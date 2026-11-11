Атанас Костов: По българските пътища и магистрали няма ежеминутни автопатрули на полицията, които да регулират движението

Днес скърбим за поредните 12 български граждани, които не се завърнаха в къщи, защото държавата ни е в разпад!
Тук държава много отдавна няма!
Тази “топ магистрала”, направена с нашите пари от една много проста, келява, селска мутра, няма дрениране, няма канавка, няма качествени бетонни мантинели и няма дясно платно!
За това предупреди във "Фейсбук" Атанас Костов.
Това дясно платно по всички български магистрали е трагично, в канали от гумите на тировете, необезводнено, хлъзгаво и с огромни, вечно “ремонтирани” дупки, защото някой е откраднал парите то да бъде дренирано, обезводнено, с виражи в завоите и до него да ама канавка и място за отбиване при аварии така, както пише във всеки учебник!
Тъй като тази кражба е факт, попадаме и на факта, че едни тирове, които никой не обслужва, със стари гуми, без светлинни означения по тях, без минат технически преглед, нон стоп пъплят по пътищата на България, без почивка на шофьорите им, с манипулирани тахошайби,които никой те следи, изпреварващи в скоростното платно(заради дупките в дясното), което уж щеше да им бъде забранено!
По дупчестите български “магистрали” на простата мутра освен, че няма бетонни мантинели, отводняване, канавки, осови и разграничителни линии като нормална маркировка, няма и информационни електронни табели, които да указват температурни и атмосферни условия, проблеми на пътя, катастрофи, задръствания, отстояния от тях и т.н.
По българските пътища и магистрали няма ежеминутни автопатрули на полицията, които да регулират движението, да помагат на граждани в беда, да съдействат за хилядите ситуации, които могат да се случат на пътя - прилошаване, здравословни проблеми от различен вид, технически проблеми, отстраняване на аварирали автомобили, оказване на съдействие и т.н! Българските граждани НЕ са само касички за нелепи глоби и ограничения на скоростта от поставени камери на места, на които дори няма концентрация на ПТП. Пословични са тия полицейски касички, но съдействие, адекватност, реален контрол, съпричастност от полицейските органи на тази територия НЯМА!!!
Това води до десетки основания за отговорност на държавата по ЗОДОВ. Исковете срещу държавата за вчерашната групова катастрофа с над 60 участника трябва да надхвърлят няколко десетки милиона евро! Делата трябва да бъдат не само за причинената смърт и загубените коли, но и да тежките неимуществени вреди, които ще унищожат психологически, здравословно и физически десетки български семейства!
Освен всичко това по темата за кражбата на една мутра и неговата клика, както и на всички други псевдо спасители на нацията от служебните правителство на Радев, пък и на днешното правителство, което от няколко месеца има пълната власт над процесите, но не е свършило нищо, свързано с българските магистрали, трябва да бъде сезирана и европейската прокуратура, като всички участници в това колосално престъпление на кражба на милиарди евро средства за “инфраструктурата” на България, да бъдат осъдени и разпънати публично на кръст, за да може обществото ни да получи реванш!
Реванш за цялата тази неиствова, просташка безотговорност, от която на годишна база губим животите на хиляди наши сънародници!
Ако това не се случи днес, утре - ние българските граждани ще влезем в съда, ще отидем пред дома на всяка келява мутра, псевдо демократ, дебело прасе “биснесмен”, льотчик и всеки друг, дефиниран като крадец на тия кървави пари за “магистрали” и лично ще го пуснем в канавката на историята, ако се окаже за пореден път, че съд няма, че прокуратура няма и че единствената “опция” за нас, плащащите за този смъртоносен ад, е да наведем глава!
Свърши това! Настъпи време разделно и еничарите, които се разхождат по българската траурна трапеза, осеяна с труповете на роднините ни, пътуващи към нас в безкрая, ще получат възмездие!
Обещавам!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Това е Една от Причините !
И Основна Е !
Че В Между ушното Пространство !
Няма НИЩО !
08:52 11.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Те Пуснаха !
До коментар #1 от "1488":Мъглата !
Коментиран от #21
08:53 11.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Шофер
До коментар #1 от "1488":По-голяма глупост не можа ли да напишеш. Крим е руски.
08:54 11.11.2026
11 Трол
08:55 11.11.2026
12 Тик-Ток
08:55 11.11.2026
13 5556
До коментар #1 от "1488":Теб те разбрахме, спри да пишеш глупости! Статията е много правилна! Десетки години кражби, трябва да се потърсят отговорните за това! И Радев има вина но тя е много по-малка, не може за няколко месеца да се отстранят золумите вършени десетилетия!
08:56 11.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 по добре с повече патрули
08:56 11.11.2026
16 къде е оня с объснатите вежди?
08:56 11.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 що ревете като има банани
ами ас за тия банани съм скачал на площада няма да ревете ей
08:58 11.11.2026
19 ДрайвингПлежър
По икономическо развитие България е на новото на Карибска държава, и то бедна карибска държава! Ние сме на нивото на Тринидад и Тобаго! Как искате да имате пътищата на Австрия или Швейцария?!
Средната възраст на автопарка ви е 23 години при 12 средно за ЕС (броейки и вашите трошки)!
