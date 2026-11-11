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Депутатите почетоха с минута мълчание 11 жертви на АМ „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Депутатите почетоха с минута мълчание 11 жертви на АМ „Тракия“

11 Ноември, 2026 10:03 512 26

  • автомагистрала „тракия“-
  • катастрофа-
  • народно събрание-
  • национален траур-
  • войната по пътя

Парламентът отхвърли предложението за изслушване за причините за катастрофата. От „Демократична България“ настояват темата да бъде обсъдена след събиране на още данни

Депутатите почетоха с минута мълчание 11 жертви на АМ „Тракия“ - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Депутатите почетоха с едноминутно мълчание 11-те жертви на верижните катастрофи на автомагистрала „Тракия“. При произшествията са загинали 11 души, 51 са били ранени и откарани в болници, а в пътните инциденти са участвали общо 86 превозни средства.

„Съпричастни сме със семействата и близките на загиналите“, каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Тя изказа съболезнования от името на 52-рото Народно събрание и призова депутатите да почетат паметта на жертвите с минута мълчание.

11 ноември е обявен за ден на национален траур. Знамената на Министерския съвет, Народното събрание, президентската институция и Българската народна банка са спуснати наполовина.

Парламентът отхвърли предложение за изслушване

Народното събрание не включи в дневния си ред предложение на „Възраждане“ за изслушване за причините за верижната катастрофа на АМ „Тракия“. Предложението е предвиждало да бъдат изслушани министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Александър Тодоров.

Божидар Божанов от „Демократична България“ заяви, че обстоятелствата около катастрофата трябва да бъдат изяснени, но първо е необходимо да бъде събрана допълнителна информация. По думите му изслушването може да се проведе през следващата седмица с подписите на всички парламентарни групи.

Михаела Доцова посочи, че през следващите дни могат да бъдат събрани данни, които да дадат по-обективна картина за причините и обстоятелствата около произшествието.

Депутатите обсъждат и данъчни промени

Вместо предложеното изслушване депутатите приеха точка пета от дневния ред да стане първо четене на промени в Закона за данък върху добавената стойност. Законопроектите са внесени от „Демократична България“, „Възраждане“ и Министерския съвет.

Източници: dnes.dir.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    5 1 Отговор
    Егати пародията , дреме им на тия нещастници ....

    10:08 11.11.2026

  • 2 Време за рестарт

    5 1 Отговор
    Депутатите почетоха с минута мълчание 11 жертви на АМ „Тракия и обещаха, че всичко ще си бъде постарому, и кражбите, и некадърни те на апетитни държавни служби и, и така

    10:09 11.11.2026

  • 3 Лукреция караташкова

    2 2 Отговор
    Ма защо като има магла
    Имам после рефлукс и газове...🤔

    10:10 11.11.2026

  • 4 Пич

    2 3 Отговор
    Е го бе - казАх, и познах!!!
    Държавата не е виновна, тя в мъгла не е длъжна да изпрати автопатрули да регулират движението!!! А знаците за предупреждение са само за когато чичаците режат храстчетата между мантинелите, за мъглата няма кой да помисли!!! И сега - шофьора е виновен, защото все някой шофьор ще е първи, при тези неадекватни и нерегулирани пътища!!!
    А Радев си живее в собствена фантазия в самолета, с който обикаля ли, обикаля...
    Почти година вече...

    Коментиран от #5, #23

    10:10 11.11.2026

  • 5 Георги

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    навсякъде по пътищата има знаци за максимална скорост при мъгла, сняг, дъжд ама никой не ги спазва. Колко още сигнализации ви трябват? Съобщение "на лично"? Патрулка за всеки? А табела, която да предупреждава за табела не искате ли?

