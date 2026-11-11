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Атанас Костов: По българските пътища и магистрали няма ежеминутни автопатрули на полицията, които да регулират движението

Атанас Костов: По българските пътища и магистрали няма ежеминутни автопатрули на полицията, които да регулират движението

11 Ноември, 2026 08:49 822 37

  • атанас костов-
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  • катастрофа-
  • верижна катастрофа-
  • ам тракия

Българските граждани НЕ са само касички за нелепи глоби и ограничения на скоростта от поставени камери на места, на които дори няма концентрация на ПТП

Атанас Костов: По българските пътища и магистрали няма ежеминутни автопатрули на полицията, които да регулират движението - 1
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Днес скърбим за поредните 12 български граждани, които не се завърнаха в къщи, защото държавата ни е в разпад!

Тук държава много отдавна няма!

Тази “топ магистрала”, направена с нашите пари от една много проста, келява, селска мутра, няма дрениране, няма канавка, няма качествени бетонни мантинели и няма дясно платно!

За това предупреди във "Фейсбук" Атанас Костов.

Това дясно платно по всички български магистрали е трагично, в канали от гумите на тировете, необезводнено, хлъзгаво и с огромни, вечно “ремонтирани” дупки, защото някой е откраднал парите то да бъде дренирано, обезводнено, с виражи в завоите и до него да ама канавка и място за отбиване при аварии така, както пише във всеки учебник!

Тъй като тази кражба е факт, попадаме и на факта, че едни тирове, които никой не обслужва, със стари гуми, без светлинни означения по тях, без минат технически преглед, нон стоп пъплят по пътищата на България, без почивка на шофьорите им, с манипулирани тахошайби,които никой те следи, изпреварващи в скоростното платно(заради дупките в дясното), което уж щеше да им бъде забранено!

По дупчестите български “магистрали” на простата мутра освен, че няма бетонни мантинели, отводняване, канавки, осови и разграничителни линии като нормална маркировка, няма и информационни електронни табели, които да указват температурни и атмосферни условия, проблеми на пътя, катастрофи, задръствания, отстояния от тях и т.н.

По българските пътища и магистрали няма ежеминутни автопатрули на полицията, които да регулират движението, да помагат на граждани в беда, да съдействат за хилядите ситуации, които могат да се случат на пътя - прилошаване, здравословни проблеми от различен вид, технически проблеми, отстраняване на аварирали автомобили, оказване на съдействие и т.н! Българските граждани НЕ са само касички за нелепи глоби и ограничения на скоростта от поставени камери на места, на които дори няма концентрация на ПТП. Пословични са тия полицейски касички, но съдействие, адекватност, реален контрол, съпричастност от полицейските органи на тази територия НЯМА!!!

Това води до десетки основания за отговорност на държавата по ЗОДОВ. Исковете срещу държавата за вчерашната групова катастрофа с над 60 участника трябва да надхвърлят няколко десетки милиона евро! Делата трябва да бъдат не само за причинената смърт и загубените коли, но и да тежките неимуществени вреди, които ще унищожат психологически, здравословно и физически десетки български семейства!

Освен всичко това по темата за кражбата на една мутра и неговата клика, както и на всички други псевдо спасители на нацията от служебните правителство на Радев, пък и на днешното правителство, което от няколко месеца има пълната власт над процесите, но не е свършило нищо, свързано с българските магистрали, трябва да бъде сезирана и европейската прокуратура, като всички участници в това колосално престъпление на кражба на милиарди евро средства за “инфраструктурата” на България, да бъдат осъдени и разпънати публично на кръст, за да може обществото ни да получи реванш!

Реванш за цялата тази неиствова, просташка безотговорност, от която на годишна база губим животите на хиляди наши сънародници!

Ако това не се случи днес, утре - ние българските граждани ще влезем в съда, ще отидем пред дома на всяка келява мутра, псевдо демократ, дебело прасе “биснесмен”, льотчик и всеки друг, дефиниран като крадец на тия кървави пари за “магистрали” и лично ще го пуснем в канавката на историята, ако се окаже за пореден път, че съд няма, че прокуратура няма и че единствената “опция” за нас, плащащите за този смъртоносен ад, е да наведем глава!

Свърши това! Настъпи време разделно и еничарите, които се разхождат по българската траурна трапеза, осеяна с труповете на роднините ни, пътуващи към нас в безкрая, ще получат възмездие!

Обещавам!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Това е Една от Причините !

