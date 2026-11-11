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Бойко Борисов: Хората бяха в ламарините, а започнаха оправданията
  Тема: Войната на пътя

Бойко Борисов: Хората бяха в ламарините, а започнаха оправданията

11 Ноември, 2026 09:34 2 438 144

  • бойко борисов-
  • герб-
  • автомагистрала „тракия“-
  • катастрофа-
  • национален траур

Лидерът на ГЕРБ предложи 24-часова забрана за политически изявления след тежки катастрофи

Бойко Борисов: Хората бяха в ламарините, а започнаха оправданията - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува политическите реакции след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени. Той говори пред журналисти в кулоарите на Народното събрание.

„Още хората бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията“, заяви Борисов. По думите му вместо поемане на отговорност са последвали оправдания и „дребни лъжи“.

Тежките инциденти са станали между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“ и са обхванали общо 86 превозни средства. Заради трагедията 11 ноември е обявен за ден на национален траур. Причините за катастрофите все още се изясняват.

Предложение за 24-часова забрана

Борисов заяви, че в ден на траур политическите спорове отблъскват обществото. Той предложи да бъде приет закон, който да забранява на политиците да правят изявления в продължение на 24 часа при подобни тежки катастрофи.

„В ден на траур, на такива катастрофи, политиканстването отвращава всички“, каза Борисов.

Според него реакциите след трагедията показват липса на морал и отговорност. Лидерът на ГЕРБ посочи, че при по-малки катастрофи по време на неговото управление е отстранявал трима министри.

„Тези хора нямат морал и няма да отстранят никого“, заяви Борисов, без да назове конкретни длъжностни лица.

Благодарност към спасителите и кръводарителите

Борисов изрази съболезнования към близките на загиналите и съчувствие към ранените. Той благодари на кръводарителите, пожарникарите, полицаите, санитарите и всички, които са участвали в помощта на място.

Разследването на катастрофите продължава, а броят на пострадалите и състоянието на ранените се проследяват от компетентните институции.

Източници: novini.bg, dariknews.bg, btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мисира

    175 9 Отговор
    Ти и онова същество Нанков за пандиза!

    09:37 11.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    53 4 Отговор
    Дайте пържоли на спасителите.

    Коментиран от #54

    09:38 11.11.2026

  • 4 Гражданин

    134 6 Отговор
    Аман от простотии! Закон щял да приема! Елементарното възпитание изисква да се спрете и да замълчите, а не да примате закони и да харчите народни пари на вятъра!

    Коментиран от #52

    09:38 11.11.2026

  • 5 Крико

    150 6 Отговор
    А ламарините бяха на магистралата строена от ГЕРБ

    09:39 11.11.2026

  • 6 Въй

    53 14 Отговор
    И ББ има мнение по въпроса,нека се изкаже човекът.

    Коментиран от #38, #142

    09:39 11.11.2026

  • 7 шофьор

    139 6 Отговор
    А теб ако бяха те вкарали в затвора за разсипия и кражби на държава и народ преди 15 г. , нямаше да има толкова жертви по скоростните двулентови пътища .Думата -магистрала трябва да се забрани в държавата ни !!

    09:39 11.11.2026

  • 8 Сила

    115 3 Отговор
    500 000 000 километра магистрали , ей ....София - Бургас за два часа !!!
    Ето го Човека !!!

    09:40 11.11.2026

  • 9 Мръсник, ти открадна милиарди

    125 6 Отговор
    от магистралите! Господ да те накаже!

    09:40 11.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Някой да посочи 1 нещо

    22 111 Отговор
    което направи Радев за 8 месеца абсолютна власт с изключение да увеличи външният ни дълг с 9 милиарда?

    Коментиран от #100, #132

    09:40 11.11.2026

  • 13 🦉🦉🦉🦉

    74 0 Отговор
    ТЪ ПАН АР ЧЕВ, защо жертвите са в едната посока❓
    Новата властта ли отговаря за нея, а старата за другата❓

    09:40 11.11.2026

  • 14 Госあ

    86 1 Отговор
    каза мръсникът с най политическия коментар!!!

    09:41 11.11.2026

  • 15 Гост

    120 1 Отговор
    Нас ни затриват простащината, алчността и властолюбието. А когато се съберат на едно място 3 в 1 положението е катастрофално. В Случая питам Борисов: Ти отидели на катастрофата с автобуса в Своге? Ти уволнили тогавашния си министър Нанков? Колко време протакаха делото за асфалта с варовик? И накрая шофьорът излезе виновен, че превишил скоростта с 3 км. Нагляр!

