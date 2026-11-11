Депутатите почетоха с минута мълчание 11 жертви на АМ „Тракия“

Депутатите почетоха с едноминутно мълчание 11-те жертви на верижните катастрофи на автомагистрала „Тракия“. При произшествията са загинали 11 души, 51 са били ранени и откарани в болници, а в пътните инциденти са участвали общо 86 превозни средства.

„Съпричастни сме със семействата и близките на загиналите“, каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Тя изказа съболезнования от името на 52-рото Народно събрание и призова депутатите да почетат паметта на жертвите с минута мълчание.

11 ноември е обявен за ден на национален траур. Знамената на Министерския съвет, Народното събрание, президентската институция и Българската народна банка са спуснати наполовина.

Парламентът отхвърли предложение за изслушване

Народното събрание не включи в дневния си ред предложение на „Възраждане“ за изслушване за причините за верижната катастрофа на АМ „Тракия“. Предложението е предвиждало да бъдат изслушани министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Александър Тодоров.

Божидар Божанов от „Демократична България“ заяви, че обстоятелствата около катастрофата трябва да бъдат изяснени, но първо е необходимо да бъде събрана допълнителна информация. По думите му изслушването може да се проведе през следващата седмица с подписите на всички парламентарни групи.

Михаела Доцова посочи, че през следващите дни могат да бъдат събрани данни, които да дадат по-обективна картина за причините и обстоятелствата около произшествието.

Депутатите обсъждат и данъчни промени

Вместо предложеното изслушване депутатите приеха точка пета от дневния ред да стане първо четене на промени в Закона за данък върху добавената стойност. Законопроектите са внесени от „Демократична България“, „Възраждане“ и Министерския съвет.

Източници: dnes.dir.bg