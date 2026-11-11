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Електрохолд представи инвестиции за близо 18 млн. евро в електроразпределителната мрежа в Софийска област през 2026 г.

Електрохолд представи инвестиции за близо 18 млн. евро в електроразпределителната мрежа в Софийска област през 2026 г.

11 Ноември, 2026 09:47, обновена 11 Ноември, 2026 09:51 1 322

Средствата са за реконструкция и модернизация на мрежата, нови присъединявания и подмяна на електромери

Електрохолд представи инвестиции за близо 18 млн. евро в електроразпределителната мрежа в Софийска област през 2026 г. - 1
Снимка: На снимката от ляво надясно: Инж. Виктор Станчев, главен оперативен директор на ЕРМ Запад, инж. София Торолова, областен управител на Софийска област, Радослав Цветков, изпълнителен директор на ЕРМ Запад.
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Инвестиционните приоритети на Електрохолд за 2026 г. и значението им за развитието на общините бяха във фокуса на среща между представители на групата и местните власти, провела се в администрацията на Софийска област на 10 ноември. По време на дискусията стана ясно, че ЕРМ Запад, част от групата Електрохолд, инвестира общо 17.8 млн. евро през тази година в електрозахранването в областта и осигуряване на необходимата инфраструктура за нови потребители.

Най-голям дял от средствата, 8 млн. евро, е насочен към обновяване на електроразпределителната мрежа. Проектите включват изграждане на нови и реконструкция на съществуващи кабелни линии средно напрежение, модернизация на мрежата ниско напрежение, така че инфраструктурата да отговаря на потребностите на домакинствата и бизнеса в региона.

„За нас е важно инвестициите в мрежата да изпреварват развитието на населените места. Наред с обновяването на съществуващите съоръжения предвиждаме значителен ресурс за присъединяване на нови обекти. Навременната информация за общинските проекти и инвестиционните намерения ни помага да планираме необходимия капацитет и да координираме по-добре дейностите си с местните власти“, каза инж. Радослав Цветков, изпълнителен директор на ЕРМ Запад.

За присъединяване на нови обекти към електроразпределителната мрежа в Софийска област са осигурени 7 млн. евро. Средствата са насочени към изграждане и придобиване на инфраструктура за електрозахранване на нови жилищни, стопански и обществени обекти, което е важна предпоставка за реализирането на инвестиционни проекти в общините. Близо 3 млн. евро са вложени през 2026 г. в умни електромери на територията на областта.

Електрохолд поддържа открит и активен диалог с местните власти като важна част от усилията за устойчиво развитие на мрежата и подобряване на услугите за клиентите. Срещата в областната управа на Софийска област е част от поредицата годишни работни срещи с представители на местните власти в Западна България.


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