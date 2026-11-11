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Радев: Магистралата не е писта, пазете живота
  Тема: Войната на пътя

Радев: Магистралата не е писта, пазете живота

11 Ноември, 2026 10:28, обновена 11 Ноември, 2026 10:42 868 74

  • румен радев-
  • автомагистрала тракия-
  • пътна безопасност-
  • катастрофа-
  • министерски съвет

Премиерът призова шофьорите да спазват дистанция след катастрофата на АМ „Тракия“, при която загинаха 11 души, а 51 бяха ранени

Радев: Магистралата не е писта, пазете живота - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев призова шофьорите да проявяват по-голяма дисциплина и отговорност на пътя след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. При инцидента на 10 ноември загинаха 11 души, а 51 бяха пострадали. Радев говори в началото на заседанието на Министерския съвет, което започна с едноминутно мълчание в памет на жертвите.

Призив за безопасно шофиране

„Магистралата не е писта“, заяви Румен Радев. Той призова водачите да спазват безопасна дистанция и да не поставят живота си и живота на останалите участници в движението в риск заради стремежа да спечелят няколко минути.

Премиерът посочи, че причините за катастрофата предстои да бъдат установени от разследващите органи. По думите му резултатите от разследването няма да върнат живота на загиналите, затова личната отговорност и предпазливостта на всеки шофьор са от ключово значение.

Благодарност към спасителните екипи

Радев изказа съболезнования на близките на загиналите и благодари на лекарите и медицинските работници, полицаите, пожарникарите, военнослужещите и доброволците, участвали в действията след катастрофата.

Според премиера бързата реакция и професионалните действия на службите са предотвратили още по-тежки последици. „Нека всички най-сетне шофираме с уважение към живота“, призова Румен Радев.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радеееееф, ако няма бой

    23 2 Отговор
    по главата нищо става.
    Щом и в Германия има пътна полиция явно и там има всякакви иzроди по пътищата, но им режат главите от кръста.

    10:38 11.11.2026

  • 2 България писта ли е

    14 10 Отговор
    Защо трябваше да бъде канена проклетата "председателка" и то точно във Варна?!?

    Коментиран от #9, #21

    10:39 11.11.2026

  • 3 Сила

    14 9 Отговор
    Мунчо започна да повтаря мъдростите на Тиквата ....как па се събраха двама самородни гений като тия на тая Територия бе , на тая " земя като човешка длан " ...👏🫰

    Коментиран от #8, #29

    10:40 11.11.2026

  • 4 А управлението на държава

    17 9 Отговор
    не е управление на самолет!
    Отлитай!

    10:41 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тировете са причината

    17 8 Отговор
    за повечето катастрофи по "магистралата". Въобще не трябва да се движат там. По обходни маршрути трябва да се движат и пълна забрана да има за тях. Заради "целесъобразност" и лобизъм хората измират ...

    Коментиран от #42

    10:41 11.11.2026

  • 7 Аз,достатъчно ли е?

    18 6 Отговор
    А защо половин година не пускате готовата магистрала Каспичан-Шумен? Иначе много мислите за хората и всичко ви е прозрачно . Нагли лъжци сте регресивните

    10:42 11.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Анонимен

    16 8 Отговор
    ОСТАВКАААА ОСТАВКАААА ОСТАВКААА

    10:43 11.11.2026

  • 11 Има тролове

    14 3 Отговор
    Които манипулират. Още от вчера. Целта е да не се търси отговорност.

    Коментиран от #45

    10:43 11.11.2026

  • 12 Гост

    11 0 Отговор
    При нас в Северна България няма как да се случи такова нещо! Тук най-много да се блъснат 3-4 коли, щото няма магистрали, пък и няма как да караш бързо измежду дупките по пътищата...!!!

    10:43 11.11.2026

  • 13 Радев не става за премиер

    16 5 Отговор
    Говори като погребален агент.

    Коментиран от #54

    10:44 11.11.2026

  • 14 Луксозни Корекомски Русофили на Вересия

    16 5 Отговор
    Кой точно го казва, чиито Президентски кортежи на НСО минаваха с 200 км/н и избутваха всички автомобили в канавките, защото е в Правомощията на НСО, които разглеждат Закона, като врата в полето.
    Шофьорът на самолети, лети ниско по БГ магистралите, като дава пример на всички, какво не трябва да се прави.
    Емблематично изказване под Шапката на НСО

    Коментиран от #46, #70

    10:44 11.11.2026

  • 15 Магистралата Е писта

    8 2 Отговор
    по нормативните документи и планове на НАТО ! Да сме по точни и коректни. И карти даже на участъците има ...

