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Можеше ли да бъде предотвратена катастрофата на АМ „Тракия“?
  Тема: Войната на пътя

Можеше ли да бъде предотвратена катастрофата на АМ „Тракия“?

11 Ноември, 2026 10:09 948 55

  • автомагистрала „тракия“-
  • катастрофа-
  • гъста мъгла-
  • пътна безопасност-
  • прокуратура

Експерти и АПИ посочват различни фактори за трагедията на „Тракия“. Разследването проверява дали сблъсъците са могли да бъдат предотвратени

Можеше ли да бъде предотвратена катастрофата на АМ „Тракия“? - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Гъстата мъгла, скоростта на движение и липсата на системи за ранно предупреждение са сред основните въпроси след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. При сблъсъците са загинали 11 души, близо 50 са ранени, а участвалите превозни средства са 86. Дали трагедията е могла да бъде предотвратена, трябва да установи разследването на Окръжната прокуратура в Ямбол.

До момента са разпитани 44 свидетели. Прокуратурата проверява как е възникнал първият инцидент, с каква скорост са се движили автомобилите и дали водачите са успели да реагират своевременно при рязкото намаляване на видимостта. Предстои подробен разпит на водача на румънския тир, който ще бъде проведен с преводач. По първоначални данни той е заявил, че е намалил скоростта заради мъглата.

Разследващите разглеждат гъстата мъгла като основна версия за първопричината, но не изключват и други фактори. Назначени са медицински експертизи, а предстоят автотехнически и комплексни експертизи, които трябва да изяснят механизма на сблъсъците и точните скорости на превозните средства. Досъдебното производство е за причиняване на смърт на множество лица при пътнотранспортно произшествие.

Разминаване в оценките за пътя

Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Александър Тодоров заяви пред бТВ, че най-основната причина е гъстата мъгла с променлива видимост. Той посочи, че настилката и маркировката са в добро състояние.

„Най-основната причина, която отчитаме, е гъстата мъгла“, каза Александър Тодоров.

Пътният експерт Диана Русинова обаче даде различна оценка. По думите ѝ на участъка има правени кръпки, но не е извършвана пълна подмяна на износващия слой на асфалта. Тя посочи още, че осовата маркировка е поставена при изграждането на магистралата и не е сменяна от 2014 г.

„Така че безспорно тя е много стара“, заяви Диана Русинова за маркировката.

Русинова свърза риска не само с мъглата и мократа настилка, но и с липсата на метеостанции и електронни табла, които да предупреждават водачите за опасни условия. Според нея процедури за изграждане на системи за ранно предупреждение са били прекратявани два пъти – през 2022 и 2026 г.

Предупрежденията остават за бъдещето

Александър Тодоров заяви, че интелигентни системи за информиране на водачите са включени в план-графика за обществени поръчки и се очаква да бъдат реализирани през 2027 г. Той уточни, че тол системата е предназначена за таксуване и не извършва наблюдение на пътната обстановка в реално време.

Окончателният отговор дали мерки по пътя или действия на водачите са могли да ограничат последиците ще зависи от експертизите и събраните доказателства. Прокуратурата очаква разследването да приключи в рамките на няколко месеца.

Източници: novini.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    46 2 Отговор
    Можеше ако не бяха карали със 120-140 км при видимост 20 м.... Некакъв питал къде е било правителството.... Вие нормални ли сте диваци?

    Коментиран от #7, #8, #12

    10:10 11.11.2026

  • 2 МОЖЕШЕ

    28 4 Отговор
    Ако Борисов беше влязал преди 15 г. в затвора

    Коментиран от #11, #47

    10:14 11.11.2026

  • 3 Пич

    12 10 Отговор
    Разбира се че можеше, и то с не кой знае какви усилия!!! Няколко патрулки и няколко подвижни мигащи платна щяха да бъдат достатъчни!!! Но никой нищо не направи!!!

    Коментиран от #34

    10:14 11.11.2026

  • 4 Можеше

    8 22 Отговор
    Ако имахме някой мъж за Премиер, с мнозинство в парламента, с негови министри, и Президента, който го подкрепя, и могат да направят всичко което решат с властта която им е дадена от народа, но....... ние имаме Радев, уви.

    10:14 11.11.2026

  • 5 Усмивки от старите ленти😀

    15 0 Отговор
    Еее когаш
    Едно време се борихме с маглата
    Само с жълти крушки с жичка....👍

    10:14 11.11.2026

  • 6 Георги

    20 0 Отговор
    а ще има ли табла, които да предупреждават за табла?

    10:15 11.11.2026

  • 7 2554

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Добре го каза!

    На крив, вълната му пречи.