    09:41 11.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гост

    101 1 Отговор
    АЙДЕ,И ТОЯ НАГЪЛ КРАДЕЦ...
    ГЛАВНИЯ ВИНОВНИК,ЧЕ НЯМА ДЪРЖАВА,А ТЕРИТОРИЯ...И,ВСИЧКОЕ ,,ИМИТАЦИЯ,,
    ОТВРАТ

    09:42 11.11.2026

  • 18 провинциалист

    70 0 Отговор
    3 септември 2010: ест месеца предсрочно да бъде завършен участъкът от автомагистрала “Тракия” – от Ямбол до Карнобат, и през юни 2012 година българите да отидат на море по магистралата. Това бе заръката на премиера Бойко Борисов, който днес по обяд символично направи първата копка на ЛОТ 4. Седем магистрали ще има България, трите ще бъдат построени този мандат, а другите четири – през следващия. С това Бойко Борисов изрази и увереността си, че ГЕРБ ще управлява държавата още един мандат.

    09:42 11.11.2026

  • 19 Божи съд

    90 2 Отговор
    Предполагам, че тази катастрофа ще вкара Бойко в затвора. И оттам започва краят на прехода и краят на олигархичният модел. НЕИЗБЕЖНО Е!

    09:42 11.11.2026

  • 20 зреене

    50 0 Отговор
    Ламарините бяха в хората.Тези ламарини хората са си ги купили и плащат данъци за тях.

    09:42 11.11.2026

  • 21 малкият дявол

    21 2 Отговор
    Нали не възникна пожар, венцехвалете Всевишния.

    09:43 11.11.2026

  • 22 БеГемот

    77 0 Отговор
    Туй твойта магистрала от дето пълни зайчарника бе наглец...

    09:44 11.11.2026

  • 23 колориметър

    5 8 Отговор
    Мерцедес бил ламарина.Ръйш?!

    09:44 11.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Фори

    5 60 Отговор
    Прав е Бойко.Още преди да са извадили хората , започнаха да се оправдават с Асен Василев.

    09:45 11.11.2026

  • 26 ТВОИ СА ПЪТИЩАТА И

    77 0 Отговор
    ТО ТОЧНО ТОЗИ УЧАСТЪК. ХОДЕШЕ СЪС ДЖИПКАТА БИБИТКАШЕ РАЗДАВАШЕ ПОРЦИИТЕ И СЕ ДУЕШЕ. Твоите хора калпави мантинели слаб асвалт и след годинА дупка до дупка. А станахте мулти милионери. А ти ги наричаше магистрали. СЪС МЪКАТА НА ХОРАТА СИ ПРАВИШ ПИАР. НО ЗАБАВЯ СЕ НО НЕ СЕ ЗАБРАВЯ.

    09:45 11.11.2026

  • 27 Фейк - либераст

    71 0 Отговор
    Каква всенародна любов и възхищение струят от всички коментари по адрес на Борисов! И той се радва на нея. На това братския турски народ му вика ТАПИГЬОЗЛУК!

    09:45 11.11.2026

  • 28 Има ли Господ на този свят?

    73 0 Отговор
    Къде са чувалите с пари от магистралите? Месеци наред всеки ден изнасяли чували с пари! Магистралите построени както дойде и с каквото има, асвалта не според нормите, отдолу само чакъл, затова поддават платната. Мантинелите от тънката ламарина. Гарантирано от ГЕРБ! Има ли Господ?

    Коментиран от #121

    09:46 11.11.2026

  • 29 ДрайвингПлежър

    52 1 Отговор
    Бойче да се обажда точно за това е малко нагло... А ГЕРБ да иска оставки е даже много нагло

    Но иначе е прав - не 24 часа поне 168 часа след трагедията не трябва да се обаждат! НИТО ПЪК ЖУРНАЛЯТА ДА Я ПРАВЯТ НА ЦИРК

    09:47 11.11.2026

  • 30 Радевспрънджатааааа - ...

    1 36 Отговор
    Спрънджатааааарадев да си заминава в пералнята

    09:48 11.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ТОЗИ ИНДИВИД

    49 1 Отговор
    ТОТАЛНО ИЗПЛЯСКАЛ - ..АГЪЛ ...ОТМЪСТИТЕЛЕН ШОП ДЖИПКО БИБИТКО - БАРБАГАНЮС БЪЛГАРИЯ.

    09:49 11.11.2026

  • 33 Живота продължава

    16 2 Отговор
    Политиците да гледат икономиката, бизнеса със добри закони и да се привличат инвеститори.Иначе катастрофата ще е по жестока.Забарчняхме.

    09:49 11.11.2026

  • 34 Клетви не го хващат този!

    43 4 Отговор
    Бойко Борисов БЪЛГАРОУБИЕЦА.