    10:45 11.11.2026

  • 16 ккк

    5 7 Отговор
    тук е прав , газ до тенекията и после други са виновни, не му сложили табели не му натиснали спирачката ну му махнали колите пред него дето се съобразяват с пътните условия , ами господа разбирачи научете се на култура на шофиране

    10:45 11.11.2026

  • 17 Драги ми Смехурко

    16 2 Отговор
    Мунчо роно рано ръси мозък.Като че ли не знаем всичко това.Само че вместо и ти мунчо да повтаряш мантрата за предишните,айде да се заемете вие с решаването на проблема!Покажи защо излъга народа да гласува за теб.Или ще си останеш крадлим мрънкяч?

    10:46 11.11.2026

  • 18 Колко Темерута ?

    5 1 Отговор
    Са Наредени !

    Тук ?

    10:46 11.11.2026

  • 19 леле мале,

    7 0 Отговор
    И след мъглата... Пак мъгла!

    10:47 11.11.2026

  • 20 Има тролове

    4 3 Отговор
    Който вози непозволени неща го удря дрон. Обаче ако търсим дивидент трагедията преминава във фарс. Който разбрал разбрал.

    10:47 11.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 наглост фатмашка без край

    10 3 Отговор
    Не, това не е само нагласт на фатмака от село Славяново! Това е преливаща от цинизъм наглост на един самозабравил се селяндурин, който беше зинал като гладно улично псе да се докопа и до изпълнителната власт, за да осигурява поръчки и милиони за Копринката и за олигарсите, коитно беше купил, но които, както може да се предполага, до един са червени и в червата като него! Затвори си мръсанат уста, Фатмако, затвори я, защото от нея лъха ужасяваща смрад на измами, на лъжи, на корупция, на простащина и на селяндурщина! Вземайте си чантичките с некадърните ти и безхаберни министри и се измитайте! Измитайте се, цял народ ви мрази и ви презира бе, Фатмако! И престани да гледаш заплашително със змийските си очичики, защото плашиш само гаргите! А околните да внимават като се разминават с теб, че да не се нанижат като на шиш на дългия ти нос, дето върви два метра пред теб! Пък много си горзен бе, Фатмако, много! Я кажи на Деса да ти пусне "За кого бие камбаната"!

    Коментиран от #26

    10:48 11.11.2026

  • 24 Пич

    6 1 Отговор
    Е го бе, Мунчо като слезе от самолета, и не знае къде се намира!!! Живее си в собствена фантазия, в която е велик управник, а най необразованата прослойка му се радва на клишетата!!!
    Пак питам - някой от вас виждал ли е в изключително гъста мъгла, някой да кара бързо, както ви внушават държавни безделници и катаджии...?!
    Всички карат под изискванията на пътните знаци!!!

    Коментиран от #31, #38

    10:48 11.11.2026

  • 25 Сметката

    4 1 Отговор
    И накрая всичко е математика:
    При движение с100км/ч - МПС изминава 38-39 м в секунда/ а при идеални условия за спиране на лек автомобил са нужни поне 40 м/ на товарен и влекач- 80-140 м, а при мокър и хлъзгав път стойностите се увеличават с30%... смятайте.
    При видимост 50-80 м вкарайте величините по горе и ще разберете защо теоретически и практически нещата не могат да се случат в теорията на безопасността .
    80 м видимост - 2 сек се изминават , забелязваш опасността и трябва да спреш до нула, ама МПС се движи с 40 м в секунда, а ти трябват още 60-100 м спирачен път.
    От там всичко което не ти достигне е ясно... видяхме го... а ако намалим видимостта под 50м???

    10:49 11.11.2026

  • 26 Наглостта

    10 3 Отговор

    До коментар #23 от "наглост фатмашка без край":

    На фатмаците наистина няма край.

    10:49 11.11.2026

  • 27 важното че са им сервирали

    7 2 Отговор
    безплатна вода от наште данъци осигуровки ддс
    бая народ на хранилка както при тиквите
    ама пак затъват най бедната болнава измираща държава в ес

    10:51 11.11.2026

  • 28 Пич

    5 3 Отговор
    Е го бе, Мунчо като слезе от самолета и не знае къде се намира!!! Живее си в собствена фантазия в която е велик управник а най необразованата прослойка му се радва на клишетата!!!
    Пак питам, някой от вас виждал ли е в изключително гъста мъгла някой да кара бързо...?!
    Всички карат дори и под изискванията на пътните знаци!!!

