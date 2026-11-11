Бойко Борисов: Хората бяха в ламарините, а започнаха оправданията

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува политическите реакции след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени. Той говори пред журналисти в кулоарите на Народното събрание.
„Още хората бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията“, заяви Борисов. По думите му вместо поемане на отговорност са последвали оправдания и „дребни лъжи“.
Тежките инциденти са станали между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“ и са обхванали общо 86 превозни средства. Заради трагедията 11 ноември е обявен за ден на национален траур. Причините за катастрофите все още се изясняват.
Предложение за 24-часова забрана
Борисов заяви, че в ден на траур политическите спорове отблъскват обществото. Той предложи да бъде приет закон, който да забранява на политиците да правят изявления в продължение на 24 часа при подобни тежки катастрофи.„В ден на траур, на такива катастрофи, политиканстването отвращава всички“, каза Борисов.
Според него реакциите след трагедията показват липса на морал и отговорност. Лидерът на ГЕРБ посочи, че при по-малки катастрофи по време на неговото управление е отстранявал трима министри.
„Тези хора нямат морал и няма да отстранят никого“, заяви Борисов, без да назове конкретни длъжностни лица.
Благодарност към спасителите и кръводарителите
Борисов изрази съболезнования към близките на загиналите и съчувствие към ранените. Той благодари на кръводарителите, пожарникарите, полицаите, санитарите и всички, които са участвали в помощта на място.
Разследването на катастрофите продължава, а броят на пострадалите и състоянието на ранените се проследяват от компетентните институции.
Източници: novini.bg, dariknews.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мисира
09:37 11.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 честен ционист
Коментиран от #54
09:38 11.11.2026
4 Гражданин
Коментиран от #52
09:38 11.11.2026
5 Крико
09:39 11.11.2026
6 Въй
Коментиран от #38, #142
09:39 11.11.2026
7 шофьор
09:39 11.11.2026
8 Сила
Ето го Човека !!!
09:40 11.11.2026
9 Мръсник, ти открадна милиарди
09:40 11.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Някой да посочи 1 нещо
Коментиран от #100, #132
09:40 11.11.2026
13 🦉🦉🦉🦉
Новата властта ли отговаря за нея, а старата за другата❓
09:40 11.11.2026
14 Госあ
09:41 11.11.2026
15 Гост
09:41 11.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гост
ГЛАВНИЯ ВИНОВНИК,ЧЕ НЯМА ДЪРЖАВА,А ТЕРИТОРИЯ...И,ВСИЧКОЕ ,,ИМИТАЦИЯ,,
ОТВРАТ
09:42 11.11.2026
18 провинциалист
09:42 11.11.2026
19 Божи съд
09:42 11.11.2026
20 зреене
09:42 11.11.2026
21 малкият дявол
09:43 11.11.2026
22 БеГемот
09:44 11.11.2026
23 колориметър
09:44 11.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Фори
09:45 11.11.2026
26 ТВОИ СА ПЪТИЩАТА И
09:45 11.11.2026
27 Фейк - либераст
09:45 11.11.2026
28 Има ли Господ на този свят?
Коментиран от #121
09:46 11.11.2026
29 ДрайвингПлежър
Но иначе е прав - не 24 часа поне 168 часа след трагедията не трябва да се обаждат! НИТО ПЪК ЖУРНАЛЯТА ДА Я ПРАВЯТ НА ЦИРК
09:47 11.11.2026
30 Радевспрънджатааааа - ...
09:48 11.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ТОЗИ ИНДИВИД
09:49 11.11.2026
33 Живота продължава
09:49 11.11.2026
34 Клетви не го хващат този!
Коментиран от #49
09:49 11.11.2026
35 редно е да се говори
09:49 11.11.2026
36 Даниел
Ти или нанков??
09:50 11.11.2026
37 Хмм
09:51 11.11.2026
38 ти на това
До коментар #6 от "Въй":човек ли му казваш? Не знам защо си спомних как броеше златните пръстени на ръцете на една протестираща за заплатата си работничка. Спомних си и как хора се палеха живи в знак на протест срещу наглото му управление. Представям си и как би посрещнал вчера Урсула, ако той беше на власт и как щяхме да теглим още и още заеми, за да дадем парите на Украйна. Чакаме нов главен прокурор, който ще си свърши работата - от този държавата може да си върне милиарди, ако се конфискува имуществото му.