    Коментиран от #49

    09:49 11.11.2026

  • 35 редно е да се говори

    18 3 Отговор
    петрохан околчица доста беше информационно . оправданието е нормално след тежка катастрофа . но вече се знае кой е виновен . може да е неясен закона за движение . хем задния виновен, хем предния е виновен . тук е предния . резко може да се спре на жълт светофар . или ако полисман те спре . същото е .

    09:49 11.11.2026

  • 36 Даниел

    50 1 Отговор
    А вината за “Своге” кой ще я поеме за 20-те почернени фамилии в следствие на некачествена настилка и абсурдна мантинела???
    Ти или нанков??

    09:50 11.11.2026

  • 37 Хмм

    40 1 Отговор
    забранил бил, нали точно той иска оставки при нефелната си магистрала, тясна като селски път

    09:51 11.11.2026

  • 38 ти на това

    48 1 Отговор

    До коментар #6 от "Въй":

    човек ли му казваш? Не знам защо си спомних как броеше златните пръстени на ръцете на една протестираща за заплатата си работничка. Спомних си и как хора се палеха живи в знак на протест срещу наглото му управление. Представям си и как би посрещнал вчера Урсула, ако той беше на власт и как щяхме да теглим още и още заеми, за да дадем парите на Украйна. Чакаме нов главен прокурор, който ще си свърши работата - от този държавата може да си върне милиарди, ако се конфискува имуществото му.

    09:51 11.11.2026

  • 39 666

    37 1 Отговор
    Снимката е на един от героите на Доньо Донев но този е много нагъл

    09:51 11.11.2026

  • 40 Българин

    42 2 Отговор
    Вместо дс се изказваш, понеси отговорност за построените магистрали - с какви средства да строени и къде отидоха парите,които откраднахте ГЕРБ!? Само не се оправдавай,на всички е ясно.

    09:52 11.11.2026

  • 41 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    35 1 Отговор
    тиквоний трябва да е при бай ставри заради неговите кражби пътищата са такива

    Коментиран от #57

    09:52 11.11.2026

  • 42 Павел Пенев

    42 0 Отговор
    Точно този нагъл простак,лъжец и крадец е виновен за магистралите построени от Нанков и окрадени от него, но оправдания няма да чуете. Той е винаги обвинител,мъдрец и честен лидер на престъпната групировка ГЕРБ.

    Коментиран от #58

    09:52 11.11.2026

  • 43 Наглецо

    36 1 Отговор
    Да Тикво тъпоъгълна, Радев от вчера е на власт и веднага ще острани министри, които нямат вина!

    09:52 11.11.2026

  • 44 Хмм

    30 0 Отговор
    вижте му изказването, ламарините, циничен и груб както винаги, сещам се как караше родителите на убитото момиче да хранят кучетта му, а те се надяваха до последно да е жива, дори пред смъртта не се кротва

    09:54 11.11.2026

  • 45 Гост

    35 0 Отговор
    Самата снимка показва, че IQ на въпросната личност го е изпреварило с 200! Еманация на интелигентността!

    09:54 11.11.2026

  • 46 НАЛИ ЗАРАДИ

    28 0 Отговор
    ТЕБЕ ,ГОРАНОВ МИТОВ НАНКОВ,ТЕМЕНУЖКА, БИКОВ СА ХОРАТА МЕЖДУ ЛАМАРИНИТЕ! НЕ СА ЗАРАДИ ТЕЗИ КОИТО РАБОТЯТ В ГОРУБСО ,БОБОВДОЛ,ДЕВНЯ,,,,,ЗЛАТИЦА ПИРДОП

    09:57 11.11.2026

  • 47 Помним, Борисов, помним

    29 0 Отговор
    по колко министре сменяше, макар че себе си трябваше да смениш... Ако нещо не у ред с тия "магистрали", първо теб трябва подведат под отговорност, щото се знае как бързаше да режеш ленти на недовършени пътища... Знаем как се биеше по гърдите за строителните "подвизи", извършени под твоето мъдро ръководство, но е по-добре да замълчиш, че вече бактън от твойте простотии...

    09:57 11.11.2026

  • 48 Софийски Бот

    29 0 Отговор
    Този откраде пари за 10 магистрали... ако я имаше магистрала черно море ... трафика за Турция половината щеше да е през ам.черно море - Румъния-Унгария ... целия трафик на камиони е само по една магистрала... то други има ли ... Проста крадлива тиква

    09:57 11.11.2026

  • 49 Хмм

    3 12 Отговор

    До коментар #34 от "Клетви не го хващат този!":

    защото не разреши да се дупчи Добруджа за шистов газ, както и Костов, който не прие косовари в България, аклетвите са лошо нещо - не съди да не бъдеш съден!