    Коментиран от #9, #10, #13, #18

    10:13 11.11.2026

  • 6 А50

    0 4 Отговор
    Всяка магистрола трябва да има радио канал, където да се излъчва състоянието на цялата магистрала. Също и проходите трябва да имат общ радио канал , където всеки да получи информация своеврименно. Хората часове висят по пътищата без информация. Като тръгваш на път се чудиш от къде да минеш.Трябва да се редува на български и английски, честотата да е изписана на табла по магистралите. В цивилната авиация е така, има честота по която върви инфо за времето и други за всяко летище.Всяка магистрала трябва да има и служба за следене и реагиране, които да съдействат и насочват пътните полицай, пътни помощи, линейки. Те трябва да следят и отговарят за изправноста на съоръженията. В 21век хората се движат без всякаква представа за пътя пред тях. Това е само част от мерките .
    Освен радио трябва да имат и сайт с текущата пътна обстановка изобразена на пътна карта. Както да могат да въвеждат информацията в Waze и Google map , с възможност да задават с преоритет ограничението по скорост.

    Коментиран от #11

    10:14 11.11.2026

  • 7 Наглата

    5 1 Отговор
    и безчовечна Даца не пропусна огромната трагедия да се яви на трибуната на Народното събрание . Срам и гняв ! Оставка !

    Коментиран от #15

    10:14 11.11.2026

  • 8 Над

    4 1 Отговор
    80% не почитат Род и Родина , "почели" били ?! Такова чувство те просто нямат , делата им го показват перманентно .

    10:18 11.11.2026

  • 9 А50

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    Има знаци , но те не са добре видими. Има голяма разлика в информацията и маркировката между наще и другите европейски пътища. Тук в последния момент или въобще не виждаш пътеуказателите за посоки, без навигация се губиш, е в другата Европа не е така. И отделно сме невъзпитани

    Коментиран от #21

    10:18 11.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Цирка !

    2 0 Отговор
    Продължава !

    10:23 11.11.2026

  • 15 Ми и

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Наглата":

    Заместника и от тяхната квота. Същия.

    10:23 11.11.2026

  • 16 информбюро

    1 0 Отговор
    Последно медиите да се уточнят.Жертвите 11 или12 са?Защото това са хора ,а не дини.

    10:23 11.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А50

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "клатяш се на гейския запад!":

    Не разбирам коментара ти, ако имаш предложения казвай, а не се прави на умен

    10:24 11.11.2026

  • 20 Всичко което се прави е точно

    3 0 Отговор
    Oбpamнomo на каквото трябва !

    10:25 11.11.2026

  • 21 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "А50":

    как да не са добре видими? Самотен кол с ограничение 80 и табела за мъгла! Колко добре да с авидими? На средата на платното? Ако не мига и не светка не се вижда ли? Можеби трябва да излиза предупреждение във фейса , като те засече къде си? Айде по-сериозно. Караш и виждаш гъста мъгла, ама понеже е нямало светеща реклама за нея си настъпваш на 140км/ч. В другите ЕС държави има и маркировки за преценяване на нужната дистанция, както и такива за препоръчителна скорост при мъгла. Но отговорността винаги е на водача, ако не знае какво е мъгла и какви опасности крие, може би е по-добре да си изхвърли книжката.

    10:25 11.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Десет години

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Капсулирали са се в това президентство и продължават с безхаберието. Министрите и те същите. Абсолютно неподходящи и неадекватни. Нямам думи колко сме зле.

    10:31 11.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Половината поне са за доживотен затвор

    0 0 Отговор
    Неотсъдени престъпници!

    10:41 11.11.2026

  • 26 огромен е броя на загиналите и ранените

    0 0 Отговор
    защото това са 50 отделни катастрофи . различните катастрофи са с различни щети . едни загиват, други са по ранени или по малко ранени . други им няма нищо . помагат на ранените . следователно по тежките катастрофи са около 30 , а по леките са 20 . дано се оправят хората . явно мъглата и скоростта са били по тежки при 30 катастрофи . но по леки при 20 катастрофи .

    10:46 11.11.2026

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