Депутатите почетоха с минута мълчание 11 жертви на АМ „Тракия“

Депутатите почетоха с едноминутно мълчание 11-те жертви на верижните катастрофи на автомагистрала „Тракия“. При произшествията са загинали 11 души, 51 са били ранени и откарани в болници, а в пътните инциденти са участвали общо 86 превозни средства.
„Съпричастни сме със семействата и близките на загиналите“, каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Тя изказа съболезнования от името на 52-рото Народно събрание и призова депутатите да почетат паметта на жертвите с минута мълчание.
11 ноември е обявен за ден на национален траур. Знамената на Министерския съвет, Народното събрание, президентската институция и Българската народна банка са спуснати наполовина.
Парламентът отхвърли предложение за изслушване
Народното събрание не включи в дневния си ред предложение на „Възраждане“ за изслушване за причините за верижната катастрофа на АМ „Тракия“. Предложението е предвиждало да бъдат изслушани министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Александър Тодоров.
Божидар Божанов от „Демократична България“ заяви, че обстоятелствата около катастрофата трябва да бъдат изяснени, но първо е необходимо да бъде събрана допълнителна информация. По думите му изслушването може да се проведе през следващата седмица с подписите на всички парламентарни групи.
Михаела Доцова посочи, че през следващите дни могат да бъдат събрани данни, които да дадат по-обективна картина за причините и обстоятелствата около произшествието.
Депутатите обсъждат и данъчни промени
Вместо предложеното изслушване депутатите приеха точка пета от дневния ред да стане първо четене на промени в Закона за данък върху добавената стойност. Законопроектите са внесени от „Демократична България“, „Възраждане“ и Министерския съвет.
Източници: dnes.dir.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
10:08 11.11.2026
2 Време за рестарт
10:09 11.11.2026
3 Лукреция караташкова
Имам после рефлукс и газове...🤔
10:10 11.11.2026
4 Пич
Държавата не е виновна, тя в мъгла не е длъжна да изпрати автопатрули да регулират движението!!! А знаците за предупреждение са само за когато чичаците режат храстчетата между мантинелите, за мъглата няма кой да помисли!!! И сега - шофьора е виновен, защото все някой шофьор ще е първи, при тези неадекватни и нерегулирани пътища!!!
А Радев си живее в собствена фантазия в самолета, с който обикаля ли, обикаля...
Почти година вече...
Коментиран от #5, #23
10:10 11.11.2026
5 Георги
До коментар #4 от "Пич":навсякъде по пътищата има знаци за максимална скорост при мъгла, сняг, дъжд ама никой не ги спазва. Колко още сигнализации ви трябват? Съобщение "на лично"? Патрулка за всеки? А табела, която да предупреждава за табела не искате ли?
Коментиран от #9, #10, #13, #18
10:13 11.11.2026
6 А50
Освен радио трябва да имат и сайт с текущата пътна обстановка изобразена на пътна карта. Както да могат да въвеждат информацията в Waze и Google map , с възможност да задават с преоритет ограничението по скорост.
Коментиран от #11
10:14 11.11.2026
7 Наглата
Коментиран от #15
10:14 11.11.2026
8 Над
10:18 11.11.2026
9 А50
До коментар #5 от "Георги":Има знаци , но те не са добре видими. Има голяма разлика в информацията и маркировката между наще и другите европейски пътища. Тук в последния момент или въобще не виждаш пътеуказателите за посоки, без навигация се губиш, е в другата Европа не е така. И отделно сме невъзпитани
Коментиран от #21
10:18 11.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Цирка !
10:23 11.11.2026
15 Ми и
До коментар #7 от "Наглата":Заместника и от тяхната квота. Същия.
10:23 11.11.2026
16 информбюро
10:23 11.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 А50
До коментар #11 от "клатяш се на гейския запад!":Не разбирам коментара ти, ако имаш предложения казвай, а не се прави на умен
10:24 11.11.2026
20 Всичко което се прави е точно
10:25 11.11.2026
21 Георги
До коментар #9 от "А50":как да не са добре видими? Самотен кол с ограничение 80 и табела за мъгла! Колко добре да с авидими? На средата на платното? Ако не мига и не светка не се вижда ли? Можеби трябва да излиза предупреждение във фейса , като те засече къде си? Айде по-сериозно. Караш и виждаш гъста мъгла, ама понеже е нямало светеща реклама за нея си настъпваш на 140км/ч. В другите ЕС държави има и маркировки за преценяване на нужната дистанция, както и такива за препоръчителна скорост при мъгла. Но отговорността винаги е на водача, ако не знае какво е мъгла и какви опасности крие, може би е по-добре да си изхвърли книжката.
10:25 11.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Десет години
До коментар #4 от "Пич":Капсулирали са се в това президентство и продължават с безхаберието. Министрите и те същите. Абсолютно неподходящи и неадекватни. Нямам думи колко сме зле.
10:31 11.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Половината поне са за доживотен затвор
10:41 11.11.2026
26 огромен е броя на загиналите и ранените
10:46 11.11.2026