    Коментиран от #68, #120

    09:57 11.11.2026

  • 50 И Киев е Руски

    3 6 Отговор
    Бойко е прав убаво че ЛАМАрините беа по тънки инак не ми се мисли

    09:58 11.11.2026

  • 51 Заври се

    23 0 Отговор
    Тиквоч , заври се в Зайчарника и не си отваряй смърделАта уста. Ти окрАде милиони от пътищата.

    09:59 11.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 гаоксь

    23 0 Отговор
    Нанко имаше сигнал че е искал 15 % рекет от поръчка за пътна сигнализиране, скриха сигнала. Тоя го снимаха гол с чекмедже с евро и злато, а смачкаха делото. Хванаха ги да теглят милиони на каса в банкя на мафията в чували, сигнала потъна. Взеха проби от пътя дето тоя боклук е "строил" и се оказа че е боклук и липсва ивъзглавницата и асфалта, пак нищо. Сега катастрофи и жертви, а тоя вместо в затвора, казва че другите са виновни??? Защо не е в затвора тоя и бандата му?

    Коментиран от #84

    10:01 11.11.2026

  • 54 ДЗОМИ ЛЕНД💀

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    МА С ИЛИ БЕЗ КОКАЛ🤔

    10:02 11.11.2026

  • 55 фАНТОМасс

    23 0 Отговор
    Когато този лицемер ББ беше на власт , непрекъснато се оправдаваше със Станишев и Орешарски , но никога с Доган и Пеевски !
    Много бързо забравя близкото минало ! Има си човека ИЗБИРАТЕЛНА памет. Но пък какво друго да очакваш от подлец , двуличник , нагаждач и хитрец с просташки характер ?

    10:02 11.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този колкото повече одъртява

    16 1 Отговор
    толкова по-голям толуп става.

    10:03 11.11.2026

  • 60 Комунистите лъжат и само се оправдават .

    2 22 Отговор
    Само повтарят че другите са виновни .
    А Радев беше президент и не поема отговорност за случилото се вчера .
    Срам и позор .
    Да вземаме високи заплати и нищо да не правим за хората.
    Доло комуниста. И неговите червени мутри .

    10:04 11.11.2026

  • 61 Искал закон за

    20 0 Отговор
    Забрана на политиканстването, а самият той не пропусна случая! И какво точно са виновни сегашните, управляващи от няколко месеца - че предишните десетки преди тях не са сложили предупредителни светещи табла ли?

    10:04 11.11.2026

  • 62 ?????

    16 0 Отговор
    Мног често е по-добре човек да мълчи отколкото да говори.
    Случаят с Баце е такъв.

    Коментиран от #79

    10:05 11.11.2026

  • 63 АГАТ а Кристи

    12 0 Отговор
    Един "БОК" - единица за комунистическа наглост. Наименован е на имената на членовете на БКП - другарят Боков и другарят Боко !

    10:05 11.11.2026

  • 64 Аз съм от ссср

    20 1 Отговор
    Това е виновникът за катастрофата"великия"стройтел на българските магистрали Боко Тиквата.

    10:05 11.11.2026

  • 65 Лъжец

    16 1 Отговор
    Този е виновен!

    Коментиран от #73

    10:06 11.11.2026

  • 66 Децимация

    18 0 Отговор
    Бойко , а какво ще кажеш за изказването на твоя депутат - Десислава Танева ?
    Която каза , че минути преди катастрофата е минала по пътя и видяла мъглата !
    Пита ли тази Деса, ЗАЩО НЕ се е обадила на 112 или на властите , които познава отлично и да АЛАРМИРА за тежката мъгла ????????
    Защо ? Защо ? Защо ?

    10:06 11.11.2026

  • 67 Емигрант

    20 0 Отговор
    Ето го умчото на политиците, уж започна със съчувствие към жертвите, да не се политизира трагедията, но "майсторски" завърши с оставки и задължителни уволнения на министри, което е ЯКА политическа атака към "врагът" който пък "враг" го държи извън пределите на затвора - ЦИРК ! Ето един от начините с които тези престъпни политици не обединяват суверенът, напротив те го разделят, противопоставят го, насаждат злоба между хората, а всъщност истинските виновни са всички тези които са се блъснали в това "мелле" защото не са спазвали основните правила и задължения при мъгла, тя не е НЕВИДИМА и не е паднала "РЯЗКО" както каза един "експерт", от километри на този прав участък се вижда всякакъв вид мъгла, особенно пък гъста като в случаят ! Тази трагедия в момента политиците използват по престъпен риторичен начин да се обвиняват, а виновникът е ЯСЕН, всеки участник в катастрофата с неразумното си шофиране ! В България единственото прогресиращо нещо е простотията !

