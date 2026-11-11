Радев: Магистралата не е писта, пазете живота

Премиерът Румен Радев призова шофьорите да проявяват по-голяма дисциплина и отговорност на пътя след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. При инцидента на 10 ноември загинаха 11 души, а 51 бяха пострадали. Радев говори в началото на заседанието на Министерския съвет, което започна с едноминутно мълчание в памет на жертвите.
Призив за безопасно шофиране
„Магистралата не е писта“, заяви Румен Радев. Той призова водачите да спазват безопасна дистанция и да не поставят живота си и живота на останалите участници в движението в риск заради стремежа да спечелят няколко минути.
Премиерът посочи, че причините за катастрофата предстои да бъдат установени от разследващите органи. По думите му резултатите от разследването няма да върнат живота на загиналите, затова личната отговорност и предпазливостта на всеки шофьор са от ключово значение.
Благодарност към спасителните екипи
Радев изказа съболезнования на близките на загиналите и благодари на лекарите и медицинските работници, полицаите, пожарникарите, военнослужещите и доброволците, участвали в действията след катастрофата.
Според премиера бързата реакция и професионалните действия на службите са предотвратили още по-тежки последици. „Нека всички най-сетне шофираме с уважение към живота“, призова Румен Радев.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радеееееф, ако няма бой
Щом и в Германия има пътна полиция явно и там има всякакви иzроди по пътищата, но им режат главите от кръста.
10:38 11.11.2026
2 България писта ли е
Коментиран от #9, #21
10:39 11.11.2026
3 Сила
Коментиран от #8, #29
10:40 11.11.2026
4 А управлението на държава
Отлитай!
10:41 11.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тировете са причината
Коментиран от #42
10:41 11.11.2026
7 Аз,достатъчно ли е?
10:42 11.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Анонимен
10:43 11.11.2026
11 Има тролове
Коментиран от #45
10:43 11.11.2026
12 Гост
10:43 11.11.2026
13 Радев не става за премиер
Коментиран от #54
10:44 11.11.2026
14 Луксозни Корекомски Русофили на Вересия
Шофьорът на самолети, лети ниско по БГ магистралите, като дава пример на всички, какво не трябва да се прави.
Емблематично изказване под Шапката на НСО
Коментиран от #46, #70
10:44 11.11.2026
15 Магистралата Е писта
10:45 11.11.2026
16 ккк
10:45 11.11.2026
17 Драги ми Смехурко
10:46 11.11.2026
18 Колко Темерута ?
Тук ?
10:46 11.11.2026
19 леле мале,
10:47 11.11.2026
20 Има тролове
10:47 11.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 наглост фатмашка без край
Коментиран от #26
10:48 11.11.2026
24 Пич
Пак питам - някой от вас виждал ли е в изключително гъста мъгла, някой да кара бързо, както ви внушават държавни безделници и катаджии...?!
Всички карат под изискванията на пътните знаци!!!
Коментиран от #31, #38
10:48 11.11.2026
25 Сметката
При движение с100км/ч - МПС изминава 38-39 м в секунда/ а при идеални условия за спиране на лек автомобил са нужни поне 40 м/ на товарен и влекач- 80-140 м, а при мокър и хлъзгав път стойностите се увеличават с30%... смятайте.
При видимост 50-80 м вкарайте величините по горе и ще разберете защо теоретически и практически нещата не могат да се случат в теорията на безопасността .
80 м видимост - 2 сек се изминават , забелязваш опасността и трябва да спреш до нула, ама МПС се движи с 40 м в секунда, а ти трябват още 60-100 м спирачен път.
От там всичко което не ти достигне е ясно... видяхме го... а ако намалим видимостта под 50м???
10:49 11.11.2026
26 Наглостта
До коментар #23 от "наглост фатмашка без край":На фатмаците наистина няма край.
10:49 11.11.2026
27 важното че са им сервирали
бая народ на хранилка както при тиквите
ама пак затъват най бедната болнава измираща държава в ес
10:51 11.11.2026
28 Пич
Пак питам, някой от вас виждал ли е в изключително гъста мъгла някой да кара бързо...?!