    Коментиран от #39

    10:52 11.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 РЕАЛИСТ

    4 1 Отговор
    В цяла Европа, скоростта е 130 км/час. Само Германия има аутобани , без ограничение. В България Бойко направи 140 км/час, щото бил направил най-хубавите магистрали. За протокола:Във Великобритания си е 120 км/час и народа не позволи на политиците да го вдигнат на 130км/час. Казаха: С кървави пари от катастрофи, искате да пълните хазната с по голям разход на гориво.

    Коментиран от #50

    10:52 11.11.2026

  • 31 Световния информационен обмен

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Пич":

    Където попадна България по неволя. Не мислят че е просто нещастен случай. Точно обратното е.

    10:52 11.11.2026

  • 32 Бастардо

    4 0 Отговор
    Забилязах в Италия че успоредно на магистралата,строят платно в което отбиват тировете.Платното е ограничено между мантинели и тировете не могат да се смесват с потока на леките автомобили.За една бройка веднъж щях да се нахъкам в това платно,добре че се усетих бързо.Шофирането беше песен в тези участъци.Не знам дали занапред ще ги построят навсякъде.Но тук хората не си правят експерименти с асфалта като в Бг.Не крадат.Можеш да шофираш спокойно.

    10:53 11.11.2026

  • 33 !!!!

    3 4 Отговор
    Ние ще опазим България от теб, нагло, долно и мръсно двукопитно, дето нещо се слагаш за "премиер"! Ние ще опазим България от теб и от престъпната ти пасмина от некадърни и корумпирани случайници, едто си ги събирал по кръстовищата и кръчмите, че да ти сглобят "кабинета"! Господи, какъв мерзавец!

    10:53 11.11.2026

  • 34 Никой

    3 4 Отговор
    Съболезнованията едва след посрещането на Урсула...

    10:53 11.11.2026

  • 35 Троян

    6 4 Отговор
    Във Германия на аутобана Хамбург-Кил съм виждал верижна катастрофа със повече от триста автомобила беше се обърнала цистерна. Три дена обикаляхме селата да идем на работа защото аутобана беше затворен. Нещастия се случват навсякъде.

    Коментиран от #67, #68

    10:53 11.11.2026

  • 36 Тошо

    4 4 Отговор
    Човекът е абсолютно прав.

    10:54 11.11.2026

  • 37 Шумнобезумно

    6 1 Отговор
    Точно така мъглата на пътя е видима и всеки, който има ум, може да предпази себе си и другите на пътя.
    Но няма кой да ни предпази от олигарсите, обяздили бюджета и живота на българите. Там мъглата е пълна и алчната глупост - непреодолима!
    Жертвите на бюджета и антинародните закони ще бъдат потулени.
    Вчерашната катастрофа е инцидент, а катастрофата от масовото обедняване е напълно осъзнат акт и планирано унищожение...
    Бедни ми, бедни българино, кога ще се отървеш от лъжците, крадците и мизерниците, които скапват мисленето и живота ти?

    10:54 11.11.2026

  • 38 Няма на кого отговорност да търсиш

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Пич":

    а кат за кво е там
    падне ли мъгла трябва да имат план
    да излизат и с палки и други пособия да ги предупреждават да карат бавно с плакат Мъгла Карай Бавно

    ама кой да мисли в бг
    като на тез службици са все от кадърен нагоре

    Коментиран от #56

    10:56 11.11.2026

  • 39 Жоро

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Пич":

    Не си прав, такива жестоко деформации на мпс тата не се получават при ниски скорости, напротив.

    Коментиран от #51

    10:56 11.11.2026

  • 40 Наско

    4 3 Отговор
    Четири патрулни коли на полицията купени с нашите пари,Рундьо,Боташ ефенди,щяха да предотврятат мелето на Бойковата магистрала, Тракия!Ескорт и 60 км.ч. до излизане от мъглата!

    Коментиран от #66

    10:57 11.11.2026

  • 41 Пловдив

    1 2 Отговор
    Тук,има,платени кюнлии,които,ръсят тъпотии, Радев,с какво е виновен за катастрофата,либерални отрепки,и внуци на комунисти.

    10:58 11.11.2026

  • 42 🦉🦉🦉🦉

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тировете са причината":

    Бедна ти е фантазията как ще караш по Подбалканския път, като ти свалят всички ТИР-ове❗
    Тогава ще пееш друга песен❕

    10:59 11.11.2026

  • 43 Пълна забрана за тирове

    2 2 Отговор
    по магистралата трябва да има! Само това е решението. По обходни маршрути трябва да се движат и всичко е въпрос на организация. Две платна са малко и това е истината. Дали по скъпо ще им е на превозвачите въобще определящо не трябва да е когато става дума за живота на хората. Прави се един тестов период с мораториум за тирове и после се отчитат резултатите от всички гледни точки

    Коментиран от #64

    11:00 11.11.2026

  • 44 Мерко

    4 0 Отговор
    Новите полицейски коли,закупени от българския народ са заети и имат само една мисия,да щавят същия този народ по градове,села и паланки!