09:51 11.11.2026
39 666
09:51 11.11.2026
40 Българин
09:52 11.11.2026
41 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
Коментиран от #57
09:52 11.11.2026
42 Павел Пенев
Коментиран от #58
09:52 11.11.2026
43 Наглецо
09:52 11.11.2026
44 Хмм
09:54 11.11.2026
45 Гост
09:54 11.11.2026
46 НАЛИ ЗАРАДИ
09:57 11.11.2026
47 Помним, Борисов, помним
09:57 11.11.2026
48 Софийски Бот
09:57 11.11.2026
49 Хмм
До коментар #34 от "Клетви не го хващат този!":защото не разреши да се дупчи Добруджа за шистов газ, както и Костов, който не прие косовари в България, аклетвите са лошо нещо - не съди да не бъдеш съден!
Коментиран от #68, #120
09:57 11.11.2026
50 И Киев е Руски
09:58 11.11.2026
51 Заври се
09:59 11.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 гаоксь
Коментиран от #84
10:01 11.11.2026
54 ДЗОМИ ЛЕНД💀
До коментар #3 от "честен ционист":МА С ИЛИ БЕЗ КОКАЛ🤔
10:02 11.11.2026
55 фАНТОМасс
Много бързо забравя близкото минало ! Има си човека ИЗБИРАТЕЛНА памет. Но пък какво друго да очакваш от подлец , двуличник , нагаждач и хитрец с просташки характер ?
10:02 11.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този колкото повече одъртява
10:03 11.11.2026
60 Комунистите лъжат и само се оправдават .
А Радев беше президент и не поема отговорност за случилото се вчера .
Срам и позор .
Да вземаме високи заплати и нищо да не правим за хората.
Доло комуниста. И неговите червени мутри .
10:04 11.11.2026
61 Искал закон за
10:04 11.11.2026
62 ?????
Случаят с Баце е такъв.
Коментиран от #79
10:05 11.11.2026
63 АГАТ а Кристи
10:05 11.11.2026
64 Аз съм от ссср
10:05 11.11.2026
65 Лъжец
Коментиран от #73
10:06 11.11.2026
66 Децимация
Която каза , че минути преди катастрофата е минала по пътя и видяла мъглата !
Пита ли тази Деса, ЗАЩО НЕ се е обадила на 112 или на властите , които познава отлично и да АЛАРМИРА за тежката мъгла ????????
Защо ? Защо ? Защо ?
10:06 11.11.2026
67 Емигрант
10:07 11.11.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Даааааааа
10:08 11.11.2026
72 Тартаковер
Коментиран от #96
10:09 11.11.2026
73 Пинокио Борисов
До коментар #65 от "Лъжец":Кой, аз ли бе?
10:09 11.11.2026
74 Някой си
10:09 11.11.2026
75 От Киев
10:10 11.11.2026
76 Бойко Борисов е
10:11 11.11.2026
77 9ти септември
10:12 11.11.2026
78 А50
Освен радио трябва да имат и сайт с текущата пътна обстановка изобразена на пътна карта. Както да могат да въвеждат информацията в Waze и Google map , с възможност да задават с преоритет ограничението по скорост.
Коментиран от #85
10:12 11.11.2026
79 КарабасБарабас
До коментар #62 от "?????":Както казва Камен Донев в своя постановка - като дси мълчиш те мислят за умен , но отвориш ли уста , има опасност веднага да разсееш това мнение и ПРОСТОТАТА ти да лъсне с пълна сила !
10:13 11.11.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 ту-туу
10:13 11.11.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Каквото
10:14 11.11.2026
84 насила дарител
До коментар #53 от "гаоксь":Работещи във фирма Пътища , разказват как на строящия се път идвала джипката на Вожда и в нея се слагали чанти и сакове с пари.
Но тиквите са си гьон сурат. И се пъчат , защото......
Коментиран от #107
10:16 11.11.2026
85 Боко
До коментар #78 от "А50":Кажи го на тиквата, фатмако е от два месеца, а тиквата и петроханските педофили пълнеха чекмеджета като за последно 🤬
И после : Защо фатмака не е сложил табели …
Коментиран от #90
10:18 11.11.2026
86 Слоностозъбест Абракадабър
10:18 11.11.2026
87 Нагъл нещастник!
10:19 11.11.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този
10:21 11.11.2026
90 А50
До коментар #85 от "Боко":Казвам го сега, защото преди нямаше никакъв смисъл и надежда за оправяне
10:21 11.11.2026
91 За липса на морал и отговорност
Коментиран от #123
10:22 11.11.2026
92 РЕАЛИСТ
Къде го има това в Европа? Само в Германия, на аутобани за чудо и приказ, с не на изтърбушени магистрали , кото Бойковите. Д-р Тони Филипов го писа навремето: Бойко не му пука, колко хора ще умрат при тази скорост. По бързо каране, значи повече разход на гориво и повече пари в хазната и чекмеджето. Кой пляскаше карти с Валентин Златев -шефа на Лукойл.