    10:07 11.11.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Даааааааа

    20 1 Отговор
    Тези хора са власт от 6 месеца. Бойко магистралния строи магистрали 10г. Нито едно информационно табло не е поставено, а портали за тях са монтирани и платени. Парите откраднати от БОЙКО БОРИСОВ и компания.

    10:08 11.11.2026

  • 72 Тартаковер

    21 1 Отговор
    Този индивид пак не спира да ни залива и облива със своята просташка БОЙКОВЩИНА ! Няма спиране. Хората го изритаха , но той пак се бута , бие по гърдите и вика - Простак , Простак , Простак !

    Коментиран от #96

    10:09 11.11.2026

  • 73 Пинокио Борисов

    8 0 Отговор

    До коментар #65 от "Лъжец":

    Кой, аз ли бе?

    10:09 11.11.2026

  • 74 Някой си

    18 0 Отговор
    "Човекът" който открадна десетки милиарди само от пътищата поучава! Ако не беше крал толкова за последните 16 години, България можеше да има пет магистрали като Тракия на топ ниво!

    10:09 11.11.2026

  • 75 От Киев

    16 1 Отговор
    Ти си виновен, с кражбите и варовика вместо чукан камък в асфалта. Ти и твоите тикви.

    10:10 11.11.2026

  • 76 Бойко Борисов е

    15 1 Отговор
    Българоубиец номер 1 в историята ни!

    10:11 11.11.2026

  • 77 9ти септември

    10 0 Отговор
    Този е за Беляне до живот и конфискация на цялото имущество а тръгна да плюе това всичко се случва заради теб и крадливото ти управление

    10:12 11.11.2026

  • 78 А50

    3 0 Отговор
    Всяка магистрола трябва да има радио канал, където да се излъчва състоянието на цялата магистрала. Също и проходите трябва да имат общ радио канал , където всеки да получи информация своеврименно. Хората часове висят по пътищата без информация. Като тръгваш на път се чудиш от къде да минеш.Трябва да се редува на български и английски, честотата да е изписана на табла по магистралите. В цивилната авиация е така, има честота по която върви инфо за времето и други за всяко летище.Всяка магистрала трябва да има и служба за следене и реагиране, които да съдействат и насочват пътните полицай, пътни помощи, линейки. Те трябва да следят и отговарят за изправноста на съоръженията. В 21век хората се движат без всякаква представа за пътя пред тях. Това е само част от мерките .
    Освен радио трябва да имат и сайт с текущата пътна обстановка изобразена на пътна карта. Както да могат да въвеждат информацията в Waze и Google map , с възможност да задават с преоритет ограничението по скорост.

    Коментиран от #85

    10:12 11.11.2026

  • 79 КарабасБарабас

    14 0 Отговор

    До коментар #62 от "?????":

    Както казва Камен Донев в своя постановка - като дси мълчиш те мислят за умен , но отвориш ли уста , има опасност веднага да разсееш това мнение и ПРОСТОТАТА ти да лъсне с пълна сила !

    10:13 11.11.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 ту-туу

    9 0 Отговор
    И ти се раздели с бориславова но се хвалиш,че прашките и са в гардероба ти в банкя сикаджийо

    10:13 11.11.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Каквото

    10 0 Отговор
    скверно да се каже за него винаги ще бъде недостатъчно

    10:14 11.11.2026

  • 84 насила дарител

    11 0 Отговор

    До коментар #53 от "гаоксь":

    Работещи във фирма Пътища , разказват как на строящия се път идвала джипката на Вожда и в нея се слагали чанти и сакове с пари.
    Но тиквите са си гьон сурат. И се пъчат , защото......

    Коментиран от #107

    10:16 11.11.2026

  • 85 Боко

    9 0 Отговор

    До коментар #78 от "А50":

    Кажи го на тиквата, фатмако е от два месеца, а тиквата и петроханските педофили пълнеха чекмеджета като за последно 🤬
    И после : Защо фатмака не е сложил табели …

    Коментиран от #90

    10:18 11.11.2026

  • 86 Слоностозъбест Абракадабър

    12 0 Отговор
    Мълчи бе , Бойко , мълчи ! Колкото повече говориш , толкова по-зле става. И без това целия си оакан в своите си изпражнения. Първо се изчисти и тогава цапай с лицемерието си другите хора !

    10:18 11.11.2026

  • 87 Нагъл нещастник!

    12 1 Отговор
    Съсипа държавата

    10:19 11.11.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този

    12 1 Отговор
    Този не е виновен.Виновни сте си вие че го избирахте 3-4 пъти и то с кеф.Но така се раждате у.дефицитни.Такава и съдба ще имате .Мали още мразите вишистите,лекарите и се подигравате на учителите.А Азис и Софка са вашите кумири.

