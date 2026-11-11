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Пожарникари разказаха за спасителната акция на „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Пожарникари разказаха за спасителната акция на „Тракия“

11 Ноември, 2026 12:26 511 5

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  • спасителна акция

Станчо Нанков, Валери Славов и Иван Великов са сред първите, които започват да вадят затиснати хора от смачканите автомобили край Ямбол

Пожарникари разказаха за спасителната акция на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Писъци, смачкани автомобили и хора, които викат за помощ. Такава е била гледката, която заварили първите пожарникари, пристигнали след двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол. При инцидентите на 10 ноември загинаха 11 души.

Сред първите на място са инспектор Станчо Нанков, пожарникар Валери Славов и старши пожарникар Иван Великов. За да достигнат до ударените автомобили, екипите първо отстранили част от мантинелите.

„Когато пристигнахме, гледката беше ужасяваща – писъци, викове, крясъци – не мога да опиша гледката с думи“, разказва пред БТА инспектор Станчо Нанков.

Рязали автомобилите, за да извадят затиснатите

Спасителната операция започнала едновременно на няколко места. Един от екипите предприел гасителни действия по изгорелите автомобили, а останалите започнали евакуация и изваждане на пострадалите.

„Започнахме рязане на самите автомобили“, казва Нанков. Пожарникарите предавали извадените хора на екипите на Центъра за спешна медицинска помощ, след което проверявали отново всички смачкани превозни средства, за да не остане някой незабелязан.

„Веднага започнахме изваждането на затиснатите, които бяха извадени от смачканите автомобили и предадени на Центъра за спешна медицинска помощ“, разказва Валери Славов. По думите му екипите са продължили работа до окончателното приключване на произшествието – извозването на ударените автомобили и освобождаването на пътя.

Старши пожарникар Иван Великов също описва първите минути като хаотични и тежки. „Първите ни действия бяха да започнем да режем автомобилите и по най-бързия начин да изкарваме пострадалите от тях“, посочва той.

„Най-важното е да няма страх и паника“

В спасителната акция са участвали стотици пожарникари и полицаи от няколко области, както и военнослужещи и доброволци на Българския Червен кръст.

Според Станчо Нанков при подобна ситуация най-важното е екипите да запазят самообладание. „Така или иначе, ние сме там, за да си свършим работата. И каквото зависеше от нас, и каквото можахме – направихме“, казва той. Пожарникарят е изказал и съболезнования на близките на загиналите.

Нанков е на 26 години и служи в пожарната от две години. Валери Славов има 14 години стаж, а Иван Великов – пет. И тримата заявяват, че въпреки преживяното отново биха избрали професията си.

„Искам да съм в полза на обществото и тук усещам, че е моето място“, казва Нанков.

За Славов това е професия, която харесва, а Великов я определя с две думи: „Защото това е призвание“.

Източници: bta.bg, bnr.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да кажа и аз

    0 0 Отговор
    Четейки разказа на тези герои,се сещам колко много коментиращи тук се подиграват на ББ че бил пожарникар.Питам се дали имаше там,в мелито някой от тези хора.И дали се е сетил какво е говорил против пожарникаря.

    Коментиран от #3

    12:35 11.11.2026

  • 2 Айде бе

    0 0 Отговор
    Радев кажи нещо,война с Русия ще има ли,май и ти си палячо на конци,затварят хранителни вериги,хора се самоубиват,апокалиптични катастрофи,айде трийте ми коментара.

    Коментиран от #4

    12:35 11.11.2026

  • 3 чети

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да кажа и аз":

    книгата(България обича героите си мъртви)и тогава говори.В БГ ако не си мутра политик силиконка,не важиш,та не пожарникар,ако ще Зоро да си,тука това е играта.

    12:41 11.11.2026

  • 4 ДЗОМБИ ЛЕНД💀

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Айде бе":

    Ма да бяхте мислили на 25.10.26.🤔

    12:48 11.11.2026

  • 5 Имам обувки за иляда лева бр.

    0 0 Отговор
    Вече става досадно...май🤔

    12:50 11.11.2026

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