10:22 11.11.2026
93 ШЕФА
10:27 11.11.2026
94 Тировете са причината
Коментиран от #127
10:27 11.11.2026
95 Цветанка от Розовата долина
10:28 11.11.2026
96 РЕАЛИСТ
До коментар #72 от "Тартаковер":Иван Костов може всякакъв да беше, но избра момента, кога да слезе от политическата сцена, а този гьонсурат, продължава да досажда на българския народ с простотиите си.
Коментиран от #109
10:30 11.11.2026
97 Джипко бибипко
Коментиран от #114
10:31 11.11.2026
98 Бай Милко
10:31 11.11.2026
99 Тировете са причината
10:32 11.11.2026
100 Гандалф
До коментар #12 от "Някой да посочи 1 нещо":Как какво ноправи...оправдания с предишните управливащи/ което са правили и предишните управляващи , и след радев ще се оправдават с неговото управление/ обещания в бъдеще време...някои ще каже, дайте му време...ами ние 30 години само това правим, даваме им време...като доиде поредния спасител на нацията и след като се разачороваме и от него, чакаме да се появи следващия....
Коментиран от #112
10:33 11.11.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Истината
Един ден ще си заминеш...ще има 3 дневен празник в страната
10:34 11.11.2026
103 Тити на Кака
Но това явно не е направило впечатление на строителя Буци. От татко си-милиционер той е усвоил златното милиционерско правило "Когато говориш с мен - ще мълчиш!".
Нека почиват в мир загиналите в тази ужасна катастрофа!
10:35 11.11.2026
104 Възмутен
10:36 11.11.2026
105 По живково време
Коментиран от #115
10:36 11.11.2026
106 няма съд този пинокио на снимката
10:37 11.11.2026
107 Защото ...
До коментар #84 от "насила дарител":Уж до септември трябваше да назначат нов гл. прокурор, ама още не са...
Коментиран от #111
10:37 11.11.2026
108 Тоя и шайката му са за затвора
Но в края на краищата ние сме си виновни, че не сме търпяли тая пасмина 20-30 години. Вината е наша. Сега като имаме социални медии утехата я получаваме с няколко поста с по 300-400 думи и дотам. А трябва да сме на улицата, в институциите и особено да търсим отговорност на онези, оглавявали държавата от 1991-насам. И докато няма арести, дългогодишни присъди и конфискация на имущество до 9-то коляно, да не се прибираме по домовете си!
10:39 11.11.2026
109 Тити на Кака
До коментар #96 от "РЕАЛИСТ":Прав си , Ванката СеДеСеаро подари Нефтохим на руснаците, метна остатъците от икономиката на партийните секретари и тия от ДС, стопира Белене и след това , дълбоко удовлетворен от изпълнената задача, се оттегли в заслужена партийна почивка!
С достойнство.
БКП-достойнство, на стари години го приеха в умрялата БКП, след толкова дълго чакане...
10:40 11.11.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Избирател
До коментар #100 от "Гандалф":Хайде пак Радев ви е виновен - той според такива като теб трябва да оправи бакиите на Боко и Шиши които те са правили 10 години за 3 месеца. Нищо че Боко и Шиши откраднаха парите - Радев сега трябва да ги извади от някъде и да не закача любимците ти.
10:40 11.11.2026
113 Историк
10:41 11.11.2026
114 Аскет с чекмедже
До коментар #97 от "Джипко бибипко":Очаквам скоро сливенската мутра да канонизира дебелата мутра за "мъченик" на криминалния преход.
10:42 11.11.2026
115 Помнещ
До коментар #105 от "По живково време":Е така де ама и тирове нямаше и колите бяха 10 пъти по-малко и не бяха по 300 - 400 коня а по 40-60 и никой не си купуваше книжка.
10:43 11.11.2026
116 пфф
До коментар #111 от "как да стане виж какво стана с сметната":Оправдания за наивници! Новият главен прокурор може да разследва и Сметната палата, ако трябва!
10:46 11.11.2026
117 помня
10:47 11.11.2026
118 Цветанка от Розовата долина
I. Удържане на властта:
1. Заграбване на средствата за масова информация.
2. Всички, които участват пряко във властта трябва да имат местни имена и външност.
