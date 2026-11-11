Радев: Магистралата не е писта, пазете живота

Премиерът Румен Радев призова шофьорите да проявяват по-голяма дисциплина и отговорност на пътя след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. При инцидента на 10 ноември загинаха 11 души, а 51 бяха пострадали. Радев говори в началото на заседанието на Министерския съвет, което започна с едноминутно мълчание в памет на жертвите.

Призив за безопасно шофиране

„Магистралата не е писта“, заяви Румен Радев. Той призова водачите да спазват безопасна дистанция и да не поставят живота си и живота на останалите участници в движението в риск заради стремежа да спечелят няколко минути.

Премиерът посочи, че причините за катастрофата предстои да бъдат установени от разследващите органи. По думите му резултатите от разследването няма да върнат живота на загиналите, затова личната отговорност и предпазливостта на всеки шофьор са от ключово значение.

Благодарност към спасителните екипи

Радев изказа съболезнования на близките на загиналите и благодари на лекарите и медицинските работници, полицаите, пожарникарите, военнослужещите и доброволците, участвали в действията след катастрофата.

Според премиера бързата реакция и професионалните действия на службите са предотвратили още по-тежки последици. „Нека всички най-сетне шофираме с уважение към живота“, призова Румен Радев.

Източници: novini.bg