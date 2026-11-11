Можеше ли да бъде предотвратена катастрофата на АМ „Тракия“?

Гъстата мъгла, скоростта на движение и липсата на системи за ранно предупреждение са сред основните въпроси след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. При сблъсъците са загинали 11 души, близо 50 са ранени, а участвалите превозни средства са 86. Дали трагедията е могла да бъде предотвратена, трябва да установи разследването на Окръжната прокуратура в Ямбол.
До момента са разпитани 44 свидетели. Прокуратурата проверява как е възникнал първият инцидент, с каква скорост са се движили автомобилите и дали водачите са успели да реагират своевременно при рязкото намаляване на видимостта. Предстои подробен разпит на водача на румънския тир, който ще бъде проведен с преводач. По първоначални данни той е заявил, че е намалил скоростта заради мъглата.
Разследващите разглеждат гъстата мъгла като основна версия за първопричината, но не изключват и други фактори. Назначени са медицински експертизи, а предстоят автотехнически и комплексни експертизи, които трябва да изяснят механизма на сблъсъците и точните скорости на превозните средства. Досъдебното производство е за причиняване на смърт на множество лица при пътнотранспортно произшествие.
Разминаване в оценките за пътя
Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Александър Тодоров заяви пред бТВ, че най-основната причина е гъстата мъгла с променлива видимост. Той посочи, че настилката и маркировката са в добро състояние.„Най-основната причина, която отчитаме, е гъстата мъгла“, каза Александър Тодоров.
Пътният експерт Диана Русинова обаче даде различна оценка. По думите ѝ на участъка има правени кръпки, но не е извършвана пълна подмяна на износващия слой на асфалта. Тя посочи още, че осовата маркировка е поставена при изграждането на магистралата и не е сменяна от 2014 г.„Така че безспорно тя е много стара“, заяви Диана Русинова за маркировката.
Русинова свърза риска не само с мъглата и мократа настилка, но и с липсата на метеостанции и електронни табла, които да предупреждават водачите за опасни условия. Според нея процедури за изграждане на системи за ранно предупреждение са били прекратявани два пъти – през 2022 и 2026 г.
Предупрежденията остават за бъдещето
Александър Тодоров заяви, че интелигентни системи за информиране на водачите са включени в план-графика за обществени поръчки и се очаква да бъдат реализирани през 2027 г. Той уточни, че тол системата е предназначена за таксуване и не извършва наблюдение на пътната обстановка в реално време.
Окончателният отговор дали мерки по пътя или действия на водачите са могли да ограничат последиците ще зависи от експертизите и събраните доказателства. Прокуратурата очаква разследването да приключи в рамките на няколко месеца.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #7, #8, #12
10:10 11.11.2026
2 МОЖЕШЕ
Коментиран от #11, #47
10:14 11.11.2026
3 Пич
Коментиран от #34
10:14 11.11.2026
4 Можеше
10:14 11.11.2026
5 Усмивки от старите ленти😀
Едно време се борихме с маглата
Само с жълти крушки с жичка....👍
10:14 11.11.2026
6 Георги
10:15 11.11.2026
7 2554
До коментар #1 от "Гост":Добре го каза!
На крив, вълната му пречи.
10:15 11.11.2026
8 Усмивки от старите ленти😀
До коментар #1 от "Гост":Бийли идол
Поздравява всички с песента..СПИЙД..👍
10:16 11.11.2026
9 Можеше
Коментиран от #40
10:16 11.11.2026
10 Лама Кифла
10:16 11.11.2026
11 пък той
До коментар #2 от "МОЖЕШЕ":улези в тебе
10:17 11.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 да четат Камара и Цолов
10:19 11.11.2026
14 Георги
10:19 11.11.2026
15 Емигрант
10:19 11.11.2026
16 🦉🦉🦉🦉
"Защо всичките жертви са в посока Бургас и нито една в посока София❓
Мантинелите ли са различни, маркировката ли, мъглата ли ❗
Коментиран от #21
10:19 11.11.2026
17 Краткия отговор е Да
10:19 11.11.2026
18 Боко
Ако се караше съобразно обстановката👌
Ама повечето се мислят за по оправни и хитри , и газ , и …
10:21 11.11.2026
19 дрън-дрън
Намаляваш скоростта, увеличаваш дистанцията, включваш необходимите светлини, включително фаровете за мъгла и повишаваш вниманието си. Съобразяваш скоростта с разстоянието, на което действително виждаш какво се случва пред теб. Не забравяш да гледаш в огледалото какво се случва и зад теб.
Това са елементарни правила, които всеки правоспособен водач трябва да познава.
Няма значение дали разрешената скорост е 140 км/ч. Ако видимостта е 20 метра, не можеш да продължаваш със 140 км/ч само защото никой не е поставил електронна табела, която да ти каже да намалиш.
Колкото и табла да монтираме, колкото и камери да поставим и колкото и информационни системи да свържем, те няма да отменят задължението на водача да съобразява поведението си с конкретните пътни условия.
Пътната безопасност започва от главата на шофьора, а не от електронното табло над магистралата.
Мъглата не е длъжна да се съобразява с теб. Ти си длъжен да се съобразяваш с нея.
10:21 11.11.2026
20 сигурно ще получат информация .
