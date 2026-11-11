Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола поднесе съболезнования на България след верижните катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които на 10 ноември загинаха 11 души.

„Европейският парламент скърби заедно с България. Със съпричастност. В памет на загиналите“, написа Мецола в публикация на български и английски език в социалната платформа „Екс“.

Знамената на европейските институции са свалени наполовина

В знак на съпричастност знамената на институциите на Европейския съюз в Брюксел и Страсбург са свалени наполовина. Жестът е в подкрепа на България в деня на траур за жертвите на трагедията.

Смъртоносните катастрофи на автомагистрала „Тракия“ предизвикаха реакции на съпричастност и от други европейски представители. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също изрази съболезнования към близките на загиналите.

Източници: bta.bg