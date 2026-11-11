„Топлофикация София“: Парно ще има, работим по авариите

„Парно ще има, правим всичко по силите си.“ Това заяви изпълнителният директор на „Топлофикация София“ ЕАД Петър Петров преди изслушването му в Столичния общински съвет заради авариите и спряното топлоподаване.

По думите му повредите по мрежата са многобройни и трудни за отстраняване. Петров обясни, че само няколко метра след приключил ремонт понякога се появяват нови пробиви, които също трябва да бъдат отстранени.

„Разбирам недоволството на хората. Те са прави да са гневни и ядосани“, каза Петров.

Подменени са над 20 километра трасе

До момента са подменени над 20 километра топлопреносно трасе, а до края на годината дружеството планира общият обем на извършената подмяна да достигне над 53 километра.

Според изпълнителния директор на „Топлофикация София“ подобен обем работа не е извършван от десетилетия. Той посочи, че натрупаните проблеми са свързани и с недостатъчните инвестиции в дружеството през годините.

Петров заяви, че „Топлофикация София“ е била в лошо финансово състояние, което е довело и до влошено техническо състояние на мрежата.

Недоволство пред Столичната община

Преди обсъждането в общинския съвет граждани се събраха пред сградата на Столичната община, за да изразят недоволството си от постоянните аварии и липсата на парно.

По-рано Народното събрание отхвърли предложението на „Възраждане“ в дневния ред да бъде включено изслушване на министъра на енергетиката Ива Петрова и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски.

Предложението е било свързано с техническото и финансовото състояние на „Топлофикация София“, последиците от авариите и плановите ремонти за засегнатите абонати, нарастващите задължения на дружеството и резултатите от контрола на Министерството на енергетиката и КЕВР.

Източници: bta.bg