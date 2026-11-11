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Роберта Мецола поднесе съболезнования на България
  Тема: Войната на пътя

Роберта Мецола поднесе съболезнования на България

11 Ноември, 2026 12:18 409 6

  • роберта мецола-
  • европейски парламент-
  • катастрофи-
  • автомагистрала тракия

Председателката на Европейския парламент изрази съпричастност след верижните катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 11 души

Роберта Мецола поднесе съболезнования на България - 1
Снимкa: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола поднесе съболезнования на България след верижните катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които на 10 ноември загинаха 11 души.

„Европейският парламент скърби заедно с България. Със съпричастност. В памет на загиналите“, написа Мецола в публикация на български и английски език в социалната платформа „Екс“.

Знамената на европейските институции са свалени наполовина

В знак на съпричастност знамената на институциите на Европейския съюз в Брюксел и Страсбург са свалени наполовина. Жестът е в подкрепа на България в деня на траур за жертвите на трагедията.

Смъртоносните катастрофи на автомагистрала „Тракия“ предизвикаха реакции на съпричастност и от други европейски представители. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също изрази съболезнования към близките на загиналите.

Източници: bta.bg


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всички поднесоха

    3 1 Отговор
    Чакаме Путин

    Коментиран от #3, #5

    12:19 11.11.2026

  • 2 Нострадамус

    0 0 Отговор
    От не човек,не очаквай нищо.

    12:37 11.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Въй

    1 0 Отговор
    Бай Дончо Тръмпов защо още не е поднесъл съболезнования на българите ,като председателката на Европейския парламент- Роберта Мецола?! Защо се скатава?

    12:40 11.11.2026

  • 5 Защо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Всички поднесоха":

    драпаш за Путин?
    Та ние слугуваме на урсуляца.

    12:46 11.11.2026

  • 6 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Независимо от всичко трябва са попитаме къде се загуби посещението на г-жа Урсула в България!?Категорично считам че катастрофата на магистралата и нейното посещение не бива да се свързват ...но вижте какво се получи ...такава случайност !?Не искам да казвам нищо повече има хора които положително ще кажат нещо аз само си припомних една фраза от Хамлет - "в свита има неща които не се вписват в твоята философия приятелю Хорейшо"!? ...Буквалният превод е малко по -различен но аз приемам превода на незабравимия Валери Нисим Петров / имам само повърхности познания по английски/

    12:46 11.11.2026

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