За поддръжка на пътя се харчат 3 до 5 пъти по-малко! Австрия годишно разходва 1 милиард, Швейцария между 1,2 и 1,5 милиарда САМО ЗА ПОДДРЪЖКА без новото строителство!!!!
Как искате да имате техните пътища като нямате техните пари?! Как искате да имате техни ред, като вие сте в режим на оцеляване! Събудете се и вижте реалността! После може да лайте по медиите!!
Коментиран от #20, #26, #28, #29
09:02 11.11.2026
20 5556
До коментар #19 от "ДрайвингПлежър":Направата на нашите пътища е по-скъпа от направата на европейските! Пари се дават достатъчно! Последния пример 40 милиона за километър! Но кражбите изяждат качеството!
Коментиран от #27
09:05 11.11.2026
21 Патрули няма,
До коментар #5 от "Те Пуснаха !":обаче камери в храстите бол.
09:05 11.11.2026
22 ДрайвингПлежър
До коментар #8 от "Намалете":Щото като влезеш в мъгла със 120 и няма никакъв проблем!!!
Не ти е виновна магистралата, че влизаш в мъгла и не връщаш газта!
На 110 вече започваш да изпреварваш и в момента на 120 си перманентно в дясна лента. Хората и сега си карат под разрешените 140.
09:06 11.11.2026
23 купиха дрон да лети нат колите
09:07 11.11.2026
24 А50
Коментиран от #31
09:07 11.11.2026
25 Факт
09:08 11.11.2026
26 Бай Ху (By Who)
До коментар #19 от "ДрайвингПлежър":Много точно сте го казали господин Плежър. И ас мисля като ваз.
09:10 11.11.2026
27 ДрайвингПлежър
До коментар #20 от "5556":Ако обичате да не развявате политически партенки?!
Става дума за един участък от 2 км със сложно трасе. Най скъпата магистрала в ЕС е от Париж до Марсилия като там само едното платно е 70 милиона.
Пари се харчат за строеж на нови магистрали, в същото време поддръжката на съществуващите пътища е силно недофинансирана и това е от 30 години насам и не е "феномен" който Радев е създал!
Коментиран от #36
09:16 11.11.2026
28 007 лиценз ту кил
До коментар #19 от "ДрайвингПлежър":Трябва да се добави и това, че в Австрия и Швейцария хората не карат с летни гуми или регенерат галоши при температура около и под 0 и когато има гъста мъгла намаляват скоростта и повишават вниманието си.
Както и че там румънците не спират тировете си в активната лента, защото в следващите няколко минути от нищото се появява полицейски патрул.
09:16 11.11.2026
29 А50
До коментар #19 от "ДрайвингПлежър":Искаш да замажеш факта, че Боко открадна две магистрали и сложи асфалт върху калпава основа и никакво оборудване по магистролите а другите пътища нямат светлоотразителни колчета и хэризонтална маркировка. Пари имат, но много се краде, виждаш как на бързо се убиха няколко бизнесмена мутри, като им се нарушат паричните потоци от кражби
Коментиран от #33
09:16 11.11.2026
30 007 лиценз ту кил
Коментиран от #32
09:18 11.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Вале-каро
До коментар #30 от "007 лиценз ту кил":Абсолютно си прав.Нали за това се скачаше по площадите 1990 година,да няма държава.Е сега я няма .Пак ли ще се скача за да я има?Трудно ще стане.Не за скачането, а това да я има.
09:30 11.11.2026
33 ДрайвингПлежър
До коментар #29 от "А50":Не, не искам да кажа това! Казах, това, което съм казал - ЖИВЕЕШ В БЕДНА ДЪРЖАВА!
а народа е казал: Беден човек, жив дявол
За да оцелееш правиш компромиси, за да оцелееш поемаш рискове, за да оцелееш прескачаш закона.
Борисов си има вината но точно този участък на катастрофата мисля го е правил Борисов (може и да греша) но и да го е правил и било 2010. От тогава не се поддържа, да има и негови правителства, но това е общата практика - пари за поддръжка държавата не дава! Просто няма! Беден си и трябва да избираш - ще строиш нови или ще поддържаш старите. И двете неща са нужни, но не може да си позволиш и двете!
Същото е и с шофьорите - всеки иска нова кола и хубави нови гуми... не всеки може да си ги позволи и започва да прави компромиси! БЕДНИ СМЕ И ОЦЕЛЯВАМЕ! ПРИЕМЕТЕ ГО!!! Не може в германия БВП на глава от населението е 69 000 евро - твоето е 22 000 ПАРИ РЕАЛНО НЯМА!!!
09:32 11.11.2026
34 Специалист
09:32 11.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 5556
До коментар #27 от "ДрайвингПлежър":Къде видя политически партенки?
40 милиона за километър е грабеж! Радев трябва да развали този договор и да потърси отговорност от подписалите го! Колко сложно е това трасе та струва тези пари? И знаем кой е виновен за състоянието на пътищата но Радев е виновен, че не им търси отговорност и всичко ще бъде заметено и забравено!
Сега всички дето са виновни за състоянието на пътищата обвиняват Радев! Не той ги направи такива! Но както казах носи вина за това, че не им е потърсил отговорност и вероятно няма да го направи! Колко време трябва да е във властта, че да има справедливост!
09:39 11.11.2026
37 Остава Да пуснат И Тях !
Както Трябва !
09:41 11.11.2026