Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола поднесе съболезнования на България след верижните катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които на 10 ноември загинаха 11 души.
„Европейският парламент скърби заедно с България. Със съпричастност. В памет на загиналите“, написа Мецола в публикация на български и английски език в социалната платформа „Екс“.
Знамената на европейските институции са свалени наполовина
В знак на съпричастност знамената на институциите на Европейския съюз в Брюксел и Страсбург са свалени наполовина. Жестът е в подкрепа на България в деня на траур за жертвите на трагедията.
Смъртоносните катастрофи на автомагистрала „Тракия“ предизвикаха реакции на съпричастност и от други европейски представители. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също изрази съболезнования към близките на загиналите.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всички поднесоха
Коментиран от #3, #5
12:19 11.11.2026
2 Нострадамус
12:37 11.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Въй
12:40 11.11.2026
5 Защо
До коментар #1 от "Всички поднесоха":драпаш за Путин?
Та ние слугуваме на урсуляца.
12:46 11.11.2026
6 не може да бъде
12:46 11.11.2026