    10:21 11.11.2026

  • 90 А50

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Боко":

    Казвам го сега, защото преди нямаше никакъв смисъл и надежда за оправяне

    10:21 11.11.2026

  • 91 За липса на морал и отговорност

    9 0 Отговор
    точно пък Борисов да говори е нагло и смехотворно

    Коментиран от #123

    10:22 11.11.2026

  • 92 РЕАЛИСТ

    9 0 Отговор
    Кой направи скоростта 140 км/час на магистрала? КОЙ?
    Къде го има това в Европа? Само в Германия, на аутобани за чудо и приказ, с не на изтърбушени магистрали , кото Бойковите. Д-р Тони Филипов го писа навремето: Бойко не му пука, колко хора ще умрат при тази скорост. По бързо каране, значи повече разход на гориво и повече пари в хазната и чекмеджето. Кой пляскаше карти с Валентин Златев -шефа на Лукойл.

    10:22 11.11.2026

  • 93 ШЕФА

    11 0 Отговор
    Вижте из.ода от снимката,тази трагедия на магистралата и всички други пътища в България е благодарение на това че този българоубиец краде 20 г като обезумял.Винаги съм знаел че е гьонсурат,но сега надмина и себе си ,но най лошото е че е на свобода,и не само той,а и цялото ОПГ ГРОБ за България.

    10:27 11.11.2026

  • 94 Тировете са причината

    2 3 Отговор
    за повечето катастрофи по "магистралата". Въобще не трябва да се движат там. По обходни маршрути трябва да се движат и пълна забрана да има за тях. Заради "целесъобразност" и лобизъм хората измират ...

    Коментиран от #127

    10:27 11.11.2026

  • 95 Цветанка от Розовата долина

    2 0 Отговор
    Бат Бойко, къде ти е кръглата шапчица?

    10:28 11.11.2026

  • 96 РЕАЛИСТ

    2 2 Отговор

    До коментар #72 от "Тартаковер":

    Иван Костов може всякакъв да беше, но избра момента, кога да слезе от политическата сцена, а този гьонсурат, продължава да досажда на българския народ с простотиите си.

    Коментиран от #109

    10:30 11.11.2026

  • 97 Джипко бибипко

    6 0 Отговор
    Тия магистрали и тия мантинели се правеха по твоето време не ни прави на луди и с какви очи ти точно излизаш да критикуваш ти обикаляше с джипката да се правиш на велик

    Коментиран от #114

    10:31 11.11.2026

  • 98 Бай Милко

    7 0 Отговор
    От 20 години умират невинни хиляди хора заради корупцията на Господин Борисов и Господин Пеевски .Навсякъде дрога кредити хазарт катастрофи .Без воина държавата се обезлюди

    10:31 11.11.2026

  • 99 Тировете са причината

    2 0 Отговор
    И няма никаква логика заради катастрофи да се отстранят министри.

    10:32 11.11.2026

  • 100 Гандалф

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Някой да посочи 1 нещо":

    Как какво ноправи...оправдания с предишните управливащи/ което са правили и предишните управляващи , и след радев ще се оправдават с неговото управление/ обещания в бъдеще време...някои ще каже, дайте му време...ами ние 30 години само това правим, даваме им време...като доиде поредния спасител на нацията и след като се разачороваме и от него, чакаме да се появи следващия....

    Коментиран от #112

    10:33 11.11.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Истината

    6 0 Отговор
    Неземен бок..лук Тиквуний българоубиец, открадна милиони, за свещи да ги дадеш...

    Един ден ще си заминеш...ще има 3 дневен празник в страната

    10:34 11.11.2026

  • 103 Тити на Кака

    6 0 Отговор
    Хората бяха в ламарините, а и строителите на тази магистрала започнаха с обвиненията.
    Но това явно не е направило впечатление на строителя Буци. От татко си-милиционер той е усвоил златното милиционерско правило "Когато говориш с мен - ще мълчиш!".
    Нека почиват в мир загиналите в тази ужасна катастрофа!

    10:35 11.11.2026

  • 104 Възмутен

    5 0 Отговор
    Некоректните спрямо този коментари се трият. Попитах къде са информационните табели по "магистралите" както в цивилизованите държави които предупреждават за катастрофа или намалена видимост и ограничават скоростта.

    10:36 11.11.2026

  • 105 По живково време

    3 4 Отговор
    И мъгли нямаше и информационни табели имаше и кабинки с телефони покрай магистралата даже имаше

    Коментиран от #115

    10:36 11.11.2026

  • 106 няма съд този пинокио на снимката

    4 0 Отговор
    ще е в затвора тозчно ти говориш за отговорност за магистрали много си нагъл бре пинокио колко живота тежат на съвеста ти но ти такава нямаш пинокио

    10:37 11.11.2026

  • 107 Защото ...