    10:15 11.11.2026

  • 8 Усмивки от старите ленти😀

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Бийли идол
    Поздравява всички с песента..СПИЙД..👍

    10:16 11.11.2026

  • 9 Можеше

    25 1 Отговор
    Може би ако юнаците ни караха със съобразена с мъглата и спазваха разумна скорост и дистанция а не да се състезават на пътя, като джигити.

    Коментиран от #40

    10:16 11.11.2026

  • 10 Лама Кифла

    11 0 Отговор
    ни можи, всеки бърза

    10:16 11.11.2026

  • 11 пък той

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "МОЖЕШЕ":

    улези в тебе

    10:17 11.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 да четат Камара и Цолов

    5 0 Отговор
    Че обичат да се кюскат по кривите писти.

    10:19 11.11.2026

  • 14 Георги

    7 2 Отговор
    ако в катастрофата беше участвал, да кажем, бивш канадски гражданин, то най-вероятно днес до края на деня магистралата щеше да бъде преасфалтирана.

    10:19 11.11.2026

  • 15 Емигрант

    24 2 Отговор
    Разбира се, че можеше, дори и без табели, знаци и разни светлинни ефекти, АКО ТЕЗИ ШОФЬОРИ БЯХА РАЗУМНИ тази катастрофа нямаше да се случи ! Един участник в нея заяви, че е шофирал със 100 км/h и БУУФ ! Разум е единствения сигурен фактор за да не се случеше това нещастие !

    10:19 11.11.2026

  • 16 🦉🦉🦉🦉

    17 0 Отговор
    Никой не пита :
    "Защо всичките жертви са в посока Бургас и нито една в посока София❓
    Мантинелите ли са различни, маркировката ли, мъглата ли ❗

    Коментиран от #21

    10:19 11.11.2026

  • 17 Краткия отговор е Да

    8 2 Отговор
    Трябва да се управлява в полза на държавата и на народа , а не на олигархията в това число евроолигархията.

    10:19 11.11.2026

  • 18 Боко

    17 0 Отговор
    Можеше!
    Ако се караше съобразно обстановката👌
    Ама повечето се мислят за по оправни и хитри , и газ , и …

    10:21 11.11.2026

  • 19 дрън-дрън

    35 0 Отговор
    Когато навлизаш в участък с ограничена видимост, просто трябва да имаш достатъчно разум да си махнеш крака от педала на газта!
    Намаляваш скоростта, увеличаваш дистанцията, включваш необходимите светлини, включително фаровете за мъгла и повишаваш вниманието си. Съобразяваш скоростта с разстоянието, на което действително виждаш какво се случва пред теб. Не забравяш да гледаш в огледалото какво се случва и зад теб.
    Това са елементарни правила, които всеки правоспособен водач трябва да познава.
    Няма значение дали разрешената скорост е 140 км/ч. Ако видимостта е 20 метра, не можеш да продължаваш със 140 км/ч само защото никой не е поставил електронна табела, която да ти каже да намалиш.
    Колкото и табла да монтираме, колкото и камери да поставим и колкото и информационни системи да свържем, те няма да отменят задължението на водача да съобразява поведението си с конкретните пътни условия.
    Пътната безопасност започва от главата на шофьора, а не от електронното табло над магистралата.
    Мъглата не е длъжна да се съобразява с теб. Ти си длъжен да се съобразяваш с нея.

    10:21 11.11.2026

  • 20 сигурно ще получат информация .

    12 1 Отговор
    2-3 ленти са тесен път . а и 30 камьона да се тряснат значи има нещо . ако са застраховали товара е добре . но гъстотата на маглата явно е причината . досега никой не е измислил как се кара в много гъста мъгла . защото не се вижда нищо . но в началото и края на мъглата тя е малко по рядка . значи не е като рязко минаване от слънчев ден в тъмна нощ . ранното шофиране също е предпоставка за птп . от спане резко ставаш буден . анализираш нещата по пътя и въртиш волана . какви ли са били другите водачи .

    10:21 11.11.2026

  • 21 007 лиценз ту кил

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "🦉🦉🦉🦉":

    Виж къде са тировете.

    Коментиран от #36

    10:22 11.11.2026

  • 22 665

    10 0 Отговор
    Все пак това съвсем не е първата мъгла по българските земи.
    По някакъв начин не сме се избивали , следователно - и вчера би могло да се избегне.

    10:23 11.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Турбо

    7 0 Отговор
    Може разбира се.Waze ме предупреди за мъглата и намалих скоростта.