10:21 11.11.2026
21 007 лиценз ту кил
До коментар #16 от "🦉🦉🦉🦉":Виж къде са тировете.
Коментиран от #36
10:22 11.11.2026
22 665
По някакъв начин не сме се избивали , следователно - и вчера би могло да се избегне.
10:23 11.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Турбо
Коментиран от #32
10:25 11.11.2026
25 АБВ
Единственото, което би помогнало е съобщения по радиото, ама всички слушате "Веселина" и "Енерджи".
А къде е шофьорската солидарност ? Как цъкате на навигациите за наличие на полиция, а не уведомявахте за мъглата в реално време ?
10:27 11.11.2026
26 чичо Пешо
Коментиран от #48
10:27 11.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Не!
10:36 11.11.2026
29 На нов глас
10:37 11.11.2026
30 Весел Патиланчо
10:37 11.11.2026
31 Атина Палада
10:39 11.11.2026
32 Ти си бил
До коментар #24 от "Турбо":от малкото умни ,които шофират, но проблема е че някой малоумник няма да намали и пак може да те убие ….това е страшното
10:39 11.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "Пич":Сега ще ти обясня , как го правят във Великобритания, страна известна с хубавото си време, предимно дъжд и мъгла. На магистралите има табла за информация и променящо се ограничение на скоростта. В петък карах на мъгла и скоростта беше намалена и на таблото пишеше намалена видимост. По закон всеки , който спира или намалява скоростта, е длъжен да включи аварийни светлини, за да предупреди трафика след него. Така прави всеки следващ. При лоши условия за движение, съм виждал ограничението на магистрала да става 50 Км/ час. Съответно, ако нарушиш , камерите те снимат .автоматично. Има и предупреждения Stay in lane. Да си стоиш в лентата и да не шариш, щото на М25 , околовръстното на Лондон, има 4 и 5 ленти.
Коментиран от #44
10:43 11.11.2026
35 Да можеше да бъде предотвратена . ..
Вместо да се крият и глобяват, за превишена скорост " може - ше" да запалят
сините лампи и да се включат и забавят скороста на движение по магистралите в критични моменти като този!!!
Толкова е елементарно ...нали !!!
Явно е че ,
глобите за превишена скорост са по- важни за държавата от човешките животи!!!
Истинска, държавна , пътна Трагедия !
Искаме оше магистрали , а не можем и тази да обезопасим, вече 30 години!!!
Тук трябва магистрална полиция , която да знае всяка промяна на времето и действа по
обазапасяването на движението, с физическа активност не само когато има катастрофи!
За контрола на движението си има камери , там полицаи въобще не ни трябват!!!!!!
Къде е била полицията в този критичен час...???
10:47 11.11.2026
36 🦉🦉🦉🦉
До коментар #21 от "007 лиценз ту кил":В другата посока няма ли 🤔❓
10:47 11.11.2026
37 Шофьор
Коментиран от #41, #43
10:50 11.11.2026
38 Гандалф
10:51 11.11.2026
39 37 Години !
Ама Не Стана !
10:51 11.11.2026
40 РАК
До коментар #9 от "Можеше":Какви джигити бе човек виж колко тира има в посоката в която са жертвите.
И са във всяка лента.
Началото на инцидента и основните жертви са заради тях.
Коментиран от #52
10:52 11.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Това Да Не е ?
Коларски Път ?
10:58 11.11.2026
43 Сигурно И !
До коментар #37 от "Шофьор":Ако Водачите !
Бяха !
Като Във Европа !
11:00 11.11.2026
44 Пич
До коментар #34 от "РЕАЛИСТ":То хубаво, но защо вярваш на внушенията на разни виновни нищоправци и катаджии, че хората са карали бързо?!
Ти виждал ли си в изключително гъста мъгла някой да кара бързо?!
Хората започват да лазят и без английските знаци!!!
Коментиран от #53, #54
11:01 11.11.2026
45 гост
11:03 11.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Той Че Е Крал !
До коментар #2 от "МОЖЕШЕ":Крал !
Но Не той Е Шофирал В Мъглата !
11:03 11.11.2026
48 Аааааа
До коментар #26 от "чичо Пешо":Житейското обучение и уважение към други хора, започва в ранна училищна възраст!
Шофьорски курсове - имат за цел единствено да научат човек как се управлява превозно средство, както и правилата на пътя.
Като част от обществото, всеки от нас носи отговорност за личното си поведение, поведението и образованост на децата си.
Та, как се лекува болно общество?
11:04 11.11.2026
49 2025 година
11:04 11.11.2026
50 Фкти факт факт
11:05 11.11.2026
51 идиоти вън
11:08 11.11.2026
52 Весел Патиланчо
До коментар #40 от "РАК":А това,че колите зад тях са карали с по 100-120км/ч не е причина??? Няма нужда от държава детегледачка, както някои тук дават за пример. Започнете да мислите, боли но е полезно.
11:09 11.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 коректен
До коментар #44 от "Пич":по огънатите ламарини може да се определи скоростта. Ако бяха карали бавно,нямаще да има убити,а само изкривени брони.
11:09 11.11.2026
55 Мамалига
Този камион най-вероятно се е движил много бавно или е навлизал от страничната лента, заявиха още от МВР.
11:10 11.11.2026