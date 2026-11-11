Бойко Борисов: Хората бяха в ламарините, а започнаха оправданията

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува политическите реакции след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени. Той говори пред журналисти в кулоарите на Народното събрание.

„Още хората бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията“, заяви Борисов. По думите му вместо поемане на отговорност са последвали оправдания и „дребни лъжи“.

Тежките инциденти са станали между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“ и са обхванали общо 86 превозни средства. Заради трагедията 11 ноември е обявен за ден на национален траур. Причините за катастрофите все още се изясняват.

Предложение за 24-часова забрана

Борисов заяви, че в ден на траур политическите спорове отблъскват обществото. Той предложи да бъде приет закон, който да забранява на политиците да правят изявления в продължение на 24 часа при подобни тежки катастрофи.

„В ден на траур, на такива катастрофи, политиканстването отвращава всички“, каза Борисов.

Според него реакциите след трагедията показват липса на морал и отговорност. Лидерът на ГЕРБ посочи, че при по-малки катастрофи по време на неговото управление е отстранявал трима министри.

„Тези хора нямат морал и няма да отстранят никого“, заяви Борисов, без да назове конкретни длъжностни лица.

Благодарност към спасителите и кръводарителите

Борисов изрази съболезнования към близките на загиналите и съчувствие към ранените. Той благодари на кръводарителите, пожарникарите, полицаите, санитарите и всички, които са участвали в помощта на място.

Разследването на катастрофите продължава, а броят на пострадалите и състоянието на ранените се проследяват от компетентните институции.

Източници: novini.bg, dariknews.bg, btvnovinite.bg