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "насила дарител":

    Уж до септември трябваше да назначат нов гл. прокурор, ама още не са...

    Коментиран от #111

    10:37 11.11.2026

  • 108 Тоя и шайката му са за затвора

    6 0 Отговор
    И всички подкрепяли мафията и крадците в България.

    Но в края на краищата ние сме си виновни, че не сме търпяли тая пасмина 20-30 години. Вината е наша. Сега като имаме социални медии утехата я получаваме с няколко поста с по 300-400 думи и дотам. А трябва да сме на улицата, в институциите и особено да търсим отговорност на онези, оглавявали държавата от 1991-насам. И докато няма арести, дългогодишни присъди и конфискация на имущество до 9-то коляно, да не се прибираме по домовете си!

    10:39 11.11.2026

  • 109 Тити на Кака

    4 0 Отговор

    До коментар #96 от "РЕАЛИСТ":

    Прав си , Ванката СеДеСеаро подари Нефтохим на руснаците, метна остатъците от икономиката на партийните секретари и тия от ДС, стопира Белене и след това , дълбоко удовлетворен от изпълнената задача, се оттегли в заслужена партийна почивка!
    С достойнство.
    БКП-достойнство, на стари години го приеха в умрялата БКП, след толкова дълго чакане...

    10:40 11.11.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Избирател

    5 1 Отговор

    До коментар #100 от "Гандалф":

    Хайде пак Радев ви е виновен - той според такива като теб трябва да оправи бакиите на Боко и Шиши които те са правили 10 години за 3 месеца. Нищо че Боко и Шиши откраднаха парите - Радев сега трябва да ги извади от някъде и да не закача любимците ти.

    10:40 11.11.2026

  • 113 Историк

    8 0 Отговор
    Докога този комунистически мафиот ,борец срещу комунизма, ще раздава акъл,след като 25 години няма отърване от него и е във властта- от гл.секретор на МВР през 2001,после кмет,после многократен премиер и вечен началник на ГЕРБ. Герберите са завзели властта в цялата страна на всички нива заедно с другия мафиот Пеевски и сега Радев допълва групата. Няма как да се оправи България, когато 80% от населението разрешава на 20% да се вихрят и правят каквото си искат. Демокрацията означава малцинството да се съобразява с мнозинството. Когато 80% няма мнение, значи няма демокрация.

    10:41 11.11.2026

  • 114 Аскет с чекмедже

    4 0 Отговор

    До коментар #97 от "Джипко бибипко":

    Очаквам скоро сливенската мутра да канонизира дебелата мутра за "мъченик" на криминалния преход.

    10:42 11.11.2026

  • 115 Помнещ

    2 0 Отговор

    До коментар #105 от "По живково време":

    Е така де ама и тирове нямаше и колите бяха 10 пъти по-малко и не бяха по 300 - 400 коня а по 40-60 и никой не си купуваше книжка.

    10:43 11.11.2026

  • 116 пфф

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "как да стане виж какво стана с сметната":

    Оправдания за наивници! Новият главен прокурор може да разследва и Сметната палата, ако трябва!

    10:46 11.11.2026

  • 117 помня

    3 0 Отговор
    как бойко легитимира скоростта 140 км с новите мощни коли и затова било нормално Но ако те са да кажем преко сили 10 % останалия трошляк и той се юрна със 140 даже "законните" +10 км и резултатите са налице Да не говорим че при първият летен яките коли най често ги събират по нивите

    10:47 11.11.2026

  • 118 Цветанка от Розовата долина

    1 0 Отговор
    ПРОГРАМА ЗА ИЗТРЕБВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

    I. Удържане на властта:

    1. Заграбване на средствата за масова информация.
    2. Всички, които участват пряко във властта трябва да имат местни имена и външност.
    3. Директорът може да бъде гой, но поне един от неговите заместници трябва да бъде от нашите с кръгли шапчици.
    4. Да не се допускат до властта трудещите се.
    5. Да се поддържа репресивен апарат за пълен контрол.
    6. Масон, който е оставил следи при провеждане на акция или използване на специални средства, завършва живота си със самоубийство или го ликвидират.
    7. Да бъдат създадени и поддържани структури за чистка в обществото; обезглавяването на гоите да се провежда по план, независимо от степента на активност.

    10:47 11.11.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Има!

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Има ли Господ на този свят?":

    Обаче глупостта ви да не гласувате през последните 20 години си е вашата СВОБОДНА ВОЛЯ! Такива като този на това разчитат!

    10:53 11.11.2026

  • 122 анонимен

    4 0 Отговор
    Крадецът вика - дръжте крадеца!/народна мъдрост/!