    17 1 Отговор
    Втората е !

    И Основна Е !

    Че В Между ушното Пространство !

    Няма НИЩО !

    08:52 11.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Те Пуснаха !

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Мъглата !

    Коментиран от #21

    08:53 11.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Шофер

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    По-голяма глупост не можа ли да напишеш. Крим е руски.

    08:54 11.11.2026

  • 11 Трол

    23 0 Отговор
    Всички автопатрули в този момент са били пренасочени към Варна.

    08:55 11.11.2026

  • 12 Тик-Ток

    23 0 Отговор
    Абе къде е Тиквата да каже че не е виновен за магистралите

    08:55 11.11.2026

  • 13 5556

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Теб те разбрахме, спри да пишеш глупости! Статията е много правилна! Десетки години кражби, трябва да се потърсят отговорните за това! И Радев има вина но тя е много по-малка, не може за няколко месеца да се отстранят золумите вършени десетилетия!

    08:56 11.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 по добре с повече патрули

    9 2 Отговор
    в германия и америка си имат . едни необозначени коли , следят трафика . но не глобяват камьони и рейсове . а те правят по зрелищни и скъпи катастрофи .

    08:56 11.11.2026

  • 16 къде е оня с объснатите вежди?

    9 4 Отговор
    айде поредния диванен експерт

    08:56 11.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 що ревете като има банани

    13 4 Отговор
    защо ревете бе нали има банани в магазина?

    ами ас за тия банани съм скачал на площада няма да ревете ей

    08:58 11.11.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    11 2 Отговор
    Абе що не се събудите и не приемете, че живеете в бедна държава и че не може с вашите доходи да имате придобивките на богатите си нови приятели?!

    По икономическо развитие България е на новото на Карибска държава, и то бедна карибска държава! Ние сме на нивото на Тринидад и Тобаго! Как искате да имате пътищата на Австрия или Швейцария?!

    Средната възраст на автопарка ви е 23 години при 12 средно за ЕС (броейки и вашите трошки)!
    За поддръжка на пътя се харчат 3 до 5 пъти по-малко! Австрия годишно разходва 1 милиард, Швейцария между 1,2 и 1,5 милиарда САМО ЗА ПОДДРЪЖКА без новото строителство!!!!

    Как искате да имате техните пътища като нямате техните пари?! Как искате да имате техни ред, като вие сте в режим на оцеляване! Събудете се и вижте реалността! После може да лайте по медиите!!

    Коментиран от #20, #26, #28, #29

    09:02 11.11.2026

  • 20 5556

    10 1 Отговор

    До коментар #19 от "ДрайвингПлежър":

    Направата на нашите пътища е по-скъпа от направата на европейските! Пари се дават достатъчно! Последния пример 40 милиона за километър! Но кражбите изяждат качеството!

    Коментиран от #27

    09:05 11.11.2026

  • 21 Патрули няма,

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Те Пуснаха !":

    обаче камери в храстите бол.

    09:05 11.11.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Намалете":

    Щото като влезеш в мъгла със 120 и няма никакъв проблем!!!
    Не ти е виновна магистралата, че влизаш в мъгла и не връщаш газта!

    На 110 вече започваш да изпреварваш и в момента на 120 си перманентно в дясна лента. Хората и сега си карат под разрешените 140.

    09:06 11.11.2026

  • 23 купиха дрон да лети нат колите

    2 0 Отговор
    и да глобяват бандити, пандизчии и наркомани . поне дупките да закърпят . или да правят колите като мед макс с разни допълнителни работи .

    09:07 11.11.2026

  • 24 А50

    5 4 Отговор
    Всяка магистрола трябва да има радио канал, където да се излъчва състоянието на цялата магистрала. Също и проходите трябва да имат общ радио канал , където всеки да получи информация своеврименно. Хората часове висят по пътищата без информация. Като тръгваш на път се чудиш от къде да минеш.Трябва да се редува на български и английски, честотата да е изписана на табла по магистралите. В цивилната авиация е така, има честота по която върви инфо за времето и други за всяко летище.Всяка магистрала трябва да има и служба за следене и реагиране, които да съдействат и насочват пътните полицай, пътни помощи, линейки. Те трябва да следят и отговарят за изправноста на съоръженията. В 21век хората се движат без всякаква представа за пътя пред тях. Това е само част от мерките

    Коментиран от #31

    09:07 11.11.2026

  • 25 Факт

    4 0 Отговор
    Това никак не звучи евроатлантическо..