    Коментиран от #58

    11:00 11.11.2026

  • 45 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Има тролове":

    ти от онея, които си асфалтират отговорността ли си?

    11:00 11.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Оставка, оставка за тези,

    3 2 Отговор
    Които мислят,че мъглата ще скрие кръвта край мантинелите.Както и схемите на управляващите.Оставка заради подмяната и наглостта с която се опитват да ни я натрапят новите шмекери.

    11:01 11.11.2026

  • 48 Опорка

    2 1 Отговор
    Призивите са безсмислена глупост

    11:01 11.11.2026

  • 49 Нагли, Арогантни Червено Правителство

    2 1 Отговор
    ,АПИ и КАТ боклуци.
    Въпрос, къде отиват десетки стотици Милиони €вро за Подръжка на Магистрали, за Заплати на АПИ, КАТ, МВР? ОСТАВКА, УВОЛНЕНИЕ

    "Не можем да пращаме полиция за всяка мъгла: Ръководителят на АПИ за катастрофата на "

    Е, тва никога не е било в България, в мъгла тенденцията на шофьора е да кара неусетно с по голяма скорост, ако си погледне километража човек ще установи че кара с 10/15 до 20 мили по бързо, колкото по гъста е мъглата, толкова е по голям рискът от верижни катастрофи.

    Да, катастрофи в лошо време, поледица, гъста мъгла стават навсякъде но там където има такива условия властите правят всичко възможно да ограничат предпоставките за инциденти, Пътувал съм много по крайбрежието на Мексиканският Залив, Магистралата е на стотици метри от водата, минавал буквално с 25 м. видимост, през нощта и рано сутрин но на всеки двадесет, тридесет мили има Мобилни Електронни Табла отстрани на Магистралата, надписите са в неон червено на Таблата, надписите са постоянно в движение на Таблата и също така премигват за да хванат вниманието на шофьорите на пътя с предупреждение за намалена видимост, с предупреждение за участъци намалена видимост до еди колко си метра.

    Табла с Радари показващи скоростта на пътя и т.н., всичко това помага, обикновено в Мъгла и специално тежка и гъста мъгла, дъжд и лошо време се кара на Аварийни, понеже скоростта е по малка и за да предупреди човек другите водачи на превозни средства че на пътя има автомобил кой

    11:02 11.11.2026

  • 50 🦉🦉🦉🦉

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "РЕАЛИСТ":

    Кой ти пречи и сега да караш със 120-130км/ч ❗🤔❓
    Ама ти май дори НЕ ЗНАЕШ,.
    че 140 не е ограничението за КАМИОНИТЕ❗
    Поне да беше проверил колко е,
    че да не се излагаш❗

    Коментиран от #72

    11:03 11.11.2026

  • 51 Пич

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "Жоро":

    Скорост от 60 километра причина много големи деформации, особено когато катастрофата стане верижна!

    11:04 11.11.2026

  • 52 Нагли, Арогантни Червено Правителство

    1 0 Отговор
    Табла с Радари показващи скоростта на пътя и т.н., всичко това помага, обикновено в Мъгла и специално в гъста мъгла, дъжд и лошо време се кара на Аварийни, понеже скоростта е по малка и за предупреди човек другите водачи на превозни средства че на пътя има автомобил който кара с по ниска скорост, също за допълнителна видимост

    11:04 11.11.2026

  • 53 Мнението ми

    3 0 Отговор
    За първи го оправдавам , защото вината определено е на шофьорите . Такива катастрофи стават навсякъде по света заради липсата на дистанция и висока скорост .

    11:05 11.11.2026

  • 54 Защото чувства вина

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Радев не става за премиер":

    Но няма куража да я признае. Трябва оставки. И крути мерки. Още днес НС да намали скоростта. Но не го прави. ...

    11:05 11.11.2026

  • 55 А50

    3 0 Отговор
    Намалете максималната скорост поне на 130км. В други европейски държави с истински пътища и почти изцяло осветени магистрали максималната скорост е 110кмч

    Коментиран от #60

    11:06 11.11.2026

  • 56 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Няма на кого отговорност да търсиш":

    И СТО ТАБЛА ДА СЛОЖИШ- все тая❗
    Едва ли има водач, който не е бил изпреварван при движение по трилентов път когато има двойна линия и двете ленти са за движение в другата посока❗

    11:07 11.11.2026

  • 57 Радев:

    1 1 Отговор
    Мъглата, вятърът, кишата и международното положение са виновни, както и неразумните юроди, наречени шофьори.

