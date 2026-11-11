Пожарникари разказаха за спасителната акция на „Тракия“

Писъци, смачкани автомобили и хора, които викат за помощ. Такава е била гледката, която заварили първите пожарникари, пристигнали след двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол. При инцидентите на 10 ноември загинаха 11 души.

Сред първите на място са инспектор Станчо Нанков, пожарникар Валери Славов и старши пожарникар Иван Великов. За да достигнат до ударените автомобили, екипите първо отстранили част от мантинелите.

Рязали автомобилите, за да извадят затиснатите

„Когато пристигнахме, гледката беше ужасяваща – писъци, викове, крясъци – не мога да опиша гледката с думи“, разказва пред БТА инспектор Станчо Нанков.

Спасителната операция започнала едновременно на няколко места. Един от екипите предприел гасителни действия по изгорелите автомобили, а останалите започнали евакуация и изваждане на пострадалите.

„Започнахме рязане на самите автомобили“, казва Нанков. Пожарникарите предавали извадените хора на екипите на Центъра за спешна медицинска помощ, след което проверявали отново всички смачкани превозни средства, за да не остане някой незабелязан.

„Веднага започнахме изваждането на затиснатите, които бяха извадени от смачканите автомобили и предадени на Центъра за спешна медицинска помощ“, разказва Валери Славов. По думите му екипите са продължили работа до окончателното приключване на произшествието – извозването на ударените автомобили и освобождаването на пътя.

Старши пожарникар Иван Великов също описва първите минути като хаотични и тежки. „Първите ни действия бяха да започнем да режем автомобилите и по най-бързия начин да изкарваме пострадалите от тях“, посочва той.

„Най-важното е да няма страх и паника“

В спасителната акция са участвали стотици пожарникари и полицаи от няколко области, както и военнослужещи и доброволци на Българския Червен кръст.

Според Станчо Нанков при подобна ситуация най-важното е екипите да запазят самообладание. „Така или иначе, ние сме там, за да си свършим работата. И каквото зависеше от нас, и каквото можахме – направихме“, казва той. Пожарникарят е изказал и съболезнования на близките на загиналите.

Нанков е на 26 години и служи в пожарната от две години. Валери Славов има 14 години стаж, а Иван Великов – пет. И тримата заявяват, че въпреки преживяното отново биха избрали професията си.

„Искам да съм в полза на обществото и тук усещам, че е моето място“, казва Нанков.

За Славов това е професия, която харесва, а Великов я определя с две думи: „Защото това е призвание“.

Източници: bta.bg, bnr.bg