    09:08 11.11.2026

  • 26 Бай Ху (By Who)

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "ДрайвингПлежър":

    Много точно сте го казали господин Плежър. И ас мисля като ваз.

    09:10 11.11.2026

  • 27 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "5556":

    Ако обичате да не развявате политически партенки?!
    Става дума за един участък от 2 км със сложно трасе. Най скъпата магистрала в ЕС е от Париж до Марсилия като там само едното платно е 70 милиона.

    Пари се харчат за строеж на нови магистрали, в същото време поддръжката на съществуващите пътища е силно недофинансирана и това е от 30 години насам и не е "феномен" който Радев е създал!

    Коментиран от #36

    09:16 11.11.2026

  • 28 007 лиценз ту кил

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "ДрайвингПлежър":

    Трябва да се добави и това, че в Австрия и Швейцария хората не карат с летни гуми или регенерат галоши при температура около и под 0 и когато има гъста мъгла намаляват скоростта и повишават вниманието си.
    Както и че там румънците не спират тировете си в активната лента, защото в следващите няколко минути от нищото се появява полицейски патрул.

    09:16 11.11.2026

  • 29 А50

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "ДрайвингПлежър":

    Искаш да замажеш факта, че Боко открадна две магистрали и сложи асфалт върху калпава основа и никакво оборудване по магистролите а другите пътища нямат светлоотразителни колчета и хэризонтална маркировка. Пари имат, но много се краде, виждаш как на бързо се убиха няколко бизнесмена мутри, като им се нарушат паричните потоци от кражби

    Коментиран от #33

    09:16 11.11.2026

  • 30 007 лиценз ту кил

    8 0 Отговор
    Истината е, че тази катастрофа е закономерен резултат от пълния разпад на държавата и тоталното видиотяване на населението.

    Коментиран от #32

    09:18 11.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Вале-каро

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "007 лиценз ту кил":

    Абсолютно си прав.Нали за това се скачаше по площадите 1990 година,да няма държава.Е сега я няма .Пак ли ще се скача за да я има?Трудно ще стане.Не за скачането, а това да я има.

    09:30 11.11.2026

  • 33 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "А50":

    Не, не искам да кажа това! Казах, това, което съм казал - ЖИВЕЕШ В БЕДНА ДЪРЖАВА!
    а народа е казал: Беден човек, жив дявол

    За да оцелееш правиш компромиси, за да оцелееш поемаш рискове, за да оцелееш прескачаш закона.

    Борисов си има вината но точно този участък на катастрофата мисля го е правил Борисов (може и да греша) но и да го е правил и било 2010. От тогава не се поддържа, да има и негови правителства, но това е общата практика - пари за поддръжка държавата не дава! Просто няма! Беден си и трябва да избираш - ще строиш нови или ще поддържаш старите. И двете неща са нужни, но не може да си позволиш и двете!

    Същото е и с шофьорите - всеки иска нова кола и хубави нови гуми... не всеки може да си ги позволи и започва да прави компромиси! БЕДНИ СМЕ И ОЦЕЛЯВАМЕ! ПРИЕМЕТЕ ГО!!! Не може в германия БВП на глава от населението е 69 000 евро - твоето е 22 000 ПАРИ РЕАЛНО НЯМА!!!

    09:32 11.11.2026

  • 34 Специалист

    3 1 Отговор
    В този момент на трагедията защо пускате политическата статия на експерта Атанас Костов той по какво е експерт по асфалта ли.За състоянието на пътя има конкретни виновни възложител изпълнител контрол на възложителя.Те се знаят които са се подписвали.Този Костов да ги посочи а не общи приказки

    09:32 11.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 5556

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "ДрайвингПлежър":

    Къде видя политически партенки?
    40 милиона за километър е грабеж! Радев трябва да развали този договор и да потърси отговорност от подписалите го! Колко сложно е това трасе та струва тези пари? И знаем кой е виновен за състоянието на пътищата но Радев е виновен, че не им търси отговорност и всичко ще бъде заметено и забравено!
    Сега всички дето са виновни за състоянието на пътищата обвиняват Радев! Не той ги направи такива! Но както казах носи вина за това, че не им е потърсил отговорност и вероятно няма да го направи! Колко време трябва да е във властта, че да има справедливост!

    09:39 11.11.2026

  • 37 Остава Да пуснат И Тях !

    1 0 Отговор
    Та Да Задрътят Движението !

    Както Трябва !

    09:41 11.11.2026

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