    Аз съм невинен , невинни са и моите калинки, които не се сетиха да пратят две патрулки с пуснати сини лампи да намалят скоростта в участъка на мъглата.

    Никакви оставки няма да има, ние тая власт с кръв сме я взимали...

    11:07 11.11.2026

  • 58 Защото чувства вина

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Мерко":

    Те използват лъжесвидетели техни сътрудници за прикриване на вина. Това е само малка част от нещата.

    11:08 11.11.2026

  • 59 Бай Араб

    1 0 Отговор
    Некадърното управление на страната от ПБ води до студ глад и убийства .Руско мракобесие.Който не иска да ходи в Кауфланд,да не ходи в Кауфланд .Долу Румен Радев !!!!!

    11:08 11.11.2026

  • 60 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "А50":

    За камионите и сега не е 140,
    ама ГАНЧОУ с Гоуфо откъде да знае❗

    11:09 11.11.2026

  • 61 Лазар

    0 2 Отговор
    Мунчо,Мунчо благодарение на Дремеджиев камионът ти катастрофира окончателно!
    В Белград козирка уби 16 човека,тук в България сме като заспали по слънчевите магистрали!
    Колко полицейски коли обслужват магистрала Тракия от Сливен до Бургас?Три!
    Другите наши полицаи работят да пълнят хазната , пак с нашите пари,Боташ ефенди!

    11:09 11.11.2026

  • 62 Нагли, Арогантни Червено Правителство

    0 0 Отговор
    Днес в България е голяма трагедия, 12 загинали и десетки в болниците, някои от тях в много тежко състояние, жалко за всички пътя които са били на пътя тази сутрин в районът на катастрофата.

    Моите съболезнования за загиналите и ранените, всички които са били та мястото на инцидента.

    Са се сетиха че нямат единен контрол и повествователна електр. система, аве с две думи нищо нямат?

    Къде са Стотиците милиони €€ и отделени за МВР, КАТ, АПИ, Правителство?

    11:09 11.11.2026

  • 63 Граждани

    1 0 Отговор
    Ако искате да спасите Живот,
    убийте Корупцията!

    11:10 11.11.2026

  • 64 От тея тирове верно

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Пълна забрана за тирове":

    човек като гледа снимки от катастрофата, особенно от въздух направо прилича едно към едно на дерайлирала влакова композиция.

    11:10 11.11.2026

  • 65 Онзи

    1 0 Отговор
    Понеже не е писта г-н Радев да каже виждал ли е как НСО карат по нея и как застрашават живота на всички други участници в движението. Той колко пъти се е движил по магистралата в кола на НСО и защо не се сети това за пистата тогава и да го каже преди да загубим поредните човешки животи на паметника на глупостта с който се гордее друг "голям" политик, който подобно на този ни "оправи" , та цъфнахме и вързахме.

    11:10 11.11.2026

  • 66 Мнооо

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Наско":

    си п@зззз

    11:10 11.11.2026

  • 67 Ми Германия е в

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Троян":

    Същия презрян ЕС като нас и еврозона .

    11:10 11.11.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 гост

    0 0 Отговор
    Това надявам се ще важи и за твоя кортеж г-н Радев, защото всички знаем, особено хората, които живеят около Бояна как се кара. Надявам се същото да важи и за кортежа на г-жа председателката на НС. Иначе камерите за средна скорост по АМ се вижда, че не довеждат до желания ефект - реално жертвите за тази година са повече! Сложете по първокласните пътища, защото като са на АМ там единственото, което се случва е струпване на много коли и дистанцията съответно между тях намалява.

    11:12 11.11.2026

  • 70 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Луксозни Корекомски Русофили на Вересия":

    Абе ей, чий кортеж уби човек на пътя, БЕ?!!! А!?? И защо?!?

    11:12 11.11.2026

  • 71 Нагли, Арогантни Червено Правителство

    1 0 Отговор
    Къде са Мобилните Радари и Мобилните Електронни Табла в България? Въпросът е към, МВР, КАТ, АПИ, Правителства?

    11:12 11.11.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Хо хо

    0 0 Отговор
    Асфалтираха ли мястото на катастрофите за да прикрият Шишо Бакшишо?

    11:13 11.11.2026

  • 74 Радев:

    0 0 Отговор
    Не се надявайте ние да поемем отговорност!

    11:14 11.11.2026

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