Можеше ли да бъде предотвратена катастрофата на АМ „Тракия“?

Гъстата мъгла, скоростта на движение и липсата на системи за ранно предупреждение са сред основните въпроси след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. При сблъсъците са загинали 11 души, близо 50 са ранени, а участвалите превозни средства са 86. Дали трагедията е могла да бъде предотвратена, трябва да установи разследването на Окръжната прокуратура в Ямбол.

До момента са разпитани 44 свидетели. Прокуратурата проверява как е възникнал първият инцидент, с каква скорост са се движили автомобилите и дали водачите са успели да реагират своевременно при рязкото намаляване на видимостта. Предстои подробен разпит на водача на румънския тир, който ще бъде проведен с преводач. По първоначални данни той е заявил, че е намалил скоростта заради мъглата.

Разследващите разглеждат гъстата мъгла като основна версия за първопричината, но не изключват и други фактори. Назначени са медицински експертизи, а предстоят автотехнически и комплексни експертизи, които трябва да изяснят механизма на сблъсъците и точните скорости на превозните средства. Досъдебното производство е за причиняване на смърт на множество лица при пътнотранспортно произшествие.

Разминаване в оценките за пътя

Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Александър Тодоров заяви пред бТВ, че най-основната причина е гъстата мъгла с променлива видимост. Той посочи, че настилката и маркировката са в добро състояние.

„Най-основната причина, която отчитаме, е гъстата мъгла“, каза Александър Тодоров.

Пътният експерт Диана Русинова обаче даде различна оценка. По думите ѝ на участъка има правени кръпки, но не е извършвана пълна подмяна на износващия слой на асфалта. Тя посочи още, че осовата маркировка е поставена при изграждането на магистралата и не е сменяна от 2014 г.

„Така че безспорно тя е много стара“, заяви Диана Русинова за маркировката.

Русинова свърза риска не само с мъглата и мократа настилка, но и с липсата на метеостанции и електронни табла, които да предупреждават водачите за опасни условия. Според нея процедури за изграждане на системи за ранно предупреждение са били прекратявани два пъти – през 2022 и 2026 г.

Предупрежденията остават за бъдещето

Александър Тодоров заяви, че интелигентни системи за информиране на водачите са включени в план-графика за обществени поръчки и се очаква да бъдат реализирани през 2027 г. Той уточни, че тол системата е предназначена за таксуване и не извършва наблюдение на пътната обстановка в реално време.

Окончателният отговор дали мерки по пътя или действия на водачите са могли да ограничат последиците ще зависи от експертизите и събраните доказателства. Прокуратурата очаква разследването да приключи в рамките на няколко месеца.

Източници: novini.bg