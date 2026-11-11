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„Топлофикация София“: Парно ще има, работим по авариите
  Тема: Топлофикация

„Топлофикация София“: Парно ще има, работим по авариите

11 Ноември, 2026 11:51 654 16

  • топлофикация софия-
  • парно-
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  • петър петров-
  • столична община

Изпълнителният директор Петър Петров заяви, че до края на годината ще бъдат подменени над 53 километра топлопреносно трасе

„Топлофикация София“: Парно ще има, работим по авариите - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Парно ще има, правим всичко по силите си.“ Това заяви изпълнителният директор на „Топлофикация София“ ЕАД Петър Петров преди изслушването му в Столичния общински съвет заради авариите и спряното топлоподаване.

По думите му повредите по мрежата са многобройни и трудни за отстраняване. Петров обясни, че само няколко метра след приключил ремонт понякога се появяват нови пробиви, които също трябва да бъдат отстранени.

„Разбирам недоволството на хората. Те са прави да са гневни и ядосани“, каза Петров.

Подменени са над 20 километра трасе

До момента са подменени над 20 километра топлопреносно трасе, а до края на годината дружеството планира общият обем на извършената подмяна да достигне над 53 километра.

Според изпълнителния директор на „Топлофикация София“ подобен обем работа не е извършван от десетилетия. Той посочи, че натрупаните проблеми са свързани и с недостатъчните инвестиции в дружеството през годините.

Петров заяви, че „Топлофикация София“ е била в лошо финансово състояние, което е довело и до влошено техническо състояние на мрежата.

Недоволство пред Столичната община

Преди обсъждането в общинския съвет граждани се събраха пред сградата на Столичната община, за да изразят недоволството си от постоянните аварии и липсата на парно.

По-рано Народното събрание отхвърли предложението на „Възраждане“ в дневния ред да бъде включено изслушване на министъра на енергетиката Ива Петрова и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски.

Предложението е било свързано с техническото и финансовото състояние на „Топлофикация София“, последиците от авариите и плановите ремонти за засегнатите абонати, нарастващите задължения на дружеството и резултатите от контрола на Министерството на енергетиката и КЕВР.

Източници: bta.bg


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кокошката🐔🐔🐔

    7 2 Отговор
    Закривай тоя вечно фалирал Франкенщайн 🤫

    11:58 11.11.2026

  • 2 шаа

    7 0 Отговор
    "Според изпълнителния директор на „Топлофикация София“ подобен обем работа не е извършван от десетилетия."

    от десетилетия всяко лято спират топлата вода за профилактика за цял месец. всяко лято. това, което този директор признава, е че профилактиката е била само фактурирана, без реално да е правено нещо полезно.

    12:04 11.11.2026

  • 3 Сила

    9 0 Отговор
    КАК МОЖЕ ДА СИ ЕДИНСТВЕН МОНОПОЛИСТ СЪС ЗАКРЕПОСТЕНИ ЗА ТЕБЕ ПОТРЕБИТЕЛИ , ДА СИ ПОСТОЯННО НА ДОТАЦИИ И ДА НАТРУПАШ
    ЕДИН МИЛИАРД ЕВРО ЗАДЪЛЖЕНИЯ ....???!!!???

    12:07 11.11.2026

  • 4 Все неразбрали

    6 0 Отговор
    Крадат заедно с ДАНС ,източват до безкрай и никой нищо не разбира!Толкова си могат!

    12:08 11.11.2026

  • 5 Софиянец

    8 1 Отговор
    По соца се строеше, по евро съюза се закрива! Чудно!

    12:09 11.11.2026

  • 6 Казали

    2 0 Отговор
    едно голямо НИЩО !

    12:15 11.11.2026

  • 7 Гост

    2 0 Отговор
    Сметките ще ги платим, работим по въпроса!

    12:17 11.11.2026

  • 8 Директорът

    5 0 Отговор
    спал ли е до сега ? Като е встъпил в поста си , не е ли извършил тотална проверка за цялото състояние ? Или ги курдисали на стола само да лапа ?!

    12:18 11.11.2026

  • 9 надарена кака

    1 1 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    12:29 11.11.2026

  • 10 Геодезиста

    2 0 Отговор
    Трябва да се подмени 1500 километра трасе на. 40 години, включително и в центъра, там тръбите са построени в далечната 1967 година.

    12:31 11.11.2026

  • 11 Топло фейка ция

    2 0 Отговор
    Работим. Очаквакте парно юни, заедно с изравнителните сметчици.

    12:36 11.11.2026

  • 12 Кофа без дъно

    1 0 Отговор
    Партийна хранилка. Измамници.

    12:38 11.11.2026

  • 13 ВарнаГларуса

    0 0 Отговор
    kато няма парно, да правят порно ........

    12:42 11.11.2026

  • 14 шаш

    0 0 Отговор
    „Топлофикация София“: Парно ще има, работим по авариите

    Разбира се , надписани сметки също!

    12:47 11.11.2026

  • 15 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Разбира се че ще има парно,ама за другият сезон,а на тройна цена ще ви продаваме отпадъчният продукт(топлата вода) от ТЕЦ !!!!!!!!!!!

    12:48 11.11.2026

  • 16 домик

    0 0 Отговор
    Работите за да го приватизират мафиоти, ама няма да ви се получи, ако трябва с винкели ще ви изринем от там. Гадове мръсни.

    12:48 11.11.2026

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