    Коментиран от #32

    10:25 11.11.2026

  • 25 АБВ

    18 1 Отговор
    Какви словесни упражнения само, за да докажат, че за глупостта и арогантното шофиране са виновни институциите. В случая това не е така. Мъглата е паднала за минути - около 10 - 15. Какви полицаи, какви патрулки бе ? Кой ще ги види в мъглата ? Или наличието на табели ? Кой ще ги види в мъглата при скорост от 120 - 130 ?
    Единственото, което би помогнало е съобщения по радиото, ама всички слушате "Веселина" и "Енерджи".
    А къде е шофьорската солидарност ? Как цъкате на навигациите за наличие на полиция, а не уведомявахте за мъглата в реално време ?

    10:27 11.11.2026

  • 26 чичо Пешо

    20 0 Отговор
    Като има срещу теб стълб, сграда, друга кола, пешеходец, велосипедист и т.н. препятствия, шпориш ли на пълна газ? Не. Е, тогава защо си мислиш, че зад "стената" плътна мъгла е напълно свободно да си джигитстваш? С кой акъл не проверяваш какво има "оттатък"??? Така, че никакви институции, КАТ, АПИ, правителство, пътностроители и т.н. не са ти виновни, че не си се възпитал в съобразяване (с обстановка, хора) и не си се образовал като как да управляваш МПС-то в случаи, в които НЕ МОЖЕШ ДА СПРЕШ В ДИАПАЗОНА НА РАСТОЯНИЕТО, КОЕТО ВИЖДАШ... Така, че не, не можеше да бъде предотвратена. Не и с тези родители и тези шофьорски "курсове". И пак ще се случва в бъдеще. Многократно още.

    Коментиран от #48

    10:27 11.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Не!

    5 0 Отговор
    Човешкия фактор не може да бъде заобиколен - но можеше да се намалят щетите

    10:36 11.11.2026

  • 29 На нов глас

    6 0 Отговор
    Не , не можеше защото толкова е капацитетът на племето. Всяко чудо за 3 дни - вероятно няма да има катастрофи заради мъглата. После? После старата песен на нов глас.

    10:37 11.11.2026

  • 30 Весел Патиланчо

    2 3 Отговор
    Виновни са всички предишни и сегашни правителства по всичките земни кълбета. Най-виновен е Путин и непредизвиканата пълномащабна война в Украина. Несъобразена с пътната обстановка скорост в никакъв случай не е причина за катастрофата. Предлагам да накажем Русия и да се разотидем по живо по здраво.

    10:37 11.11.2026

  • 31 Атина Палада

    3 0 Отговор
    По принцип има системи за противодействие на глупотията, но по правило те работят с много нисък коефициент полезно действие. Трудно се пробива нещо което се отглежда няколко десетилетия.

    10:39 11.11.2026

  • 32 Ти си бил

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Турбо":

    от малкото умни ,които шофират, но проблема е че някой малоумник няма да намали и пак може да те убие ….това е страшното

    10:39 11.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Сега ще ти обясня , как го правят във Великобритания, страна известна с хубавото си време, предимно дъжд и мъгла. На магистралите има табла за информация и променящо се ограничение на скоростта. В петък карах на мъгла и скоростта беше намалена и на таблото пишеше намалена видимост. По закон всеки , който спира или намалява скоростта, е длъжен да включи аварийни светлини, за да предупреди трафика след него. Така прави всеки следващ. При лоши условия за движение, съм виждал ограничението на магистрала да става 50 Км/ час. Съответно, ако нарушиш , камерите те снимат .автоматично. Има и предупреждения Stay in lane. Да си стоиш в лентата и да не шариш, щото на М25 , околовръстното на Лондон, има 4 и 5 ленти.

    Коментиран от #44

    10:43 11.11.2026

  • 35 Да можеше да бъде предотвратена . ..

    1 2 Отговор
    тази ужастна катастрофа!!!
    Вместо да се крият и глобяват, за превишена скорост " може - ше" да запалят
    сините лампи и да се включат и забавят скороста на движение по магистралите в критични моменти като този!!!
    Толкова е елементарно ...нали !!!
    Явно е че ,
    глобите за превишена скорост са по- важни за държавата от човешките животи!!!
    Истинска, държавна , пътна Трагедия !
    Искаме оше магистрали , а не можем и тази да обезопасим, вече 30 години!!!
    Тук трябва магистрална полиция , която да знае всяка промяна на времето и действа по
    обазапасяването на движението, с физическа активност не само когато има катастрофи!
    За контрола на движението си има камери , там полицаи въобще не ни трябват!!!!!!
    Къде е била полицията в този критичен час...???

