унищожат психологически, здравословно и физически десетки български семейства!

Освен всичко това по темата за кражбата на една мутра и неговата клика, както и на всички други псевдо спасители на нацията от служебните правителство на Радев, пък и на днешното правителство, което от няколко месеца има пълната власт над процесите, но не е свършило нищо, свързано с българските магистрали, трябва да бъде сезирана и европейската прокуратура, като всички участници в това колосално престъпление на кражба на милиарди евро средства за “инфраструктурата” на България, да бъдат осъдени и разпънати публично на кръст, за да може обществото ни да получи реванш!

Реванш за цялата тази неиствова, просташка безотговорност, от която на годишна база губим животите на хиляди наши сънародници!

Ако това не се случи днес, утре - ние българските граждани ще влезем в съда, ще отидем пред дома на всяка келява мутра, псевдо демократ, дебело прасе “биснесмен”, льотчик и всеки друг, дефиниран като крадец на тия кървави пари за “магистрали” и лично ще го пуснем в канавката на историята, ако се окаже за пореден път, че съд няма, че прокуратура няма и че единствената “опция” за нас, плащащите за този смъртоносен ад, е да наведем глава!

Свърши това! Настъпи време разделно и еничарите, които се разхождат по българската траурна трапеза, осеяна с труповете на роднините ни, пътуващи към нас в безкрая, ще получат възмездие!

Обещавам!