Всички карат дори и под изискванията на пътните знаци!!!
Коментиран от #39
10:52 11.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 РЕАЛИСТ
Коментиран от #50
10:52 11.11.2026
31 Световния информационен обмен
До коментар #24 от "Пич":Където попадна България по неволя. Не мислят че е просто нещастен случай. Точно обратното е.
10:52 11.11.2026
32 Бастардо
10:53 11.11.2026
33 !!!!
10:53 11.11.2026
34 Никой
10:53 11.11.2026
35 Троян
Коментиран от #67, #68
10:53 11.11.2026
36 Тошо
10:54 11.11.2026
37 Шумнобезумно
Но няма кой да ни предпази от олигарсите, обяздили бюджета и живота на българите. Там мъглата е пълна и алчната глупост - непреодолима!
Жертвите на бюджета и антинародните закони ще бъдат потулени.
Вчерашната катастрофа е инцидент, а катастрофата от масовото обедняване е напълно осъзнат акт и планирано унищожение...
Бедни ми, бедни българино, кога ще се отървеш от лъжците, крадците и мизерниците, които скапват мисленето и живота ти?
10:54 11.11.2026
38 Няма на кого отговорност да търсиш
До коментар #24 от "Пич":а кат за кво е там
падне ли мъгла трябва да имат план
да излизат и с палки и други пособия да ги предупреждават да карат бавно с плакат Мъгла Карай Бавно
ама кой да мисли в бг
като на тез службици са все от кадърен нагоре
Коментиран от #56
10:56 11.11.2026
39 Жоро
До коментар #28 от "Пич":Не си прав, такива жестоко деформации на мпс тата не се получават при ниски скорости, напротив.
Коментиран от #51
10:56 11.11.2026
40 Наско
Коментиран от #66
10:57 11.11.2026
41 Пловдив
10:58 11.11.2026
42 🦉🦉🦉🦉
До коментар #6 от "Тировете са причината":Бедна ти е фантазията как ще караш по Подбалканския път, като ти свалят всички ТИР-ове❗
Тогава ще пееш друга песен❕
10:59 11.11.2026
43 Пълна забрана за тирове
Коментиран от #64
11:00 11.11.2026
44 Мерко
Коментиран от #58
11:00 11.11.2026
45 Георги
До коментар #11 от "Има тролове":ти от онея, които си асфалтират отговорността ли си?
11:00 11.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Оставка, оставка за тези,
11:01 11.11.2026
48 Опорка
11:01 11.11.2026
49 Нагли, Арогантни Червено Правителство
Въпрос, къде отиват десетки стотици Милиони €вро за Подръжка на Магистрали, за Заплати на АПИ, КАТ, МВР? ОСТАВКА, УВОЛНЕНИЕ
"Не можем да пращаме полиция за всяка мъгла: Ръководителят на АПИ за катастрофата на "
Е, тва никога не е било в България, в мъгла тенденцията на шофьора е да кара неусетно с по голяма скорост, ако си погледне километража човек ще установи че кара с 10/15 до 20 мили по бързо, колкото по гъста е мъглата, толкова е по голям рискът от верижни катастрофи.
Да, катастрофи в лошо време, поледица, гъста мъгла стават навсякъде но там където има такива условия властите правят всичко възможно да ограничат предпоставките за инциденти, Пътувал съм много по крайбрежието на Мексиканският Залив, Магистралата е на стотици метри от водата, минавал буквално с 25 м. видимост, през нощта и рано сутрин но на всеки двадесет, тридесет мили има Мобилни Електронни Табла отстрани на Магистралата, надписите са в неон червено на Таблата, надписите са постоянно в движение на Таблата и също така премигват за да хванат вниманието на шофьорите на пътя с предупреждение за намалена видимост, с предупреждение за участъци намалена видимост до еди колко си метра.