    10:54 11.11.2026

  • 123 Всичко което пишете за Борисов е вярно

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "За липса на морал и отговорност":

    Но той и Радев са си от една и съща крадлива партия.Кога ще го разберете?Боташ 9 милиарда,ЕДИН км асфалт 40 млн.евро.

    10:55 11.11.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Цветанка от Розовата долина

    1 0 Отговор
    Идеология:

    1. Средствата за Масова Информация, литературата и изкуството да се използват за демонстриране преимуществата на капитализма пред социализма.
    2. За репресиране на гоите (неевреите) може да се използва митът за антисемитизма.
    3. Да се разоръжи езичеството и да се внедрява религия, промиваща мозъците, на робски принципи. Поробването и асимилацията на българите трябва да продължава с нарастващи темпове.
    4. Да се действа само от името на народа и за народа, само с добри намерения - може да се говори всичко.
    5. Да не се допуска разпространение на антиеврейски лозунги сред обществото.
    6. Да не се допуска разпространение на листовки, обръщения, вьзвания и заявления на гоите, нито призиви за справедливост и възмездие.

    10:55 11.11.2026

  • 126 гост

    3 1 Отговор
    Един идиот направи 140 км/ч разрешената скорост по "магистралите".Нанесе и безброй други поразии.Сега казва -"аз не съм от Банкя".

    10:56 11.11.2026

  • 127 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Тировете са причината":

    Бедна ти е фантазията , какво ще стане например по Подбалканския път, ако свалят всички ТИР-ове от "Тракия" ❗

    Коментиран от #131

    10:57 11.11.2026

  • 128 виктория

    3 1 Отговор
    ей от вчера не спря да плещи мутренската тиква!!!

    10:57 11.11.2026

  • 129 Николай Съев

    2 0 Отговор
    Чудите ли се какво е нагъл гьонсурат?

    10:59 11.11.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Отделни магистрали за тировете!

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "🦉🦉🦉🦉":

    Една до северната граница и една до западната.

    11:01 11.11.2026

  • 132 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Някой да посочи 1 нещо":

    Радев мете поразиите на банкянският идиот!Това прави.

    11:02 11.11.2026

  • 133 Цветанка от Розовата долина

    0 0 Отговор
    Създаване и поддържане на условия на нищета и безправие:

    1. Българите винаги трябва да бъдат бедни и безправни, навсякъде да изпитват неудобства и неволи и ежедневни бюрократически спънки.
    2. Масовата бедност трябва да поражда масова безпросветност и глyпоcт, а те на свой ред - масова престъпност.
    3. Да не се допуска българите да си възвърнат равенството, независимоста, свободата и националните богатства.

    11:04 11.11.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Цветанка от Розовата долина

    0 0 Отговор
    . Употреба на бойни психотропни вещества, променящи човешката психика:

    1. Предизвикващи отслабване на паметта за продължително време.
    2. С чисто наркотично действие.
    3. Убиващи интереса към определени видове занимания и умствена дейност.
    4. Увеличаващи влечението към спиртни напитки.
    5. Програмиращи личността за убийство или самоубийство.

    11:06 11.11.2026

  • 136 Цветанка от Розовата долина

    0 0 Отговор
    . Методи за масово отравяне на гоите:

    1. По пода да се разлива живак, например когато се напуска жилище.
    2. Средства за масово поразяване да се прилагат в общите кухни, столове или на обществени места, където се събират гои.
    3. Да се превърне България в технологична боклукчийница на развитите страни.

    11:08 11.11.2026

  • 137 гост

    1 0 Отговор
    БАНКЯНСКИЯТ ИДИОТ !Това му пасва най-точно!

    11:08 11.11.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #140 от "Цветанка от Розовата долина":

    Цветанке, комунизмът от еврейски произход ли е, или това са ти забранили да го пишеш?

    11:13 11.11.2026

  • 142 Методи

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Въй":

    Кво изказване бе?Не чуваме ли ,че мучи като ранен бизон от команчи в прерията.

    11:14 11.11.2026

  • 143 Цветанка от Розовата долина

    0 0 Отговор
    Повсеместна и постоянна гавра с врага:

    1. Над българите може да издевателства който си иска и както пожелае. При изкуствено създадената пълна безотговорност имената на нашите ще бъдат винаги засекретени.
    2. Гоите да бъдат доведени до самоубийства, инфаркти, инсулти, припадъци и други тежки състояния посредством хулиганщина, наглост, издевателства, унижения, оскърбления и пълна безнаказаност на извършителите юдеи, членове на други тайни общества и шабес-гои (“колаборационисти”).

    11:14 11.11.2026

  • 144 Гост

    0 0 Отговор
    Защо оправдания Бойко, или така искаш да е. Само да ти напомня че ти построй тези магистрали, и имаше цялото време да направиш необходимото за по безопастно пътуване

    11:15 11.11.2026

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