3. Директорът може да бъде гой, но поне един от неговите заместници трябва да бъде от нашите с кръгли шапчици.
4. Да не се допускат до властта трудещите се.
5. Да се поддържа репресивен апарат за пълен контрол.
6. Масон, който е оставил следи при провеждане на акция или използване на специални средства, завършва живота си със самоубийство или го ликвидират.
7. Да бъдат създадени и поддържани структури за чистка в обществото; обезглавяването на гоите да се провежда по план, независимо от степента на активност.
10:47 11.11.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Има!
До коментар #28 от "Има ли Господ на този свят?":Обаче глупостта ви да не гласувате през последните 20 години си е вашата СВОБОДНА ВОЛЯ! Такива като този на това разчитат!
10:53 11.11.2026
122 анонимен
10:54 11.11.2026
123 Всичко което пишете за Борисов е вярно
До коментар #91 от "За липса на морал и отговорност":Но той и Радев са си от една и съща крадлива партия.Кога ще го разберете?Боташ 9 милиарда,ЕДИН км асфалт 40 млн.евро.
10:55 11.11.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Цветанка от Розовата долина
1. Средствата за Масова Информация, литературата и изкуството да се използват за демонстриране преимуществата на капитализма пред социализма.
2. За репресиране на гоите (неевреите) може да се използва митът за антисемитизма.
3. Да се разоръжи езичеството и да се внедрява религия, промиваща мозъците, на робски принципи. Поробването и асимилацията на българите трябва да продължава с нарастващи темпове.
4. Да се действа само от името на народа и за народа, само с добри намерения - може да се говори всичко.
5. Да не се допуска разпространение на антиеврейски лозунги сред обществото.
6. Да не се допуска разпространение на листовки, обръщения, вьзвания и заявления на гоите, нито призиви за справедливост и възмездие.
10:55 11.11.2026
126 гост
10:56 11.11.2026
127 🦉🦉🦉🦉
До коментар #94 от "Тировете са причината":Бедна ти е фантазията , какво ще стане например по Подбалканския път, ако свалят всички ТИР-ове от "Тракия" ❗
Коментиран от #131
10:57 11.11.2026
128 виктория
10:57 11.11.2026
129 Николай Съев
10:59 11.11.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Отделни магистрали за тировете!
До коментар #127 от "🦉🦉🦉🦉":Една до северната граница и една до западната.
11:01 11.11.2026
132 гост
До коментар #12 от "Някой да посочи 1 нещо":Радев мете поразиите на банкянският идиот!Това прави.
11:02 11.11.2026
133 Цветанка от Розовата долина
1. Българите винаги трябва да бъдат бедни и безправни, навсякъде да изпитват неудобства и неволи и ежедневни бюрократически спънки.
2. Масовата бедност трябва да поражда масова безпросветност и глyпоcт, а те на свой ред - масова престъпност.
3. Да не се допуска българите да си възвърнат равенството, независимоста, свободата и националните богатства.
11:04 11.11.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Цветанка от Розовата долина
1. Предизвикващи отслабване на паметта за продължително време.
2. С чисто наркотично действие.
3. Убиващи интереса към определени видове занимания и умствена дейност.
4. Увеличаващи влечението към спиртни напитки.
5. Програмиращи личността за убийство или самоубийство.
11:06 11.11.2026
136 Цветанка от Розовата долина
1. По пода да се разлива живак, например когато се напуска жилище.
2. Средства за масово поразяване да се прилагат в общите кухни, столове или на обществени места, където се събират гои.
3. Да се превърне България в технологична боклукчийница на развитите страни.
11:08 11.11.2026
137 гост
11:08 11.11.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 хмм
До коментар #140 от "Цветанка от Розовата долина":Цветанке, комунизмът от еврейски произход ли е, или това са ти забранили да го пишеш?
11:13 11.11.2026
142 Методи
До коментар #6 от "Въй":Кво изказване бе?Не чуваме ли ,че мучи като ранен бизон от команчи в прерията.
11:14 11.11.2026
143 Цветанка от Розовата долина
1. Над българите може да издевателства който си иска и както пожелае. При изкуствено създадената пълна безотговорност имената на нашите ще бъдат винаги засекретени.
2. Гоите да бъдат доведени до самоубийства, инфаркти, инсулти, припадъци и други тежки състояния посредством хулиганщина, наглост, издевателства, унижения, оскърбления и пълна безнаказаност на извършителите юдеи, членове на други тайни общества и шабес-гои (“колаборационисти”).
11:14 11.11.2026
144 Гост
11:15 11.11.2026