Табла с Радари показващи скоростта на пътя и т.н., всичко това помага, обикновено в Мъгла и специално тежка и гъста мъгла, дъжд и лошо време се кара на Аварийни, понеже скоростта е по малка и за да предупреди човек другите водачи на превозни средства че на пътя има автомобил кой
11:02 11.11.2026
50 🦉🦉🦉🦉
До коментар #30 от "РЕАЛИСТ":Кой ти пречи и сега да караш със 120-130км/ч ❗🤔❓
Ама ти май дори НЕ ЗНАЕШ,.
че 140 не е ограничението за КАМИОНИТЕ❗
Поне да беше проверил колко е,
че да не се излагаш❗
Коментиран от #72
11:03 11.11.2026
51 Пич
До коментар #39 от "Жоро":Скорост от 60 километра причина много големи деформации, особено когато катастрофата стане верижна!
11:04 11.11.2026
52 Нагли, Арогантни Червено Правителство
11:04 11.11.2026
53 Мнението ми
11:05 11.11.2026
54 Защото чувства вина
До коментар #13 от "Радев не става за премиер":Но няма куража да я признае. Трябва оставки. И крути мерки. Още днес НС да намали скоростта. Но не го прави. ...
11:05 11.11.2026
55 А50
Коментиран от #60
11:06 11.11.2026
56 🦉🦉🦉🦉
До коментар #38 от "Няма на кого отговорност да търсиш":И СТО ТАБЛА ДА СЛОЖИШ- все тая❗
Едва ли има водач, който не е бил изпреварван при движение по трилентов път когато има двойна линия и двете ленти са за движение в другата посока❗
11:07 11.11.2026
57 Радев:
Аз съм невинен , невинни са и моите калинки, които не се сетиха да пратят две патрулки с пуснати сини лампи да намалят скоростта в участъка на мъглата.
Никакви оставки няма да има, ние тая власт с кръв сме я взимали...
11:07 11.11.2026
58 Защото чувства вина
До коментар #44 от "Мерко":Те използват лъжесвидетели техни сътрудници за прикриване на вина. Това е само малка част от нещата.
11:08 11.11.2026
59 Бай Араб
11:08 11.11.2026
60 🦉🦉🦉🦉
До коментар #55 от "А50":За камионите и сега не е 140,
ама ГАНЧОУ с Гоуфо откъде да знае❗
11:09 11.11.2026
61 Лазар
В Белград козирка уби 16 човека,тук в България сме като заспали по слънчевите магистрали!
Колко полицейски коли обслужват магистрала Тракия от Сливен до Бургас?Три!
Другите наши полицаи работят да пълнят хазната , пак с нашите пари,Боташ ефенди!
11:09 11.11.2026
62 Нагли, Арогантни Червено Правителство
Моите съболезнования за загиналите и ранените, всички които са били та мястото на инцидента.
Са се сетиха че нямат единен контрол и повествователна електр. система, аве с две думи нищо нямат?
Къде са Стотиците милиони €€ и отделени за МВР, КАТ, АПИ, Правителство?
11:09 11.11.2026
63 Граждани
убийте Корупцията!
11:10 11.11.2026
64 От тея тирове верно
До коментар #43 от "Пълна забрана за тирове":човек като гледа снимки от катастрофата, особенно от въздух направо прилича едно към едно на дерайлирала влакова композиция.
11:10 11.11.2026
65 Онзи
11:10 11.11.2026
66 Мнооо
До коментар #40 от "Наско":си п@зззз
11:10 11.11.2026
67 Ми Германия е в
До коментар #35 от "Троян":Същия презрян ЕС като нас и еврозона .
11:10 11.11.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 гост
11:12 11.11.2026
70 Госあ
До коментар #14 от "Луксозни Корекомски Русофили на Вересия":Абе ей, чий кортеж уби човек на пътя, БЕ?!!! А!?? И защо?!?
11:12 11.11.2026
71 Нагли, Арогантни Червено Правителство
11:12 11.11.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Хо хо
11:13 11.11.2026
74 Радев:
11:14 11.11.2026