    10:47 11.11.2026

  • 36 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "007 лиценз ту кил":

    В другата посока няма ли 🤔❓

    10:47 11.11.2026

  • 37 Шофьор

    1 3 Отговор
    Можеше, ако в България пътищата бяха като тези в Европа, ако бяха направени така,че да се предотвратяват произшествия. Навсякъде в Западна Европа по магистралите и пътищата с проблемни участъци има специална сигнализация и предупреждения за повишено внимание, има табла,свързани с метеорологичните служби,има информация за натоварено движение и всичко необходимо, за да няма произшествие. В нашата изостанала държава,управлявана от крадци и лъжци, човешкия живот няма стойност. Да не говорим за състоянието на пътищата. Затова най-важните новини са трагедията по пътищата. Ами оправете нещо най-после, стига невинни жертви и вечно говорещи наглеци във властта.

    Коментиран от #41, #43

    10:50 11.11.2026

  • 38 Гандалф

    3 0 Отговор
    О я стига...като се обърне каруцата пътища много....сега както винаги ще се развихрят разни експерти по телевизийте да разтягат локуми...и така до следващата трагедия...защо полицията не е ограничила скороста...ако почнат да я ограничачават, ще плюем по тях...тези пак са тръгнали да ни притесняват....каквито и ограничения да направят, табла, маркировки и прочие...30 процента от пак няма да ги спазват....

    10:51 11.11.2026

  • 39 37 Години !

    2 0 Отговор
    Можеше !

    Ама Не Стана !

    10:51 11.11.2026

  • 40 РАК

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Можеше":

    Какви джигити бе човек виж колко тира има в посоката в която са жертвите.
    И са във всяка лента.
    Началото на инцидента и основните жертви са заради тях.

    Коментиран от #52

    10:52 11.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Това Да Не е ?

    1 0 Отговор
    Еднолентов !

    Коларски Път ?

    10:58 11.11.2026

  • 43 Сигурно И !

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Шофьор":

    Ако Водачите !

    Бяха !

    Като Във Европа !

    11:00 11.11.2026

  • 44 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "РЕАЛИСТ":

    То хубаво, но защо вярваш на внушенията на разни виновни нищоправци и катаджии, че хората са карали бързо?!
    Ти виждал ли си в изключително гъста мъгла някой да кара бързо?!
    Хората започват да лазят и без английските знаци!!!

    Коментиран от #53, #54

    11:01 11.11.2026

  • 45 гост

    1 0 Отговор
    Проблема не е в мъглата, проблема е в Бойковата магострала как е направена и как се поддържа.Всички ревнаха когато Сметната палата обяви какви пари са давани и за какво за тези прословути магистрали. Тъжно е ,че цената е човешки живот. Тъжно е ,че този който си платил винетка е жертва на безхаберието на ГЕРБ,ПП и ДБ, ДПС и всички който пред камерите се караха ,а под масата си деляха пари.

    11:03 11.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Той Че Е Крал !

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "МОЖЕШЕ":

    Крал !

    Но Не той Е Шофирал В Мъглата !

    11:03 11.11.2026

  • 48 Аааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "чичо Пешо":

    Житейското обучение и уважение към други хора, започва в ранна училищна възраст!
    Шофьорски курсове - имат за цел единствено да научат човек как се управлява превозно средство, както и правилата на пътя.
    Като част от обществото, всеки от нас носи отговорност за личното си поведение, поведението и образованост на децата си.
    Та, как се лекува болно общество?

    11:04 11.11.2026

  • 49 2025 година

    1 0 Отговор
    България: 456 загинали. Страната регистрира 6 655 тежки катастрофи и въпреки лекия спад на жертвите спрямо предходната година, България остава на първо място в Европейския съюз по коефициент на смъртност на пътя със 71 загинали на милион жители. ИМА ПРИЧИНИ, НАЛИ?!

    11:04 11.11.2026

  • 50 Фкти факт факт

    0 0 Отговор
    Да, можеше - но не и в България, където във всяка една област превенцията НЕ СЪЩЕСТВУА.

    11:05 11.11.2026

  • 51 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Може би да! Първопричината за катастрофата е ромънски тир, моето наблюдение е, че турски ромънск, украински, че и наши тирове се движат по пътищата ни, абе накратко безобразно, явно поради липса на контрол. Контрол и санкции си трябва!!!

    11:08 11.11.2026

  • 52 Весел Патиланчо

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "РАК":

    А това,че колите зад тях са карали с по 100-120км/ч не е причина??? Няма нужда от държава детегледачка, както някои тук дават за пример. Започнете да мислите, боли но е полезно.

    11:09 11.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 коректен

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Пич":

    по огънатите ламарини може да се определи скоростта. Ако бяха карали бавно,нямаще да има убити,а само изкривени брони.

    11:09 11.11.2026

  • 55 Мамалига

    0 0 Отговор
    Задържан е шофьорът на камиона, от който тръгва едната верижна катастрофа на „Тракия“

    Този камион най-вероятно се е движил много бавно или е навлизал от страничната лента, заявиха още от МВР.

    11:10 11.11.2026

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